Контрнаступ України: визначення очікувань. Україні потрібна стратегія, як впоратися із тривалою війною – Лоуренс Фрідман

Знаний дослідник війни і почесний професор Лондонського коледжу вивчення війни Лоуренс Фрідман намагається донести до західних "вболівальників" за Україну, що не слід орієнтуватися тільки на маневрену війну і досягнення швидкої перемоги, оскільки Україна не володіє всіма необхідними засобами для проведення такої операції. США у подібній ситуації покладалися б на нанесення вирішального вогневого удару по ворожих позиціях перед тим, як розпочинати маневрові дії армії. Для цього у Сполучених Штатів є професійна армія і перевага у повітрі.

У нещодавній статті для Foreign Affairs я стверджував, що навіть коли початкові цілі путіна стають недосяжними, на зміну їм приходить інша мета – "не програти", бо за програш приходить розплата. Поразка вимірюється не лише цілями, які назавжди залишаться недосягнутими, але й жертвами і витратами, накопиченими в ході війни, а також шкодою, завданою репутації росії як великої держави і позиції путіна як компетентного лідера.

Наслідки бажання російського президента уникнути поразки були важкими як для України, так і для росії. Безперспективна війна триває і припиниться лише тоді, коли путін або його наступник визнає свою поразку. Оскільки йому не вистачає переконливої перемоги, замість цього він намагається примусити Україну до капітуляції, спочатку атакуючи її критичну інфраструктуру, а тепер і експорт зерна. Ніщо з цього не призвело до більш примирливого ставлення в Києві. Навіть навпаки, це мало протилежний ефект. Щонайбільше, це може дати путіну деяку зловтіху від того, що українців суворо карають за відмову приєднатися до його імперії, і можливість усунути конкурента в торгівлі сільськогосподарською продукцією. Він позитивно відгукнувся про те, що дефіцит дозволяє російським експортерам зерна брати більше.

Прочитати статтю Лоуренса Фрідмана для Foreign Affairs: У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати

Чому наступ необхідний і водночас складний. Проблеми путіна посиляться через військові невдачі

Що потрібно зробити, щоб переконати кремль у безперспективності цієї війни? Україна продемонструвала стійкість перед обличчям атак на її суспільство та економіку, і, незважаючи на похмурі протилежні прогнози, підтримка з боку країн НАТО та інших не припинилася. Різними способами вона продемонструвала, що російські активи можуть бути атаковані, в тому числі міст, що з'єднує її з Кримом. Однак найбільш переконливий сигнал, який Україна може надіслати, залежить від того, як її збройні сили звільнять територію. Успіх у бою може мати наслідки в інших місцях. Усі інші проблеми путіна – економіка, громадська думка і стан його збройних сил – стануть більш серйозними, якщо відбудуться подальші військові невдачі. Саме тому прихильники України вклали так багато коштів у підготовку і оснащення нових бригад – за повідомленнями, близько 63 000 українських військовослужбовців і понад 150 сучасних бойових танків, а також багато старих танків і бойових машин піхоти. Саме тому зараз так багато залежить від успіху наступу, який вони зробили можливим.

Чи окупляться ці інвестиції? У війні, в якій обидві сторони протистояли рішучій обороні, завжди було незрозуміло, чого реально можна досягти і за який час. Перед початком цього наступу очікування то зростали, то падали. Зараз, коли він триває вже майже два місяці, спостерігачі все ще не знають, до чого він приведе. Україні довелося скоригувати свою тактику після перших невдач, тому зараз ми оцінюємо прогрес за іншими критеріями, ніж на початку наступу.

Вважаю корисним озирнутися на те, що я писав рік тому (13 серпня 2022 року), коли Україна також розпочала наступальні операції, того разу проти російських позицій у Херсоні, в яких теж ще не було помітного просування. Оскільки це сталося після російського наступу, в якому вони досягли лише обмеженого прогресу на Донбасі, загальне враження було таким, що розвивається патова ситуація, коли оборона підтверджується як сильніша форма ведення війни, а стратегії, прийняті обома сторонами з необхідності, вичерпуються.

Прочитати статтю Лоуренса Фрідмана від 13 серпня 2022 року у перекладі iPress: Перемога через виснаження

Я зауважив, що оскільки війну на виснаження можна виграти лише тоді, коли ворожа армія розпадається через знекровлення і знесилення, генерали вважають за краще перемагати за допомогою маневру, що включає в себе сміливі напади, які призводять до захоплення території і нав'язування перемоги. Це було набагато краще, ніж чекати, поки ворог здасться. Тому виснаження, як правило "зневажали як нижчу і небажану форму ведення війни, що вимагає терпіння і здатності поглинати біль, не обов'язково пропонуючи правдоподібний шлях до перемоги".

Проте, стверджував я, хоча стратегії виснаження не вистачає "гостроти і драматизму", вона все одно може привести до перемоги, створюючи умови для маневреної війни або змушуючи ворога визнати, що його становище може лише погіршитися. "Більше того, – додав я, – існують різні способи ведення війни на виснаження, і деякі стратегії можуть бути більш ефективними, ніж інші".

Невдовзі після того допису Україна досягла ефективного просування, але не в Херсоні, а на Харківщині, де росіяни прорідили свої сили, щоб зміцнити свої позиції в Херсоні. Дуже швидко російські сили втратили багато позицій, і на якусь мить здалося, що їхні військові зусилля похитнулися.

У цей момент я був налаштований оптимістично і сподівався, що путін спробує скоротити свої втрати, знайшовши спосіб закінчити війну. Натомість він подвоїв зусилля, вдавшись до масової мобілізації, щоб вирішити проблему нестачі військ на фронті, і заявивши про приєднання до російської федерації чотирьох українських областей на додаток до Криму. З цього моменту стало ще важче, ніж раніше, уявити собі врегулювання шляхом переговорів. Вимога визнати ці території російськими повторюється на кожній зустрічі з делегаціями миротворчих місій, які приїжджають з добрими намірами. Саме тому ці ініціативи зупиняються, не встигнувши розпочатись. Лише коли від цієї вимоги відмовляються, ми можемо запідозрити, що він шукає вихід.

Патова ситуація влаштовує путіна не більше, ніж Зеленського. На початку цього року він віддав наказ про зимовий наступ. Це не тільки мало чого дало, але й оголило розбіжності серед російських військових. Зокрема, Євгєній Прігожин скаржився, що його ПВК "Вагнер", на рахунку якої захоплення зруйнованого міста Бахмут, була зраджена керівництвом Міністерства оборони, яке продовжувало штовхати війська на безрезультатні "м'ясорубки". Це призвело до короткого і курйозного заколоту Прігожіна, що вивело "вагнерівців" з-під удару, принаймні на деякий час, і дестабілізувало російське верховне командування. Коли російський наступ вичерпав себе, настала черга України перехопити ініціативу.

Перші проблеми. Брак підготовки та досвіду, обмежена допомога озброєнням, розгалужена російська оборона

Український наступ розпочався 4 червня. Незабаром стало очевидно, що спроба досягти швидкого прориву провалилася. Це спричинило низку аналітики, що пішло не так.

Проблеми, що виникли, не були несподіваними. російська оборона на півдні є розгалуженою і її жодним чином не можна легко прорвати. Вона була добре спланована. НАТО прагнуло б заздалегідь розгромити таку оборону за допомогою авіації, але Україна не мала такої можливості. Також не було достатньої кількості обладнання для розмінування. Це відомі проблеми, які виявилися настільки ж обмеженими, як і побоювання. Вони поглиблювалися відсутністю тісної координації між наступаючими підрозділами і артилерією, необхідною для придушення оборони. Як тільки транспортні засоби були виведені з ладу в передній частині колони, ті, що застрягли позаду, потрапляли під вогонь російської артилерії, протитанкових ракет, ударних гелікоптерів або безпілотників. Усьому цьому не сприяла незвична дощова погода, яка робила землю болотистою і перешкоджала пересуванню.

Як зазначає Economist, мабуть, ніколи не було реалістичним очікування, що бригади, "зібрані поспіхом на незнайомій техніці" і з місячною підготовкою, стануть досвідченими, коли справа дійде до "координації складних атак за участю кількох підрозділів, що використовують різні види зброї". Українці працюють не лише з різними типами техніки, кожна з яких має свої особливості експлуатації та обслуговування, але й з різними філософіями. Це армія зі сильним радянським корінням, яка навчилася адаптуватися після створення російських анклавів у 2014 році, а потім швидко зросла після повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. Але всі її найпрофесійніші солдати загинули в інтенсивних боях перших трьох місяців війни, а ті, які вижили, наразі вже досить виснажені. Ці моменти були підкреслені в іншій статті журналу Economist, в якій Майкл Кофман і Франс-Штефан Гаді, розмірковуючи про нещодавній візит на фронт, наголошували на труднощах, з якими зіткнулися українці, ведучи широкомасштабні бойові дії у складі загальновійськових підрозділів, здебільшого через брак підготовки та досвіду.

"Здатність українських солдатів швидко освоїти західну техніку призвела до недоречного оптимізму щодо того, що час, необхідний для створення згуртованих бойових підрозділів, може бути скорочений. Розміщення цих підрозділів в авангарді складного штурму замість більш досвідчених формувань тепер виглядає як помилка, яка відображає пріоритетність західного обладнання з плином часу в польових умовах".

Навіть якби вони були краще підготовлені, брак ключових спроможностей завадив би українським успіхам. Кофман і Гаді стверджують, що усунення цих недоліків вимагає кращого забезпечення і більше часу. Основна увага має бути зосереджена не на заохоченні України наслідувати кращі західні практики, а на допомозі їй "воювати так, як вона воює найкраще", що означає прийняття логіки виснаження.

За межами дихотомії маневри/виснаження. Україна використовує ті можливості, що має

Я згоден з їхнім аналізом, але пішов би трохи далі. Можливо, ми занадто зачаровані дихотомією маневри/виснаження. Вона вийшла на перший план у військовому дискурсі США у 1980-х роках, коли деякі теоретики нарікали на занепад полководницького мистецтва і надмірне покладання на вогневу силу. Замість підготовки до інтенсивних артилерійських обмінів вони хотіли заохочувати творчі і рішучі операції, які могли б швидко завершити війну за низьких витрат. Вони мали на увазі бліцкриги німецького типу, які використовували швидкість, щоб обійти найсильніші позиції противника і заскочити його зненацька. З новими технологіями можливості для таких операцій, здавалося, зростали. Після того, як іракська армія зазнала нищівної поразки в лютому 1991 року, теоретики-ентузіасти почали описувати форми ведення війни, засновані на винятковій обізнаності зі ситуацією у поєднанні з високоточною зброєю, що стріляє на відстані і відзначається швидкими, зухвалими діями, які б заставали ворога зненацька і розгубленим.

Маневр означав не просто швидке подолання великої території, бо це може статися, коли на шляху небагато ворожих позицій. Він вимагав об'єднання всього набору передових технологій для швидкої перемоги над ворогом у такий спосіб, щоб звести до мінімуму власні втрати. У цьому завжди була певна частка міфології. Успіхи США на звичайних етапах останніх війн були результатом як переважаючої вогневої потужності, так і переважаючого маневру. Ворожі війська не могли впоратися з вогнем, спрямованим на них, чи то з повітря, чи то з крилатих ракет, артилерії або танків. Під час війни у Перській затоці 1991 року іракські війська вже здалися і втекли з місця подій, коли великий маневр "лівий хук" був завершений.

Як з'ясували росіяни в лютому 2022 року, заскочити ворога зненацька і швидко просуватися вперед ще не гарантує швидкої перемоги, а коли ворог встигає оговтатися і адаптуватися, то очікуваний тріумф може швидко перетворитися на довгу важку битву. Війна стає випробуванням на витривалість. Коли цей термін почали використовувати для опису особливої стратегії напередодні і під час Першої світової війни, виснаження означало визнання того, що переможе та сторона, якій вдасться пережити іншу, коли справа дійде до того, щоб впоратися з витратами і лихами війни. Вона стала стратегією за замовчуванням, коли вирішальні успіхи на полі бою здавалися недосяжними.

Не дивно, що це призвело до пошуку нових шляхів досягнення успіху на полі бою, зосередженого після 1918 року на потенціалі танка. Цей напрям стратегічного мислення залишається впливовим, особливо тому, що він передбачає можливість зменшити кількість втрат. Але якщо ворог має достатню вогневу міць, будь-який наступ загрожує втратами в живій силі і техніці. "Виснаження" описує те, що регулярно відбувається на війні. Це не тип війни і не особлива стратегія. Навіть найрозумніші маневри не виключають виснаження в короткостроковій перспективі. І якщо не вдається досягти вирішальних перемог, ймовірним наслідком є виснаження в довгостроковій перспективі.

Як за таких обставин армії можуть просуватися вперед? російський підхід полягає в тому, щоб не надто перейматися втратами, особливо тими військами, які вважаються непотрібними, наприклад, засудженими або погано підготовленими "мобіками". російські наступальні операції, починаючи з першого місяця війни, здебільшого полягали в спробах увірватися в міські райони, а потім методично просуватися вперед, пробираючись крізь уламки власного виробництва, зіштовхуючи нещасні одноразові війська з українськими позиціями. Потім захисників можна було бити артилерією, доки вони не будуть змушені відступити. Це не тільки забирало час і руйнувало захоплені території, але й призводило до нестачі військ, через що в москві знову розглядається питання про подальшу мобілізацію. Це не варіант для українців. Вони хочуть обмежити свої втрати і уникнути міських бойових дій.

Основна проблема полягає в тому, що всі великі формування є вразливими, якщо їх помітять, а з численними безпілотниками, що літають над головою, ризик бути поміченими є високим. І якщо підрозділ натрапляє на перешкоди, в тому числі міни, вразливість стає ще більшою. Після невдачі на початку червня українці знову почали покладатися, як це часто буває на цій війні, на дії на рівні взводу і роти, коли невеликі групи солдатів кидаються від однієї лінії дерев до іншої або пробираються вперед, щоб розчистити шлях через мінне поле. У цьому їм допомагає набагато кращий захист, який забезпечують західні машини порівняно зі старими радянськими системами, що зменшує кількість жертв навіть при підриві транспортних засобів.

російські війська адаптувалися аналогічним чином, щоб не дати українцям закріпити навіть обмежені здобутки. Завданням для підрозділів обох сторін, які просуваються вперед, було знайти позиції з певним прикриттям, які можна було б утримувати проти ворожої контратаки. Зупинятися у відкритому полі рідко має сенс. Цим пояснюються припливи і відпливи на лінії фронту протягом останніх тижнів, коли невеликі населені пункти регулярно переходять з рук в руки. Одні з труднощів ведення бойових дій у такий спосіб полягають в тому, що це може порушити субординацію через відповідальність, яка покладається на молодших офіцерів, аби вони могли координувати дії різних підрозділів і нарощувати сили, щоб скористатися будь-якими можливостями для швидкого пересування.

Американський підхід полягає в тому, щоб спочатку здійснити виснаження, знищивши основну частину ворожих сил і засобів до того, як армії почнуть рухатися. Україна не мала такої можливості. На шляху занадто багато російських вогневих засобів, щоб їх можна було знищити, але можна вивести з ладу якомога більше, особливо артилерійських установок і систем їхньої підтримки. Якщо склади боєприпасів стають вразливими в тилу, їх доводиться відсувати ще далі. Чим далі просувається лінія фронту, тим більшою може стати проблема з постачанням.

Україна має якісну (хоча і не кількісну) перевагу в артилерії. Відтоді, як минулого літа вони вперше отримали американські HIMARS, а нещодавно британські крилаті ракети Storm Shadow, а потім і французький аналог, вони докладають багато зусиль для ведення контрбатарейного вогню і загалом для того, щоб заважати російській логістиці. Окремі свідчення, в тому числі від російських блогерів, вказують на те, що ця кампанія має певний успіх, який не усунув небезпеку, але може створити прогалини в здатності росії прикривати лінію фронту.

Чи може Україна зараз просуватися вперед? Аргументи на користь обережності, а не песимізму

У попередньому дописі я зазначав, посилаючись на начальника штабу оборони Великої Британії, що стратегію України можна було б описати як "морити голодом, розтягувати і наносити удари", де "морити голодом" – це регулярні атаки на російські логістичні та командні структури, а "розтягувати" – це "численні промацування і фінти з боку України". Удар був би моментом, коли решта свіжих бригад були б просунуті вперед і справжній контрнаступ міг би розпочатися всерйоз. Для цього необхідно наносити удари на кількох ділянках по всій довгій лінії фронту, намагаючись знайти способи знешкодити мінні поля, аби наблизитися до головної лінії оборони противника, обмеживши вплив його артилерії, а також вимагаючи від російських військ підтягнути свої резерви, щоб їм було складно відповісти чисельно, коли прорив буде здійснено.

Важливість розтягування сил можна побачити у взаємодії між двома основними зонами конфлікту (їх може бути більше) – на сході, зокрема навколо Бахмута, і на півдні, що просувається до моря від Запоріжжя. Це схоже на ситуацію рік тому, коли основні зусилля були спрямовані проти Херсона, який був стратегічно важливішим, хоча найбільш вразливі місця росії були виявлені на північному сході, на Харківщині.

Бахмут і весь Донбас має важливе значення для росії. Вони були головним об'єктом їхнього попереднього наступу. Вони все ще витрачають значні ресурси на утримання окупованих територій і навіть на їхнє розширення. Оскільки Бахмут настільки важливий для Москви, він став важливим і для Києва, і ЗСУ постійно просуваються вперед, щоб ускладнити росіянам утримання міста, хоча вони ще далекі від його оточення. росіяни також скористалися можливістю відволікти українців, здійснивши власний міні-наступ, коли українські війська були ротовані на одній ділянці, і туди увійшли менш досвідчені війська. росіяни просунулися на кілька кілометрів, хоча у них було недостатньо бойової потужності, щоб просунутися далі, і не було очевидної мети, яку потрібно було б захопити і утримати. Зараз українці стверджують, що стабілізували ситуацію, але це ще один приклад мінливості поля бою.

Південь є більш важливим для цілей України, не в останню чергу через можливість ізоляції Криму. На жаль, саме тут російська оборона є найбільш потужною, і саме тут початковий наступ українських військ зазнав невдачі. Минулої середи увечері газета New York Times, процитувавши анонімних американських чиновників, припустила, що момент "удару" настав. Потім такі ж анонімні чиновники в розмові з Washington Post висловилися менш впевнено. Вони зійшлися на думці, що з українського боку в бойові дії була залучена нова бригада, яка долучилася до бригади, що взяла на себе основний тягар бойових дій, і прагнула скористатися слабкістю російських позицій на цьому етапі. До четверга газета New York Times змінила свою точку зору. Інші американські офіційні особи говорили, що остання українська атака може бути підготовкою до головного удару або підкріпленням для поповнення втомлених війною підрозділів.

Проблема може полягати не лише в тому, що чиновники та журналісти забігають наперед, але й у тому, що будь-яку нову важливу подію слід оцінювати як приклад маневреної війни. Інститут дослідження війни написав у твіттері:

"Західні офіційні особи безпідставно підвищують очікування швидкого і драматичного просування, які українські сили навряд чи зможуть задовольнити, а також пропонують прогнози щодо ймовірних шляхів наступу України, які, ймовірно, не варто було б оприлюднювати публічно".

Оцінювати військові успіхи українців за найвимогливішими критеріями не йде їм на користь. Зусилля зі звільнення території неминуче будуть болючими, і це буде не тому, що українська армія не змогла опанувати мистецтво маневру. Без переваги у вогневій потужності будь-якій армії було б важко. Звичайно, російська армія зазнала величезних втрат, має багато ознак зношеності і може не впоратися, якщо її оборонні лінії будуть прорвані. Ми можемо побачити, як вона відступить під непереборним тиском, навіть якщо не по всій лінії фронту. Важливо, щоб Україна утримувала ініціативу і не виснажувала себе настільки, щоб росіяни отримали шанс перегрупуватися і контратакувати. Зовнішні "вболівальники" та стурбовані прихильники не повинні прискорювати темп та повинні остерігатися говорити про успіхи до того, як ми переконаємося в їх значущості або їх закріпленні. Це може призвести лише до розчарування.

Це аргумент на користь обережності, а не песимізму, на користь пристосування очікувань до різних сценаріїв. Одна з проблем, пов'язаних із зацикленістю на стратегії маневру, полягає в тому, що вона передбачає, що лише рішуча військова перемога може забезпечити прийнятний політичний результат. Це може не вимагати від української армії пройти весь шлях і звільнити всю окуповану територію, а лише постійно просуватися вперед, щоб посилити тиск на Москву.

Ця війна почалася з рішення в Москві, і рішення в Москві потрібно, щоб вона закінчилася, тому що Україна продовжуватиме боротися за будь-яких обставин. Оскільки у нас так мало інформації про те, що обговорюється у Кремлі, ми можемо бути приємно здивовані, якщо рішення буде прийнято раніше, ніж очікувалося. Але ми не наважуємося припускати, що воно вже неминуче. Ми повинні підтримувати Україну, виходячи з припущення, що це не так. Як я вже зазначав раніше, початкова ідея стратегії виснаження полягала здебільшого в тому, як впоратися з тривалою війною, і саме така стратегія потрібна Україні.

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