Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневого огляді війни Філліпс О'Брайен підкреслює, що Україна, попри відсутність допомоги США, продовжує стримувати лінію фронту, хоча росіяни подекуди незначно просуваються. Він сподівається, що після Великодня на Заході питання української допомоги в Конгресі буде вирішуватися. Втім, поки західні уряди не здатні допомогти Україні належно, все більше значення має допомога, яку українській армії надають такі благодійні організації, як фонд "Повернись живим". Філліпс О'Брайен закликає читачів донатити і зазначив, що робить значні пожертви на користь фонду з підписки читачів на його блог.

Перш за все, я хотів би подякувати великій спільноті, яка читає ці оновлення. За останній тиждень цей блог отримав свого 35-тисячного активного підписника – число, яке я ніколи не міг собі уявити, коли розпочинав його вести 16 місяців тому. І кількість підписників продовжує зростати з кожним днем.

Очевидно, що ці тижневі огляди на вихідних, які були і завжди будуть безкоштовними для всіх, є ключовою частиною цього зростання, і середня аудиторія кожного з них зараз перевищує 30 тисяч читачів, про що я теж ніколи не думав як про можливе. Дивовижно спостерігати за розвитком – і дещо лестить, і трохи розчаровує. Зараз цей блог регулярно цитується у світових ЗМІ (навіть якщо вони не кажуть, що інформація почерпнута з цього блогу). До речі, на знак подяки всім, я відкрив одну з найпопулярніших статей, які я коли-небудь писав, для платних підписників – це дасть вам уявлення про деякі мої ідеї щодо війни. Вона була опублікована трохи більше року тому, і саме тоді я вважав, що Україну неправильно готують до контрнаступу.

Тож дякую всім вам за підписку та читання.

Новини вихідних. Україна тримається, але змушена робити невеликі відступи

Вчора Микола Бєлєсков випустив подкаст Ukraine-Russia War Talk, в якому обговорив багато важливих подій тижня. Ми обговорили різні стратегічні бомбардування України та росії, (дивні) спроби адміністрації США змусити українців зменшити свої бомбардування, нові зміни в українському вищому командуванні, і навіть короткі новини про ситуацію на полі бою.

Останнє, що я хочу зробити, це дублювати тут те, що вже було сказано в цьому подкасті. Насправді, не те, щоб я не провів більшу частину тижня, обговорюючи різні стратегічні бомбардування. Нальоти росіян минулої ночі є лише продовженням того, про що ми говорили.

Тому я вирішив сьогодні зробити короткий огляд того, що ми бачимо на полі бою, а потім поговорити про важливість української благодійної організації фонду "Повернись живим", яку ми з Миколою обоє підтримуємо. Я роблю це тому, що це насправді тісно пов'язане між собою.

За останні кілька місяців ми стали свідками того, що не отримує належного висвітлення – відсутність змін на лінії фронту, навіть попри справді величезний вогневий дисбаланс, який існує між двома сторонами. Варто почати з цього.

Допомога США почала стрімко скорочуватися в останні кілька місяців 2023 року, а потім припинилася 1 січня 2024-го. Варто звернути увагу на те, що з серпня 2023 року американська допомога фактично була мінімальною.

У серпні 2023 року обсяг допомоги перетнув межу в 40 мільярдів доларів, лише трохи піднявся до грудня 2023 року і відтоді залишається на тому ж рівні.

Отже, вже сім місяців США надають або дуже незначну допомогу, або не надають її зовсім. Вплив цього очевидний на полі бою. Сполучені Штати, які були найбільшим постачальником боєприпасів для українців, фактично кинули українців напризволяще і змусили їх воювати з росіянами у вкрай невигідному становищі. Деякі джерела в НАТО стверджують, що росіяни регулярно мають перевагу в 10:1 над українцями, коли йдеться про артилерійський вогонь. І це ще не все. росіяни також здатні розгортати все більше і більше дуже потужних планерних бомб проти українських позицій.

Кратер, спричинений російською планерною бомбою. Джерело: The Times

Тож перевага у вогневій потужності наразі на боці росії, і так було протягом тривалого часу – фактично протягом значного періоду ще перед 1 січня 2024 року. Саме тому регулярно з'являються прогнози про те, що Україна може зазнати краху (або вже мала б зазнати краху). Існують розмови про те, що росія незабаром досягне значних успіхів, навіть дійшовши до Києва.

Однак є мало ознак, що росія здатна досягти значних успіхів на полі бою, принаймні поки що. Те, що ми бачимо зараз – це фактично те, що ми бачили з моменту прийняття рішення про відхід з Авдіївки. Є невеликі відступи тут і там, але вони, здається, просуваються максимум на кілометр чи два за раз. Ось карти Бахмутського та Авдіївського районів, підготовлені Інститутом дослідження війни.

В обох випадках лінія фронту проходить в межах 10 кілометрів від обох міст, хоча відхід з Авдіївки відбувся більше шести тижнів тому, а з Бахмута – десять місяців тому.

Частково це пов'язано з основами технологічної війни. Жодна зі сторін не знайшла способу захистити техніку. Безумовно, зростання кількості безпілотних літальних апаратів з обох сторін означає, що навіть при зменшенні артилерійського вогню, транспортні засоби все ще залишаються вразливими. Микола Бєлєсков обговорює це в подкасті, принаймні в кількох випадках, здається, що українці, коли майже не мали артилерійського вогню, змогли використати БПЛА, щоб утримати росіян від просування вперед.

Отже, навіть після місяців масованих російських вогневих атак, дедалі більшої кількості російських планерних бомб тощо, лінія фронту все ще зміщується лише крихітними кроками. Це свідчить про технологію і запеклість українського опору. Звичайно, в якийсь момент, якщо Україна не отримає боєприпасів, навіть це закінчиться. Те, що вони роблять зараз, є дивовижним, але це не може тривати вічно.

Ось чому те, що відбувається в Палаті представників Конгресу США і з чеським планом закупівлі снарядів, так важливо. Якщо останнє відбудеться, Україна зможе стримати будь-який широкомасштабний наступ росіян, а якщо обидва плани здійсняться, українці зможуть виконати свою стратегію на 2024 рік, яка полягає в тому, щоб завдати якомога більшої шкоди російським військам, мінімізувавши при цьому свої власні втрати.

Примітка: я продовжую чути позитивні відгуки про те, що після великодніх канікул у Палаті представників буде винесено на голосування питання про допомогу Україні. Я свідомо не покладаю на це надії і не кричу про це голосно, але люди, які знають ситуацію набагато краще, ніж я, кажуть, що вона виглядає набагато краще, ніж кілька тижнів тому. Це ще не вирішене питання, але ситуація краще, ніж ми можемо собі уявити. Ми можемо лише сподіватися.

Повернись живим. Українці допомогли собі вистояти, і ви теж можете

Однією з причин того, що Україна змогла встояти проти російської переваги у масованому вогні та не відстати у війні з БПЛА, стало власне нарощування та закупівлі у цій сфері. Це те, що важить для фонду "Повернись живим".

Я дізнався про "Повернись живим" більш детально, коли відвідував Київ минулого року.

Ми з Миколою в офісі "Повернись живим".

Я відвідав їхній офіс, познайомився з багатьма людьми, які там працюють, і побачив, як вони проводять свої кампанії. Це благодійна організація, яка майже не витрачає грошей на себе (слово "мізерний" не зовсім підходить для її офісу), тому переважну частину зібраних коштів вона може спрямувати українським збройним силам, закуповуючи життєво необхідне обладнання, яке дійсно рятує життя українців. За останні кілька місяців, коли боєприпаси в Україні закінчилися, постачання безпілотників, які "Повернись живим" має змогу передавати українським військовим, стало ще більш важливим.

Загалом, перелік того, що вони придбали з 24 лютого 2022 року, вражає. Ось лише дещо з того, чим фонд забезпечив Сили оборони України:

безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2;

26 безпілотних авіаційних комплексів "Лелека-100" у складі 72 БПЛА;

25 безпілотних авіаційних комплексів Shark у складі 75 БПЛА;

11 розвідувальних комплексів ПД-2;

8 920 коптерів;

20 200 безпілотників FPV з боєприпасами;

1 460 кулеметів калібру 7,62 мм;

286 120-мм мінометів;

200 автоматичних станкових гранатометів калібру 12,7 мм;

300 мінометів калібру 82 мм;

50 автоматичних гранатометів;

1 000 ручних протитанкових гранатометів ATGL-L3;

1 240 нових автомобілів;

11 бронемашин;

10 ремонтних майстерень;

37 084 рації;

16 022 планшети;

8 384 одиниці тепловізійної та нічної оптики;

1 897 оптичних прицілів.

З того моменту, як я відвідав офіс, я вирішив зробити цей фонд саме тією організацією, яку підтримуватиму, і відтоді пожертвував значну суму, яку отримую від моїх платних підписників, на "Повернись живим". Підтримка цього фонду також стала натхненням для створення подкасту Ukraine-Russia War Talk Podcast.

Це довгий шлях до того, щоб сказати: якщо ви хочете підтримати Україну, будь ласка, придивіться до "Повернись живим". Зараз, коли США не надають допомоги, така підтримка має більше значення, ніж будь-коли раніше під час війни.

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