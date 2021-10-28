Найбільш привабливі країни для інвестицій у нерухомість: прогноз на 2022 рік

2022 рік стане рекордним для інвестицій у нерухомість між країнами

У п’ятірці лідерів по залученню та інвестуванню коштів у нерухомість три основних гравця: США, Британія та Німеччина.

2022 рік стане рекордним для інвестицій у нерухомість між країнами. Головними напрямками для інвестування стануть США, Великобританія, Німеччина, Франція та Нідерланди. Міжнародні аналітики прогнозують рекордні показники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Active Capital від Knight Frank.

Минулого року на світовому ринку нерухомості панувала невизначеність. Тепер, завдяки розгортанню глобальної програми вакцинації, на ринки прийшов оптимізм. Аналітики прогнозують, що інвестиції поміж країнами значно зростуть.

В нерухомі активи США, за прогнозами дослідників, у наступного року інвестують близько 44 мільярдів доларів.

Країни-лідери з інвестування

Показники першої п’ятірки країн за прогнозованим обсягом залучення інвестованих коштів вигляють так:

США - 44,1 млрд дол;

Велика Британія - 38 млрд дол;

Франція - 13,2 млрд. дол;

Нідерланди - 12,6 млрд дол;

Німеччина - 8,9 млрд дол.

Найбільші фінансові інвестиційні потоки виходитимуть з наступних країн:

США - 94,2 млрд дол;

Канада - 23,7 млрд. дол;

Велика Британія - 15,7 млрд дол;

Німеччина - 8,2 млрд дол.

Ізраїль - 4,9 млрд дол.

Які сегменти нерухомості найбільш перспективні

Найбільш перспективним сегментом названа офісна нерухомість. Очікується, що на неї перепадатиме понад 50% усіх обсягів транскордонних інвестицій, які орієнтовані на отримання прибутку.

Готельна нерухомість, ймовірно, у 2022 році матиме особливий успіх з боку приватних інвесторів.

Житлова нерухомість викликає все більший інвестиційний інтерес. Найактивнішими гравцями стануть США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Японія.