Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен

Філліпс О’Брайен, відомий дослідник війни з Шотландії, у новому звіті за минулий тиждень говорить, що надання Україні танків НАТО свідчить про те, що вплив країн Східної та Північної Європи на рішення США та Німеччини зростає. Ці країни мають спільне реалістичне уявлення про загрозу росії. Рішення надати танки він вважає позитивним, але вони будуть тільки допоміжними інструментами. Те, що визначатиме хід війни – це далекобійна артилерія та ракети, а також повітряні сили. Тому Захід має надати це все Україні для перемоги над росією.

Минулого тижня, коли Вашингтон і Берлін прийняли рішення (до певної міри вимушене) про постачання основних бойових танків (ОБТ) Україні у 2023 році, ми стали свідками дивідендів, які приносить зростаюча напористість північних і центрально-східних країн Європи.

Це відбувається відтоді, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення. Ще на початку березня одна з найпотужніших представниць цього руху, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, заявила, що дуже важливо, щоб путін відверто "програв" цю війну.

На той час такі заяви мало висвітлювалися. Дійсно, як завжди, більшість репортажів надходила з великих західноєвропейських столиць – Парижа, Берліна, Рима і Лондона, де, як правило (виняток становила Велика Британія), повідомлялося про те, що путіну потрібно протистояти, але для цього потрібно знайти засоби, щоб зберегти йому обличчя.

І це не дивно. Значна частина ЗМІ звикла дивитися на великі країни як на лідерів у Європі, а кожна з них окремо – як на найпотужнішу державу. Однак, роблячи це, багато хто пропустив надзвичайні зміни, що відбуваються на Півночі та Сході. Я спробував підсумувати, як це відбувалося.

Я вважаю, що тиск, який чинили країни Північної Європи, Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина тощо, дійсно має значення, і в майбутньому їхні погляди відіграватимуть важливу роль у визначенні пріоритетів європейської безпеки. Це відбувається тому, що вони мають спільний світогляд, який триматиме їх разом, а по-друге, тому що вони разом є однією з найбагатших груп в Європі і стануть відносно багатшими в майбутньому. Це багатство дозволило їм створити одні з найпотужніших збройних сил на континенті.

Перспектива очевидна: те, що зробила росія, не є якимось невдалим великодержавним гамбітом, це найбільша екзистенційна загроза, з якою вони зіткнулися з 1989 року і, можливо, з 1945 року.

Ці держави завжди вважали росію непередбачуваною і небезпечною, але тепер вона виявилася геноцидною і експансіоністською. Єдиний спосіб стримати таку росію – це не лише повністю розгромити російські війська, які зараз атакують Україну, але й убезпечити себе від стратегічного відродження росії в майбутньому. Вони не хочуть повертатися до старого (невдалого) способу ведення справ "великими державами", коли Берлін дзвонив до Москви, і вони домовлялися про домовленості, яких мали б дотримуватися менші країни. Саме тому, наприклад, вони зневажливо ставляться до тих, хто посилює російську ядерну загрозу. росія – це екзистенційна загроза, і росія має бути переможена.

Така перспектива поєднується з великим і зростаючим багатством та значною військовою потугою. Фактор багатства іноді не береться до уваги, оскільки окремо ці країни вважаються "малими" державами – проте разом вони набагато, набагато багатші, ніж, наприклад, росія.

Одним з досить цікавих прикладів цього є зростання Польщі, яка, за оцінками, випередить Велику Британію та Францію за рівнем ВВП на душу населення в найближчі 20 років.

Тож ці країни мають особливе мислення, багатство і технологічний досвід і володіють одними з найкраще оснащених збройних сил в Європі. Від фінської і польської армій до норвезьких і шведських військово-повітряних сил тощо ми бачимо одні з найбільш модернізованих і сучасних військових формувань в Європі. Наприклад, Норвегія, Данія, Фінляндія і Польща разом планують придбати понад 150 винищувачів F-35. Велика Британія зараз розглядає можливість придбання 60-80 винищувачів F-35. Чотири північно-східні країни не лише значно переважатимуть британців у цьому питанні, але й, відверто кажучи, значно переважатимуть росіян, чиї можливості проводити складні повітряні операції виглядають вкрай обмеженими.

Отже, нове європейське стратегічне угруповання вступає в свої права, і його потрібно поважати.

Ця група країн допомогла змусити Вашингтон і Берлін змінити політику і схвалити передачу Україні натовських танків. Це була найважливіша подія тижня в сфері передачі озброєнь на сьогодні. Зараз, у певному сенсі, найважливішою частиною цієї історії є не самі танки, на розгортання, оснащення тощо, яких підуть місяці, а той факт, що це стало ознакою того, що США і Німеччина тепер рухаються до табору "Україна повинна перемогти/росія повинна програти". Я, звичайно, не думаю, що вони ще повністю там, але тиск, який вони відчувають з боку інших європейських держав, ефективність України як військової сили і все більш варварська поведінка росії – все це підштовхує їх до цього.

Що стосується танків, то моя скептична позиція щодо них добре відома. Я вважаю, що значення танків до вторгнення було переоцінене, і все, що ми бачили до цього часу у війні, підтверджує це. Знищити танки дешевшими і численнішими системами занадто легко у відносному вираженні, а це означає, що розгортання танків у тому вигляді, в якому воно очікувалося до війни, не відбулося.

Танк не є тією зброєю, якою більшість аналітичної спільноти вважала його до 24 лютого – швидкою, проривною та розвиваючою успіх зброєю народної уяви. Якщо повернутися до початку війни, то можна знайти багато відверто ганебних карт, опублікованих людьми, з великими червоними колонами російських формувань, що швидко просуваються через Україну.

У цій війні такого не було і немає. Насправді, чим довше триває війна, тим більше здається, що танк використовується як допоміжна зброя. Насправді він не проробляє і не використовує проломи, але він діє як мобільна артилерія, більше ніж будь-що інше – підтримує піхоту або більш легкі і швидкі транспортні засоби, які намагаються просуватися вперед. Танк не є застарілим, але він не такий, як про нього говорять.

З кінця вересня лінія фронту майже не просунулася, хоча обидві сторони все ще мають великі танкові армії і зазнають великих танкових втрат.

Особисто я не впевнений, що 150 танків НАТО самі по собі будуть настільки важливими. Вони допоможуть надати Україні якісну перевагу в цій сфері, але самі по собі вони навряд чи створять прориви і переваги для України. Іншими словами, вони допоможуть, але залишаться допоміжними/вторинними системами у цій війні.

Що дійсно потрібно Україні для того, щоб відтіснити росіян, так це більше і краще озброєння з більшою дальністю дії, щоб зробити те, що постійно працює в цій війні – погіршити російське постачання і логістику і зменшити мобільність росіян.

Саме тому одразу після ухвалення рішення про танки українці почали наполягати на потребі в літаках НАТО.

Ті, хто, я б сказав, краще розуміє сучасну війну, знають, що літаки, кращі протиповітряні системи, ракети та інші системи дальнього радіусу дії відіграватимуть більш вирішальну роль у результаті цієї війни, ніж танки. (Колишній головнокомандувач ЗС НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс зазначив в твітті, що танки це добре, вони допоможуть, але літаки – це саме те, що потрібно – iPress).

Це різниця між тими, хто бачить війну як серію битв, і тими, хто бачить війну як безперервний цикл бойових дій і виснаження. Я б сказав, що люди, які зосереджуються на майбутніх "наступальних операціях", мають епізодичне і лише часткове розуміння процесу війни. Саме безперервна боротьба за формування і розгортання сил визначатиме хід війни. Танки використовуються лише на стадії битви, коли війська безпосередньо вступають у бій. Набагато важливіше те, як ці битви формуються (фактично визначаються) заздалегідь. Це робиться за допомогою логістичного контролю і виснаження. Отже, танки допоможуть, але дальність дії зброї і повітряні сили стануть визначальними.

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