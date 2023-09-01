Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер

У звіті за 1 вересня 2023 року новини настільки добрі, що Том Купер знов іронізує, реконструюючи доповіді Шойгу та Герасимова "пуддінгу" щодо стратегічної бомбардувальної кампанії проти обраних цілей на заході росії. Кліщіївка знов українська, і це визнали навіть росіяни, а Тому Куперу незабаром доведеться малювати нову карту з просуванням ЗСУ на південь і південний схід – настільки невдалий, як пишуть західні ЗМІ, український контрнаступ.

Сьогодні 1 вересня: час розбирати купу звітів та фотографій, що назбиралися за серпень, і створювати нову папку для вересня...

... це також традиційний перший день нового навчального року в Україні. Війна, звісно, триває: судячи з того, що можна прочитати в українських ЗМІ, за винятком шкіл, розташованих ближче до лінії фронту, навчання проходитиме у "звичайному режимі", у школах – за умови, що вони мають відповідні бомбосховища. Там, де це не так, діти будуть отримувати уроки онлайн.

Повітряна/ракетна війна. Як з феєрверками святкували росіяни

Останні кілька днів святкували насамперед росіяни – з великими феєрверками по всій західній росії. Тому що наближається вересень і щорічна міграція славнозвісних українських міграційних БПЛА. Відповідно, величезна авіабаза "Крєсти" під Псковом зазнала удару рано вранці 30 серпня: два транспортні Іл-76 були точно знищені, ще два принаймні пошкоджені, і, за чутками, ще три, можливо, також зазнали певних ушкоджень. Не помиліться: "московські командири" заперечують будь-які інші пошкодження, окрім незначних...

Повідомляється, що білоруська система протиповітряної оборони виявила БПЛА, які наближалися, але не відкрила вогонь через постійний наказ Лукашенка...

Радарний знімок з одного із західних розвідувальних супутників (джерело див. за посиланням вище), на якому чітко видно два знищених Іл-76.

Перш за все, ця атака була не єдиною: фактично, можна сказати, що українська СБУ проводить щось на кшталт "стратегічної бомбардувальної кампанії" проти обраних цілей на заході росії. Проте, за даними чуток, ця атака – за 700 км від найближчої точки на українському кордоні – викликала такий шок, що "головний командир" у Москві Шойгу доповів Пуддінгу, що їх атакувало НАТО з баз в Естонії. Він просто не міг повірити, що це були українці – і, правду кажучи, це дійсно була атака дуже далеко від України, і крім того, що були використані безпілотники, ніхто не може належним чином пояснити це. Відповідно, він вимагав удару у відповідь. По НАТО. Це була погана новина, але Пуддінг не довіряв Шойгу. Напевно, і яким би добрим не був Пуддінг, але він не стріляв і не застрелив його. Замість цього він пішов до Герасимова, і Герасимов сказав йому, що росія не переживе війну з НАТО. Той хлопець був справжнім руйнівником вечірок.... і так далі, так би мовити, холоднокровність взяла гору: Герасимов зателефонував Міллі на "гарячу лінію", Міллі пояснив йому, що це не США/НАТО, і все затихло...

До речі, авіабаза "Крєсти" і Псков є центром російських ВДВ (повітряно-десантних військ), а також численних російських ПВК ("приватних військових компаній"), а отже, і російського стратегічного військового резерву. Так само, як і у випадку з бомбардувальниками Ту-22М-3, ураженими раніше українськими БПЛА: Іл-76 зняті з виробництва вже десятки років (знаю, знаю, знаю: "московські командири" стверджують щось інше...), їх хронічно не вистачає, і тому кожна втрата є – буквально – непоправною, що є ще однією причиною того, чому цей удар був настільки болючим.

...і ця атака відбулася "поверх" нових ударів БПЛА по Москві (зафіксовані влучання або збиті апарати були з півночі і центру міста, Калуги, Тули і Рязані, а також Брянська і Орла, далі на південь).

Так, і ще: ПСУ також завдавали ударів по окремих цілях у Луганську, Донецьку та на окупованому півострові Крим (наприклад):

був уражений російський штаб у Новодружеську, на північний захід від Лисичанська);

ще одна база/склад також у Донецьку;

Федосія зазнала удару (30 серпня);

Брянськ був уражений українськими БПЛА (двічі: 30 і 31 серпня; відомі удари по місцевому аеропорту, який використовується ВКС для передового розгортання ударних вертольотів, а також по заводу "Кремній Ел" – одному з найважливіших заводів з виробництва мікроелектроніки, яка використовується в російських балістичних і крилатих ракетах);

була розгромлена російська база між Іванівкою та Олексіївкою на південному березі дельти Дніпра на півдні Херсонщини (рано вранці 30 серпня);

удар по Джанкою в окупованому Криму (рано вранці 30 серпня), а також…

Псков минулої ночі знову піддався атаці.... або принаймні знервовані ППО відкрили вогонь по небу...

... що настільки ж потенційно небезпечно, наскільки і добре, тому що це означає, що "московські командири" тепер будуть змушені вивести додаткові системи ППО з інших місць в росії і з України, щоб посилити протиповітряну оборону таких "невралгічних" об'єктів, що, в свою чергу, послабить оборону деяких інших об'єктів. Тому що, як пояснив Пуддінг – і/або його гімнопіар-індустрія – це все спеціальна військова операція, і вона закінчиться за кілька днів, і ніякої загрози для росії не існує. І тому він не може ігнорувати цю загрозу. Тим часом, росія просто величезна, і ні ВКС, ні ППО не мають достатньо систем протиповітряної оборони, щоб належним чином захистити кожне місце в межах досяжності України (а це, за оцінками, 800-1000 км від України). Більше того, основна маса російських систем ППО призначена для протидії літакам, вертольотам і крилатим ракетам, а не маленьким і ледве помітним БПЛА. І, як ми неодноразово бачили за останні кілька місяців, вони не здатні протистояти навіть тим загрозам, для боротьби з якими вони були розроблені – наприклад, українським Су-24, озброєним комплексами Storm Shadow і SCALP-EG, або Су-27, озброєним JDAM... ось чому навіть Ту-22 ВКС отримують захист у вигляді "клітки", а Ту-95 – своєрідний "камуфляж" на верхніх частинах, як видно на супутникових фотографіях, наведених тут.

З негативного боку, інтенсивна активність безпілотників, якими оперує СБУ протягом останніх тижнів, змусила ВКС також посилити бойове повітряне патрулювання вздовж лінії фронту. Так, один з їхніх перехоплювачів Су-35С, за повідомленнями, вчора збив пару вертольотів Мі-8 Повітряних сил ЗСУ ракетами Р-37М дальнього радіусу дії "повітря-повітря". Ця інформація не є офіційною, але кажуть, що обидва вертольоти розбилися при спробі здійснити аварійну посадку, в результаті чого загинули всі шість членів екіпажу (їхня смерть була офіційно підтверджена; обставини, як завжди, "розслідуються").

Не хвилюйтеся, "московські командири" намагалися завдати удару у відповідь і в інший спосіб. Рано вранці 30 серпня вони випустили 28 крилатих ракет Х-101/555 і 15 "Шахедів-136": за даними офіційного Києва, всі вони були збиті...

Битва за Донбас. Навіть росіяни визнали, що втратили Кліщіївку

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... Після того, як росіяни відвели свої ДРГ з цього сектора, їхні останні атаки на північ від Куп'янська були настільки успішними, що тим часом саме ЗСУ роблять – невеликі, але все ж таки – просування в районі Лиману Першого. З Серебрянського лісу також повідомляють про незначне просування ЗСУ.

Бахмут... північ... минулого тижня саме ЗСУ просувалися з півночі в напрямку Соледара.

Кліщіївка... З огляду на те, що навіть росіяни визнали, що втратили Кліщіївку, я щиро сподіваюся, що обидві сторони та фракція "відео або нічого не було" нарешті перестануть говорити про те, що половина селища все ще під контролем росії – і визнають, що все селище під контролем України (і це вже з початку серпня). І Андріївку теж. Тобто, що ми можемо, нарешті, закрити цю главу. Тим більше, що тим часом українці повертаються до свого звичного, методичного, повільного просування в напрямку Опитного, Одрадівки та Миколаївки.

Український контрнаступ. Знадобиться нова карта з просуванням на південь

Зізнаюся, спочатку я навіть не звернув уваги на деякі з наступних новин. Але потім до мене "теж" дійшло (так, я буваю дуже повільним у розумінні деяких речей): щоб зробити росіянам "краще" і "легше", а також у світлі того, що ключові "командири з москви" перекинули стільки військ ВДВ із західної Луганщини на південне Запоріжжя, останніми днями ЗСУ "відновили" і "розширили" свої наступальні операції в останньому районі, а також на південному заході Донеччини. Відповідно, було здійснено одну атаку на південь від Вугледара, в результаті якої, за повідомленнями, було звільнено одне село.

... здається, мені знадобиться нова карта цієї території, з просуванням далі на південь/південний схід .... тому що український контрнаступ – це "провал" і "рух в нікуди" звісно ж...

Неабиякою мірою цей успіх став можливим завдяки додатковим українським атакам далі на північний схід: протягом останнього тижня ЗСУ атакували росіян у районі Новопокровки, стиснувши їх з трьох боків, плюс досить успішна атака в районі Пологів. Я не маю точних подробиць про ці операції, але можу лише зробити висновок, що це змусило росіян розгорнути свій "стратегічний резерв" – згадані вище війська ВДВ – набагато рідше, ніж "просто" сконцентрувати їх усіх у районі Новопрокопівки.

Дніпро... знову ж таки, я не маю контактів у цьому районі, тому не можу точно сказати, що відбувається. Кажуть, що ЗСУ вдалося взяти під контроль район Дачі, зі східного боку Антонівського мосту, станом на 29 серпня. Втім, це не так вже й важливо: принаймні, так вважає ГРУ. Таким чином, його оперативники зайняті полюванням і арештами російських військових, які несуть службу в цьому районі, і звітують про свій досвід у соціальних мережах. На мою думку, це логічно. І все просто: набагато легше продовжувати арештовувати "інакомислячих", ніж знаходити і боротися з цими українськими синами зброї...

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