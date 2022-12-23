Прорахунки. Як росіяни планували "безперешкодно" маршем захопити Київ – версія The New York Times

Пропонуємо авторизований переклад iPress чергової частини великого репортажу-розслідування газети New York Times про те, як росія рухала до катастрофи в Україні. В цій частині йдеться про перші дні вторгнення – від отримання наказу рухатися в Україну до знищення підрозділів на марші українськими військовими та силами опору. Наприклад, одному з підрозділів було наказано просто рухатися за головною машиною і прибути до Києва за 18 годин з території Білорусі.

Російські плани вторгнення, отримані The Times, наказували військам пробігти сотні миль через Україну з різних напрямків, очікуючи незначного опору. Атака велася з суші, моря та повітря.

Коли на світанку ракети вдарили по південному місту Миколаїв, український пілот Олексій прокинувся від телефонного дзвінка: "Вирушай на злітно-посадкову смугу", - сказав йому колега-пілот.

Олексій у темряві пробіг по злітній смузі, коли впали перші російські ракети, заліз у свій винищувач Су-27 і злетів саме тоді, коли почали вибухати будівлі на аеродромі.

"У той момент я зрозумів, що це дійсно щось погане", - сказав Олексій, 26 років, за умови, що буде використано лише його ім'я та звання – капітан. Деякі інші солдати та офіцери, згадані в цій статті, не мали права говорити публічно, бо їм загрожували репресії.

"Завтра вирушите в Україну". російські військові були приголомшені, коли надійшов наказ про вторгнення.

Незадовго до 6-ї години ранку за московським часом путін оголосив про початок своєї "спеціальної військової операції" у телевізійному зверненні. Вона розпочалася з повітряного бомбардування з метою виведення з ладу засобів протиповітряної оборони, зв'язку та радіолокаційних установок України - щоб приголомшити її військових і підірвати їхню здатність дати відсіч.

Понад 150 ракет рушило по Україні з бомбардувальників, підводних човнів та кораблів. За оцінками аналітиків і офіційних осіб, в українському небі з'явилося 75 російських літаків, що приблизно дорівнює розміру всього діючого бойового повітряного флоту України.

Ще до отримання наказу Олексій побачив на екрані свого радара спалахи ракет, що наближалися, та ворожих літаків: "Лети на запасну авіабазу в центральній Україні". Коли він приземлився, то був вражений. Там був не лише його підрозділ, але й значна частина решти українських ВПС.

Протягом декількох днів він і його колеги-пілоти виконували завдання з нової бази, гадаючи, коли ж їх нарешті помітять російські оператори радарів. Удар по їхніх позиціях міг бути катастрофічним, знищивши українську оборону, і пілоти вважали, що це лише питання часу, коли такий удар буде завдано. Але росіянам знадобилося чотири дні, щоб атакувати, і більшість літаків на той час вже перебазувалися на нові місця.

"Це було дуже просто, - сказав він. - Я не знаю, як вони згаяли цю можливість".

Неспроможність знищити скромну українську протиповітряну оборону була однією з найбільш значних помилок війни, яка на ранньому етапі зірвала потужну військово-повітряну оборону росії. Інтерв'ю показали, чому і як українцям вдалося бути на крок попереду своїх загарбників.

Україна мала бути розгромлена. За одними підрахунками, в деяких ранніх повітряних боях її винищувачі поступалися в кількості 15 до 1. Російські літаки також були більш досконалими, що допомагало їхнім пілотам бачити далі і наносити удари з більших відстаней. росія мала тисячі крилатих і балістичних ракет, які мали б знищити застарілу систему оборони України радянських часів. Принаймні, так вважали американські та українські розвідники, що призвело до прогнозів про те, що Україна впаде протягом декількох днів.

Отже, Україна перетасувала колоду. За словами українських високопосадовців, вона перемістила частину своїх оборонних засобів, таких як пускові установки "Бук" і С-300, а також основний центр управління і контролю радіорозвідки, на нові майданчики ще до початку війни. Натомість російські ракети часто вражали старі місця розташування. Загалом до 60 відсотків російських крилатих ракет не досягли намічених цілей, заявили американські офіційні особи.

Частково проблема росії полягала в маневреності. Навіть якщо б російські сили помітили Олексія і його колег–пілотів на новому місці зустрічі, американські офіційні особи сказали, що російські військові були настільки координованими і централізованими, що їм зазвичай потрібно було від 48 до 72 годин, щоб оновити розвіддані і отримати дозвіл на ураження нових цілей – тоді як українці вже зникали.

Ця ж негнучкість зробила росіян легкою здобиччю. Після того, як не вдалося знищити українську оборону, багато російських пілотів продовжували літати так, ніби їм це вдалося. За словами українців, їхні штурмовики часто здійснювали вильоти без підтримки інших винищувачів, що дозволяло таким пілотам, як Олексій, застати їх зненацька, літаючи на низькій висоті, прихованими від радарів, і з ревом піднімаючись знизу, щоб збити їх.

"Можливо, російська армія не читала радянських книжок, - сказав Олексій. - Вони летіли прямо, без будь-якого прикриття. У них були бомби, у них були ракети, але вони не прикривали свої штурмовики".

Потім у березні, коли російські пілоти нарешті змінили тактику і почали літати досить низько, щоб не потрапляти в поле зору українських радарів ППО, вони потрапили під приціл українських ракет, в тому числі переносних "Стінгерів", наданих США.

Для російських військ на землі це була катастрофа.

Без повітряного прикриття вони раптово стали набагато вразливішими, що ще більше ускладнило їхній неспокійний марш до Києва та інших великих міст.

Хоча десятки тисяч з них скупчилися вздовж кордонів України, загрозливо нависаючи, наче готові завдати удару, багато хто ніколи не думав, що вони насправді йдуть на війну. Як і більшість росіян, вони вважали, що це лише показуха для отримання поступок від Заходу.

Інтерв'ю з російськими солдатами показують, наскільки вони були приголомшені, коли надійшов наказ про вторгнення. Капрал Микита Чибрін, 27-річний солдат мотострілецької бригади, розповів, що місяць перед тим він був у Білорусі на навчаннях, які, як йому і його товаришам по службі сказали, були тренувальними. За його словами, 23 лютого він та його підрозділ святкували у своєму таборі День захисника Вітчизни, перекушуючи цукерками, які їм видали з цієї нагоди, коли до них підійшов командир.

"Завтра ви поїдете в Україну, щоб ви…бати там якусь хрінь", - сказав їм командир. Більше ніяких пояснень не було.

До світанку 24-го капрал Чибрін і його товариші завантажилися в гусеничний бронетранспортер. За його словами, вони не мали жодних інструкцій і не знали, куди їдуть.

Інший російський солдат, дислокований в Білорусі, сказав, що дізнався, що їде на війну, лише за годину до того, як його підрозділ почав марш. Наказ був одночасно простим і дико оптимістичним: слідувати за машиною, що йде попереду, і прибути до Києва протягом 18 годин.

Згідно з розкладом і журналом підрозділу, які були отримані The Times і перевірені трьома незалежними військовими аналітиками, котрі визнали їх достовірними – перші машини в його колоні повинні були виїхати з Білорусі і прибути на околиці Києва о 14:55, навіть швидше, ніж було сказано солдату.

Джерело фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Близько не під'їхали. Масивна техніка була настільки важкою, що розривала дороги, намагаючись просунутися вперед, тому колона одразу ж застрягла, розповів військовослужбовець. Більше доби пішло лише на те, щоб перетнути кордон з Україною.

Далі було ще гірше. Бортовий журнал фіксував день за днем затримки, українські обстріли та сотні поранених, загиблі і знищені машини.

Секретні накази для іншого російського війська, які підтвердили чотири незалежні військові аналітики, були видані лише за кілька годин до виступу путіна.

Накази для підрозділу 26-го танкового полку були напрочуд самовпевненими. Вони передбачали боротьбу та можливий опір з боку українських військ і літаків, але все ж таки мали на меті майже безперешкодний 24-годинний марш-кидок від кордону України з росією до точки за річкою Дніпро, приблизно за 250 миль звідти.

Там, приблизно за дві години їзди від Києва, підрозділ окопається і заблокує українські війська, які наступатимуть з півдня і сходу, йдеться в російських військових планах. І незалежно від того, наскільки запеклим був ворог, підрозділ повинен був виконати цю місію самостійно.

Документ, знайдений у 26-го танкового полку з детальними планами вторгнення, виданий 23 лютого 2022 року – The New York Times

"Сил і засобів для підкріплення немає", - йшлося в наказах.

Звичайно, неповороткі, здебільшого незахищені російські колони виявилися спокусливими цілями.

17 березня Валерій Залужний, командувач українських сил, опублікував відео палаючих танків, які, за його словами, належали 26-му танковому полку на північному сході України - за сотні кілометрів від місця призначення.

Підрозділ втратив 16 машин менш ніж за три тижні, згідно з російськими документами, вилученими і опублікованими Україною. Мати одного молодого солдата-танкіста, який служив у цьому підрозділі, повідомила російським ЗМІ, що її сина привезли додому по шматках, ідентифікувавши його лише за ДНК.

Втрати росії зростали по всій Україні. Гігантська бронетанкова колона чисельністю понад 30 000 військовослужбовців, що становила ядро російських сил, які просувалися на південь до міста Чернігів, була знищена різношерстою групою українських захисників, яких було в 5 разів менше, повідомили солдати і високопоставлені офіцери. Українці сховалися в лісі і розділили російську колону за допомогою протитанкової зброї, що стріляла з плеча, на кшталт американських "Джавелінів".

Один російський військовослужбовець у цій частині сказав, що був шокований швидкістю української атаки.

"У першому бою колона потрапила в засідку, я був поранений, і все, - сказав він. - 24 години я був без ноги, лежав у полі і чекав, що за мною приїде мій підрозділ".

Розгром під Черніговом зіпсував частину російського плану оточення Києва. Кривава бійня в аеропорту "Антонов" зіпсувала ще одне російське свято.

Російські війська розраховували на елемент несподіванки, коли хвиля за хвилею гелікоптерів обрушилася на аеропорт, де базується найбільший літак у світі – Ан-225 "Мрія.

Захоплення аеропорту дало б російським військам плацдарм для перекидання військ для нападу на столицю України. Але українці очікували іншого. Використовуючи ракети, випущені з плеча, вони збили російські гелікоптери та літаки і вбили до 300 російських десантників, згідно зі свідченнями високопоставлених американських і українських офіційних осіб та захопленим російським бортовим журналом.

Запеклі бої в наступні дні знищили значну частину аеропорту, в тому числі цінний вантажний літак "Мрія", але зірвали плани росії.

"Так, ми втратили нашу "Мрію", - сказав полковник Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. - Але аеропорт не було втрачено".

росія не лише провалила наземну і повітряну атаку, але й надто покладалася на інше крило свого хваленого арсеналу – хакерство.

Ще до того, як пролунали перші ракети і постріли, підрозділ 74455 Головного розвідувального управління росії (ГРУ) намагався проникнути в українські мережі і вивести їх з ладу.

Офіційні особи у Вашингтоні, які роками тісно співпрацювали з українцями над зміцненням їхнього кіберзахисту, затамували подих. Держави переважно використовували хакерство для шпигунства та фінансових крадіжок, для підривної діяльності та саботажу. Але ніхто толком не знав, як це спрацює у повномасштабному військовому конфлікті.

"Все, що було написано про кібервійну, було спекулятивним, - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства. - Вперше ми маємо кібервійну як реальну річ".

Російське хакерське угрупування, відоме як Sandworm, вже давно загрожувало Україні, здійснюючи атаки на енергосистему, починаючи з 2015 року. Але це було трудомістко і лише частково ефективно. За однією з оцінок, на підготовку атаки на електростанцію в Західній Україні Sandworm витратив близько 19 місяців, але вона призвела лише до шестигодинного відключення електроенергії.

Джерело фото: Агентство з кібер- та інфраструктурної безпеки – The New York Times

Почалася гра в кібер-кішки-мишки, в якій Сполучені Штати, Велика Британія та інші союзники допомагали захистити українські комп'ютери і запобігти російським зламам.

23 лютого, за кілька годин до початку вторгнення, Sandworm зробив ще один замах, запустивши шкідливе програмне забезпечення, яке заразило кілька сотень українських урядових комп'ютерів, повідомили офіційні особи. Вторгнення було швидко виявлено, шкоду локалізовано.

Тоді Sandworm завдав нового удару. Але код, який він використовував, виглядав так, ніби його зібрали в останню хвилину, з помилками програмування – ще одна невдача.

Sandworm не зупинився. У своїй найсміливішій атаці він атакував супутниковий зв'язок українських військових, який використовується солдатами в польових умовах. Це спрацювало, і о 6:15 ранку 24 лютого система вийшла з ладу, якраз у найбільш вразливий для України момент.

Це могло б стати нищівним ударом. Але український уряд мав запасний план: окрему систему супутникового зв'язку, яку він протестував лише за два місяці до цього, щоб переконатися в її готовності на випадок російського вторгнення.

росія припускала, що її війська практично безперешкодно увійдуть до Києва. Коли цього не сталося, американські офіційні особи підозрюють, що Sandworm, як і решта російських військових, до цього виявився неготовим.

Незабаром помилки росії стали буденним явищем.

Коли плани швидкої перемоги були зірвані, російські війська раптово зіткнулися з найелементарнішою з проблем: вони не взяли з собою достатньо їжі, води та інших припасів для тривалої кампанії. Солдати почали грабувати продуктові магазини, лікарні і житлові будинки.

"Хлопці ходили від квартири до квартири і виносили великі сумки – мародерство у всій своїй красі", - писав один російський солдат у середині березня у своєму щоденнику, який був знайдений українськими військами на сході України і переданий кореспонденту "Таймс", котрий знаходився разом з ними. "Хтось бере тільки найнеобхідніше, хтось – все, від старих непрацюючих телефонів до плазмових телевізорів, комп'ютерів і елітного алкоголю", - повідомив він.

У щоденнику солдат розповідає про полювання за ліками, їжею та іншими предметами першої необхідності, описує радість, яку відчували його бійці, коли заходили до продуктового магазину.

"Ми знайшли все, чого нам так не вистачало, навіть цукерки, - пише боєць. - Всі раділи, як діти".

Він розповідає, як ледь не загинув під час мінометного обстрілу і як переслідував український бронетранспортер. Але так само часто він турбується про елементарне забезпечення себе і своїх побратимів, описуючи, як вони обшукали лікарню і знайшли варення, печиво і родзинки.

Через два дні йому пощастило ще більше. "Я знайшов шкарпетки, які зараз на вагу золота", - писав він.

Деякі російські військовослужбовці впали в паніку і навіть вдалися до саботажу. В одному зі звітів розвідки Пентагону йдеться про те, що російські військові водії пробивали дірки в бензобаках, виводячи з ладу власні транспортні засоби, щоб не йти в бій.

Командир українського танкоремонтного заводу розповів, що на початку війни йому було доставлено близько 30 російських танків Т-80 у начебто ідеальному стані. Коли його механіки оглянули їх, вони виявили, що в паливні баки був насипаний пісок, що зробило їх непрацездатними.

Українські правоохоронці почали помічати ще одну підозрілу річ: сплеск іноземних номерів мобільних телефонів поблизу кордону, в лісах між Україною та Білоруссю.

російські солдати дзвонили додому з мобільних телефонів, які несподівано з'явилися в українських мережах. Чиновники, які в мирний час контролюють трафік на предмет злочинної діяльності, швидко зрозуміли, що бачать і чують наближення окупантів у реальному часі.

"Ми слухали, як російські солдати у паніці телефонували своїм друзям та родичам, - розповів посадовець, який курує перехоплення телефонних розмов. - Вони використовували звичайні телефони для прийняття рішень щодо своїх подальших дій".

"Ми розуміли, де знаходиться ворог, якими номерами він користується", - зазначив посадовець.

Підслухавши, вони передавали інформацію військовослужбовцям Збройних Сил України для організації засідок та контратак. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що українські військові використовували сигнали мобільних телефонів і навіть відео з TikTok для наведення на підрозділ "кадирівців".

З моменту завантаження одного відеозапису минуло 40 хвилин, щоб визначити місцезнаходження підрозділу поблизу аеропорту "Гостомель" на північний захід від Києва, сказав Буданов. Після цього українські військові завдали по них удару трьома балістичними ракетами "Точка-У", сказав він.

росіяни продовжували наближатися до Києва, змушуючи підслуховувачів, захованих у кімнатах для прослуховування, приймати швидке рішення: знищити обладнання і втекти заради власної безпеки, або залишитися і продовжити збір розвідувальної інформації.

Вони залишилися.

"Ми не втратили Україну. Ми не дали ворогу просунутися далі", - наголосив посадовець. - У перші дні, коли вони робили дурні помилки, ми використовували їхні дурні помилки на свою користь".

Джерело: The New York Times