ПОЛІТИКА

Канада та Британія можуть надати Україні "репараційні кредити" з активів росії

13 листопада 2025, 21:10
Канада та Британія можуть надати Україні
Фото: з вільних джерел
Велика Британія та Канада розглядають можливість піти назустріч Україні та "відтворити підхід, подібний до репараційних кредитів.

Канада та Велика Британія готові взяти приклад з Європейського Союзу та надати Україні "репараційні кредити" за рахунок заморожених активів росії. Також в цьому може взяти участь Японія.

Про це заявив європейського комісара Валдіса Домбровскіса, якого цитує The Guardian.

За словами єврокомісара, Велика Британія та Канада розглядають можливість піти назустріч Україні та "відтворити підхід, подібний до репараційних кредитів, пов’язаний з іммобілізованими російськими активами на їхніх територіях". Фактично, це буде той самий "репараційний кредит" під заставу активів росії.

"Ми також підтримуємо зв’язок, наприклад, з японською владою з цього ж питання", - анонсував Домбровскіс.

Нагадаємо, що Євросоюз може розглянути інші варіанти фінансування України окрім залучення заморожених активів росії. Подолати затятий опір Бельгії, найбільшого холдера росактивів, все ще не вдалося.

КанадарепараціїБританіявійна в Українізаморожені активи рф

