Роль тактичних БПЛА в російсько-українській війні. А куди поділися "Байрактари"? – Дональд Гілл

Дональд Гілл в рамках свого тижневого огляду розмірковує на тему зародження безпілотної авіації та її застосування, і проводить паралелі з часами Першої світової війни. Він також розповідає про успіхи росіян у масовому виробництві БПЛА та намагання України наздогнати їх. Окрім цього, він звертає увагу на різну тактику застосування БПЛА та прогнозує масштаби їх виробництва в Україні та росії.

Безпілотні літальні апарати існують вже давно. У 1849 році Австрія запустила над Венецією 200 безпілотних повітряних куль з бомбами з годинниковим механізмом. Звісно, лише один із них приземлився в місті, тоді як інші віднесло вітром назад до австрійських ліній. Наприкінці Першої світової війни союзники експериментували з безпілотними літальними апаратами, які використовували гіроскопи, а також з радіокерованими. Вони навіть літали на літаках, які зупиняли пропелер після певної кількості обертів, внаслідок чого літак падав на землю, пролетівши приблизно потрібну відстань – по суті, так само, як і сумнозвісні німецькі ракети V1 часів Другої світової війни.

Ірак був першою країною на Близькому Сході, яка взяла на озброєння те, що також називають БПЛА, коли придбала низку американських ударних дронів 1957 року. Пізніше, під час війни у В'єтнамі, ВПС США здійснили 3435 розвідувальних польотів безпілотників над Північним В'єтнамом, втративши 554 з них. Згодом не лише Ізраїль і Південна Африка, але вже й Іран використовував розвідувальні дрони у війні з Іраком у 1980-х роках. 2002 року безпілотник Predator випустив ракету Hellfire, яка вбила ймовірного організатора підриву есмінця ВМС США USS Cole (DDG-67).

2014 року, у відповідь на перше російське вторгнення, українські волонтери почали розробляти розвідувальні дрони для армії, і вже за рік вони стали офіційним військовим підрозділом. Однак 2020-го ці сили були скорочені і розділені на підрозділи СБУ та кібервійськ. Україна перевела 20 тисяч осіб зі статусу військовослужбовців у резерв.

З вересня до листопада 2020 року Вірменія та Азербайджан вели війну, відому як Друга війна за Нагірний Карабах. Перший конфлікт завершився 1994-го явною перемогою Вірменії. Однак протягом наступних 26 років Азербайджан використовував свої нафтові доходи, щоб забезпечити армію, насамперед, більш точною і далекобійною артилерією. Крім того, він інтегрував розвідувальні та FPV-дрони. Азербайджанські збройні сили почали використовувати свої безпілотники для виявлення руху і позицій вірменських військ, а також для наведення вогню власної артилерії, яка знищувала вірменську артилерію, танки і укріплення, а також визначала цілі для FPV-дронів. Коротка війна закінчилася переконливою перемогою Азербайджану. Не дивно, що лише через чотири місяці українська армія відновила власний підрозділ безпілотників.

Хоча повітряна війна здебільшого асоціюється з повітряними боями і бомбардуваннями, найбільший внесок військово-повітряних сил у Першу світову війну був пов'язаний з розвідкою і контррозвідкою (оскільки літаки вперше були озброєні для ведення повітряних боїв з метою збивати ворожі розвідувальні літаки). Це залишається актуальним і до сьогодні. Наприклад, з 32 мільярдів доларів, витрачених Сполученими Штатами за час своєї короткої участі у Першій світовій війні, не менше 1,7 мільярда доларів (або 5%) було використано на розширення повітряної могутності, причому значна частина цих коштів була спрямована на повітряну розвідку. Аналогічно, з оборонного бюджету США на 2022 рік, який становив 754 мільярди доларів, не менше 54 мільярдів доларів (або 7%) було витрачено на супутники військового призначення.

За більш ніж сто років, що минули з часу закінчення Першої світової війни, можна провести цікаві паралелі з розвитком повітряної війни в цьому конфлікті. Дрони та їхні боєприпаси роблять багато з того, що робили пілотовані літаки з 1914 до 1918 року, і можна відстежувати не лише їхній розвиток, але й розвиток їхнього озброєння та обладнання, а також цілей, для яких застосовуються дрони. І в міру того, як з'являються одні технології, інші застарівають. У зв'язку з цим не можна заперечувати, що безпілотна війна в Україні вказує на те, що буде далі.

Під час Першої світової війни Німецькій імперії вдалося здобути тимчасову стратегічну перевагу завдяки використанню своїх дирижаблів "Цеппелін" у бомбардувальній кампанії. У 1930-х роках це призвело до появи теорії, згідно з якою стратегічний бомбардувальник домінуватиме в майбутньому конфлікті і здобуватиме легкі перемоги, знищуючи міські та економічні центри противника. Безумовно, бойовий досвід Другої світової війни показав, що досягти цього нелегко, і це коштує дуже дорого, але все ж таки: не лише Велика Британія інвестувала до третини свого оборонного бюджету 1944 і 1945 років у розбудову своїх стратегічних бомбардувальників, але й США не відставали від неї в цьому питанні. Зрештою, розгортання ядерної бомби призвело до того, що дехто вважав, що звичайні наземні бої відіграватимуть лише другорядну роль, а винищувачі й танки були оголошені застарілими. Звичайно, справа не лише в тому, що Корейська війна довела цілковиту хибність подібних теорій або "непрактичність" ядерної зброї у надто багатьох сценаріях конфліктів: багато в чому залишається фактом, що не існує "WunderWaffe", здатного перемогти у всіх війнах.

Іншим фактом є те, що дрони відіграють дедалі більшу роль у спостереженні та знищенні сил противника. Це "бойовий мультиплікатор". Ефективність автоматичних гранатометів, мінометів, артилерії, ракет, снарядів та й інших безпілотників теж значно підвищується завдяки застосуванню розвідувальних дронів, мета яких – знайти потенційні цілі, а потім скоригувати вогонь. Вплив безпілотників на поле бою в Україні такий, що сьогодні майже неможливо сконцентрувати велику кількість військ і техніки для раптового нападу на слабкий сектор.

Наприклад, завдяки БПЛА наступ України на східну Харківщину у серпні-вересні 2022 року не став для росії несподіванкою: нарощування сил спостерігали і доповідали російські війська на передовій, але російське командування просто не відреагувало на це.

Звісно, багато хто думає, що розгортання засобів радіоелектронної боротьби негайно перекриє доступ ворожим БПЛА. Насправді ж, розгорнути засоби РЕБ з безпілотниками навіть на невеликій ділянці поля бою дуже складно – і часто вони заважають власним операціям не менше, ніж ворожим. Іншими словами, навіть радіоелектронна боротьба не є безвідмовним рішенням. Через це у війні в Україні обидві сторони постійно спостерігають одна за одною.

За однією з оцінок, станом на початок 2023 року артилерія, зазвичай за підтримки розвідувальних дронів, спричиняла до 90% жертв у цьому конфлікті – і це з обох сторін. Наразі ця оцінка знизилася до близько 70%: жодна зі сторін не може підтримувати необхідні темпи виробництва артилерійських боєприпасів, і тому цей вид озброєнь дедалі більше замінюється все більш численними безпілотниками.

При цьому, якби не було проблем з постачанням, жодна зі сторін не була б змушена обирати між артилерією і безпілотниками: вона обирала б і те, і інше. Більше того, БПЛА самі по собі не можуть виграти війну: для ефективних операцій вони потребують застосування, як і будь-яка інша зброя – танки, піхота, артилерія, міни та інші засоби – у взаємодії з іншими видами озброєння, завжди залежно від потреб.

Сьогодні ситуація на полях бою в Україні така, що, як тільки ворог виявляє колону з 6-10 автомобілів з піхотою, яка рухається до лінії фронту, слід очікувати, що вона стане першочерговою мішенню для (нищівних) артилерійських ударів, спрямованих на знищення або, принаймні, знерухомлення транспортних засобів, а також на вбивство, поранення або, принаймні, притиснення піхотинців. Тих, хто вижив, регулярно підбирають ударні безпілотники.

Дрони застосовуються і в наступальних цілях: для нанесення ударів по польових укріпленнях противника. Вони особливо ефективні в атаках на невеликі бліндажі або вузькі траншеї: в цьому відношенні БПЛА виявляються набагато ефективнішими, ніж класичний масований артилерійський удар – хоча останній зберігає перевагу у вазі вогню і швидкості удару. Причина в тому, що "переобладнані дрони" набагато легші і дешевші у виробництві, ніж артилерійські снаряди, і мають набагато вищу точність – і це при тому, що для повного знищення або просто знерухомлення бронемашини чи бронеавтомобіля нерідко потрібно до п'яти дронів.

Україна ніколи не мала достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а отже, залишається нездатною наносити удари по кожній ворожій колоні, яку вона виявляє – чи то артилерією, чи то безпілотними літальними апаратами. Незважаючи на такі приклади, як нещодавній бій під Синківкою, де "Джавеліни" вкотре продемонстрували свою ефективність, зірвавши чергову російську бронетанкову атаку, Україні критично не вистачає і такої зброї. Так само, як і танків та бойових машин піхоти, як-от M2/M3 Bradley, які довели свою ефективність у локальних контратаках (передусім в районі Авідіївки). Оскільки доступ до американського виробництва перерваний через війну на Близькому Сході та політичні розбіжності у Вашингтоні, ЗСУ мають ще менше артилерійських боєприпасів, ніж це було до вересня: це змушує українців дедалі більше покладатися на безпілотники.

Дрони мають дві основні переваги: вони дешеві та доступні у великій кількості завдяки місцевому виробництву. Низька вартість дозволяє українцям купувати їх у великих кількостях. Однак, як і у випадку з артилерійськими снарядами, постачання безпілотників вже є і залишатиметься серйозною проблемою – і ця проблема ставатиме дедалі гострішою, чим більше Україна покладатиметься на них. Не лише тому, що вони є найкращим інструментом для роботи, але й тому, що наразі БПЛА є найкращим доступним інструментом, дуже універсальним і досить ефективним.

Навесні торік Київ повідомляв, що витрачає близько 10 тисяч безпілотників на місяць – чи то через втрати, чи то через атаки FPV-дронів. До грудня 2023 року Україна, за повідомленнями, збільшила виробництво до 50 тисяч БПЛА: якщо темпи залишаться такими ж до кінця цього року, ця цифра зросте до 600 тисяч. Проте виробництво постійно зростає, і українська мета – до кінця 2024-го виготовляти 1 млн тактичних безпілотників або близько 2700 на день.

Збільшення обсягів виробництва – не єдине рішення: слід пам'ятати, що українцям доведеться постійно вдосконалювати свої безпілотники, адже ефективний пів року тому дрон, швидше за все, стане абсолютно марним, щойно противник розробить відповідні методи радіоелектронної боротьби...

Мало того, що обсяги виробництва зросли в 100 разів з моменту російського вторгнення: кількість великих підприємств, задіяних у виробництві, збільшилася з 35 2022 року до 200 2023-го. Щонайменше 50 різних компаній виробляють лише боєприпаси для безпілотників. Таке стрімке зростання спричинило дефіцит кваліфікованих кадрів: Україні терміново потрібно близько двох тисяч інженерів, які володіють знаннями в галузі авіоніки, радіоелектронної боротьби, комп'ютерного зору та цифрової обробки сигналів. Також потрібні фахівці з розробки вбудованого програмного забезпечення та математичного моделювання. За відсутності таких кадрів українці використовують людей без жодних знань і проводять інтенсивне навчання на робочому місці, але це все одно триває до пів року.

росія використовує свої дешевші безпілотники інакше: Україна застосовує БПЛА для знищення ворожої техніки та особового складу, а рф – для захоплення територій.

Звичайно, російські БПЛА застосовуються і для атак на українську піхоту і техніку, але росіяни використовують багато своїх безпілотників для ураження оборонних позицій, таких як окопи і будинки, щоб частково замінити артилерію, намагаючись заощадити її боєприпаси. Враховуючи, що росія виробляє приблизно в шість разів більше БПЛА, ніж Україна, і враховуючи, що Україна втрачає набагато менше обладнання через цей вид озброєння, ніж росія, навіть з урахуванням більш низької якості безпілотників і пілотів, це дає певне уявлення про те, скільки дронів росія використовує по оборонних позиціях. Без оборонних позицій Україна змушена буде відступити, а росія зможе наступати.

З огляду на те, що значна частина кваліфікованої робочої сили тікає з росії, не лише можливо, але й цілком ймовірно, що москва має такі ж проблеми з кадрами, як і Київ. Тим не менш, лише одна з найбільших компаній там повідомляє про виробництво 1 тисячі безпілотників на день, а москва стверджує, що виробляє до 300 тисяч безпілотників на місяць. Це означає, що вже зараз російські збройні сили мають шість безпілотників на один український: до кінця цього року це співвідношення може зменшитися до 4 до 1, за умови, що Києву справді вдасться збільшити обсяги виробництва.

росіяни хваляться, що 90% їхніх компонентів виробляються в країні: це, ймовірно, правда. Однак решта 10% є серйозною проблемою, оскільки, наприклад, росія не має власного виробництва комп'ютерних процесорів, а отже, змушена імпортувати їх або із Заходу (у більшості випадків), або з КНР та інших країн. Не дивно, що російські війська повідомляють про дуже різну якість своїх безпілотників: деякі з них погані і непридатні для постійно мінливого поля бою, інші – відмінні. Майже напевно, що такі проблеми викликані нестачею кваліфікованих інженерів.

Зростаюче застосування безпілотників вимагає від російських та українських збройних сил також адаптувати свою підготовку. Наприклад, торік росія повідомила, що підготувала 3500 пілотів і готувала ще 1700.

Окрім дешевих БПЛА, і Україна, і росія мають більш дорогі безпілотники, які можуть знищувати ворожу техніку на відстані 70-80 км в тилу противника. Ланцет вартістю 35 тисяч доларів за штуку – це високоякісний російський БПЛА. Знищуючи цивільні транспортні засоби і машини швидкої допомоги, він не завжди знищує військову техніку з першого ж попадання, але він достатньо смертоносний, щоб українці маскували свої машини на місці і стежили за небом під час руху. росіяни нещодавно почали використовувати обмежену кількість "Скальпелів" – безпілотників, схожих на "Ланцет", але вартістю лише 3 300 доларів. Він має дальність лише 40 км замість 60-70 км і літає зі швидкістю 120 км/год замість 300 км/год, але якщо він все ще ефективний, то росія може купити десять таких безпілотників замість одного "Ланцета".

росіяни не відправляють свої безпілотники "Ланцет" за лінію фронту, якщо вони спочатку не визначили ціль. Для цього у них є "Орлан-10", який коштує близько 150 тисяч доларів, може літати 16 годин і має дальність польоту 110 км. Він здатен підніматися на висоту до 5000 м, що є недосяжним для багатьох дешевших зенітних ракет. Рік тому Україна заявила, що збила 580 таких БПЛА. Я не бачив жодних звітів про темпи виробництва, але вони не закінчуються, і росія заявила (рік тому), що у них було "58 сплесків", що, ймовірно, означає збільшення темпів виробництва.

Одним із перших безпілотників, які купили українці, був турецький Bayraktar TB2. Порівняно з MQ-9 Predator/Reaper вартістю 30 мільйонів доларів, він коштував 5 мільйонів доларів і був недорогим, але відіграв важливу роль у виявленні цілей для артилерійських ударів у перші тижні війни. До лютого 2022 року в Україні було до 20 TB2, хоча не всі вони могли літати. ЗМІ повідомляють, що Україна отримала 50, але ця цифра могла включати і ті 20, які вже є в наявності.

У жовтні 2022 року навіть йшлося про виробництво TB2 в Україні до 2024-го, але в міру того, як російські операції ставали все більш організованими, засоби РЕБ і ППО почали завдавати шкоди безпілотнику. Україна заявляє, що може використовувати TB2 лише в "певних ситуаціях", і дійсно, полковник СБУ заявив у листопаді торік: "Щодо TB2, я не хочу вживати слово "марні", але важко знайти ситуації, де їх можна використовувати". Це робить малоймовірним, що вони можуть бути використані в умовах підвищеної небезпеки.

Україна постійно розробляє та випробовує нові безпілотники і концепції, і однією з успішних моделей став розвідувальний безпілотник Shark. Кожен із них коштує близько 120 тисяч доларів, стійкий до радіоелектронних перешкод, може бачити цілі на відстані 5 км. Він має робочу стелю 3000 метрів і дальність зв'язку 80 км, і регулярно використовується для пошуку цілей для систем M141 HIMARS (і їхніх ракет M31), які мають дальність дії 84 км. Однак, як і "Орлан", він не здатен працювати за температури навколишнього середовища, нижчої за -15°C (5°F).

Це буде перша зима для багатьох українських безпілотників. Деякі з них працюватимуть краще, ніж інші. Українське виробництво БПЛА є більш різноманітним і швидше впроваджує інновації та реагує на мінливі умови на полі бою, але держава лише нещодавно взяла на себе зобов'язання щодо їхнього масового виробництва, необхідного для масового випуску. Тим не менш, Залужний сказав, що їм потрібні технології як бойовий мультиплікатор, щоб вирватися зі статичної війни, і він каже, що вони матимуть необхідну кількість обладнання для проведення операцій до липня. Буде цікаво подивитися, що ж станеться насправді.

російське виробництво безпілотників відображає особливості російської армії. Вона виробляє багато, і більша частина з них довгий час б'є по українській обороні, поки та не перестане існувати, і тоді армія просувається на 1-2 кілометри. Вона досягає певного локального успіху. Тим часом Україна знищує артилерію, танки, БТРи та БМП швидше, ніж росія встигає їх виробляти чи відновлювати. У рф ще вистачить техніки на деякий час, але якщо війна і ці тенденції триватимуть ще пару років, то у неї закінчиться техніка задовго до того, як у України закінчиться територія.

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