Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг

Цікавий матеріал видання The Washington Post про потенційне розширення навчань для українських збройних сил з боку США в Німеччині. Йдеться про навчання значного вищого рівня з метою злагодження великих з’єднань українських військ для ведення маневреної війни. Також додаємо коментар колишнього командувача армії США в Європі Марка Гертлінга про те, чому і навіщо потрібні ці навчання, та де вони будуть відбуватися в Німеччині і до чого тут легендарний Елвіс Преслі.

Міністр оборони Ллойд Остін та інші високопосадовці Пентагону розглядають можливість значного розширення підготовки українських військових, що може значно посилити їхню здатність витіснити російські війська з окупованих територій, навіть якщо це поглибить участь США у війні.

За словами високопоставлених американських урядовців, цей план, який обговорюється вже кілька тижнів, ґрунтуватиметься на мільярдах доларів допомоги на озброєння тощо, яку Вашингтон надає Україні, демонструючи своїм військовим як вести більш складну кампанію проти російської армії. Українські бойові підрозділи, які налічуватимуть сотні, а можливо, навіть тисячі військовослужбовців, разом тренуватимуться у німецькому Ґрафенвері, де американські військові роками проводили інструктаж українських військ у меншій кількості. За твердженням видання, міністр оборони США Остін прагне посилити здатність України маневрувати на полі бою за допомогою більш сучасного стилю ведення війни, який менше покладається на запуск тисяч артилерійських снарядів на день по російських військах у війні, яка перетворилася на криваву війну на виснаження.

Відомо, що Остін підтримує значно розширену американську програму підготовки, а також аналогічні програми для десятків тисяч українських солдатів, які здійснюватимуться Великою Британією, країнами Європейського Союзу та іншими, такими як Норвегія. Лише Німеччина планує до червня підготувати 5 000 військовослужбовців в рамках ініціативи ЄС на базі німецьких центрів моделювання бойових дій та командних пунктів батальйонів.

З початку війни президент Байден заявляв, що США і НАТО не перебувають у стані війни з росією, але мають обов'язок допомагати демократичним країнам у захисті від неспровокованої агресії. москва відкинула ці заяви, звинувативши США та їх союзників у використанні України як одноразової маріонетки у своїх цілях проти росії.

Росія вже посилила свою риторику у відповідь на оголошення про європейські навчання. "Не кажіть, що США і НАТО не є учасниками цієї війни", - сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров журналістам у четвер, наголосивши, що Захід не тільки постачає зброю Україні, але й тренує на своїй території її військових.

Нові навчання на прохання України проводяться в той час, коли очікується, що темпи війни сповільняться, хоча й не припиняться, протягом холодних зимових місяців в Україні. І союзники думають над тим, як найкраще використати цей час. Наступ на південь від Херсона та на опорні пункти на сході буде складним, оскільки росіяни використовують цей час для зміцнення своїх оборонних ліній.

Україна змогла завдати російським військам бойових втрат у багатьох місцях, але зі значними втратами з обох сторін. Генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, оцінив минулого місяця, що понад 100 000 російських солдатів були вбиті або поранені з моменту російського вторгнення 24 лютого, і "ймовірно", стільки ж українських військовослужбовців.

Відповідно до оцінок західних розвідок, росіяни і надалі переважатимуть українських військових, здійснюючи десятки тисяч артилерійських обстрілів щодня на додаток до залпів ракет та інших боєприпасів. Водночас російські сили були збільшені за рахунок "мобілізації" тисяч додаткових військовослужбовців, ефективність яких поки що обмежена через мінімальну підготовку, низький моральний дух і труднощі з логістикою.

Навіть попри те, що навчання українських військ з конкретними системами озброєнь триватиме, західні поставки не є нескінченними. Мета нових навчань - навчити українців тактиці, яка підвищить ефективність наявних у них озброєнь, і використовувати в більших масштабах спритність і адаптивність, які вони продемонстрували з невеликими підрозділами.

За словами американських та європейських посадовців, очікується, що багато з українських військових на навчаннях будуть новобранцями, оскільки київський уряд продовжує мобілізувати практично всі наявні ресурси.

Американські військовослужбовці, прикомандировані до полігону Графенвер в Німеччині навчають українських військовослужбовців користуватися зброєю та іншим обладнанням, наданим Пентагоном для протидії російському вторгненню. Автор фото: старший сержант Джордан Сіваявіройна, Національна гвардія штату Нью-Йорк

Бачення Остіна певним чином нагадує підготовку, яку проходять американські військові підрозділи в основних навчальних центрах, таких як Національний навчальний центр Сухопутних військ у Форт-Ірвіні в Каліфорнії та Центр повітряно-наземних боїв морської піхоти в Твентинайн-Палмс, штат Каліфорнія. Перед розгортанням підрозділи тижнями підтверджують свою готовність до ведення загальновійськової війни, в ході якої піхотинці, механізовані війська, артилерійські підрозділи та інші війська координують свої дії з метою пошуку, оточення і знищення підрозділів противника. Про обговорення розширених тренувань українських військових у США раніше повідомляла телекомпанія CNN.

Американські військові почали широкомасштабну підготовку українських збройних сил після вторгнення росії у 2014 році та захоплення Криму. Але більша частина цих інструктажів була зосереджена на спеціальних операціях і спротиві, а не на повномасштабних наступальних діях проти окопаного і потужного ворога. Після вторгнення минулої зими інструктори зосередилися на навчанні невеликої кількості солдатів виконувати конкретні завдання, такі як запуск і обслуговування гаубичної артилерії, якою вони були забезпечені.

Джерело: The Washington Post

Коментар про розширення навчання українських військ в Німеччині генерала Марка Гертлінга, колишнього командувача армією США в Європі

За останні кілька днів в мережі з'явилися дві статті від Oren Liebermann для СNN та Dan Lamothe для Washington Post щодо потенціалу розширення української підготовки на базі 7-го Командування підготовки армії США в Німеччині.

У той час як обидві статті описують що відбуватиметься, не так багато інформації про те, чому, як і коли саме відбуватимуться навчання. Потрібні передумови.

Але по-перше, кілька коментарів щодо 7-го Командування підготовки армії США, Об'єднаного багатонаціонального центру бойової готовності та Об'єднаного багатонаціонального центру імітаційного моделювання, розташованого у Ґрафенвері та Хохенфельсі, Німеччина.

"Ґраф" (так його називають) був навчальним центром баварської артилерії у 1800-х роках.

Під час Другої світової війни Роммель тренував тут танки. Німецькі матері казали своїм синам: "Не будь поганим хлопчиком, а то тебе відправлять до Ґрафа!". У 1947 році полігон перейшов під контроль армії США.

Під час холодної війни Ґраф був місцем, де 300 000 американських військовослужбовців, дислокованих у Німеччині, тренувалися для перемоги над Радянським Союзом. Головні ворота Ґрафа знали всі солдати, і навіть Елвіс тренувався там (і співав в одному з німецьких готелів за воротами!).

У 2004 році, після повернення з Іраку, я прийняв командування 7-го Командування підготовки армії США. Чесно кажучи, це була одна з трьох найкращих посад, які я мав в армії. Штаб розташований у самому "Ґрафі", але до складу командування також входить маневрений центр у Хохенфельсі, Вільсеку та кілька інших менших навчальних пунктів.

Оскільки армія США в Європі скорочувалася (під керівництвом Рамсфельда), мій бос дав мені деякі вказівки, коли я прийняв командування. "Посилити багатонаціональну підготовку для підготовки альянсів майбутнього!" (звісно, ми також готували інші країни до участі у бойових діях в Афганістані).

Починаючи з 2004 року обсяги підготовки союзників і партнерів значно зросли. Солдати з понад 36 різних європейських країн-членів Альянсу (а згодом і деякі африканські країни також почали тренуватися тут) регулярно проходили навчання.

Ґраф входить до трійки найкращих тренувальних центрів світу.

Підготовка здійснюється від окремого солдата до батальйонів, бригад і навіть багатонаціональних оперативно-тактичних груп.

В Академії сержантського складу навчаються сержанти з усіх країн. Батальйони маневрують на полігоні Хохенфельс. Танки стріляють на полігонах. У центрі імітаційного моделювання тренуються великі багатонаціональні оперативно-тактичні групи.

Багато старих відставних солдатів думають про Ґраф як про велику "брудну яму", тому що це те, що більшість з них пам'ятає з часів холодної війни. Сьогодні, на мою думку, це найсучасніший навчальний центр у світі. Мені подобалося там служити!

Це повертає нас до української армії.

Коли я служив в ЄС (і після того, як я пішов звідти), Україна посилала своїх молодих солдатів до нашої Академії сержантського складу і на наші полігони... і ми робили те ж саме на північ від Львова, в Яворові (на фото нижче під час навчань "Репід Трайдент" у 2011 році).

7-ме Командування підготовки армії створило експедиційний навчальний центр у Яворові у 2014 році, назвавши його JMTG-U (Об'єднана багатонаціональна тренувальна група - Україна).

Діючі військовослужбовці зі складу 173-ої повітряно-десантної бригади та Національної гвардії Каліфорнії роками тренувалися разом з українськими солдатами.

Все це вважалося "дрібномасштабним" навчанням. Окремі солдати, команди, взводи, підготовка на рівні роти. Це дуже добре служило як ЗСУ, так і армії США. Але, як процитовано в обох статтях, зараз з'явилося бажання навчати "до 2500 солдатів" загальновійськовим операціям.

Як я вже говорив у попередніх темах, загальновійськові операції - це коли ВСІ підрозділи - піхота, танки, артилерія, інженери, транспорт, логістика, авіація, спецназ, протиповітряна оборона, військова розвідка - об'єднуються і синхронізують свої дії.

Це вимагає часу і жорсткої підготовки.

Команда 7-го Командування підготовки армії США (як і в кількох інших місцях дислокації союзників НАТО в Європі) чудово справляється з цим завданням. Вам потрібні великі тренувальні майданчики, спостерігачі, які розуміють доктринальну ефективність і можуть навчати, проводити симуляції, які забезпечують ідеальний нагляд, і аналіз після проведення навчань. Це наступний рівень. Це "чому".

"Як" вимагає доставити велику кількість новобранців/осередків/лідерів української армії на тренувальний полігон з обладнанням, яке вони будуть використовувати в бою. Подумайте про те, щоб набрати команду, з усім їхнім спорядженням, і вивести їх на полігон для тренувань.

Я не знаю, на якому етапі перебувають ці дії, оскільки я вже не допущений до секретної інформації. Це робота докторського рівня, яка потребує координації, погодження з іноземними урядами, підготовки, оснащення, укомплектування. Але це те, що багато хто з нас пропонував. І це можна зробити.

Це наступний вид підготовки та тренувань нового рівня, який потрібен Україні для продовження успішної боротьби. І для всіх тих, хто зараз запитає "чому ми не зробили цього раніше?", будь ласка, знайте, що це не так просто зробити. Я просто радий, що це відбувається зараз.