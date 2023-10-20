Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін

Військові бази США на Близькому Сході та у Північній Африці не відповідають тим викликам і загрозам, які принесло ХХІ століття. Про це пише старший співробітник консервативного Американського інституту підприємництва Майкл Рубін для видання 1945. На його думку, настав час виправити ситуацію, щоб мати можливість протистояти в регіоні терористам, Ірану та Комуністичній партії Китаю. Чому важливо почути його думки? Доктор Рубін є автором, співавтором і співредактором кількох книг, присвячених дипломатії, історії Ірану, арабській культурі, курдським дослідженням та шиїтській політиці, серед яких "Сім стовпів: Що насправді спричиняє нестабільність на Близькому Сході?" (AEI Press, 2019); "Підйом Курдистану" (AEI Press, 2016); "Танці з дияволом: Небезпеки взаємодії з негідними режимами" (Encounter Books, 2014); "Вічний Іран: Безперервність і хаос" (Palgrave, 2005).

Есмінець ВМС США "Джеральд Р. Форд" залишається дислокованим біля берегів Ізраїлю, теоретично для надання допомоги єврейській державі, але також, можливо, і для стримування поширення війни, пише старший співробітник Американського інституту підприємництва Майкл Рубін у виданні 1945.

Останній спалах конфлікту в регіоні підтверджує закономірність, за якою кожна адміністрація, що прагне відвернутися від Близького Сходу, виявляється втягнутою назад. Але це також привертає увагу до військової інфраструктури, яку мають Сполучені Штати, і до того, що їм потрібно для реалізації своїх інтересів у регіоні.

У той час як глобальні виклики змінюються, американське базування часто залишається статичним. Конгрес обмежує оборонний бюджет у мирний час, що змушує Пентагон закривати деякі бази, щоб потім шкодувати про їхню відсутність, коли вибухає криза. Нинішня присутність Сполучених Штатів більше відповідає викликам ХХ століття, ніж потребам нинішнього.

"Лахес": нерозумне залишення. США більше не мають бази посеред Атлантики

Візьмемо, наприклад, базу "Лахес" на Азорських островах. Заснована в 1920-х роках, вона стала важливим центром під час Другої світової війни як для протичовнових операцій, так і для повітряного патрулювання з метою захисту судноплавства США і союзників. Після завершення Другої світової дозаправка літаків, що базувалися в "Лахесі", допомогла збільшити дальність і витривалість американських повітряних операцій в умовах загострення Холодної війни.

Після несподіваної атаки Єгипту і Сирії, що розпочала війну Судного дня 1973 року, адміністрація Ніксона розпочала операцію з повітряного транспортування надзвичайних вантажів до Ізраїлю, що отримала назву "Нікелева трава". Аеродром "Лахес Філд" став центральним логістичним вузлом, де літаки могли дозаправлятися на шляху до Тель-Авіва. Однак рішення адміністрації Обами відмовитися від цього аеродрому означає, що Сполучені Штати більше не мають бази посеред Атлантики – бази, яка могла б відмовити Китаю в просторі в регіоні і так само могла б слугувати в ролі логістичного хабу. Цей дефіцит посилюється прагненням як Китаю, так і підтримуваної росією ПВК "Вагнер" закріпитися на африканському узбережжі Атлантичного океану.

"Інджирлик": навпаки, час йти. Це радше пасив, ніж актив

1955 року Сполучені Штати встановили свою присутність на турецькій авіабазі в Адані, сьогодні відомій як "Інджирлик". Хоча ця база не відіграла жодної ролі у війні 1973-го, Сполучені Штати покладалися на нього як 1991-го, коли намагалися звільнити Кувейт, так і потім, коли встановлювали безпольотну зону для захисту іракських курдів.

Після терористичних атак 11 вересня 2001 року "Інджирлик" став центром операцій проти Талібану. Туреччина, однак, більше не є надійним союзником. Мало того, що турки відкрито погрожують і навіть обстрілюють американські війська, президент Реджеп Тайіп Ердоган також звинуватив есмінець ВМС США "Джеральд Р. Форд" у тому, що він служить зловмисній меті в регіоні.

"Що американський авіаносець робить в Ізраїлі? Він почне здійснювати там серйозні масові вбивства, завдаючи ударів, знищуючи Газу", – заявив Ердоган 10 жовтня. Поведінка турецького президента також відображає його прихильність і відкриту підтримку Хамасу. Туреччина може бути в НАТО, але вона не є союзником, коли це має значення.

Сьогодні Туреччина використовує американців, дислокованих на авіабазі "Інджирлик", для популістських політичних цілей. Після спроби державного перевороту в країні 2016 року натовпи, що підтримують Ердогана, оточили базу і почали кидатися на американських офіцерів, яких безпідставно звинуватили у співучасті в перевороті. Минулого тижня турки знову виступили проти американської присутності із застосуванням насильства. Тим часом Туреччина вимагає права вето на місії, що здійснюються з цієї бази.

Хоча "Інджирлик" мав важливе значення за часів Холодної війни, присутність ВПС США на авіабазі "Міхаїл Когалнічану" в Румунії і логістична присутність в Александруполісі в Греції роблять турецьку базу непотрібним. Греція також розширила бухту Суда, грецьку і американську військово-морську базу, надаючи Сполученим Штатам більшу підтримку й активи в регіоні. На жаль, адміністрація Байдена, побоюючись засмутити мінливого Ердогана, відхилила пропозицію Греції розмістити ще один об'єкт у Скіросі. Незважаючи на це, з щорічним введенням в експлуатацію нових газових родовищ, Східне Середземномор'я є стратегічно важливим для західних енергетичних ринків, так само, як і Перська затока у ХХ столітті. Але "Інджирлик" є радше пасивом, ніж активом. Сполучені Штати повинні піти.

"Аль-Удейд": зменшити масштаби. Адже США залишили Афганістан талібам

Нинішня криза також проливає світло на Катар. Після подій 11 вересня Катар розширив авіабазу "Аль-Удейд", щоб розташувати там регіональну штаб-квартиру Центрального командування США і дозволити Сполученим Штатам розміщувати свої війська. Озираючись назад, Катар, можливо, запросив американську присутність не стільки з ідеологічних симпатій, скільки для того, щоб убезпечити себе від наслідків свого союзу з жорстокими ісламістськими бойовими угрупуваннями – від Талібану до Аль-Шабааб і Хамасу. Після того, як керівництво Хамасу оселилося в Катарі, відносини США з еміратом Перської затоки опиняться в центрі уваги, особливо з огляду на неминучі суперечки про готовність Катару видати лідерів угруповання, щоб вони постали перед судом за вбивство американців. Катар, можливо, і запропонував "Аль-Удейд" безкоштовно, але по-справжньому безкоштовних послуг не буває.

Хоча "Аль-Удейд" був активом у війні проти Талібану, рішення адміністрації Байдена вивести війська і залишити Афганістан талібам усуває необхідність у цій базі. Міцні економічні та фінансові зв'язки Катару з Іраном не дозволяють Досі дозволити Сполученим Штатам використовувати її в будь-якій військовій операції проти Ісламської Республіки. Не роблять цей об'єкт незамінним і розміщені там засоби.Наприклад, під час операції "Буря в пустелі" з бахрейнської авіабази "Іса" вилетіло більше американських літаків, ніж використовували Аль-Удейд.

Лемоньє: час переносити табір для Бербери. Проблема полягає в Китаї

Хоча Державний департамент і Пентагон ділять світ на акуратні географічні бюро і командування, проблеми національної безпеки, з якими вони стикаються, розподіляються не так рівномірно. Ті ж самі терористичні загрози, що підривають безпеку на Близькому Сході, існують і в Африці.

Після терактів 11 вересня оборонна команда президента Джорджа Буша створила Об'єднану оперативно-тактичну групу "Африканський Ріг" для координації і проведення операцій з підтримки регіональної стабільності, а потім для нагляду за антитерористичними операціями як в Ємені, так і в усьому регіоні. Оперативна група базується на базі "Лемоньє" в Джибуті, що було логічним вибором. Джибуті – колишня французька вугільна станція, розташована на узбережжі Баб-ель-Мандеб – одного з найбільших морських вузьких місць у світі. Вона може підтримувати американські кораблі, що прямують Суецьким каналом за 1600 миль на північ, і служити перевалочним пунктом для морських піхотинців і "морських котиків".

Однак сьогодні проблема полягає в Китаї. Пекін не лише обтяжив Джибуті боргами, але й створив власну військово-морську базу в цій крихітній країні, досить близько до бази "Лемоньє", щоб заважати американським літакам та іншим операціям. У разі виникнення кризи Китай має важелі впливу на джибутійський уряд, щоб зупинити американські операції.

Сполучені Штати повинні зберегти свою присутність в регіоні. Як Ісламська держава, так і ПВК "Вагнер" загрожують недієздатним і погано керованим державам у Сахелі і на Африканському Розі. Еритрея і Сомалі залишаються джерелами нестабільності, а схильність прем'єр-міністра Абія Ахмеда провокувати військові кризи і нацьковувати етнічні групи одна на одну тримає Ефіопію в постійній напрузі. Нещодавній переворот у Нігері робить невизначеним майбутнє американської бази безпілотників в Агадесі.

Можливо, настав час Пентагону знову звернути увагу на Сомаліленд, його порт і аеродром у Бербері. Сполучені Штати не мають там військової присутності вже понад 30 років і не визнають незалежність Сомаліленду від Сомалі. Однак за часів Холодної війни Бербера була частим портом заходу для американського флоту. НАСА вважало її аеродром аварійною посадковою смугою для програми космічних шатлів, а президент Джиммі Картер використовував базу як стартовий майданчик і логістичний вузол для своїх Сил швидкого розгортання.

На тлі війни в Ємені, Об'єднані Арабські Емірати відремонтували аеропорт Бербера, а компанія Dubai World і британські інвестори перетворили глибоководний порт на надсучасний об'єкт, здатний приймати більше кораблів, ніж порт Момбаса в Кенії. Важливо, що Сомаліленд є одночасно проамериканською і демократичною країною. Він є союзником Тайваню, в той час як влада в Могадішо зробила ставку на Комуністичну партію Китаю.

Активна фаза війни між Ізраїлем і Хамас триватиме ще кілька тижнів, але уроки, які ця війна висвітлює, будуть глибшими. Вакуум є злоякісним. Терористи використовують його. Тоді як Близький Схід і Африка балансують на межі відкритої війни, а "Вагнер" безчинствує в Сахелі, важливо, щоб Сполучені Штати мали засоби, необхідні для швидкого реагування на виклики, не давши можливості тим державам, які фінансують хаос.

Оскільки заснований на правилах порядок після Другої світової війни зазнає найсерйознішої атаки з часів Холодної війни, для Вашингтона важливо мати оборонну інфраструктуру, щоб спрямовувати силу туди, де вона найбільше потрібна. На жаль, нинішня інфраструктура, що розбудовувалася у минулому, слугує лише для вирішення проблем ХХ століття. Настав час скоригувати американське базування за кордоном, аби дати можливість Сполученим Штатам залишатися лідером вільного світу.

Джерело: 1945