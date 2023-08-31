Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute

Друга частина аналітики директорки Центру США та Європи Brookings Institute, старшої наукової співробітниці з питань зовнішньої політики кафедри Фріца Штерна з питань Німеччини та трансатлантичних відносин Констанц Штельценмюллер. Вона розмірковує, чому Захід прихильний до переговорів та пошуку компромісу з рф. У другій частині матеріалу йдеться про повернення такого "застарілого" для Заходу поняття, як велика держава-ворог. І цей ворог прагне знищити систему міжнародних відносин і заперечує право інших на існування. З таким ворогом неможливий компроміс, оскільки він буде тактичною паузою перед наступною атакою.

2001: Терористи – новий ворог Заходу

Саме з підйомом радикального ісламістського тероризму, атаками Аль-Каїди на США 11 вересня 2001 року і подальшою "глобальною війною з тероризмом" категорія ворога як ворога Заходу повернулася до трансатлантичного стратегічного дискурсу. Неоконсервативні стратеги президента Джорджа Буша (2001-2009 рр.) були переконані, що терористи та їхні державні спонсори мають бути повністю розгромлені; вони втілили це переконання на практиці, вигнавши талібів з Афганістану та вторгнувшись до Іраку. Їхні дуже суперечливі формули, такі як "вісь зла" або "ісламофашизм", нагадували "абсолютного ворога" з "Теорії партизана" Шмітта. Однак неоконсерваторів відрізняло від шміттівців те, що вони були моральними універсалістами і, в більшості своїй, переконаними прихильниками демократичної трансформації Близького Сходу. У цьому питанні вони були в цілому згодні з ліберальними інтернаціоналістами.

Сподівалися, що ісламістський ворог також трансформується під впливом тяжіння свободи і демократії. Як писав мій колега Роберт Каган у 2008 році: "Найкращим [варіантом] може бути прискорення процесу модернізації в ісламському світі. Більше модернізації, більше глобалізації, швидше". Великі держави росія і Китай розділили б – або так передбачалося – завдання боротьби з тероризмом із Заходом. Щодо решти, то великі держави, як було сказано в Стратегії національної безпеки адміністрації Буша, "змагатимуться в мирі". 2005 року заступник держсекретаря Буша Роберт Зеллік заявив, що як тільки Китай стане "відповідальним учасником" світового порядку на чолі зі США, всі розбіжності можна буде врегулювати в світлі спільних інтересів.

Десять років потому Ле Дріан визначив угруповання "Ісламська держава" (ІД) як "поточного ворога Франції". Але він одночасно ввів розмежування, яке було настільки ж точним, наскільки й обережним: для Франції, пояснив він, ІД – це ворог, статус якого є умовним, залежно від поточної загрози, яку він становить. З іншого боку, Франція для ІД є структурним ворогом, що базується на "апокаліптичному, тоталітарному і винищувальному баченні цієї боротьби... Наші вчинки не мають великого значення з цієї точки зору. Ми є мішенню, перш за все, за те, ким ми є, і за те, що ми представляємо". Нам доведеться повернутися до цього розмежування.

2008 – теперішній час: роздрібнення мирної конвергенції

Президентство Барака Обами (2009-2016 рр.) стало останнім в епоху після закінчення Холодної війни, коли США сформулювали свою стратегію національної безпеки в парадигмі мирної конвергенції. Обама, однак, скептично ставився до інтервенціонізму своїх попередників. Він розумів, що конкуренція у світі зростає, але був сповнений рішучості не допустити, щоб цей факт визначав діяльність його адміністрації.

Коли Обама вступив на посаду у 2009 році, його колегою в кремлі був Дмітрій Мєдвєдєв. Але центром влади був прем'єр-міністр владімір путін, який раніше вже був і прем'єром (1999-2000 рр.), і президентом (2000-2008 рр.). путін спричинив різкий ревізіоністський поворот у російській зовнішній політиці 1999 року, розпочавши криваву війну в Чечні. У лютому 2007-го він кинув виклик Заходу у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки. У серпні 2008-го кремль спровокував війну в Грузії як покарання за її прагнення стати членом НАТО. Обама, тим не менш, запропонував росії "перезавантаження". Це призвело до нового Договору СНО про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і посилення співпраці з росією щодо Афганістану та Ірану.

У 2012 році путін знову став президентом росії. Проте, навіть коли росія незаконно анексувала Кримський півострів у 2014 році і відправила маріонеткові війська на схід України, Обама – за підтримки канцлерки Німеччини Ангели Меркель – чинив опір тиску з боку Конгресу і власної адміністрації щодо надання летального озброєння Києву. Коли путін втрутився в Сирію в 2015 році на користь сирійського лідера Башара Асада (що спровокувало кризу біженців у Німеччині), Сполучені Штати також не поспішали втручатися. Обама вважав, що європейці повинні брати на себе більше відповідальності за власну безпеку; на його думку, найважливіші американські інтереси безпеки лежать в іншому місці, в Азії.

Але Китай також став набагато більш свідомим щодо своєї сили, як у власному регіоні, так і в міжнародних інституціях. Адміністрація Обами спочатку зайняла вичікувальну позицію, а потім спробувала змінити курс за допомогою "повороту до Азії" – з обмеженим успіхом. Дерек Чолле, який був високопоставленим чиновником Пентагону в цій адміністрації, описав американсько-китайські відносини як "дедалі більше співпраці з окремих питань, [але] вкорінені в конкуренції і недовірі". Мало хто, однак, був би менш схильний розглядати велику державу, що кидає виклик, таку як росія, або зростаючого суперника, такого як Китай, як ворога, ніж Обама; дійсно, він, як відомо, відкидав росію як "регіональну державу".

Президентський термін Дональда Трампа (2017-2021 рр.) не завершив епоху дружнього зближення, яка вже була "подрібнена" світовою фінансовою кризою, провалом Арабської весни, зростаючим викликом росії та Китаю ліберальному світовому порядку, очолюваному Заходом, і глобальним зростанням популізму. Але він став ареною химерної боротьби за владу в політиці безпеки США між республіканцями-традиціоналістами і президентом. Перші намагалися сформулювати нову парадигму глобальної конкуренції великих держав у Стратегії національної безпеки 2017 року. Документ називав росію і Китай "ревізіоністськими державами", але водночас підкреслював важливість демократії, цінностей і союзників. Ця стримана інтонація системного суперництва користувалася двопартійним консенсусом. Вона знаходила все більше відлуння і в Європі – наприклад, у Стратегії Європейського Союзу щодо Китаю 2019 року, в якій нова велика держава описується як "партнер, конкурент і стратегічний суперник".

Політичні інстинкти головнокомандувача, як виявилося, були діаметрально протилежні політичним інстинктам його радників. Президент не відчував нічого, окрім презирства до інституцій, правил, союзників, а особливо до НАТО та ЄС, і тим більше покірно захоплювався авторитарними лідерами на кшталт путіна. У всьому цьому Трамп не був (і не є) ані стратегом, ані ідеологом, а лише трансакційним націоналістом "Америка понад усе" у світі з нульовою сумою – теорією американської могутності, яку анонімний високопосадовець описав як політику "ні друзів, ні ворогів". Атаки Трампа на світовий порядок, заснований на правилах, зрештою не мали успіху, так само як і його спроби завадити своєму наступнику перемогти на виборах. Йому також не вдалося зупинити уряд США від надання летальної допомоги Україні, посилення санкцій проти росії та посилення американської військової присутності в Європі.

Однак довготривалою шкодою від перебування Трампа на посаді була і залишається нормалізація етнонаціоналізму, відкритої зневаги до демократії та насильства в консервативному таборі США. Ворогом правого крила Республіканської партії (як і інших радикальних популістів) є не хто інший, як сама ліберальна сучасність. Про це повідомляє The Economist із засідання ультраправої Консервативної конференції політичних дій: "Мета руху – повне знищення ворога".

Джо Байден вступив на посаду президента політично і соціально глибоко розділеної країни в січні 2021 року, в розпал історичної пандемії, яка, за сьогоднішніми підрахунками, забрала життя майже семи мільйонів людей по всьому світу і пролила нещадне світло на слабкості і вразливості міжнародного порядку і західних демократій. У стратегічному документі адміністрації від березня того ж року росія описується як підривник ("рішуче налаштований посилити свій глобальний вплив і відігравати руйнівну роль на світовій арені"), а Китай – як потенційний суперник ("єдиний конкурент, потенційно здатний об'єднати свою економічну, дипломатичну, військову та технологічну міць для того, щоб кинути стійкий виклик стабільній і відкритій міжнародній системі").

2022 рік: повернення великої держави-ворога

Коли путін вторгся в Україну, незадовго до цього Москва і Пекін присягнулися в "дружбі" без "жодних обмежень". У жовтні 2022 року в Стратегії національної безпеки адміністрації президента США було лаконічно заявлено: "Світ перебуває на переломі: це десятиліття буде вирішальним у визначенні умов нашої конкуренції з [Китайською Народною Республікою], управлінні гострою загрозою, яку становить росія, і в наших зусиллях щодо подолання спільних викликів, зокрема зміни клімату, пандемій та економічної турбулентності". Але влітку 2023 року страх перед війною між США і Китаєм продовжує переслідувати західні столиці; росія не демонструє жодних ознак того, що вона може бути готова відступити.

Вільні демократії тепер повинні зрозуміти, що вони мають справу з явищем, яке вони вважали історично застарілим: державними конкурентами, які бачать в них ідеологічних ворогів. Зокрема, "абсолютними" ворогами, за визначенням Шмітта, або ennemis structurels, як казав Ле Дріан. Або – використовуючи більш старомодний термін – смертельними ворогами. Питання про те, чи сприймає керівництво в Пекіні країни Заходу в цьому сенсі, можна залишити відкритим – але у випадку з путіним і його режимом справа очевидна. Часта характеристика путіним київського керівництва як "нацистів", тиради, з якими путін виступає проти "корумпованої" України і "занепалого" Заходу і погрожує "вичистити" "бруд і зрадників" серед власного населення, погрози ядерного Армагеддону – ці лінгвістичні стежки знайомі з історії геноцидів ХХ сторіччя.

Можливо, у випадку з самим путіним йдеться про особисту психопатологію. Не менш можливо, що це – як стверджує Фіона Хілл – просто цинічна стратегія терору, покликана паралізувати опір України і Заходу. Можливо, путін переконаний, що таким чином він зможе перемогти; можливо, він відчуває себе змушеним артикулювати своє вторгнення як боротьбу не на життя, а на смерть, тому що його влада і його життя залежать від того, чи не програє він? У будь-якому випадку, факти полягають у тому, що ця безглузда мова щодня посилюється в найяскравіших фарбах членами кремлівського керівництва, а також російськими державними ЗМІ, що вона сприймається за чисту монету більшістю російського населення, і що вона реалізується жорстокими і садистськими способами путінських збройних сил. У цьому відношенні публічно інсценована ворожість путіна вже давно зажила власним політичним життям. "Якщо вже на те пішло, – пише Тетяна Станова у переконливому аналізі жорстких настроїв російських еліт безпеки нового покоління, – то країна стає все більш відданою боротьбі... Ніхто серйозно не розглядає і не обговорює дипломатичне припинення війни: поняття, яке для багатьох високопоставлених росіян виглядає як особиста загроза, враховуючи всі військові злочини, які скоїла їхня країна, і відповідальність, яку тепер несе вся еліта за криваву бійню в Україні".

Вирішити дилему: допомогти Україні перемогти, зміцнити оборону Європи і уникнути дзеркальної пастки

Тож як Захід повинен вирішити цю дилему? Мир для України на певному етапі має передбачати переговори з росією. Але з огляду на непримиренну позицію Кремля, тягар доведення достовірності його переговорних пропозицій буде надзвичайно високим. Перемир'я, засноване на заморожуванні статус-кво у вигляді продовження російської окупації Криму та Донбасу, буде винагородою путіна за агресію і лише призупинить бойові дії. Той факт, що особа агресора і масштаби його воєнних злочинів не підлягають юридичному сумніву, матиме значний вплив на будь-які переговори; припинення бойових дій без певної форми відповідальності, спокути і репарацій важко собі уявити. Іншими словами, дипломатія має бути значною мірою на умовах Києва. Це не обов'язково передбачає військову поразку росії або військову перемогу України. Можливо, росія може бути змушена дійти висновку, що ціна підкорення України є надто високою, наприклад, втративши підтримку такої ключової незахідної держави, як Китай, або якщо від неї відвернеться так званий Глобальний Південь. Але поки жоден з цих сценаріїв не є досяжним, допомагати Україні означає допомагати їй перемагати на полі бою.

Чи призведе це до того, що росія перестане бачити себе і Захід ворогами? Безумовно, Німеччина стала на шлях спокути лише після повної поразки, капітуляції та окупації – сценарій, який здається немислимим для росії в цьому конфлікті. Враховуючи ризик того, що закінчення війни може перетворитися на міжвоєнний період, лише найсильніші гарантії – чіткий, конструктивний і, сподіваємося, короткий шлях до членства в НАТО і ЄС – можуть задовольнити безпекові інтереси України і, власне, західного альянсу. ЄС прискорив переговори про членство, і очікується, що Європейська Рада розпочне переговори про вступ з Україною в грудні – процес, який, як зазначає мій колега Карло Бастасін, має "величезні політичні, фінансові та інституційні наслідки". Обережне управління цим процесом є ще більш важливим, оскільки країни-члени НАТО не змогли домовитися про прискорення вступу Києва до НАТО на саміті у Вільнюсі в липні; це питання, без сумніву, повернеться з новою силою на ювілейному саміті Альянсу, присвяченому 75-річчю з дня його заснування, який пройде у Вашингтоні, округ Колумбія, в липні 2024 року.

Тим часом НАТО, як і Європейському союзу, доведеться продовжувати радикально переосмислювати свої заходи безпеки і вирішувати проблеми величезного дефіциту сил і засобів стримування і оборони. Зважаючи на розгортання президентської виборчої кампанії в США, європейцям особливо доведеться робити більше (набагато більше) для свого захисту. Поки росія є внутрішньо тоталітарною і зовнішньо неоімперською, безпека Європи може бути визначена тільки проти Москви.

Німецький філософ ІХХ століття Фрідріх Ніцше якось сказав: "Той, хто бореться з чудовиськами, повинен дбати про те, щоб самому не стати чудовиськом. Коли ви довго вдивляєтеся в безодню, безодня також вдивляється в вас". В епоху того, що в нещодавньому стратегічному документі Великої Британії називається прискореною, постійною і динамічною системною конкуренцією, а також перед обличчям авторитарних великих держав, які вважають нас абсолютними ворогами, це застереження є особливо доречним.

Ця публікація є частиною серії аналітичних матеріалів під назвою "Документи Талбота про наслідки російського вторгнення в Україну", названих на честь американського державного діяча і колишнього президента Інституту Брукінгза Строуба Талбота.

Джерело: Brookings Institute