Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О’Брайен

В останньому тижневому огляді війни, відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен, основну увагу приділив стратегічним питанням: допомозі Україні з боку США та Великої Британії. Він вважає, що у Вашингтоні зараз критичний час, який визначить як рухатиметься США у війні. За його словами, путінські агенти намагаються не допустити реалізації угоди Байдена з республіканцями щодо кордону, щоб ухвалити допомогу Україні. Оскільки зрив допомоги Україні – це особливий інтерес путіна, тому радикальне крило республіканців ладне зірвати угоду про кордон, аби не допустити ухвалення допомоги Україні. Щодо Британії, то Філліпс О’Брайен вважає, що вся підтримка консерваторів України радше напоказ і не має глибоких коренів та переконань.

У Вашингтоні настав критичний момент. Трамп/путін витягують з нього все, що можна

Що ж, момент істини у Вашингтоні стає все ближчим. Чи здатна політична система США дозволити Білому дому і більшості в обох палатах Конгресу США подолати свою війну і схвалити допомогу Україні? Чи Дональд Трамп і путін (вкотре) покажуть, наскільки слабкою насправді є американська демократія?

Рамки угоди, яка передбачала поступки Білого дому щодо прикордонної політики США, щоб заспокоїти республіканців і в обмін на це отримати їхню підтримку щодо законопроєкту про допомогу Україні (та Ізраїлю), сформовані. Президент Байден запросив лідерів Палати представників і Сенату до Білого дому на початку тижня, і там лунала (спочатку) музика позитивного настрою. Деякі республіканці в Сенаті і навіть деякі в Палаті представників заявили, що вони дуже задоволені угодою. Сенатор Джеймс Ленкфорд з Оклахоми (права частина Республіканської партії) заявив, що в ході переговорів республіканці домоглися від Байдена "безумовно, найбільш консервативного законопроєкту про безпеку кордонів за останні чотири десятиліття".

Тоді крайнє трампівське крило Республіканської партії в Палаті представників збожеволіло від можливої перспективи допомоги Україні. Оскільки угода здавалася неминучою, вони вирішили (чи, власне, Трамп вирішив), що перспектива допомоги Україні взагалі має бути закрита. Очевидно, що нанесення шкоди Україні має для Трампа набагато більше значення (ймовірно, тому, що це має набагато більше значення для путіна), ніж будь-що інше. Тому Трамп чітко дав зрозуміти, що віддані йому люди виступатимуть проти будь-якої угоди. По суті, він каже, що єдина можливість укласти угоду – це якщо Байден погодиться на найекстремальніший законопроєкт про кордон в історії США. Це свідомо нездійсненна вимога.

І поплічники Трампа в Палаті представників саме так і вчинили. Майже одразу, коли почали поширюватися повідомлення про досягнення угоди, члени фракції "Свобода" почали погрожувати відставкою спікеру Майка Джонсона, якщо будь-який законопроєкт щодо кордону/України навіть буде поставлений на голосування. Вони відчайдушно намагаються не допустити прийняття законопроєкту, оскільки знають, що його підтримає більшість. Тож, зіткнувшись з реальністю, що Україні може бути надана допомога, вони пішли напролом і погрожували скинути спікера та зупинити роботу уряду США. Просто надзвичайно, наскільки відкрито вони виконують накази путіна.

Марджорі Тейлор Грін, завжди надійний провісник того, чого насправді хочуть Трамп/путін, не намагалася приховати, що протидія допомозі Україні була набагато важливішою, ніж законопроєкт про кордон. Вона дала зрозуміти, що якби Джонсон допустив будь-яке голосування, то вона хотіла б, щоб він пішов:

"Ми не повинні обмінювати 60 мільярдів доларів для України на безпеку кордонів нашої власної країни... Це провальна, програшна стратегія, і я ніколи не підтримаю її. Я буду боротися з нею настільки, наскільки це можливо, навіть якщо мені доведеться зайти так далеко, щоб звільнити своє крісло. І є й інші, хто зі мною згоден".

Конгресменка Марджорі Тейлор Грін – надійний провісник того, чого хочуть Трамп і путін.

По суті, жодна угода не є прийнятною для Трампа/путіна – і в цьому полягає дилема, яка зараз стоїть перед Вашингтоном. Контури угоди вже узгоджені, президент на борту, Сенат майже напевно підтримає її, і більшість у Палаті представників також. Єдиний спосіб, яким Трамп/путін можуть перешкодити наданню допомоги Україні, – це не допустити голосування будь-якого законопроєкту, і вони вважають, що єдиний спосіб, яким вони можуть це зробити, – натиснути на спікера, голосуванням про його відставку в першу чергу.

І, схоже, вони досягли певного успіху. Спікер Джонсон продовжує скептично говорити про угоду, зазначаючи, що він "часто розмовляє з Трампом". Навіть попри те, що республіканці в Сенаті та їхній лідер наполегливо підштовхують його до прийняття угоди, Джонсон досі не дав зрозуміти, що він робитиме.

Отже, ми спостерігаємо, як Трамп/путін настільки спотворили частину Республіканської партії, що вона ставить свої інтереси вище за національні. Навіть маючи значну більшість в обох палатах Конгресу, неможливо сказати, що станеться з угодою. Я офіційно заявляю, що вірю в те, що врешті-решт компроміс буде ухвалений, просто тому, що за ним стоятиме великий демократичний тиск, але я б не сподівався на це в палаті представників.

Адміністрація Байдена докладає цілеспрямовано зусиль, щоб укласти угоду зараз, і демонструє справжні страхи з приводу того, що станеться. Вони інформують членів Конгресу про те, що Україна почне відчувати нестачу життєво важливих категорій озброєнь (насамперед артилерійських снарядів і зенітних боєприпасів) за кілька тижнів, а не місяців, якщо не буде подальшої допомоги з боку США. Вони також починають усвідомлювати, що військова криза в Україні може призвести до розширення катастрофи в регіоні. Президент України офіційно заявив:

"Якщо ми підемо, а росія зможе витримати натиск і розвалити Україну, що, на вашу думку, станеться з балканськими країнами?... Це змінює динаміку".

Звичайно, було б набагато краще, якби вони зрозуміли цю можливість рік тому, коли відмовилися озброїти Україну належним чином. Адміністрація несе значну відповідальність за те, що дозволила війні розвиватися в такий небезпечний спосіб. Попри все ця адміністрація також має безмежну перевагу у порівнянні з політикою Трампа/путіна. Незабаром ми дізнаємося, яким шляхом підуть США.

Британські консерватори та Україна. Консерватори за Трампа

Минулих вихідних я опублікував статтю в Spectator, в якій поставив під сумнів, чи дійсно британський уряд настільки відданий Україні.

Від самого початку мене непокоїло, що значна частина підтримки України з боку консерваторів була напоказ. Українцям багато в чому пощастило, оскільки Борис Джонсон у 2022 році вважав, що може отримати політичну вигоду від дружби з Україною, і тому з ентузіазмом долучився до цієї справи. Однак, як завжди у випадку з Борисом Джонсоном, особиста вигода переважила будь-які серйозні переконання, які він міг мати (як ми тепер знаємо – див. нижче).

Безумовно, Сунак був, м'яко кажучи, відсторонений від України, і під його керівництвом Велика Британія фактично була одним з найменш щедрих прихильників України, коли мова йшла про фінансову допомогу. Британський уряд говорить так, ніби він надає допомогу Україні, але насправді він перебуває в нижній чверті списку європейських держав, коли йдеться про обсяги наданої підтримки.

Справжня глибина консервативної підтримки України з'ясувалася з ще більшою силою цього тижня, коли Борис Джонсон виступив і підтримав Трампа на президентських виборах цього року. Він заявив, імовірно, з серйозним обличчям, що Трамп – це саме те, що потрібно світу і Великій Британії в цей дуже делікатний момент. Коли мова зайшла про Трампа і Україну, Джонсон просто збрехав про те, що станеться, якщо Трамп повернеться до влади. У колонці він заявив:

"Тож що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, якій він вже помітно допоміг зберегти свободу".

Я впевнений, що Борис Джонсон знає, що Трампу начхати на вільну країну – він буквально намагався повалити американську демократію. Однак це лише підкреслює, наскільки глибокою є підтримка України з боку консерваторів. Наприклад, інші праві в Консервативній партії, такі як Джейкоб Ріс-Могг, також почали підтримувати Трампа. Пам'ятайте, що це партія, яка передала значну частину влади Домініку Каммінгсу, який роками був рупором російської пропаганди. Я б сказав, що єдиним позитивним знаком для України з усього цього є те, що навіть коли консерватори опинилися в такому скрутному становищі і провалилися в опитуваннях, Каммінгс все ще був занадто токсичним для Сунака, щоб повернути його назад на Даунінг-стріт, 10.

Зрештою, для України, ймовірно, буде добре, якщо консерватори програють вибори пізніше цього року. У них занадто багато Трампа, щоб Україна могла розслабитися.

Україна та "активна оборона". Тривожна тенденція Заходу привласнювати успіхи України

Як слухачі подкасту "Ukraine-Russia War Talk" знають, з початку листопада ми з Миколою Бєлєсковим говорили про те, що Україна переходить до фази "активної оборони". Україна повинна зберегти життя своїх солдатів, їй бракує технологій та озброєння для прямого прориву російських оборонних ліній, і вона потребує відбудови. Таким чином, краще дозволити росіянам атакувати і нести великі втрати. Українці можуть активно відповідати на російські атаки, використовувати ділянки, де росіяни слабшають, і намагатися контролювати темп операцій, але це буде оборонна позиція. У цьому грудневому подкасті ми багато говоримо про українську стратегію і неодноразово використовуємо фразу "активна оборона".

Микола настільки захопився цією ідеєю, що на початку січня опублікував статтю на цю тему, яка вийшла в Атлантичній раді. Було зрозуміло, що активна оборона – це концепція, про яку говорять в Україні та серед українців, про що свідчить назва статті.

Прочитати статтю Миколи Белескова: Щоб перемогти путіна у тривалій війні, Україна повинна перейти до активної оборони у 2024 році.

Звичайно, я був вражений тим, як українці взяли цю ідею на озброєння як частину власної стратегії – зважено і вдумливо. Тому було досить цікаво побачити статтю у Financial Times, яка, здається, стверджує, що активна оборона – це те, що західні чиновники також наполегливо просувають в Україні. Згідно зі статтею, перехід до активної оборони:

"...узгоджується зі стратегією, яку Вашингтон продає Україні. Американці також наполягають на більш консервативному підході. Замість наземних наступальних операцій, основна увага буде зосереджена на утриманні території, яку вона має зараз, укріпленні позицій і нарощуванні запасів і сил протягом наступних місяців. Тим часом, на думку США, українські війська можуть продовжувати шукати слабкі місця в російській обороні, щоб використати їх за першої ж нагоди".

Дивно, що ці погляди про те, що західним військовим геніям потрібно переконувати Україну, продовжують циркулювати. Якщо вже на те пішло, то ця війна показує, наскільки обмеженим є розуміння війни на Заході (що може пояснити, чому США програли так багато воєн, перебуваючи на вершині своєї могутності). Самі українці вже давно працюють над концепцією активної оборони, вони явно вже запустили в дію якусь версію стратегії, і останнє, що вони роблять – це орієнтуються на західний стратегічний блиск у цьому питанні. Шкода, що автор статті навіть не процитував статтю Миколи Бєлєскова про Україну та активну оборону, оскільки вона набула значного розголосу і була опублікована лише кількома тижнями раніше.

Отже, у великих західних столицях зберігається дуже тривожна тенденція намагатися привласнити собі успіхи України і звинувачувати Україну в усьому, що йде не так. Це непристойно, і було б краще для всіх, якби це припинилося. Це також неправильно. Саме західні оборонні відомства та міністерства оборони послідовно не розуміли цієї та інших воєн протягом останніх кількох десятиліть. Пам'ятайте, саме ці групи "експертів" заявили, що Київ впаде за кілька днів.

Тож припиніть претендувати на вплив на Україну, якого ви не маєте.

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