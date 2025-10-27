Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін

Чотиризірковий генерал Джек Кін у відставці, колишній заступник начальника штабу армії та нинішній голова Інституту вивчення війни, переконує американців на сторінках консервативної New York Post у тому, що росія жодним чином не перемагає в Україні. Тому найкращий вихід - збільшити допомогу Україні та змусити путіна закінчити війну на умовах Заходу та України.

російський диктатор путін стверджує, що перемога в Україні неминуча, і відкидає будь-яку мирну угоду, яка не надає йому повного контролю над східною частиною країни – Донбасом.

Не вірте цьому: росія не перемагає у своїй війні.

Попри майже чотири роки кампанії, росії не вдалося підкорити меншого й біднішого противника. Її армія різко недопрацьовує, а українська оборона знизила темп російського просування буквально до крокової швидкості. Цього року росія захопила 0,6% території України, втрачаючи при цьому по 1 000 військових щодня.

Вони не захопили жодного великого українського міста з 2022 року. Воюють за поля й невеликі містечка, зазнаючи захмарних втрат, яких не можуть витримати.

путін досі тримається в грі лише завдяки підтримці Китаю, Північної Кореї та Ірану. Він зібрав "вісь зла" і поставив себе в центрі наших ворогів, підсилюючи кожного з них.

І попри це вони все ще не перемагають в Україні і, якщо ми будемо твердо стояти на своєму, вони ніколи не переможуть.

Кілька фактів, які варто пам'ятати американцям, особливо тим, хто сумнівається в позиції України:

Українські дрони позбавили росіян можливості масово застосовувати танки та механізовану техніку, змусивши російські війська розгортати невеликі розосереджені піхотні групи по 3-5 військових. Більшість російських солдатів гинуть масово, просуваючись вперед лише на метри.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), від 1 липня 2025 року російські війська здобули 1 420 км² - темп лише близько 13,5 км² на добу, що істотно нижче за норму для сучасної механізованої війни.

У травні 2025 року російські війська втрачали в середньому приблизно 71 людину на кожен здобутий квадратний кілометр, у червні 2025 року – 70, у липні 2025 року – 75, а в серпні 2025 року – 68. Це жахливі показники.

За нинішнього темпу, і за умови, що в росії не станеться економічної кризи та вона зможе мобілізувати достатню кількість військ, а це два великі "якщо", – вона не зможе захопити Донбас щонайменше ще 3-4 роки.

Найуспішнішою операцією росії в 2025 році було відбиття Курської області (в яку українські війська раптово вторглися в серпні 2024 року) – операція, яка залежала від критичної підтримки 10 000 північнокорейських солдатів, і стала ганьбою для росії.

Дотепер путін міг продовжувати цю війну завдяки масовому вербуванню з фінансовими стимулами.

Але є ознаки того, що система руйнується. Згідно з оприлюдненими документами російського уряду, з січня по вересень 2025 року країна зазнавала 35 000 втрат на місяць. Проте вона скорочує одноразові бонуси для нових військових рекрутів. росії, можливо, доведеться перейти до політично непопулярної примусової мобілізації резервістів, що посилить внутрішній розкол і загрожуватиме владі путіна.

Карта, що ілюструє окуповані росією території України станом на 1 січня 2025 року та 22 жовтня 2025 року.

Все це відбувається на тлі прорахунків путіна в управлінні російською економікою, яка страждає від зростання воєнних видатків, інфляції, нестачі робочої сили та скорочення фонду національного добробуту росії. Частка ліквідності цього фонду станом на жовтень 2025 року зменшилася до $50,26 млрд з $113 млрд у 2022 році, тобто більш ніж на 55%.

росія стикається зі значною інфляцією через великі державні витрати, а її ключова відсоткова ставка становить 16,5%. Країна має дефіцит бензину на рівні 13%-20% від попиту через нещодавні удари України по нафтопереробних заводах, які підтримує розвідка США.

Також слід віддати належне санкціям президента Трампа проти російських нафтових компаній, які позбавляють росію цього важливого джерела доходів.

Коротко кажучи, позиція росії в довгостроковій перспективі нежиттєздатна, тому вона відчайдушно намагається переконати Білий дім, Захід і власне населення, що її перевага нібито гарантована, тож Україна має просто здатися зараз.

За повідомленнями, росія збільшує федеральні видатки на пропаганду в бюджеті на 2026 рік на 54% порівняно з федеральним бюджетом на 2025 рік. Вона заповнює соцмережі ботами та оплачуваними коментаторами, щоб поширювати неправдиву інформацію. Вони подають мікроскопічні успіхи на полі бою як значні перемоги, щоб маніпулювати нашим сприйняттям фактів.

Подальший шлях має включати не лише економічний тиск, а й посилену військову підтримку України.

Змусимо путіна зупинити цю війну на наших умовах, а не на його.

Джерело: New York Post