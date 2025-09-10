Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян

Генерал-майор у відставці Австралійської армії та активний дослідник сучасної війни Мік Раян в огляді за минулий тиждень розповідає про коаліцію охочих для безпеки України, відмову путіна від переговорів з Україною. Йдеться також про парад у Китаї та безпекову співпрацю Японії й Австралії.

Поки я пишу це, Київ щойно пережив ще одне масштабне російське авіабомбардування. За попередніми даними, унаслідок атак загинуло щонайменше дві людини і 11 зазнали поранень.

Це був ще один насичений тиждень у міжнародних справах і війні в Україні. У Європі відбулося засідання Коаліції охочих, де обговорювали питання, пов'язані з Україною, включно з майбутніми гарантіями безпеки. росія та Україна продовжили свої взаємні операції дальніх ударів.

У Тихоокеанському регіоні головною новиною став великий парад у Пекіні, який був масштабною стратегічною інформаційно-впливовою операцією і можливістю для найжорстокіших світових диктаторів зібратися й поділитися ідеями. Також відбулися події у сфері дронової війни та в регіональних безпекових відносинах.

Коаліція охочих. 4 вересня 26 країн зобов'язалися надати Україні післявоєнні гарантії безпеки на саміті, в якому особисто або віртуально взяли участь країни-члени Коаліції охочих. Це зобов'язання, яке може включати повітряні, сухопутні та морські сили країн-членів коаліції, набере чинності з "дня припинення конфлікту", за словами французького президента.

Хоча планування такого розгортання триває, схоже, що до будь-якого припинення вогню чи мирної угоди ще далеко.

путін не збирається змінювати курс війни (на мир). Цього тижня російський лідер знову чітко дав зрозуміти, що не має наміру домагатися миру з Україною, окрім такого, який він сам нав'яже українцям. Це ще раз підкреслило жахливий провал підходу Трампа до мирного процесу. Це демонструє, наскільки легко путіну маніпулювати американським президентом, який не бажає використовувати жорстку риторику чи вводити нові санкції проти росії.

Під час виступу на Східному економічному форумі 5 вересня путін заявив, що сумнівається, чи має Україна політичну волю укласти угоду про завершення війни:

"Я неодноразово заявляв, що готовий до таких контактів. На згаданій вами прес-конференції в Пекіні я сказав, що не бачу в них особливого сенсу. Чому? Тому що домовитися з українською стороною з ключових питань буде неможливо. Навіть якщо у них є політична воля, в чому я сумніваюся, існують юридичні та технічні труднощі, пов'язані з тим, що будь-які угоди щодо територій, згідно з українською Конституцією, повинні бути підтверджені на референдумі".

По суті, путін тут говорить, що немає сенсу вести переговори з Україною та президентом Зеленським, оскільки: 1) позиції України та росії надто далекі одна від одної; і 2) Україна має пройти демократичну процедуру, щоб затвердити будь-яку мирну угоду.

путін ненавидить те, що Україна є прикладом демократії, навіюючи росіянам "погані ідеї". Тому він робитиме все, аби не заохочувати українську демократію, навіть якщо це означає уникати мирних переговорів.

Під час тієї ж розмови путін також висловився щодо гарантій безпеки та миротворчих сил на території України. Він зазначив:

"Щодо можливого розміщення військових контингентів в Україні. Це одна з основних причин втягування України в НАТО. Тому, якщо там з'являться будь-які війська, особливо зараз, під час бойових дій, ми будемо вважати їх законними цілями для знищення".

З огляду на те, що поточна (хоч і мінлива) позиція США полягає у підтримці розгортання європейських миротворчих сил та можливому наданні їм повітряної підтримки, відсутність реакції США на виклик путіна заслуговує уваги.

Ще один російський наступ чи просто велике підкріплення?

Деякий час з'являються повідомлення про те, що росія згортає наступ на північному сході України, аби розпочати інший на головному напрямку на сході. Окрім повідомлень про переміщення військ і наступальних спроможностей у Донецьку, росіяни, схоже, розширюють спроби перерізати українські комунікації на сході.

Інститут вивчення війни повідомив:

Речник української групи військ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський заявив, що російське військове командування концентрує значні сили в Донецькій області, а найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку. Бєльський зазначив, що після невдачі із захопленням Покровська й Мирнограда влітку 2025 року російські війська накопичують значну кількість дронів та важкої бронетехніки в цьому районі. 7-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що російське командування нещодавно передислокувало досвідчені підрозділи морської піхоти на Покровський напрямок, що свідчить про підготовку росії до відновлення штурмів у цьому районі.

Я не думаю, що це слід називати новим наступом, радше – великим підкріпленням і посиленням операцій на вже існуючій осі просування.

Водночас із 2022-го росія встановила певну тенденцію: збільшувати темп наземних операцій в останні 3-4 місяці року. Дві нижченаведені діаграми демонструють цю тенденцію. Перша, від Міністерства оборони Великої Британії, показує зростання середньої щоденної кількості втрат від вересня до грудня у 2022, 2023 та 2024 роках.

На другій діаграмі від @ragnarbjartur, яка показує кількість бойових зіткнень в Україні за останні три роки, видно, що кількість зіткнень зростала в останньому кварталі кожного року (дані за 2022 рік відсутні).

З огляду на цю динаміку та очевидне прагнення путіна продовжувати боротьбу, доки він не зможе нав'язати Україні своє рішення, слід очікувати посилення інтенсивності наземних бойових дій у наступні чотири місяці.

Лінія фронту. Тим часом бойові дії тривають на доволі динамічній лінії фронту на сході України. Щоденні оновлення доступні з таких джерел, як Інститут вивчення війни та Deep State. Обидві сторони захоплюють невеликі ділянки, але, схоже, росіяни загалом платять набагато вищу ціну за кожен метр просування.

Цього тижня Сили безпілотних систем презентували онлайн-трекер своїх операцій. Він агрегує діяльність багатьох підрозділів і надає оновлену загальну статистику за різними показниками, включно з кількістю атакованих цілей, типами знищених або пошкоджених об'єктів, кількістю використаних дронів тощо. Онлайн-лічильник Сил безпілотних систем доступний за цим посиланням.

Нарешті, безстрашний репортер Kyiv Independent Френсіс Фаррелл опублікував ще один великий репортаж з передової, де перебувають сухопутні війська України. У центрі уваги його нової статті – піхотні підрозділи, на які, мабуть, лягає найважчий тягар у захисті своєї Батьківщини. Це надзвичайно складна місія, адже, як відзначає Фаррелл:

Поєднання гострої нестачі піхоти в Україні та зростаючої насиченості неба російськими дронами кардинально змінило тактичну картину щоденних бойових дій в Україні за останній рік... Здатність росії використовувати ці прогалини за допомогою відпрацьованій тактиці проникнення невеликих груп піхоти вважається однією з головних причин територіальних здобутків росії у 2025 році.

Зображення: Френсіс Фаррелл

Стаття не є лише оглядом ситуації для солдатів піхоти. У ній також розглядаються наслідки проблем із мобілізацією, вплив примусової мобілізації солдатів на підрозділи, а також переведення солдатів, які не належать до піхоти, до її складу.

Френсіс завершує свою статтю наступним висновком:

Наразі перевантажені та проривні оборонні лінії України тримаються. Хоча росія стабільно просувається, у 2025 році російські війська не досягли жодних проривів чи значних оперативних успіхів... Але тим часом кадрова криза в Україні не демонструє жодних ознак покращення в довгостроковій перспективі, тоді як ротації на позиціях, що затягуються на місяці, все більше переконують українців, що служба в піхоті – це квиток в один бік.

Той великий парад

Минулого тижня в Пекіні відбувся масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці перемоги Китаю та росії у Другій світовій війні. Вочевидь, решта світу відіграла настільки незначну роль, що її навіть не варто було згадувати.

Під час своєї промови на початку параду президент Китаю Сі підкреслив, що "велике відродження китайської нації є непереборним".

Я опублікував кілька статей після параду, які можна прочитати тут і тут. Ми повинні бути обережними, щоб не перебільшувати вплив цього параду. Це лише парад. Він не є показником військової ефективності Китаю, і значна частина продемонстрованої техніки ще навіть не пройшла повноцінних випробувань. Як я написав після параду:

Паради не є показником ефективності ведення війни. Незважаючи на вражаючу організацію параду, високу синхронізацію музики та маршу, це майже не має значення для оцінки бойової спроможності. Хоча за останнє десятиліття відбулися масштабні реформи, зокрема створення об'єднаних командувань за театрами дій та інститутів стратегічної підтримки (космічних, кібернетичних тощо), справжні уявлення про потенціал НВАК можна отримати лише, спостерігаючи за навчаннями та операціями на кшталт Joint Swords чи Strait Thunder навколо Тайваню та в інших регіонах.

Ще один транзит через Тайванську протоку

Протягом останніх днів кораблі Королівських ВМС Австралії та Королівських ВМС Канади здійснили спільний прохід через Тайванську протоку. Кораблі Ville de Québec (FFH-332) та Brisbane (DDG-41) здійснили прохід з півдня на північ, як показано на карті нижче. Звичайно, китайці були незадоволені.

Джерело: @TaiwanMonitor

Японсько-австралійські консультації у форматі 2+2

Австралія та Японія провели щорічну зустріч міністрів закордонних справ та оборони. Серед обговорюваних тем були: Угода про обмін інформацією з питань безпеки (ISA), забезпечення доступу до критичних мінералів, війна в Україні, агресивна політика Китаю в регіоні, розширення взаємодії між новоствореним Національним кібербезпековим офісом Японії та його австралійським еквівалентом, а також інфраструктурні проєкти у Тихоокеанському регіоні.

Щодо оборонної складової, були досягнуті цікаві результати. Обговорювалося співробітництво у сфері розробки нинішніх і майбутніх варіантів стримування, зокрема так званих "Flexible Deterrent Options". З огляду на те, що обидві країни суттєво розширюють свої арсенали далекобійних засобів ураження (Японія називає це своєю "контрударною спроможністю"), це виглядає логічним.

Цікавим є також напрям стратегічної логістики та доступу – тема, яку більшість медіа вважає занадто нудною для висвітлення. Зокрема, йдеться про плани провести перший період допоміжного обслуговування австралійського HMAS Brisbane в японському порту в рамках його розгортання у регіоні. Вже понад 40 заходів проведено за Угодою про взаємний доступ (RAA) між Японією та Австралією. Створення такої логістичної співпраці є важливим.

Ще однією темою для обговорення стало нещодавнє обрання для Австралії вдосконаленого фрегата Mogami. Крім того, обговорювалася участь Японії в заходах другого стовпа AUKUS, а також випробування японських ракет середньої дальності класу "земля-повітря" Type-3 і Type-12 класу "земля-корабель" під час навчань TALISMAN SABRE цього року. Це навчання стало першим випадком, коли Сили самооборони Японії та Збройні сили Австралії провели інтегровані спільні стрільби далекобійними засобами ураження.

Автоматизований завод із виробництва ракет у Північній Кореї

Новина, яка навряд чи потішить когось у Тихоокеанському регіоні: цього тижня північнокорейці представили надсучасний автоматизований завод, призначений для швидкого виробництва ракет для армії КНДР. Лідер Північної Кореї особисто відвідав підприємство, а його можливості детально розглянуті у статті Defense News.

Зображення: Defense Post

Масштабна програма Південної Кореї з підготовки операторів БпЛА

Цього тижня Південна Корея презентувала ініціативу "500 000 дрон-вояків", яка передбачає навчання використанню безпілотних літальних апаратів для кожного призовника під час обов'язкової служби. Проєкт забезпечить військових дронами та підготовкою, ознайомить усіх солдатів із цим видом техніки та розширить її застосування у бойових і допоміжних функціях. У межах програми Південна Корея закупить понад 11 000 комерційних дронів, аби гарантувати стабільне постачання та підтримати національних виробників.

Джерело