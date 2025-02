Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у традиційному тижневому огляді війни звертає увагу, що новопризначений керівник Держдепу Марк Рубіо та спецпредствник Трампа Кіт Келлог заговорили фактично словами Кремля, або точніше путіна-лаврова. Зокрема, про те, що Україна не здатна перемогти у війні, Україні треба провести вибори (саме путін заявив про це в публічному інтерв’ю). Втім, як і очікується, Україна продовжує вести боротьбу і вражати нафтопереробку. Проте, західні ЗМІ продовжують писати про "значні" успіхи росії, яка захопила невелике село Велика Новосілка, і пророкують мало не провал всього фронту.

Почну з хороших новин. У п'ятницю вдень ми з Миколою Бєлєсковим записали новий подкаст "Ukraine-Russia War Talk". Я чекаю на нього від нашого продюсера, і одразу ж після цього випущу його в ефір. Він довший, ніж зазвичай, щоб компенсувати той факт, що минув певний час після нашого останнього випуску. Тож слідкуйте за ним – він має бути у вас незабаром. Ми обговорюємо геополітику, битви, дистанційну війну тощо.

Вибачте, що так довго.

Крім того, цей подкаст буде абсолютно новим для багатьох людей, які його читають цей блог. З моменту виходу нашого останнього епізоду пoдкаст набрав понад 10 000 підписників (ой) і зараз має понад 70 000.

Для тих, хто не знає, Ukraine-Russia War Talk (як і цей випуск за вихідні) завжди можна слухати безкоштовно, без реклами, і ми з Миколою випускаємо його на громадських засадах.

В умовах, коли американська допомога закінчується, будь-яка підтримка, яку ви можете надати Україні, є вдвічі ціннішою.

А тепер, без зайвих слів – тижневик.

Тези адміністрації Трампа прямо з Москви. Трамп на прямому зв’язку із путіним?

Слухайте, я знаю, що я песиміст щодо Трампа, але цей тиждень, здається, підтвердив, що короткий шквал повідомлень, які виходили з табору Трампа про те, що росія слабка (і вони це усвідомлюють), був більше переговорним прийомом, ніж чимось іншим. Цього тижня ми побачили, що Трамп повернувся до своєї звичайної позиції симпатика до путіна, повторення російських тез (з боку оточення Трампа) та ознаки того, що Трамп працює над укладенням угоди з росією, яка не буде вигідною для України.

Давайте поговоримо про реальність. По-перше, сам Трамп або хтось із його оточення (хоча я ставлю на самого Трампа) контактує з путіним і намагається укласти угоду для України – без участі України. Сам Трамп заявив про це в п'ятницю в інтерв'ю пресі. Точні слова, які він сказав, свідчать про те, що адміністрація контактує з російськими джерелами, вони намагаються знайти спільну мову (весь галас пішов), і незабаром має відбутися щось "значне".

"Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось значне", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. "Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", – додав він. Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але наполягав на тому, що обидві сторони "вже розмовляють". На питання, чи говорив він вже безпосередньо з путіним, Трамп відповів стримано: "Я не хочу цього говорити".

Це саме те, до чого закликав путін: двосторонні американо-російські переговори (великі держави і все таке), в яких обидві сторони домовляються про угоду, яку нав'язують Україні. путін відчайдушно хоче, щоб Україна стала стороннім спостерігачем у власному майбутньому і зараз Трамп, схоже, говорить, що так воно і буде.

Трампу дуже подобається путін, тож, можливо, це не стало несподіванкою. Однак ще більш зловісною ознакою того, як проходять ці переговори, є коментарі тих, хто в оточенні Трампа вважається найбільш проукраїнськими: держсекретаря Марко Рубіо та генерала у відставці Кіта Келлога, спеціально призначеного посланця Трампа, який намагається допомогти закінчити війну.

Кіт Келлог зараз не просто повторює слова Трампа, він повторює слова путіна.

Те, що Келлог сказав у суботу, може викликати найбільше занепокоєння, оскільки це заклик до позиції, на якій вже давно наполягає російський уряд. Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела вибори у 2025 році, якщо це можливо, особливо в рамках будь-якої угоди про припинення вогню. Це відверта російська позиція. Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров, і рупор путіна, сказав щось подібне в листопаді, заявивши, що Україна повинна провести вибори, щоб росія поважала будь-яку угоду.

Підтримка Келлоггом російського наративу відкриває для росії низку дуже вигідних ліній нападу.

Це ставить під сумнів легітимність Зеленського. США кажуть, що вони вважають, що нинішній український уряд потребує ще одного народного мандату, щоб поважати його рішення. Це фактично дає росії можливість відкидати будь-які умови переговорів із Зеленським –вони можуть стверджувати, що США самі сумніваються в легітимності Зеленського. Це також забезпечить швидкий юридичний процес, який покаже, що окуповані території не є частиною України – росіяни можуть сказати, що вони не дозволять провести там голосування (вони були незаконно анексовані).

Таким чином, якщо Україні доведеться провести вибори (чого хоче росія) і їй буде відмовлено в можливості проголосувати всім українцям, це стане підтримкою російських претензій на українську землю.

І нарешті, це найгірший приклад лицемірства Трампа. Трамп ніколи не ставив під сумнів виборчий мандат путіна і не закликав до ще одних вільних виборів у росії. Те, що Келлог зараз повторює цю лінію, показує, наскільки важливою вона стала.Рубіо приєднався до цього хору, повторивши одне центральне твердження, яке росія хоче поширити, і заперечивши інше, яке росія хоче заперечити.

Рубіо повторює слова Трампа/путіна на шоу Мегін Келлі.

Рубіо виступав на шоу Мегін Келлі й уся стенограма тут, якщо ви хочете її прочитати.

По-перше, він фактично відійшов від наративу про слабкість росії і почав говорити про зростання російської сили. Дійсно, він відновлює уявлення про росію як про велику державу, і має на увазі, що росія зараз сильніша, ніж була до повномасштабного вторгнення.

Якщо ви подивитеся по всьому світу, я б сказав, що в багатьох випадках наші супротивники сильніші, ніж будь-коли, і стали сильнішими за останні чотири роки. Безумовно, росія не вважає себе слабшою, ніж чотири роки тому. Зараз вони контролюють територію, якої не мали, коли Дональд Трамп пішов з посади.

Рубіо продовжив посилювати ідею сили незалежної росії, стверджуючи, що в багатополярному світі росія є одним з полюсів.

Тож це ненормально, коли світ просто має однополярну владу. Це було не так – це була аномалія. Це було наслідком закінчення холодної війни, але зрештою ви мали б повернутися до багатополярного світу, з великими державами в різних частинах планети. Ми стикаємося з цим зараз з Китаєм і, до певної міри, з росією...

По-друге, він повторив заяву, зроблену на слуханнях щодо його затвердження в Сенаті, що Україна ніколи не зможе повернути свою юридично визнану територію і не має шансів перемогти росію.

Але що – нечесність, яка існувала, полягає в тому, що ми якимось чином змусили людей повірити, що Україна зможе не просто перемогти росію, а знищити їх, відкинути їх назад до того, як виглядав світ у 2012 чи 2014 році, до того, як росіяни захопили Крим і тому подібні речі.

Якщо скласти все це разом, то виходить, що Трамп, Келлог і Рубіо, по суті, артикулюють російськоцентричний погляд на війну: український уряд нелегітимний (хоча російський, очевидно, легітимний), росія все ще є великою державою, Україна не може звільнити свою територію, і ми живемо в епоху, коли великі держави вирішують всі питання у своїх інтересах.

До речі, в інтерв'ю Рубіо також не гребує повторювати погрози Трампа щодо захоплення Гренландії та Панамського каналу. По суті, це артикуляція світу без союзників.

Послідовність і глибина російського впливу на політичні заяви США дещо ошелешує.

Однак слова – це ще не все. Адміністрація Трампа вживає заходів, які вже зараз завдають значної шкоди Україні. Припинення всього фінансування USAID дійсно торкнулося України (однієї з країн, якій USAID надає значну допомогу). Це призвело до негайного припинення підтримки з боку США широкого спектру суспільно важливих ініціатив – від допомоги в реабілітації тяжкопоранених ветеранів до підтримки вільних ЗМІ в Україні.

Будь-який відвідувач України може сказати вам, наскільки життєво важливо допомагати пораненим українським ветеранам, наприклад. Ця війна завдала жахливих втрат молодим українцям, і допомога пораненим відновити своє життя (можливо, навіть створити сім'ї та народити дітей) є важливою частиною майбутнього України.

Інакше кажучи, адміністрація Трампа вже почала активно послаблювати Україну.

І пам'ятайте, що Трамп навіть пальцем не поворухнув, щоб попросити Конгрес про нову допомогу для України. Коли буде надана остання допомога від Байдена – все. Ми спостерігаємо нестримний процес, коли адміністрація Трампа відвертає США від відкритої підтримки України і перетворює їх на щось більш нейтральне або навіть на прихильників деяких базових російських цілей.

Це зловісно не лише для України, це зловісно для демократій у всьому світі.

Українські атаки на російські нафтопереробні заводи. Темпи зростають

Одне, що робить коментарі Рубіо такими жалюгідними, – це те, що стає очевидним, що Україна робить більше для перемоги у війні, ніж він розуміє, і могла б зробити ще більше, якби її належним чином підтримали США та інші країни. Важливість дальніх ударів стає все більш очевидною протягом останніх кількох тижнів. Причина, чому такі люди, як Трамп (і люди в адміністрації Байдена), завжди виступали проти нанесення Україною ударів на великі відстані, полягає не в тому, що вони не вірять, що Україна може перемогти, а в тому, що вони ніколи не хотіли, щоб Україна перемогла. Обмеження ударів по росії завжди було способом сказати путіну, що США поважають його позицію і хочуть, щоб він залишився при владі.

І це було, на жаль, ефективно.

Тому що зараз ми все більше і більше бачимо, на що здатні українці, навіть покладаючись на власні саморобні системи, які не є настільки ж складними, точними і потужними, як західні, наносячи удари на відстані.

Українці продовжують атакувати російську нафтопереробку та розподіл нафти. Дивлячись лише на ці атаки, про які ми знаємо за останні два місяці, стає зрозуміло, що ця кампанія має високий пріоритет. Ось карта, яка поширюється про різні відомі цілі.

І, що вражаюче для України, темпи цих атак прискорюються. Цього тижня повідомлялося про низку нових операцій, у тому числі на об'єкті, який, за словами українських військових, є одним з 10 найбільших у всій росії.

Особливо показовим був напад на Усть-Лугу. Це один з основних портів, через який росія відвантажує свою нафту тіньовому флоту. Вже кілька днів надходять повідомлення про те, що всі відвантаження нафти з порту припинилися.

Це важлива, але водночас і розчаровуюча подія. Україна, безперечно, має чудову цільову установку і рухається до неї. І якщо видобуток і транспортування нафти на заході росії можуть серйозно погіршитися, це сильно вдарить по російській економіці. Доходи росії від продажу нафти вже скорочувалися до того, як сталися ці напади.

Однак, щоб ця кампанія спрацювала, знадобиться набагато більше, ніж по одній атаці. Подивіться, скільки часу знадобиться росіянам, щоб повернути Усть-Луго до ладу, і ви побачите, наскільки складно повністю вивести з ладу об'єкт.

Безумовно, якби партнери України доклали зусиль і надали підтримку цій кампанії, здатність росіян заробляти гроші на нафті була б підірвана не на кілька днів, а на місяці або й довше.

Інакше кажучи, це допомогло б Україні виграти війну.

Український провал триває (у пресі). Нова номінація уходить The Economist

Стаття тижня (нова нагорода, яку я думаю присуджувати) "Україна ось-ось розвалиться" цього тижня дісталася виданню The Economist. Це "освіжаюча" зміна, оскільки Washington Post і Financial Times домінували в цій категорії протягом декількох місяців. Схоже, The Economist вирішив, що через те, що росіяни захопили стратегічно незначне велике село Велика Новосілка, значна частина української оборони ось-ось зазнає краху.

Це досить дивний показник, оскільки те, що ми бачили в січні, свідчить про значне уповільнення російського мікропросування. Дійсно, за даними Deep State, у січні росія захопила менше території, ніж за будь-який місяць, починаючи з серпня.

Насправді це менше третини від суми, яку росія взяла в листопаді.

Але давайте не будемо робити висновків за один місяць. Як каже Микола в подкасті, зима на Донбасі була теплою, і це призвело до того, що болота стало більше, ніж зазвичай, що може перешкоджати пересуванню з обох боків.

Проблема цього наративу не лише в тому, що він явно неправдивий, але й у тому, що він підживлює невігластво Рубіо та інших у тому, що Україна приречена.

Україну "топить" дурість епохи, і все, що можна зробити, щоб протистояти цій дурості, має бути зроблено. І це починається з висміювання дурних заголовків преси.

