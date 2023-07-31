Наступ росіян на півночі зупинився. На півдні українці просунулися, але зазнали втрат – Том Купер

Том Купер аналізує атаку на схід від Роботиного, в ході якої 118 ОМБр зазнала серйозних втрат. Він обговорює три версії подій і вважає, що ЗСУ доведеться "щось робити" з тим, як вони відбирають і як навчають своїх офіцерів – засвоїти свої власні уроки, а також подолати деякі свої власні догми.

Все більше росіян скаржаться на те, що західні ЗМІ "контролюються". Як це не парадоксально, ми можемо лише погодитися. Так, вони підконтрольні – в першу чергу комерційним інтересам, а вже потім приватним уподобанням. Подумайте, я звернуся до цієї теми окремо: не хочу вас зараз цим втомлювати.

Повітряна війна. Відповідь за Армянський та Чонгарський мости

Судячи з повідомлень з окупованого росією Криму, підрозділ Су-24 ГШ ЗСУ вижив після удару 4-х "Кинжалів" по своїй базі в Старокостянтинові 26 липня. Вчора вони завдали авіаудару по Армянському та Чонгарському мостах, що з'єднують Крим з материковою частиною України. За повідомленнями, обидва мости були пошкоджені. Точні масштаби пошкоджень залишаються незрозумілими, але соціальні мережі повідомляють про шість влучень у Чонгарський міст і переривання автомобільного руху на обох шляхах. Якщо українці використали шість ракет Storm Shadow проти нього одного, то для цього знадобилося б щонайменше три Су-24М. Залізничний міст через Сиваш (поруч з Чонгарським мостом) не був атакований.

Більше про цю тему (а також про різні російські заяви та звіти) найближчими днями...

Автодорожній Керченський міст перебуває на ремонті, але залізничний міст все ще функціонує.

Битва за Донбас. Карамазинівський наступ завершено

Відносно мало повідомлень про бойові дії останніх двох-трьох днів: погана погода, схоже, обмежує активність з обох сторін. І не обійшлося без неприємного досвіду – з обох сторін...

Сватове... Без безпосередніх джерел у цьому районі, але судячи з повідомлень у соціальних мережах, те, що росіяни називають "Карамазинівським наступом", завершилося. Принаймні, це локалізує їхню операцію в конкретному районі (див.: район на захід від Карамазинівки), і принаймні зараз їхні офіцери зайняті вихвалянням того, як вони розпочали наступ 20 липня, що добре, тому що це означає, що вони не ведуть свої війська в нові атаки в цьому районі.

Як би там не було... згідно з їхніми заявами, вони оточили і знищили або захопили слабку заслону української 15-ї мехбригади при підході до річки Жеребець (за їхніми власними свідченнями: вбиваючи всіх поранених, яких вони знаходили); зазнали "лише кількох поранень від кулеметного вогню і протипіхотних мін"; а потім побудували там понтонний міст. Подібні розповіді зазвичай закінчуються на підступах до Сергіївки, Надії, Новоєгорівки... Але це неважливо, розумієте? Важливо те, що всі задіяні російські війська – і регулярні, і мобілізовані – діяли героїчно, зв'язок був чудовим, і всі, звичайно, дуже досвідчені... Тому не дивно, що з українських джерел можна почути, що лінія фронту повернулася на Жеребець...

... поміркувавши про це, мушу зізнатися, я трохи заплутався, то спочатку ті ж самі росіяни хвалилися захопленням прапора 25-ї механізованої бригади, а, наскільки мені відомо, вони весь час воювали на північному фланзі 66-ї мехбригади. Але, агов: хто я такий, щоб стверджувати...

Т-72 2-ї мотострілецької бригади (ВСРФ) десь в районі Жеребця

Бахмут...Північ... кажуть, чи вчора казали, що ЗСУ штурмували позиції БАРС-29 і ПВК "Потік" (належить "Газпрому") десь на північний схід від Соледара, коли почався дощовий шторм. Після цього нічого не відомо...

На південь... поки що не впевнений, хто саме, тільки те, що це мало статися приблизно 27 липня, але якісь екстремістські українські бійці там були дуже, дуже... дуже недоброзичливі до кадирівців. Розгромили щонайменше роту, можливо, більшу частину батальйону, дозволивши лише 50 вцілілим втекти залізницею в напрямку Опитного (залізниця також є нинішньою лінією фронту, між іншим). Як непристойно: кадирівці прийшли в Україну розважатися, вбивати, грабувати, страчувати без суду і слідства, мародерити, а тут якісь українські сини зброї не лише чинять опір протягом 17 місяців, не просто відстрілюються, але й вбивають їх... тьху, тьху, тьху, тьху, тьху...

Таким чином, росіяни ввели 1307-ту ОМСБр для стабілізації лінії фронту.

В іншому місці в цьому районі: літаючі герої ВКС залишаються такими ж професійними, як і раніше: як і раніше, вони здійснюють атаки на два понтонні мости на північ від Курдюмівки, північна половина якої наразі перебуває під контролем України. Я не буду вдаватися в подробиці, але, як згадувалося кілька днів тому, ЗСУ почуваються досить комфортно, щоб вивести певні свої підрозділи із зони бойових дій, але: не кажіть цього росіянам...

Південна частина Запорожжя. Про втрати 118-тої ОМБр

Старомайорське-Старомлинівка... боже... це складно.... Спробую із заходу на схід:

– російський 71-ий мотострілецький полк, схоже, ще тримається в південному Приютному, але ЗСУ тим часом оточують і це село, і сусіднє Степове. Тим більше, що будь-яка артилерія, яку росіяни перекидають на підтримку військ на передовій, безперервно знищується артилерією ЗСУ..., саме тому, в свою чергу, росіяни розгорнули в цьому районі нарешті три оперативні групи "Ланцетів"... про це (теж) найближчими днями...

– Те, що залишилося від російської 60-ї мотострілецької бригади, все ще тримається в південному Урожайному за підтримки батальйону "Каскад". Південніше, в район Старомлинівки росіяни перекинули 136-ту мотострілецьку і 218-тий танковий полк і намагаються реорганізувати те, що залишилося від 247-го полку ВДВ.

Роботине... ось тут є щось на кшталт "найважливішої" новини на сьогодні. Як повідомлялося 27 липня, ЗСУ прорвали оборону в районі на схід від Роботиного. Мушу зізнатися, був вкрай скептично налаштований щодо всіх початкових російських повідомлень про подальший бій. Цього разу: занадто скептично.

Насправді ця українська операція не була бездоганною, і я поки що не впевнений, чому. Мій висновок полягає в тому, що план ЗСУ передбачав наступ у шаховому порядку: просунутися з 47-ю мехбригадою повз Роботине, а 118-а мехбригада – на схід від неї, щоб убезпечити фланг, а потім ще дві бригади, щоб убезпечити подальший фланг у східному напрямку...

План починався добре: за 2-3 дні артилерійської та БПЛА-підготовки ЗСУ знищили понад 20 російських артилерійських установок на південь від зони наступу (в тому числі численні гаубиці "Мста-С" та "Акація"). Отже, коли почалася атака, жодної реакції з боку російської артилерії не було. Однак потім справи пішли погано, і я поки що не впевнений, чому – тому що я чув щонайменше три різні версії:

Версія 1: командир 118-ї мехбригади отримав підтвердження, що або російські укріплення на пагорбах безпосередньо на схід від Роботиного, або два російських укріплення безпосередньо на шляху її просування, були захоплені. Чого ще не сталося. Таким чином, він віддав наказ про наступ свого підрозділу...

Версія 2: сталася відверта помилка в комунікаціях, і 118-й мехбригада атакувала перед 47-ю мехбригадою, а не навпаки (тобто спочатку 47-а, а потім 118-а)...

Версія 3: ...а якщо хтось запитає, то це або артилерійська група 118-ї, або 44-а артилерійська бригада облажалися, бо не застосували димові снаряди для прикриття просування 118-ї...

Так чи інакше, головна рота 118-ї натрапила на два російські укріплення і зупинилася майже на їх вершині, не вилазячи з машин. Зупинитися було поганою ідеєю, і як тільки бійці почали спішуватися з машин, їх накрили ПТРК 1430-го мотострілецького полку, 45-ї бригади спецназу та 810-ї бригади морської піхоти – всі вони все ще були "на тому пагорбі над Роботиним", плюс РПГ-29 російської піхоти, що окопалася перед ними, а потім і "Ланцети"...

Результат: 4-5 підбитих Т-72, близько 13-15 БМП і БТРів, і майже вся рота або вбита, або поранена, або взята в полон (очевидно, включно з майором, який командував цією атакою). Це те, що російська гімнопіар машина потім перетворила на "атаку 100 танків, з яких 50 було знищено"...

Звісно, одразу після цього 47-а мехбригада зачистила пагорб, знищивши 1430-й мотострілецький полк і відтіснивши його та вцілілих бійців спецназу і 810-ї морської піхоти назад до Новопрокопівки. Більше того, на східному фланзі цієї атаки 15-та Кара-Дагська бригада та бригада нацгвардії "Азов" завдали такого удару по 70-му мотострілецькому полку у Новопокровці та навколо неї, що вцілілі бійці втекли до Вербового, щоб поскаржитися на некомпетентне командування.

Але, зважаючи на втрати 118-ї мехбригади, це була піррова перемога... Я проаналізую та обговорюватиму це нижче.

Кам'янське-Лобкове... на цій ділянці щось відбувається, але ніхто не скаже, що саме. Єдине, в чому я впевнений, це те, що українці перебувають (або перебували?) всередині Мельниці і "дуже близько" до Лугового (тобто перестали підкріплювати невдачу у вигляді прориву через Жереб'янки), а також те, що я бачив відео, на якому їхні машини блукають по тилах "якихось там росіян" далеко на південь. Не впевнений, що це було зроблено нещодавно.

***

Слідкував за кількома онлайн-дискусіями про причини втрат 118-ї мехбригади на схід від Роботиного. Одні звинувачують генералітет ЗСУ та відсутність організації на рівні дивізії; інші – недосвідчених командирів бригад і батальйонів ЗСУ; треті – відсутність розвідки; є й такі, що звинувачують у поспіху, нестачі димових шашок або їх не розгортанні; є й такі, що скаржаться на те, що насправді є "дрібними тактичними помилками" (наприклад, на необхідність зачищати окопи з виведеною піхотою)... Є чимало людей (в тому числі і я), які вимагають підзвітності. Дійсно, на цьому етапі я не можу уникнути зауваження, що до цього часу ЗСУ не можуть знайти винного у втраті майже всієї Херсонщини і більшої частини Запорозької області в перші дні війни (що стало причиною того, що ЗСУ зараз змушені втрачати війська, намагаючись повернути ті ж самі території). Таким чином, я не очікую, що вона знайде винного у провалі 118-ї мехбригади..., що, як підказує мені мій мізинець, дуже і дуже погано: офіцери, які облажалися, повинні нести відповідальність за свої помилки. Якщо є якісь сумніви, перевірте, що робили армія і флот США зі своїми некомпетентними офіцерами під час Другої світової війни. Потім порівняйте їхню кадрову політику під час усіх наступних конфліктів – і їхній результат з результатом Другої світової війни...

"Але", чому я так думаю?

Тому що мій власний досвід свідчить про те, що причини втрат 118-ї полягають у чомусь із перерахованого вище. Однак основною причиною є масована експансія за надто короткий проміжок часу.

Зауважте, що за останні 17 місяців ЗСУ збільшили загальну чисельність особового складу щонайменше в шість разів, а кількість бригад – щонайменше вдвічі, якщо не втричі, а кількість батальйонів, ймовірно, в п'ять разів. Таке розширення потребує і величезної кількості офіцерів. А ЗСУ просто не мають необхідної кількості офіцерів з необхідною кваліфікацією, навичками та перевіреними можливостями. Очевидно, саме через брак кваліфікованих офіцерів ЗСУ не бажають робити їх відповідальними.

Мені довелося пережити подібну експансію в двох "деяких інших, хоча й дуже схожих секторах" у 1990-х роках, і я можу лише сказати: вибачте, але ви не знайдете необхідних офіцерів так просто. Незалежно від того, якого рівня чи рангу, і незалежно від того, в якій країні, у військовому чи цивільному житті (якщо ви розглядаєте цивільне життя: просто замініть "офіцерів" на "менеджерів"): на це підуть "роки".

Навпаки: в такій ситуації слід очікувати некомпетентності і збоїв у комунікації (плюс пов'язані з цим інтриги) майже скрізь, куди б ви не пішли, що, напевно, також є причиною того, що в ЗСУ немає дивізійного рівня командування і організації: невелика кількість досвідчених генералів (див.: ті, що відповідають за п'ять основних територіальних командувань), по суті, керує великою кількістю недосвідчених полковників, підполковників, майорів і капітанів, призначених командувати великою кількістю новостворених бригад, батальйонів і рот.

Мій досвід свідчить: можна скільки завгодно навчати людей, але більшість просто не може вчитися достатньо швидко, і їм доводиться вчитися на власному досвіді. Що в умовах війни означає, що вони вчаться, вбиваючи своїх підлеглих (і можуть вважати себе щасливими, якщо вони самі переживуть цей досвід).

Мій досвід також свідчить: надто багато з них взагалі ніколи нічому не навчаться. Можна скільки завгодно їх навчати, але вони не змінять спосіб командування, а тим більше спосіб спілкування – чи то з начальством, чи то з підлеглими. Насправді, вирішальне значення в цьому питанні має вік офіцерів, про яких йдеться. Дозвольте мені трохи пояснити це...

В ієрархічній організації, якою є будь-яка військова служба, основи цієї проблеми є системними і часто відверто догматичними. Наприклад: окрім звання, традиційно "вирішальним" в армії є вік. Зазвичай, старшинство між двома офіцерами одного звання визначається тим, хто старший за віком. Це стосується навіть новобранців: старший у кімнаті зазвичай призначається командиром відділення...

З мого досвіду, це величезна помилка: єдине, що насправді має значення – це те, що називається "заслуги". По суті, це "якість": якість засвоєння уроків, якість розуміння тактико-оперативної обстановки, якість командування, якість демонстрації навичок на практиці, якість, яка заслуговує на похвалу.

Без сумніву, я упереджений у цьому питанні. У 1990-х роках я був приголомшений, коли комусь "у верхах" спало на думку призначити мене, тоді ще 20-річного, тренувати великі групи ветеранів середнього віку, плюс кілька майбутніх старших офіцерів... Але, коли я згадую про це зараз, один урок з того досвіду залишається актуальним і донині: молодь без досвіду навчається швидше і краще, ніж ветерани, яким, по суті, доводиться вчитися заново.

Тому що старі звички відмирають дуже повільно.

Таким чином, мій висновок відносно простий: ЗСУ доведеться "щось робити" з тим, як вони відбирають і як навчають своїх офіцерів. І якщо НАТО збирається запропонувати якусь допомогу в цьому відношенні (поки що я не чув про те, щоб НАТО надавало "спеціалізовану" підготовку офіцерам середньої ланки ЗСУ), то їй доведеться засвоїти свої власні уроки, а також подолати деякі свої власні догми.

Зрозуміло лише одне: призначати людей тільки тому, що вони старші, або мали якусь військову підготовку в минулому, або вищу цивільну освіту, або з інших подібних причин – це, безумовно, неправильний шлях. Обирайте молодих людей, які досягли успіху: вони прагнуть скористатися шансом і продемонструвати свої навички, які вони також швидше здобувають. І у них набагато більше витримки, ніж у людей середнього віку: якщо ви сумніваєтеся, згадайте, що Олександр Македонський "завоював світ" у віці 18-23 років.

Джерело