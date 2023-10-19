Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни та почесний професор з її вивчення Королівського коледжу Лоуренс Фрідман намагається доступно пояснити весь той клубок проблем, який виник доволі давно на Близькому Сході між Ізраїлем та арабським населенням Палестини. Схоже, що дні нинішнього глави уряду Ізраїлю Нетаньягу на політичному Олімпі добігають кінця. Він не тільки товаришував з путіним, але й свого часу зробив ставку на Хамас у Секторі Гази для протиставлення його адміністрації Палестинської автономії. Це був зручний супротивник, який допомагав Нетаньягу обґрунтовувати свої дії. Тепер Ізраїль не має дієвої стратегії для вирішення проблеми Хамасу і загрози для свого населення. Тож залишається дипломатія, причому саме з боку США.

Після кризи, спричиненої несподіваним нападом угруповання Хамас 7 жовтня, Ізраїль зараз стикається з другою кризою, коли уряд намагається знайти стратегію для досягнення заявленої мети – витіснити Хамас із Гази і унеможливити в майбутньому подібні звірства з його боку. Ще до того, як здійнявся галас навколо трагедії в лікарні Аль-Ахлі, домінувало питання про жахливу ситуацію в Газі, а не безпека Ізраїлю. Щоб зрозуміти, як так сталося, потрібно повернутися до моменту визначення ізраїльської стратегії, до моменту, як були повністю усвідомлені наслідки такої ситуації.

Сухопутна війна в стратегії Ізраїлю. Навіть якщо Ізраїль зможе пробитися до Гази, що далі?

У міру того, як було усвідомлено масштаб жахіть 7 жовтня, в країні оголосили стан війни. Було призвано 300 тисяч резервістів, а на південному кордоні почалося нарощування військових сил у рамках підготовки до масштабного вторгнення в Газу. Ізраїль перекрив електро- та водопостачання, а також розпочалася кампанія бомбардувань з метою знищення якомога більшої частини інфраструктури Хамасу з повітря. Незабаром жителям Гази порадили переїхати з півночі території на південь, оскільки агентства ООН заявили про розгортання гуманітарної кризи. Спочатку на це було відведено 24 години, що, ймовірно, відображало нагальність моменту. Звісно цього часу було замало, попри те, що багато палестинців переїжджали так швидко, як тільки могли, або шукали безпечні місця.

Проте, попри всю цю терміновість і розмови про майбутню наземну війну, нічого ще не сталося, а ізраїльські офіційні особи зараз припускають, що, можливо, нічого й не станеться. Оскільки Ізраїль почав із розмов про наземну атаку, здавалося, що він майже зобов'язаний її здійснити. Хоча була альтернатива – продовжувати мобілізацію і підготовку, наполягаючи на тому, що така атака є лише одним із варіантів, що розглядаються. Це більш-менш те, де ми знаходимося сьогодні, за винятком того, що уряд, здається, втратив впевненість не лише в тому, що він усвідомлює виклики наземної операції, але й в тому, що опинився у заплутаній ситуації.

Сказати, що сухопутна війна буде відкладена на невизначений час, було б занадто. Війська все ще перебувають у бойовій готовності, і підготовка триває, як в плані тренувань, так і в плані спостереження за ймовірними маршрутами атак. Ізраїльський уряд знає, що він вже стикається з негативною реакцією населення після провалу розвідки, який допустив цей напад Хамасу. Якщо уряд, оголосивши про рішучу наземну операцію, тепер відступить, бо не знає, як її виконати, це призведе до зростання гніву. Втім, негативна реакція може набути ще більшого розмаху, якщо в результаті операції, яка не досягне своїх воєнних цілей, буде втрачено більше життів. Ось чому в минулому, попри свою риторичну войовничість, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу завжди з обережністю ставився до санкціонування таких операцій.

З моменту запуску стратегії 7 жовтня склад уряду змінився. Лідер опозиції Бенні Ганц увійшов до складу уряду і засідає у Військовому кабінеті разом із двома впливовими колегами. Це – Гаді Айзенкот, як і Ганц, – колишній начальник штабу Цахалу, і Рон Дермер, посол Ізраїлю у Вашингтоні з 2013 по 2021 рік. В уряді зараз спостерігається напруженість навколо очевидних питань: що робити із заручниками, сім'ї яких сформували власну групу тиску, і що робити з можливістю появи другого фронту на півночі, оскільки "Хезболла" погрожує вступити у війну з Лівану. Один із варіантів, який розглядався і був відкинутий, полягав у тому, щоб упередити погрози ліванського угруповання, завдавши удару по її військових об'єктах першими.

Наступальна операція на суші завжди була страшною перспективою. Війна в місті – важка. Ми бачили в Україні, як завзяті захисники, сховавшись під уламками зруйнованих і знелюднілих міст, можуть тривалий час стримувати сили, що наступають. Я не можу пригадати жодного недавнього прикладу, коли б належно захищена забудована територія швидко піддалася наступу, навіть відносно добре підготовленому. Грозний у Чечні, Алеппо в Сирії, Мосул в Іраку, Бахмут в Україні – на все це потрібен був час, а захисники лише відходили, коли міста та їхні околиці зазнавали ударів з повітря та артилерії. У цьому випадку бойовики Хамасу, чисельністю близько 30 000 осіб, можуть діяти в лабіринті підземних тунелів. Ізраїльтяни мають досвід ведення бойових дій у таких умовах і розробили тактику, щоб впоратися з цим, але існує побічний ефект між методичним підходом і повільним проривом оборони: великі втрати, які можуть бути понесені, якщо поспішати. І чим більше вони зволікатимуть, тим більше зростатиме міжнародний тиск з вимогою зупинитися.

Найважливіше питання полягає в тому, яка мета переслідується. Якщо припустити, що Ізраїль зможе з боями пробитися до міста Газа, що було б найбільш вірогідною метою великого вторгнення, то що далі? Він здатен знищити значну частину військової інфраструктури Хамасу, але навряд чи зможе усунути все його політичне керівництво. Військові командири можуть залишитися, щоб керувати опором, і деякі з них, за повідомленнями, вже були вбиті, але багато політичних діячів на той час вже будуть далеко. Ізраїль не може встановити новий уряд, тому що сам факт його встановлення буде позбавлений легітимності. І я не бачив ізраїльських аналітиків, які б хотіли тривалої окупації.

Загрозу з боку "Хезболли" слід сприймати серйозно. Сумнівно, що їхній лідер Хасан Насралла справді хоче війни через її вплив на Ліван, де його вже звинувачують у багатьох нещодавніх проблемах країни, але якщо інтенсивні бойові дії розгорнуться в Газі, то він опиниться під величезним тиском, який змусить його діяти. "Хезболла" має значну армію, хоча і не таку, яка зможе довго протриматися, якщо перетне кордон з Ізраїлем. Але її арсенал ракет грізний – набагато більший, ніж у Хамасу. Якби вона організувала удари разом із Хамасом, це б створило проблеми для ізраїльської системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Коли 7 жовтня Хамас розпочав свою атаку інтенсивним обстрілом, "Залізний купол" не зміг впоратися з усім. Атаки завдали шкоди і призвели до жертв, але вони були пом'якшені завдяки поєднанню протиповітряної оборони й укриттів. Вони завдали набагато менше шкоди, аніж бойовики Хамасу, які проникли на територію Ізраїлю. Тепер, коли "Залізний купол" доукомплектовано, він має впоратися з окремою атакою "Хезболли", хоча її ракети є більш точними і смертоносними. Вони все одно становитимуть проблему, без якої Ізраїль цілком може обійтися.

Криза в Газі. Дипломатія США приходить на допомогу

З усім цим пов'язана гостра гуманітарна криза. Хамас використовує Газу як базу для нападу на Ізраїль. Угруповання не відокремлює свій військовий потенціал від громадянського суспільства, тому його важче знайти, а коли воно знайдено, атакувати його можна лише з ризиком жертв серед цивільного населення. Ізраїль не може зробити нічого, щоб послабити Хамас як військову структуру – облогу, повітряні удари, наземні атаки – щоб не вплинути на пересічних мешканців Гази, чиє життя і без того досить жалюгідне. Пріоритетом Хамасу є його військово-політичні проєкти. Саме тому його блокують як Єгипет, так і Ізраїль (Хамас – палестинська гілка "Братів-мусульман", яка недовгий час керувала урядом Єгипту, поки не була усунута в результаті військового перевороту на чолі з нинішнім президентом Абдель Фаттахом ас-Сісі).

Критики Ізраїлю стверджують, що вся ця ситуація є його історичною провиною, за яку пересічні жителі Гази не повинні більше страждати, а тому найкращий курс Ізраїлю – полегшити їхнє становище і знайти ліпший спосіб співіснування. Ізраїльський уряд стверджує, що співіснування неможливе, поки Хамас перебуває при владі, і тому потреба країни в безпеці означає, що він повинен вжити необхідних заходів, навіть якщо це додасть Газі ще більшого болю.

Ті, хто співчуває скрутному становищу Ізраїлю, але стурбований його методами, радять державі захищати себе з мінімальною шкодою для цивільного населення. Як ми бачимо, це легше сказати, ніж зробити. Для того, щоб бути впевненим у тому, що буде уражено лише правильні цілі, навіть за допомогою точних ударів, потрібна першокласна розвідка, і, як стало очевидно з того, що сталося 7 жовтня, знання Ізраїлю про стан справ у Газі не таке вже й добре, як раніше. Незалежно від того, чи детальні розвідувальні дані, надані Ізраїлем, щоб продемонструвати відповідальність "Ісламського джихаду" за знищення лікарні, зменшують частину осуду, який лунає на адресу ізраїльської сторони, чи ні, відчуття хаосу і катастрофи, що наростає в Газі, створило тиск з вимогою припинити облогу і повітряні удари. Через бурхливу реакцію на кадри з лікарні Байдену довелося відкласти заплановану поїздку до Йорданії, принаймні до закінчення триденної жалоби за жертвами лікарень у цій країні.

З цього моменту відправною точкою для міжнародної дипломатії вже була не боротьба з Хамасом і навіть не звільнення заручників, а припинення гуманітарної кризи в Газі. Про це в понеділок написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен:

"Сьогодні, на наше прохання, Сполучені Штати та Ізраїль домовилися розробити план, який дозволить гуманітарній допомозі від країн-донорів та багатосторонніх організацій досягти цивільного населення в Газі, включно з можливістю створення зон, що допоможуть захистити мирних мешканців від небезпеки".

Формулювання є промовистим. Це була американська, а не ізраїльська ініціатива. Блінкен заслуговує на похвалу за дипломатію: Єгипет і Йорданію довелося переконати, що метою Ізраїлю не було витіснити палестинців з Гази в надії, що ті підуть кудись ще, і що вони дозволять людям вийти тільки тоді, коли туди зможе потрапити гуманітарна допомога.

Наступні дипломатичні кроки. Слід задуматися, хто може принести мир

Президент Байден прибуває до Ізраїлю, схоже, сповнений рішучості підштовхнути його до кращої стратегії. Після нападів Хамасу він зробив заяву про солідарність і передислокував військові кораблі в якості попередження Ірану, щоб той не втручався. Все це було оцінено ізраїльтянами. Це типовий підхід президента США – непохитна підтримка, за якою слідує багато жорстких запитань. Він чітко дав зрозуміти, що остерігається сухопутного вторгнення і стурбований великими втратами серед палестинців. Власний досвід участі у війнах в Іраку та Афганістані змусив Байдена скептично ставитися до заяв будь-якого генерала про те, що він може вирішити застарілий конфлікт, знищивши ворога. Американські генерали відвідують своїх ізраїльських колег, щоб оцінити реалістичність їхніх планів.

Байден ставить Вашингтон у центр нових дипломатичних зусиль. Це те, чого хотів уникнути президент Обама. Йому не подобалася американська втягнутість у близькосхідні справи, де кожна спроба вирішити одну проблему, здається, лише погіршує іншу, і де необхідно розвивати відносини зі сумнівними режимами. Але регіон продовжує втягувати Сполучені Штати через глобальні наслідки від ще більшого безладу – від високих цін на нафту до можливої війни з Іраном.

І США все ще залишаються державою, яка має найкращі можливості для організації зусиль з деескалації цієї кризи. Якими б не були його недоліки, Байден має дипломатичні навички, про що свідчить його здатність зберегти коаліцію на підтримку України. Сполучені Штати – єдина країна, яка має відносини з ключовими регіональними гравцями, окрім Ірану та "Хезболли". Але для конструктивної розмови з арабськими лідерами йому, можливо, доведеться більше дистанціюватися від нинішньої тактики Ізраїлю, і йому потрібен можливий план, навколо якого можна було б будувати свої розмови.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення в Україну було б важко утримати президента путіна від участі в будь-якій міжнародній ініціативі. У нього були непогані стосунки з Нетаньягу, який, до речі, не надав значної підтримки Україні. росія більше стала на бік Хамасу, оскільки, зрештою, Іран став важливим постачальником зброї до росії, а наїзд на Ізраїль може бути способом наїзду на США. Зі свого боку, президент Зеленський поспішив засудити напади Хамасу, можливо, з огляду на думку американського Конгресу так само, як і Ізраїлю. У минулому росія працювала б зі Сполученими Штатами над узгодженою резолюцією Ради Безпеки ООН. Але путін занадто відволікається на власну війну і йому не вистачає можливостей і зв'язків для серйозної політичної ініціативи. Лише Байден здатен домогтися поступок від ізраїльтян.

Без особливого оптимізму ми можемо описати перші можливі дипломатичні кроки. З боку Ізраїлю необхідне припинення вогню, хоча б тимчасове, щоб дозволити вирішити гуманітарну кризу і почати вишукувати шляхи врегулювання кризи в короткостроковій перспективі. Ізраїль також має власні проблеми, пов'язані зі сотнями тисяч людей, переміщених від кордонів із Гази і Лівану, ракетними обстрілами, а також високим рівнем військової мобілізації, підтримувати який дорого і дезорганізуюче. Допоки ракети продовжують летіти, а заручники утримуються, Нетаньягу буде важко оголосити про припинення вогню.

Справжній виклик полягає в тому, щоб знайти узгоджену політичну формулу для Гази, яка принаймні зменшить політичну і військову роль Хамасу. Єдина можливість, яку я бачу в середньостроковій перспективі, – це залучення Палестинської адміністрації, оскільки вона є очевидною альтернативою Хамасу, але це вимагатиме посилення її позицій на Західному березі річки Йордан. Це за браком чогось кращого. Досі головним досягненням Махмуда Аббаса, голови Палестинської автономії, було його виживання, оскільки в іншому випадку він асоціюється лише з корупцією та неефективністю. Після заворушень на Західному березі річки Йордан його авторитет ще більше похитнувся. Тож Палестинська автономія не може впоратися самотужки, і її зусилля мають бути доповнені Близькосхідним агентством ООН для допомоги біженцям і організації робіт (БАПОР), яке наразі надає багато базових послуг у Газі, а також контактною групою ключових арабських держав, що мають відносини з Ізраїлем, обов'язково включно з Єгиптом і Катаром, який, найімовірніше, є посередником у відносинах з Хамас (деякі лідери угруповання мешкають в Катарі).

Це протилежний напрямок тому, в якому хотів рухатися нинішній ізраїльський уряд. Частиною звинувачень проти нбого є твердження, що Нетаньягу віддав перевагу Хамасу, а не Палестинській автономії, тому що той поділяв його неприйняття рішення про дві держави. Нетаньягу, можливо, не має іншого вибору, окрім як погодитися на дипломатичний процес для вивчення варіантів, але у будь-якому випадку його дні на вершині ізраїльської політики добігають кінця. Не потрібно багато перебіжчиків, щоб його крихітна парламентська більшість зникла ще до наступних виборів.

Якщо Байдену не вдасться досягти жодного політичного прогресу, війна може продовжитися в очікуваному руслі: ізраїльські війська масово входитимуть до Гази, намагаючись нав'язати територіям своє власне рішення. Але важко уявити, чим це суттєво краще за інтенсивну дипломатію. Оскільки Газою ніколи не керуватиме проізраїльський політик, варто вже зараз замислитися над тим, хто ще може принести стабільність на цю територію.

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