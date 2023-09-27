Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA

Науковий співробітник Центру російських та євразійських досліджень Девіса Гарвардського університету та почесний професор політології Бостонського університету Волтер Клеменс на сторінках Центру аналізу європейської політики переконує на прикладах: увесь історичний досвід росії демонструє, що позбутися путіна можна тільки через повну російську поразку в Україні. Після неї можливе як продовження мафіозного правління, так і цілком вірогідним є розпад країни. Автор нещодавно видав книгу – "Криваві борги: Що путін і Сі винні своїм жертвам".

Демократичні зміни в росії – це реальний варіант чи потойбічна фантазія? Історичний досвід не обнадіює.

владімір путін регулярно експлуатує важливість історичних паралелей для російської ідентичності, просуваючи викривлену версію історії народу, щоб виправдати своє зловживання владою та експансіоністську зовнішню політику. Він також доволі непогано знається на реальній історії, аби бачити: майже всі традиційні спроби усунути його попередників зазнали краху. У світлі таких прецедентів, куди можуть звернутися його опоненти?

Можливо, Конституція?

Стаття 3 передбачає, що "єдиним джерелом" влади є народ, який висловлює свою волю через референдум і вільні вибори.

Оскільки можновладці фальсифікують вибори, запевнення російської конституції 30-річної давнини про демократію нічого не значать. Публічні демонстрації також, здається, приречені на поразку, оскільки можновладці або ігнорують їх, або розганяють – як це було завжди.

Мало що змінилося з часів Кривавої неділі 1905 року, коли царські війська розстріляли понад 100 учасників маршу і поранили ще сотні. Країною прокотилися страйки та демонстрації, і в 1906 році цар створив парламент – Думу, але зберіг право вето на її рішення. Першу Думу він розпустив уже через 75 днів.

Після зречення царя від престолу 1917 року Тимчасовий уряд провів вибори до Установчих зборів. Отримавши менше чверті голосів, більшовики були незадоволені. У січні 1918-го більшовицькі солдати дозволили зборам засідати протягом 12 годин, а потім розігнали їх, щоб більше ніколи не повернутися до цього. Подальші радянські та російські законодавчі органи мало що зробили, окрім указів нинішнього диктатора, підписаних за допомогою гумових штампів.

А як щодо виборів?

Комуністичне правління означало, що росіяни та інші радянські громадяни не мали вільних і чесних виборів протягом більш ніж 70 років. Однак 1991-го виборці російської республіки вільно обрали Бориса Єльцина своїм президентом. Після розпаду Радянського союзу Єльцин переїхав до кремля, звідки вихваляв демократію, але часто правив за президентським указом. 1993 року він наказав танкам і повітряно-десантним військам обстріляти і штурмувати російський парламент, щоб придушити спробу опозиції усунути його від влади.

Після шести років хаосу Єльцин призначив наступника, який не переслідував би його за корупцію. Цією людиною став владімір путін, який був прем'єр-міністром країни, а потім виконувачем обов'язків президента. Єльцин, нібито демократ, призначив новим диктатором колишнього агента КДБ. Відтоді суперники путіна були вбиті, ув'язнені або настільки залякані, що виїхали за кордон.

Самоуправління?

росія переживала періоди самоуправління. Протягом кількох століть Псков і Новгород управлялися народними зборами, відомими як віче, які збиралися під дзвін церковних дзвонів. Коли великий князь Московії Іван III завоював Новгород у 1471 році, він зняв дзвони, щоб показати, що його влада є абсолютною.

З 15 до 17 століття бояри Московії сформували закритий аристократичний клас, який оточував трон великого князя і разом з ним правив країною. Але бояри часто воювали один з одним та іноді кидали виклик цареві. У 18 столітті Пьотр І скасував боярський стан і зробив державну службу єдиним засобом досягнення високого становища.

Тиск народу?

Деякі інтелектуали 19 століття, народники, хотіли "піти в село", де більшість селян все ще жили в комунах, і переконати людей повстати проти царя й поміщиків. Однак народники виявили, що селяни їх не люблять. Натомість більшість із них шанували царя. Пізніше Сталін не довіряв селянам і стверджував, що очолить диктатуру міського пролетаріату.

Радянський режим мав на меті працювати для народу і керувати ним. Правлячі Комуністичні партії скрізь називали свої режими "народними республіками". Все, що робила Компартія, за визначенням, мало бути демократичним.

Бунт еліти?

У путінській росії не існує еквіваленту віче чи боярства. Більше немає президії Комуністичної партії, яка б схвалювала або голосувала проти вищого керівника, як це було за Хрущова. Близькі до путіна люди потрапили туди ситуативно, а сам він оточив себе "сильними людьми" зі спецслужб та інших впливових міністерств.

Він також співпрацював з олігархами, які розбагатіли в єльцинські 1990-ті, але коли Міхаіл Ходорковскій виступив за політичні реформи, він ув'язнив його в Сибіру. Більшість олігархів отримали послання: "Не кидай виклик босові". Інші бізнес-лідери з політичними інтересами загинули загадково.

Військове втручання?

У 2023 році в росії діяли три приватні збройні формування: ПВК "Вагнер", 12 000 чеченських бойовиків Рамзана Кадирова та ПВК "Патріот" міністра оборони Сєргєя Шойгу. Їхнє суперництво могло перерости в конфлікт, але заколот "Вагнера" був нетривалим, а літак Прігожина невдовзі впав з неба.

Підсумок

Радикальні політичні зміни можливі, навіть імовірні, але не за якимсь усталеним маршрутом. Найрелевантніший прецедент – поразка на полі бою. Так закінчився і дім Рюриковичів у 17 столітті, і династія Романових у 20-му. Щоб позбутися путіна, росії, вірогідно, доведеться зазнати повної поразки в Україні.

Але немає жодної більшовицької партії чи руху демократичних реформаторів, готових взяти владу в свої руки. Майбутнє залишається невизначеним. Цілком реальними є продовження мафіозного правління і розпад російської федерації.

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