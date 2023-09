Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом

Відома американська журналістка Енн Епплбом на сторінках The Atlantic пояснює дії Маска страхом, який у нього вселили росіяни, адже він спілкувався з російським послом та навіть з путіним. Проте авторка наголошує, що Маск не один: цей самий страх відчувають навіть західні уряди, які налякані ядерними жахалками кремля і постійно стримують надання Україні озброєнь. Втім, досвід показує, що ані українські атаки по росії, ані надання новітніх озброєнь не призвели до ядерної війни. Світ міг виглядати інакше вже зараз, якби хтось "не наробив в штани", – до такого висновку підводить Енн Епплбом.

"Коли одного вечора в вересні 2022 року українські інженери спрямували групу українських морських безпілотників в окупований росією Севастополь для атаки на російські кораблі, вони виявили, що система супутникового зв'язку Starlink, яку Україна використовувала з моменту вторгнення росії, не працювала", – пише Енн Епплбом у The Atlantic. За її словами, це стало несподіванкою для українців. Кілька людей в Україні та інших країнах світу відчайдушно дзвонили і писали Ілону Маску, власнику Starlink, щоб переконати його увімкнути систему.

Натомість Маск зателефонував своєму біографу Волтеру Айзексонові і сказав тому, що існує "можливість", що атака з використанням морських безпілотників призведе до ядерної війни. За словами Айзексона, Маск незадовго до цього розмовляв з послом росії у Вашингтоні, який прямо попередив його, що будь-яка атака на Крим призведе до ядерного конфлікту. За словами Епплбом, Маск натякнув кільком іншим людям (хоча пізніше він це заперечував), що приблизно в той же час він розмовляв і з путіним.

Про цю ситуацію писали The Economist, а також The New Yorker. За версією Айзексона, всі безпілотники, які брали участь в операції, того ж вечора викинуло на берег. Проте українські інженери, які брали участь в операції, повідомили Енн Епплбом, що не всі БПЛА, які брали участь у цій спробі, були втрачені – деякі повернулися на базу неушкодженими.

"Через кілька тижнів ця ж команда знову здійснила подібну атаку. 29 жовтня флотилія керованих начинених вибухівкою морських дронів досягла Севастопольської бухти, використавши іншу систему зв'язку. Вони вразили свої цілі та вивели з ладу один російський фрегат "Адмірал Макаров". Команда вважає, що вони пошкодили щонайменше один підводний човен і щонайменше два інших катери", – розповідає авторка, посилаючись на згаданих вище інженерів.

Ядерної війни не сталося. Навпаки – злякалася росія

"І що далі?" – запитує Енн Епплбом. І відповідає: "ядерної війни не сталося. Попри побоювання Маска, тобто попри страхи, які йому втовкмачив російський посол, а можливо, і сам путін, Третя світова війна не спалахнула в результаті цієї успішної атаки на кримський порт. Натомість російське військово-морське командування було налякане атакою настільки, що протягом наступних тижнів російські кораблі не виходили з Севастопольської гавані".

Авторка розповідає, що познайомилася з українськими розробниками під час однієї зі своїх поїздок до України і що їй дали спробувати покерувати таким дроном на віддаленій водоймі – це як грати у відеогру, поділилася вона своїми враженнями. Енн Епплбом нагадує, що ці морські дрони маленькі, малопомітні і здатні долати понад 650 миль. Вона бачила вже "п’яте покоління" цих дронів.

Як і повітряні дрони, зазначає Епплбом, морські є важливою частиною українського способу ведення війни. Не маючи змоги конкурувати на рівних з літаками чи кораблями проти набагато більшої російської армії, Україна використовує крихітні, високотехнологічні, розроблені на замовлення і відносно дешеві пристрої, які можуть вивести з гри велику, дорогу артилерію, танки і кораблі. Багато з цих пристроїв створені групами, які не зовсім належать до військових, але й не є приватними. Ця мережева низова асиметрична відповідь є частиною того, як українці сподіваються виграти війну. "Це Україна. Ми гібридні", – сказав журналістці один із інженерів.

Енн Епплбом зазначає, що, за словами інженера, хоч його дрони не знищили весь Чорноморський флот, вони вплинули на хід війни. російські військові кораблі стали більш обережними. Замість того, щоб фізично блокувати українські зерновози, як очікували деякі спостерігачі, вони залишаються в бухті. Вони з радістю підтвердили, що якщо російський військовий корабель спробує заблокувати вантажне судно з українським зерном, вони його атакують.

Тобто Маск помилявся. Замість того, щоб інспірувати Третю світову війну, атака морських безпілотників допомогла зменшити насильство, захистити торгівлю, підтримати українських фермерів і, можливо, навіть гарантувати, що деякі люди за межами України не будуть голодувати. Якби не зарозумілість Маска, зауважує авторка, ці наслідки могли б бути відчутними раніше. Можливо, перша атака могла б знищити більше кораблів, ракети яких вбивають мирних жителів в українських містах. Можливо, в результаті загинуло б менше людей. І, можливо, війна, яка закінчиться, коли Україна поверне собі свою територію і припинить страждання власних громадян на цій території, була б ближчою до свого завершення.

Це, на думку Енн Епплбом, повчальна історія про зарозумілість мільярдера, який став відігравати мінливу роль у зовнішній політиці США. Але це також історія про страх, посіяний і підтриманий росіянами, навмисно створений для того, щоб сформувати більш широке сприйняття цієї війни на Заході. Маск не самотній: багато людей у Вашингтоні, Берліні, Брюсселі та інших європейських столицях, включаючи тих, хто підтримує український суверенітет і бажає Україні перемоги у війні, також були залякані розмовами з російськими послами, погрозами російських лідерів і кадрами ядерних вибухів, показаними на російському державному телебаченні. Задовго до того, як він поспілкувався з реальними росіянами, Маск, ймовірно, зіткнувся з тією ж пропагандою в ультраправих групах, які перебувають під впливом російської пропаганди і які він часто відвідує. 2016 року Дональд Трамп, ймовірно, отримав ідею звинуватити Гілларі Клінтон у бажанні розв'язати Третю світову війну в тому ж самому середовищі соціальних медіа.

Час, життя, гроші. Жахливі наслідки самостримування

Як зауважує авторка, росіяни роблять це не просто так: страх перед ескалацією має на меті посилити самостримування – і він працює. У 2014 році західні лідери, побоюючись ескалації, порадили Україні не давати відсіч, коли росія вторглася до Криму. Ця порада призвела до страждань людей, заарештованих, ув'язнених і вигнаних з півострова. Вона також переконала росіян продовжити вторгнення на схід України. Вони зупинилися лише тоді, коли українці дали відсіч.

З 2014 по 2022 рік Сполучені Штати та європейські країни, побоюючись спровокувати напад росії, обмежили або заборонили продаж зброї Україні. Це теж виявилося жахливою помилкою, що мала наслідки: якби росіяни справді боялися української армії, вони, можливо, взагалі ніколи не розпочали б повномасштабного вторгнення.

"Навіть коли повномасштабне вторгнення почалося торік, аморфний страх перед російською реакцією знову переконав американців і європейців утриматися від надання Україні далекобійної зброї, частково через побоювання, що може статися, якщо вона буде використана для ураження російських об'єктів. Але тоді українці використали свою власну зброю для ураження російських цілей, спочатку в прикордонному регіоні, потім у москві, Пскові та інших містах. Ядерної війни тоді теж не сталося", – нагадує Енн Епплбом.

Вона вказує, що така сама ситуація майже з кожним важливим класом озброєнь. "Страх ескалації означав, що деякі країни, зокрема Німеччина і США, не надали Україні свого часу танків, необхідних для наступу і повернення її території. Страх ескалації також означав, що українці не отримали вчасно винищувачі F-16, які допомогли б їм у контрнаступі влітку цього року. Страх ескалації означав, що на Заході відмовилися надати українцям систему балістичних ракет дальнього радіусу дії, відому як ATACMS. Зараз танки стоять на землі, навчання пілотів F-16 розпочалося, і адміністрація Байдена, як повідомляється, може надати Україні ATACMS", – йдеться у публікації The Atlantic.

Кожна затримка призводила до втрати часу, – наголошує Енн Епплбом. А час коштував життів – можливо, десятків тисяч життів. Вона нагадала, що під час її минулого візиту в Україну українці відвоювали Харківщину, а через кілька тижнів – Херсон. Українці мали імпульс, який було згодом втрачено через відсутність західного озброєння, зазначає авторка.

Вона радить подумати, як би міг виглядати світ, якби ядерні погрози путіна не вплинули на уяву Заходу так сильно. Якби Маск не був наляканий російською пропагандою, то частина російського флоту могла б бути виведена з ладу значно раніше. Якби Вашингтон, Лондон, Париж і Берлін не були налякані російською пропагандою, то українці могли б вигнати росіян раніше, і війна могла б закінчитися. Смерть, жах і терор були результатом кожного разу, коли зовнішні сили не наважувалися допомогти Україні.

"Завжди існує "нетривіальна можливість", якщо скористатися терміном Маска, що росіяни застосують ядерну зброю; також була ненульова ймовірність того, що випробування ядерної бомби Робертом Оппенгеймером підірве планету. Але якщо ми хочемо утримати росіян від використання ядерної зброї, є інші способи зробити це. Це власна ядерна зброя і переважаючі звичайні збройні сили Заходу є потужними засобами стримування: більшість аналітиків вважають, що це пояснює, чому росія навмисно не вразила жодної цілі на території НАТО. Недвозначні натяки Китаю та Індії на те, що ядерна ескалація була б жахливою помилкою, а також заяви про неприйнятність ядерної війни з боку G20, ООН та інших організацій також допомагають", – пише Енн Епплбом.

Українські атаки – особливо несподівані, асиметричні, як, наприклад, атаки морських безпілотників – також є формою стримування. Так само як і постійна підтримка України з боку Заходу. Щоразу, коли Захід оголошує про чергову поставку зброї, або Європейський Союз бере на себе чергові фінансові зобов'язання, або президент Джо Байден робить чергову заяву про підтримку, росіяни знають, що ціна окупації і будь-якої ескалації стає дедалі вищою. путіна провокує не опір, а слабкість, – робить висновок Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantic