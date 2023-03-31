Проведене у Канаді дослідження свідчить, що росія інтенсивно використовує Twitter для впливу на користувачів з метою послаблення підтримки України. Однією з мішеней операцій впливу росіян та атак є віцепрем'єрка Канади українського походження Христя Фрілянд, яку також називають однією з можливих кандидаток на посаду генерального секретаря НАТО. Автори дослідження закликають свій уряд збільшити зусилля для боротьби з російськими операціями впливу в Канаді. Про це пише канадська газета Globe and Mail.

Прокремлівські акаунти в Twitter використовують користувачів соцмереж крайніх правих і крайніх лівих позицій в Канаді, щоб підірвати підтримку України. Про це йдеться у новому дослідженні канадських і американських науковців, пише канадська щоденна газета Globe and Mail.

Виявлено, що однією з найпослідовніших мішеней прокремлівських атак у Twitter є віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, і її пропонують кандидаткою на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

У звіті досліджується дворічна активність у Twitter, у тому числі напередодні військового нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року, і відстежується, як акаунти, що ретранслювали меседжі путіна, надалі поширювали прокремлівські ідеї в дискусіях канадців у соцмережі.

За інформацією Globe and Mail, звіт був опублікований у середу, 29 березня, Центром штучного інтелекту, даних і конфліктів Університету Реджайни, а також Коледжем інформаційних досліджень Університету Меріленда і некомерційною організацією Digital Public Square з Торонто. Фінансування цього проєкту здійснювалося за рахунок коштів урядів Канади та США.

У дослідженні відстежувалися російські кампанії інформаційної війни, які, за словами авторів, були адаптовані до канадської аудиторії в Twitter, а також так звані "підтримуючі спільноти акаунтів" (інакше кажучи – ботоферми), які ретвітили ці повідомлення. До 2023 року, згідно з доповіддю, це близько 200 000 акаунтів у Twitter, які ділилися цими повідомленнями з мільйонами канадських користувачів.

Основні теми повідомлень, орієнтованих на кремлівську пропаганду, включають такі ідеї, як "Зовнішня політика Канади контролюється українськими канадцями", "Канадські санкції спричиняють інфляцію і зростання цін на енергоносії", "Україна корумпована і не заслуговує на нашу підтримку", "НАТО несе відповідальність за війну", а росія "денацифікує Україну".

На сьогодні уряд Канади надав Україні понад 8 мільярдів доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги, щоб допомогти Києву відбити військову атаку росії. "Міжнародна допомога необхідна для виживання України. путін визнає цю вразливість і активно намагається підірвати підтримку України серед західних демократій", – йдеться у звіті.

Автори вказують на опитування громадської думки в Канаді, пише Globe and Mail, як на доказ того, що деякі канадці "залишаються вразливими до зовнішньої інформаційної війни". Опитування 2048 канадців, проведене восени 2022 року компанією NanosResearch для Digital Public Square, показало, що 36% респондентів або вважають, що Організація Північноатлантичного договору несе відповідальність за війну в Україні, або не впевнені в цьому.

Опитування продемонструвало, що щонайменше 25% респондентів не впевнені або не можуть ідентифікувати російські дезінформаційні послання, "що свідчить про те, що деякі канадці залишаються вразливими до зовнішньої інформаційної війни".

У звіті зазначається, що було виявлено основну групу з близько 90 прокремлівських акаунтів у Twitter, які мали "значний вплив" серед його канадських користувачів. Причому найбільше з цими акаунтами взаємодіяли ті, хто дотримується ультраправих і ультралівих поглядів. Навіть мимоволі "політичні ультраліві і ультраправі знайшли спільну мову: підрив громадської підтримки канадської фінансової, гуманітарної та військової допомоги Україні", – зазначається у документі.

Причому ультраправі спільноти "все більше підтримують антиглобалістську, ксенофобську і націоналістичну риторику владіміра путіна", у той час як "ультраліві історично підтримували антизахідну і антинатовську пропаганду москви з перших днів Холодної війни".

Ці спільноти, зазначають дослідники, "є одними з найактивніших в Канаді" і "разом вони представляють потужну стратегію російського уряду, спрямовану на посилення його атаки проти підтримки Канадою України".

Автори доповіді закликали канадський уряд вжити більше заходів для боротьби з операціями російського впливу в країні, включаючи створення парламентського комітету з боротьби з дезінформаційними кампаніями, до якого увійшли б усі партії та експерти з громадянського суспільства і ЗМІ.

На думку дослідників, уряду також потрібно активізувати зусилля з інформування федеральних і провінційних виборних посадових осіб про масштаби російських операцій впливу в Канаді та про різні стратегії, що застосовуються. Це має включати регулярні брифінги, щоб політики ненавмисно не посилювали і не "нормалізували проросійські наративи".

Джерело: Globe and Mail