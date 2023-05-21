Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер

У другій частині "Основ повітряної війни" Том Купер пише про "штурмовий режим" ЗРК I-HAWK, у якому один ЗРК розбивається на два елементи: кожен з двох HPIR контролює три пускові установки M192. І розповідає про майже невідому найуспішнішу ізраїльську операцію зі "штурмовим режимом". А саме – коли у розпал жовтневої арабо-ізраїльської війни 1973 року, в ніч з 23 на 24 жовтня 1973 року, ізраїльтяни розпочали наступ на місто Суец…

Щиро дякую за те, що витерпіли до кінця першої частини. Я вважаю, що стільки позитивних відгуків дуже підбадьорюють, тим більше, що я відчуваю, що частина 2 має бути такою ж самою.

У першій частині я пояснював дещо про живучість одного ЗРК С-75. Можна було б навести, мабуть, "десятки" подібних прикладів – чи то з арабо-ізраїльської війни в жовтні 1973 року, чи з інших конфліктів. Гадаю, тут достатньо навести ще один такий приклад, хоча, можливо, і найвідоміший: знаменита (і прославлена) ізраїльська операція "Кріт Крікет 19", проведена 9 червня 1982 року проти інтегрованої системи протиповітряної оборони (ІППО) Сирійських арабських сил протиповітряної оборони (SyAADF), розгорнутої в центральній частині Лівану. Як (більш ніж) відомо, ізраїльтяни заявили про "знищення" 19 сирійських ЗРК протягом двох годин того дня. Це те, що ви прочитаєте в кожному звіті про цю акцію. Чого ви не прочитаєте, так це того, що 14 сирійських ЗРК, про які йде мова, були в повній бойовій готовності наступного ранку...

Але "повторювати вправи" – не моє улюблене заняття. Натомість сьогодні я хотів би звернути увагу на те, що пов'язане з назвою цієї "міні-серії" статей: на "штурмовий режим". Не хвилюйтесь: ця історія так само маловідома, як і оперативна історія північного В'єтнаму, єгипетських і сирійських операторів ЗРК (я навмисно уникаю радянських і китайських операторів, тому що мій колега Кшиштоф Дабровський так добре описав їх у своїй чудовій книзі "Полювання на U-2").

Приблизно у той самий час, коли Радянський Союз розробив і запустив у виробництво свій ЗРК С-75, США розробили ЗРК, який згодом надійшов на озброєння під позначенням MIM-23 Hawk. Як і С-75, він включав шість буксируваних пускових установок. Однак, кожна з шести пускових установок мала по три пускові рейки. Це означає, що один ЗРК MIM-23 мав загалом 18 "готових до стрільби" ракет, а не "лише шість", як радянський ЗРК С-75. Крім того, окрім радару спостереження, MIM-23 отримав два радари управління вогнем. За винятком великої кількості командного і допоміжного обладнання, причепів з боєкомплектами, електрогенераторів і т.д., ключовими елементами кожного "батальйону" або "дивізіону" MIM-23 були приблизно такі:

1x радіолокаційна станція захоплення імпульсів (РЛС захоплення імпульсів; пізніше "покращена РЛС захоплення імпульсів/РЛС захоплення"; радіолокаційна станція спостереження)

2x доплерівський радар з потужним підсвічуванням (HPIR; радар управління вогнем)

6 пускових установок M192 із загальною кількістю 18 ракет.

6 електрогенераторів.

Засоби: від самого початку один ЗРК HAWK був здатний уражати дві цілі одночасно (порівняно з можливістю ураження однієї цілі на один ЗРК у C-75, C-125 і ЗРК "КУБ"). Крім того, замість, по суті,

"радіокомандного наведення за допомогою радара", як у випадку з С-75, HAWK використовував систему наведення на безперервній хвилі. Так само, як і "напівактивне радіолокаційне самонаведення" у випадку з ракетами класу "повітря-повітря". Це означає, що радари управління вогнем відстежували ціль таким чином, що ракети (автоматично) слідували за радіолокаційним відлунням цілі.

МІM-23А HAWK був поставлений до Ізраїлю в середині 1960-х років: він став несподіванкою для єгиптян, коли вони зіткнулися з ним після арабо-ізраїльської війни в червні 1967 року (також відомої як "Шестиденна війна"), і швидко завоював собі страшну репутацію в єгипетських ВПС. До 1968 року його ефективність спонукала ВПС Єгипту перекваліфікувати більшу частину своїх мізерних ударних сил винищувачів-бомбардувальників МіГ-17Ф на засоби так званого "придушення протиповітряної оборони противника" (ППО противника).

Можна припустити, що в середньому на озброєнні ВПС було близько 80-100 МіГ-17Ф. Це звучить як "багато". З точки зору бойових можливостей, це було дуже мало. Звісно, маленький МіГ любили і пілоти, і наземні екіпажі, адже він був простим в обслуговуванні, надійним і маневреним. Однак, спочатку він розроблявся як висотний перехоплювач. На малій висоті він мав дуже малу дальність польоту і ніс лише мінімальне бойове навантаження. Максимальне – для ударів на дальність близько 120-150 км – включало дві бомби калібром 250 кг і 8 некерованих ракет. Перш за все, МіГ-17 не йшов ні в яке порівняння з основною ізраїльською "зброєю подавлення ППО" – F-4E Phantom II. Його здатність нести зовнішнє озброєння була далека від здатності "Фантома" перевозити 3000+ кілограмів бомб на швидкості 1000(+) км/год на дальність 400+ км... Дійсно, один F-4E "Фантом" міг нести майже стільки ж боєприпасів і снарядів, скільки ціла ескадрилья МіГ-17Ф...

Початковим завданням єгипетських МіГ-17 станом на 1967-1968 роки було нанесення ударів по "інших" ізраїльських наземних силах: але за даних обставин весь "флот" довелося переорієнтувати на нанесення ударів по ізраїльській протиповітряній обороні.

Так чи інакше, але вже станом на 1969 рік ситуація у війні на виснаження вздовж Суецького каналу була такою, що єгиптяни нічого не робили, неважливо, де – на лінії фронту чи на Синайському півострові – без того, щоб спочатку не нанести удар по найближчій ізраїльській позиції ЗРК MIM-23 Hawk. Їхні пілоти чудово вміли літати на критично малих висотах (5-15 м/15-90 футів), і їхні удари були досить ефективними: вони дійсно влучали кожного разу. Проблема: озброєння, яке використовували МіГи в операціях подавлення ППО, було занадто легким. Їхні бомби калібром 250 кг були неефективними (передусім через м'який піщаний ґрунт Синаю); вони не завдавали майже ніякої шкоди. Пілоти зазвичай застосовували їх під час першого нальоту, щоб налякати ізраїльтян: змусити екіпажі МІМ-23 сховатися в укриттях. Найбільше шкоди було завдано під час другого вильоту, коли вони застосовували некеровані ракети і внутрішні гармати калібру 23 мм і 37 мм для ураження радарів управління вогнем HPIR на ізраїльських МІМ-23.

Приблизно через рік такої активності єгиптяни дійшли висновку, що їхні удари з подавлення ППО виводили з ладу цільові ЗРК МІМ-23 в середньому на 4 години. Саме стільки часу зазвичай витрачали ізраїльтяни на ремонт своїх HPIR. У тих небагатьох випадках, коли HPIR була повністю знищена, ізраїльтянам потрібно було до 12 годин, щоб доставити нову. У свою чергу, десятки МіГів були збиті, а їхні пілоти вбиті: кілька – завдяки HAWK, більше – ізраїльськими перехоплювачами. Проте єгиптяни не мали іншого виходу, окрім як продовжувати в тому ж дусі: це зайшло так далеко, що коли в 1972 році на "північному фронті" (між Ізраїлем і Сирією) розгорілася війна на виснаження, ВПС Єгипту перекинули до Сирії свій найкращий актив – ескадрилью № 62, тим самим ще більше виснаживши свій мізерний флот винищувачів-бомбардувальників. Цей підрозділ залишався там до жовтневої війни 1973 року і став першим, хто виявив присутність ізраїльських МІМ-23 на Голанських висотах...

Тим часом, репутація MIM-23 дозволила йому "покращити" своє прізвисько: від "Яструба" до "Вбивці з самонаведенням на всьому шляху", HAWK. Більше того, десь між 1972 і початком 1973 року на Близький Схід почав надходити новий, значно вдосконалений варіант MIM-23B I-HAWK, який отримав назву MIM-23B I-HAWK. Так і не знайшов часу перевірити, чи стало можливим наступне тільки завдяки появі цієї версії, але: I-HAWK можна було використовувати в так званому "штурмовому режимі".

В такому режимі роботи один ЗРК розбивається на два елементи: кожен з двох HPIR контролює три пускові установки M192. Замість одного, ізраїльтяни "раптово" отримали два ЗРК. Загалом 12, які вони отримали до 1973 року, могли бути розгорнуті як 24....

Більше того, спираючись на досвід єгипетських (і радянських) ЗРК часів війни на виснаження, ізраїльтяни навчилися використовувати свої MIM-23 в "наступальній" манері: вони швидко передислоковували один, два або елементи декількох своїх ЗРК дуже близько до лінії фронту, активували його/їх на короткий проміжок часу, а потім швидко відходили до того, як противник міг відреагувати артилерійськими або повітряними ударами.

За іронією долі, найуспішніша ізраїльська операція зі "штурмовим режимом" залишається майже невідомою: якщо взагалі можна прочитати про літаючих суперменів ЦАХАЛу, які в той день збили "багато МіГів", "на місці". Насправді... У розпал жовтневої арабо-ізраїльської війни 1973 року, в ніч з 23 на 24 жовтня 1973 року, ізраїльтяни розпочали наступ на місто Суец. Цей наступ був підтриманий розгортанням щонайменше "половини" одного із своїх ЗРК MIM-23 в штурмовому режимі, дуже близько до своїх передових військ. Таким чином, коли ВПС підняли в повітря щонайменше 32 МіГ-21 для прикриття своїх винищувачів-бомбардувальників, відправлених для атаки наземних підрозділів противника, вони зіткнулися з несподіваною "ракетною стіною". Жоден пілот не міг ігнорувати ЗРК, що летіли в їхньому напрямку. Коли їхні літаки почали маневрувати, щоб уникнути їх, єгипетські формування розпалися. Пілоти втратили можливість підтримувати один одного. Були надто зайняті навіть пошуком ворожих винищувачів. У цей момент їх атакували ізраїльські "Міражі" та F-4E: пілоти цих літаків заявили про 15 збитих, 14 з яких вважаються "підтвердженими", без жодних втрат для себе. Єгиптяни підтвердили втрату двох МіГів від HAWK і шести від ворожих перехоплювачів...

Досить схожа ситуація мала місце під час Другої іраксько-курдської війни 1974-1975 років. Тоді два підрозділи Імперських ВПС Ірану, оснащені MIM-23B I-HAWK і замасковані під "курдських повстанців" (навіть одягнені в їхні традиційні халати), були перекинуті на північ Іраку. Тогочасні ВПС Іраку (IrAF) були добре підготовлені, мали бойовий досвід і добре розроблену доктрину операцій проти повстанців (COIN). Дійсно, це дуже нагадувало операції ВПС США над Південним В'єтнамом (включно з передовими авіадиспетчерами, які літали на літаках Cessna O-1A, придбаних у США наприкінці 1950-х років). Але вони не знали про наявність іранських МІМ-23 і не мали засобів протидії їм. Більше того, на початковому етапі жоден з екіпажів літаків-мішеней не вижив і не зміг розповісти, що їх вразило. За кілька тижнів іранці заявили про 14-15 уражених літаків, в тому числі один з них бомбардувальник Ту-16. Лише тоді іракці зрозуміли, з чим вони зіткнулися. З того часу MIM-23B I-HAWK став відомим як "Долина смерті" серед пілотів ВПС Іраку...

Через десять років іракці знову зіткнулися з "Долиною смерті" – під час війни з Іраном (війна 1980-1988 рр.). Спочатку – майже з тими ж результатами. Іранці весь час переміщували свої "напів-ЗРК" по полі бою, застаючи ворога зненацька і завдаючи йому втрат. Ситуація набула таких масштабів, що Багдад зажадав від Франції термінових поставок блоків РЕБ "Кайман" і "Ремора", а також протирадіолокаційних ракет "Баз-АР": все це було замовлено ще до війни (власне, як реакція на досвід Другої іраксько-курдської війни). Однак, як і всі західні держави, французи готувалися протистояти силам Варшавського договору на чолі з Радянським Союзом. Тому вони не дбали про розробку зброї, яка могла б протистояти зброї американського виробництва. До того ж, їхні технології відставали від американських, які мали багатий бойовий досвід війни у В'єтнамі. Таким чином, французам довелося спочатку розробити всі високі технології, необхідні для створення систем радіоелектронної боротьби і протирадіолокаційних ракет, замовлених іракцями, а потім вже виробляти їх...

Перші Baz-AR прибули до Іраку в 1981 році, але французам і іракським ВПС знадобилися місяці, щоб ввести їх в експлуатацію. Крім того, вони були набагато дорожчими за радянські протирадіолокаційні ракети Х-28 (ASCC/NATO – "AS-9 Kyle"), які в цей час Москва поспіхом постачала до Багдада (про "AS-9 vs MIM-23B I-HAWK Battles" - довша історія, про яку можна прочитати тут). Розробка "Кайманів" і "Ремора" тривала до 1984 року. На той час десятки літаків ВПС Іраку були збиті іранськими HAWK або комбінаціями HAWK з перехоплювачами F-4 і F-14 ВПС Ірану. Однак, як тільки "Каймани" і "Ремора" були прийняті на озброєння, вони стали питанням "йти" або "не йти": по суті, до кінця тієї війни ВПС Іраку не проводили жодної операції над полем бою (не кажучи вже про глибину над Іраном) без їхньої присутності. Ось наскільки велике значення вони мали.

Підсумок: ЗРК можуть бути "складними і незграбними". У порівнянні зі швидкостями, на яких працюють повітряні сили, вони, де-факто, є "нерухомими", бо занадто повільні. Більше того, як і модернізовані С-75, або сучасні PAC-3, IRIS-T, NASAMS тощо – системи типу MIM-23B не були насправді "мобільними". Скоріше, вони були "змонтовані на вантажівці (або буксирувані) і придатні для транспортування дорогами". Тим не менш, їх можна переміщати, можна підвести дуже близько до поля бою – і таким чином можна застати ворога зненацька. "Просто" розгорнувши їх на неочікуваних позиціях. Вирішальним питанням було і залишається діяти непередбачувано: часто передислоковувати їх, не вмикати радари і не випромінювати весь час – адже щоразу, коли радар увімкнений, ворог може "винюхати" його за допомогою своїх засобів радіоелектронної розвідки... що підводить мене до теми наступного "епізоду" цієї історії, про який я розповім у частині 3.

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