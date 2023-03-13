путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс

У черговому огляді російської пропаганди від Джулії Девіс йдеться про кардинальну зміну настроїв рашистських пропагандистів, які похнюпилися і заговорили про можливу поразку росії від НАТО. Звісно не від України – нас, як і раніше, для них не існує. Але заперечувати реальність стає все важче. Проте, як констатує експертка, незважаючи на зміну тональності, готовність фінансованих російською державою письменників і спікерів виступати за продовження війни не змінилася.

Були часи – до речі не так вже й давно – коли найвідоміший ведучий російського телевізійного ток-шоу Владімір Соловйов пихато погрожував ядерним апокаліпсисом, який вразить США і Велику Британію (але не росію). Ці аргументи були настільки переконливими, що одного разу він навіть залучив до свого шоу синоптика.

Як же все змінюється... Перші роковини кривавого, тотального вторгнення росії накрили російські телевізори приреченістю і мороком. Наприкінці лютого 2023 року реальність розбила декорації, приєднавшись до колись веселих експертів, які пророкували, що Україна ось-ось впаде, а Захід незабаром відступить у страху перед ядерною росією. Ідея про те, що перемога рф не зовсім реальна, а поразка – цілком можлива, нарешті проникла в залізобетонні студії державних ЗМІ.

Під час виступу на "Вечорі з владіміром соловйовим" 28 лютого 2023 року, кінорежисер карен шахназаров зазначив: "Ця ситуація несе нам небезпеку надважких наслідків, якщо ми програємо. Ми повинні враховувати можливість програшу. Я не згоден з тими, хто каже: "Не треба [про це думати], ми переможемо!" Я в цьому не впевнений".

соловйов, який колись зачитував списки багатьох західних видань, що згадували його ядерні погрози, раптово змінив свою позицію 6 березня. Вперше за кілька місяців дискусії про потенційний перебіг війни владіміра путіна не мали бравурних прогнозів про те, що Лондон чи Вашингтон незабаром будуть стерті з лиця землі. Тон соловйова був похмурим, що змусило його гостей похнюпитись. Він запитав: "Чи може наша армія в її нинішньому стані, з її нинішньою чисельністю і з нашим військово-промисловим комплексом виконати свої завдання, які полягають не у війні проти України, якої не існує, а проти НАТО?"

Декан Вищої школи телебачення московського державного університету віталій трєтьяков не відчув настроїв студії: росія не повинна погоджуватися на будь-яке припинення вогню або брати участь у мирних переговорах, оскільки це "позбавить російських військовослужбовців їхніх перемог". Потім трєтьяков перерахував різні українські регіони, русифікувавши їхні назви на свій розсуд і оголосивши їх частиною російської федерації. Він вимагав від російських чиновників зробити відповідні заяви щодо долі кожного регіону. Натомість тон соловйова був холодним: "А хто повинен це оголосити?" трєтьяков відповів: "Переможці!" Ведучий обірвав його: "Серйозно? А як вони збираються перемогти?"

Колишній заступник командувача південного військового округу росії, депутат держдуми андрєй гурульов раніше часто виступав на державному телебаченні і теж пропонував використовувати ядерну зброю проти країн Північноатлантичного альянсу. Тепер він змінив свою позицію. Відповідаючи на запитання соловйова, гурульов похмуро припустив: "Всі ми прекрасно розуміємо, що воюємо проти НАТО. Ми про це говорили багато разів. Мене запитують: "Чи можемо ми перемогти НАТО?" Якщо скористатися математикою та порахувати співвідношення сил і засобів, то у кращому випадку ми зможемо лише захистити себе".

Важко сказати, наскільки зміна тональності пов'язана безпосередньо з кремлівськими господарями ток-шоу, але ми знаємо, що керівники ЗМІ отримують вказівки щодо висвітлення подій від режиму, і що ці вказівки іноді імплементуються у статті масмедіа. кремлівські путівники також пропонують контент, як у березні 2022 року, коли ЗМІ сказали, що "важливо" цитувати ведучого Fox News і скептика української війни Такера Карлсона. Ми також знаємо, що росія зазнала щонайменше 200 000 втрат і як наслідок пересічні росіяни усвідомлюють, що конфлікт – надзвичайно важкий, у кращому випадку. Заперечувати реальність стає все важче.

Багато що змінилося з перших днів війни владіміра путіна. У квітні 2021 року, задовго до того, як він розпочав тотальне вторгнення до свого сусіда, ведучі державних телеканалів, експерти та депутати державної думи неодноразово підкреслювали, що росія має намір напасти на Україну, і попереджали пересічних росіян про майбутню війну проти колективного Заходу. У вересні того ж року російський уряд запровадив новий національний стандарт "Термінове поховання трупів у мирний і воєнний час", який мав набути чинності з 1 лютого 2022-го – місяця, коли почалося повномасштабне вторгнення. Наростаючий гомін на державному телебаченні попереджав про наближення зіткнення, яке може стати ядерним.

Після 22 лютого 2022 року балакучі голови державного телебачення продовжували обробляти громадську думку, стверджуючи, що перемога росії неминуча, а Захід, наляканий її ядерною міццю, не тільки відступить, але й запропонує значні поступки. Як тільки стало зрозуміло, що вторгнення буксує, численні військові експерти на державному телебаченні заявили, що росія повинна знищити всю критично важливу інфраструктуру України – задовго до того, як у жовтні розпочалися ці удари.

Проте, незважаючи на зміну тональності, готовність фінансованих державою письменників і спікерів виступати за продовження війни не змінилася. Зневірено визнаючи, що росія не готова воювати з НАТО, і спокійно відкидаючи свої ядерні погрози, державні телевізійні експерти все ще наголошують на важливості знищення не лише українців, яких трєтьяков назвав "тваринами", але й внутрішньої російської опозиції, невтомно розробляючи різноманітні методи нападу на Захід у майбутньому.

Методи російської пропаганди можуть змінюватися, але її лють проти тих, хто протистоїть кривавій гонитві путіна за своїми імперськими амбіціями, залишається ненаситною.

Джерело: Europe's Edge

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