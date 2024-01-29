Відомий дослідник війни та історик Філліпс О'Брайен у тижневому огляді війни розбирає проблему зупинки допомоги США Україні та ролі проросійської купки маргіналів на чолі з Трампом. Він пояснює, що нав'язаний трампістами вибір між Тайванем та Україною – це, можливо, найбільша афера, яку розігрує Трамп. Зрештою, їм немає діла ні до України, ні до Тайваню, і вони воліли б ладнати з путіним і Сі, та не турбуватися про те, що США будуть дискредитовані. І Трамп особисто це підтвердив, заявивши, що Тайвань не такий важливий. У зведенні з фронту в Україні Філліпс О'Брайен пише, що росіяни змінили тактику в Авдіївській операції.

Що ж, Вашингтон залишається справжнім центром активності цього тижня – і ми досі не знаємо, чим усе це закінчиться. Я розмовляв з людьми, які знають набагато більше за мене, і вони мають діаметрально протилежні прогнози. Для багатьох членів Республіканської партії (зокрема, для одного з них) це не боротьба серця і розуму, а гра в те, наскільки ви боїтеся Трампа.

Спираючись на це, я написав про зв'язок між Тайванем і Україною, і чому аргумент Трампа, що це бінарний вибір, є смішним, що експрезидент США фактично визнав, розкривши словесну аферу з Тайванем і Україною (саме так я її називаю).

Нарешті, кілька повідомлень про те, що росіяни, змінюють тактику в Авдіївці. Українцям доведеться зробити деякі висновки щодо своєї оборонної стратегії.

Українська бронетехніка взимку. Джерело фото

Примітка: дивовижно, але саме тоді, коли я збирався опублікувати цей звіт, з'явилися повідомлення про те, що Сенат щойно досягнув домовленості щодо допомоги Україні – вона буде проголосована. Макконнелл або запанікував на мить, або, можливо, кинув трампістам кістку. Тож наведений нижче аналіз, ймовірно, був правильним.

У Вашингтоні настає ще критичніший час. Є шанс, що електорат Трампа зрозуміє: він несповна розуму

Ми дійсно наближаємося до фінальної стадії і питання допомоги США занадто довго висіло у повітрі. Минулого тижня було два моменти, за які люди вхопилися. Один – з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом (на який люди, ймовірно, надто гостро відреагували), а другий – зі спікером Палати представників Майком Джонсоном (який є набагато серйознішим).

Ситуація з МакКоннеллом виникла у четвер вранці. Як повідомлялося, на закритому засіданні сенаторів-республіканців, Макконнелл був дуже песимістично налаштований щодо шансів на ухвалення законопроєкту з довгоочікуваним компромісом щодо кордону. Причиною, що не дивно, був вплив Дональда Трампа в Республіканській партії та страх багатьох сенаторів зробити щось, що могло б викликати гнів експрезидента та його прихильників. Ось досить стислий підсумок від NBC.

"Коли ми починали, кордон нас об'єднував, а Україна роз'єднувала, – сказав Макконнелл своїм однопартійцям-республіканцям, згідно з джерелом, знайомим з його висловлюваннями. – Політика щодо цього питання змінилася". Ці зміни відбуваються у зв'язку з тим, що Дональд Трамп, який підштовхував конгресменів-республіканців до зриву угоди, наближається до президентської номінації від Республіканської партії, а ультраправі представники політичної сили в Сенаті дедалі частіше критикують Макконнелла.

Насправді, я менш переконаний, що коментарі Макконнелла мають велике значення, як думають інші люди. Республіканці фактично не контролюють Сенат, і велика кількість представників цієї партії підтримує допомогу Україні. Тож якщо дійде до голосування, то воно пройде через Сенат.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (він не є проблемою у питанні допомоги Україні).

Якщо я не вірю, що Сенат стане справжньою проблемою для України, то цього не можна сказати про Палату представників і, зокрема, про спікера Палати представників Майка Джонсона. Здається, минув час, коли республіканські прихильники України говорили, що в глибині душі Джонсон був більш прихильним до України, ніж ми думаємо. Безумовно, його дещо позитивні заяви на початку грудня вже зникли.

Менш ніж 24 години тому Джонсон назвав Угоду щодо кордону і допомоги для України "мертвою від народження". Проблема полягає в тому, що він фактично може сам заблокувати її в Палаті представників. І реальною силою, яка може вплинути на нього, буде його страх перед прихильниками Трампа, які рішуче налаштовані знищити допомогу Києву, незважаючи ні на що.

Я не хочу спекулювати на тому, що він робитиме. Страх перед Трампом – дуже потужна сила в Республіканській партії. Єдиний промінь надії полягає в тому, що Трамп не виступив так добре, як багато хто очікував у Нью-Гемпширі. Якби він домінував на праймеріз, я вважаю, допомога Україні могла б померти. Однак Гейлі вижила, почала висловлювати сумніви щодо психічного здоров'я Трампа, а прихильники колишнього президента, схоже, трохи розгублені тим, як на це реагувати. Трамп насправді слабший, ніж був після Айови, а до праймеріз у Південній Кароліні ще майже чотири тижні.

Якщо Гейлі вдасться посіяти сумнів про психічний стан Трампа – це буде добре для України і допомоги Києву. І поки що вона лише намагається, назвавши його вчора в ефірі телеканалу Fox "несповна розуму". Як не дивно, Нікі Гейлі, можливо, допомагає Україні зараз більше, ніж будь-яка інша американська політична фігура.

Отже, ця боротьба ще далека від завершення. Я не дуже хвилююся за Сенат, але Палата представників – це інша справа, і страх перед Трампом матиме визначальний вплив.

Щуролов американського занепаду. Трамп визнав, що вибір між Тайванем і Україною – це афера

У статті, яку я опублікував у Bulwark кілька днів тому, я назвав Дональда Трампа "щуроловом американського занепаду".

Мені подобається ця фраза, адже Трамп веде своїх прихильників на шлях, який значно прискорить занепад США, при цьому вдаючи, що він зробить державу "знову великою". Його зовнішньополітична позиція насправді спрямована на те, щоб позбавити Сполучені Штати підтримки тих, хто хоче бути їхніми друзями (НАТО, Тайвань, Японія, Південна Корея тощо), щоб вислужитися перед росією та Китаєм.

Минулого тижня Трамп фактично випустив кота з мішка, коли мова зайшла про маневр "наживки і підміни", який він та його наближені до зовнішньої політики здійснювали щодо Тайваню, а через нього і щодо України. Протягом останніх двох років ми постійно чули, як вони говорили, що для США було неправильно допомагати Україні в її боротьбі з диктатурою путіна. Ба більше, вони стверджували, що Україна не заслуговує на допомогу – справжньою загрозою для Америки є Китай, і саме туди потрібно спрямувати зусилля і зброю.

Агресія щодо Китаю була характерною рисою публічної риторики адміністрації Трампа, і у передвиборчій гонитві 2023 року вона повернулася (на перших порах) з новою силою. Колишній президент говорив про свої плани "повністю ліквідувати залежність США від Китаю", що дуже схоже на обіцянку розпочати повноцінну торговельну війну з КНР. Це просочилося і в оборонну політику, де стверджувалося, що надання військової допомоги Україні виснажує американські ресурси і заважає Сполученим Штатам надсилати зброю туди, де вона справді потрібна – для захисту Тайваню від можливого китайського вторгнення. Елбрідж Колбі, який працював заступником міністра оборони за часів Трампа і, схоже, готовий обійняти важливу зовнішньополітичну/оборонну посаду, якщо експрезидент повернеться до влади, найбільш відверто заявляв, що США повинні припинити допомагати Україні, щоб захистити Тайвань. За словами Колбі, ідея про те, що Америці не потрібно вибирати між допомогою Тайваню і Україні, є "небезпечною оманою". За його твердженням, існує лише один реалістичний варіант – захищати Тайвань насамперед.

Потім Трамп пішов і визнав, що всі розмови про необхідність захисту Тайваню від Китаю насправді були обманом. Коли його запитали по телебаченню, чи будуть США воювати за Тайвань, Трамп виглядав непідготовленим, трохи покрутився і відмовився відповідати. Тоді він вирішив кинути Тайвань під автобус, поставивши під сумнів цінність острівної держави як союзника, звинувативши тайванців у крадіжці американського бізнесу. Ось вам і боротьба на захист друга з усім, що не було відправлено в Україну.

Для тих, хто уважно стежив за розвитком подій, несподіванкою стало не те, що Трамп не має наміру боротися за Тайвань, а те, що він відкрито визнав це. Антикитайська політика Трампа завжди була більше про політичний спектакль, ніж про стратегічну реальність. У глибині душі йому подобається вести бізнес з Китаєм (особисто) і він дуже поважає довічного однопартійного лідера Китаю, президента Сі Цзіньпіна. За 4 роки президентства Трампа виявилося, що китайська держава заплатила 7 мільйонів доларів за оренду приміщень у вежі мільярдера, але розірвала угоду невдовзі після того, як експрезидент залишив Білий дім. Сім'я Трампа також, схоже, дуже добре вела бізнес у Китаї, поки він перебував у Білому домі. Між Трампами та Китаєм не було торговельної війни.

Водночас, після того, як Трамп залишив посаду, він зі шкіри ліз, щоб вихваляти президента Сі у найприторніший спосіб. Як закоханий підліток Трамп заявив в інтерв'ю Fox news, що Сі "геніальний" і керує Китаєм з його "1,4 мільярдами людей залізною рукою. Розумний, блискучий, все ідеально". Щоб прояснити свою прихильність до Сі, Трамп закінчив заяву словами: "У Голлівуді немає нікого схожого на цього хлопця".

На цьому фото Трамп виглядає трохи закоханим – схоже, Сі незручно.

У певному сенсі було освіжаючим і чесним те, що Трамп проговорився, що не хоче воювати за Тайвань (він ніколи б цього не зробив, але любить виглядати жорстким). Створення бінарного вибору між допомогою Україні, з одного боку, і Тайваню, з іншого, завжди було аферою, яку намагалися розіграти з електоратом. Немає ніякого бінарного вибору, і насправді нас підштовхують до унітарного вибору. Ви або допомагаєте обом, або нікому – оскільки обидва варіанти однаково є перевіркою відданості Америки своїм союзникам і партнерам.

Бінарна дискусія не витримує базового тесту на військову компетентність. Збройні сили США, які можуть допомогти Україні зараз, не є тими силами, які Сполучені Штати найбільше потребують для захисту Тайваню. Київ вимагає надати йому ATACMS та інше наступальне наземне обладнання, необхідне для нападу на російські війська в окупованій Україні. Що стосується таких систем, як літаки, то Україна попросила старі американські винищувачі, такі як F-16, і була б більш ніж щаслива отримати їх з Європи. Іншими словами, допомога, яку США надали Україні, не та, яка потрібна для захисту Тайваню, такої зброї було б недостатньо там.

Війна за захист Тайваню передбачала б застосування найсучаснішого озброєння класу "повітря-море", яким володіють США, у протистоянні з китайською масою і високими технологіями для контролю над морськими шляхами навколо Тайваню. Америка задіє таку зброю, про яку Україна може лише мріяти, і максимально завантажить ресурси, залучивши найсучасніші підводні човни, авіаносці і літаки, такі як F-35. Жменька ATACMS, багато з яких скоро застаріють, але яких Україна відчайдушно потребує, навряд чи буде задіяна у будь-якому такому конфлікті.

Насправді, бінарний вибір між Україною і Тайванем завжди був оманливим. І Україна, і Тайвань мають багато спільних геополітичних рис, які повинні зробити рішення про надання допомоги їм обом досить схожим. Обидві країни є демократіями і обидві розташовані у стратегічно важливих частинах світу. Обидві країни стикаються з великими сусідами і обидві мають завзяті армії, але такі, що без зовнішньої допомоги їм було б дуже важко у будь-якій війні. З цієї причини обидві країни також дуже хотіли б, щоб США були близьким оборонним партнером, але в обох випадках саме Вашингтон відмовляється брати на себе тверді зобов'язання.

І велика хитрість бінарного вибору полягає в тому, що нібито потрібно вибрати одне або інше, щоб надати допомогу. Якщо США відмовляться від України, як того хоче фракція Трампа, вони втратять довіру Європи. Якщо вони відмовляться від Тайваню, вони продемонструють, наскільки мало відповідають їхні зобов'язання перед стратегічними союзниками, такими як Японія і Південна Корея.

І це, можливо, найбільша афера, яку розігрує Трамп. Зрештою, їм немає діла ні до України, ні до Тайваню, і вони воліли б ладнати з путіним і Сі, та не турбуватися про те, що США будуть дискредитовані. Судячи з їхніх дій, це, безумовно, так і виглядає.

Авдіївка: зміна тактики росії. Доля міста не має хвилювати ЗСУ – тільки життя військових

Авдіївка починає дуже нагадувати битву за Бахмут у першій половині 2023 року. Вже кілька місяців росіяни намагаються оточити місто, стискаючи його з півночі та півдня, саме так, як вони робили це під Бахмутом. Ось сьогоднішня карта Інституту вивчення війни навколо Авдіївки.

А ось карта Бахмута від 17 березня – прикметно, що ми бачимо ту саму базову військову ситуацію, коли росіяни намагаються оточити місто з півночі та півдня.

У випадку з Бахмутом, спроба оточити місто провалилася, і врешті-решт росіяни вирішили вести бій безпосередньо через центр населеного пункту, покладаючись на масові піхотні атаки. Зрештою місто було взяте, але це призвело до фактичного знищення "Вагнера" як бойової одиниці (його втрати були величезними). Це також, ймовірно, призвело до заколоту Прігожина. Наприкінці травня він стверджував, що "Вагнер" втратив 20 тисяч людей, що є величезною цифрою.

Зараз ISW повідомляє, що росіяни збираються зробити те ж саме в Авдіївці. Після атак на північ і південь від міста з початку жовтня (зараз ми наближаємося до 5 місяців), значних втрат техніки і не взяття Авдіївки, росіяни, схоже, починають пряму фронтальну атаку на саме місто. Ось аналіз Інституту вивчення війни.

російські війська, схоже, готуються пробиватися через Авдіївку після того, як їм не вдалося оточити населений пункт. Останнім часом росыяни зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки та досягли там незначних успіхів. Вони все ще атакують північний і південний фланги міста, але темпи їхніх наступальних дій значно нижчі, ніж під час перших хвиль російських механізованих атак восени 2023 року. Загальний темп наступальних операцій країни-агресора свідчить про те, що російські війська надають пріоритет просуванню через Авдіївку квартал за кварталом з південного житлового району міста, замість того, щоб намагатися оточити населений пункт з південного заходу чи півночі, де вони досягли лише обмежених успіхів.

Один український солдат назвав цю російську тактику "м'ясною хвилею атак".

Оскільки Україна, безумовно, прагне вести оборонну війну і не нести втрати, це стане випробуванням для її політики активної оборони. Їй доведеться збалансувати свою здатність завдати росіянам втрат (великих) з ймовірністю того, що вони самі їх зазнають (невідомо).

Зрештою, їх не повинна хвилювати доля самого міста Авдіївка. Воно вже давно зруйноване і не має жодної стратегічної цінності. Втрата міста може бути короткостроковою піарвтратою, але не зашкодить українським військовим діям.

Поживемо – побачимо.

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