Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер

Схоже, росіяни нарешті починають відчувати результати нанесених ЗСУ ударів по складах, штабах тощо. Все більше повідомлень про нестачу боєприпасів та їх "компенсацію" гарматним м'ясом. Як наслідок – ЗСУ фактично прорвали російську 2-гу лінію оборони в районі Новопрокопівкі, – пише Том Купер у невеличкому дописі за 27 липня.

Цей звіт буде не просто "швидким і чорновим", а майже буквально "написаним на ходу"... і зосередиться лише на двох моментах.

1) Наскільки відомо, те, що залишилося від "російського гарнізону" Старомайорського (на південь від Великої Новоселівки, на південному заході Донеччини), капітулювало позавчора ввечері.

Тобто: частина вцілілих намагалася втекти, але багато хто з них натрапив на власні мінні поля; інші відійшли в засвіти, а ті, що залишилися, вже не витримали і здалися.

Українська морська піхота проводить зачистку території між цим місцем і Урожайним.

2) На схід/південний схід від Роботиного ЗСУ продовжили просування в південному напрямку і розширили своє проникнення, зачистивши додаткові російські позиції на східному фланзі.

Отже, якщо ви почуєте, що хтось говорить про Новопрокопівку..., дозвольте мені висловитися так: схоже, що мені знадобиться нова карта цієї місцевості.

Сьогодні з цього району повідомили про черговий "великий успіх", але про це – коли прийде час.

Завдяки цьому ЗСУ фактично прорвали російську 2-гу лінію оборони в цьому районі (саме тому вони так вперто атакували в районі Роботиного: це місце, де між російською "1-ю лінією" і "2-ю лінією" "всього кілька кілометрів": в інших місцях вони набагато віддаленіші одна від одної).

Загалом, схоже, що росіяни починають відчувати наслідки всіх тих величезних втрат, яких зазнали їхні війська за останні 1,5 місяці від українських ударів по їхніх штабах, складах і мостах у тилу. З'являється все більше повідомлень про те, що російське командування "набиває лінію фронту" військами (скажімо, 100 чоловік на 100 метрів фронту), нібито це може зупинити українців. Насправді це лише робить росіян ідеальними мішенями для всіх видів українського озброєння. Також з'являється все більше повідомлень про нестачу боєприпасів і матеріалів.

Звісно, гімнопіарники Пуддінга заявляють про "атаку 100 танків", "50 знищених" і "величезні втрати України". Однак єдиним доказом цього є щоразу нові відео з початку червня: в деяких випадках виявляється, що тоді ту саму атаку на той самий М2/М3 "Бредлі" зафіксували 7-8 різних камер. Отже, щотижня вони випускають черговий дубль тієї самої сцени...

Насправді, у всрф не вистачає резервних підрозділів і вони на найкращому шляху до втрати контролю над цією битвою.

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