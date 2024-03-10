росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер

Том Купер по гарячих слідах робить оновлення ситуації на фронті. І якщо на землі росіяни не можуть похвалитися успішними атаками і просуванням, то авіаударами вони демонструють свою вогневу міць і завдають втрат українським силам оборони. Окрім того, росіяни, напевно, знищили пускові установки і радар однієї української системи Patriot. Хоча Купер каже, що варто ще почекати додаткових фактів з цього приводу.

Ситуація... трохи звична..., але здебільшого незвична. Звичайно, політика навколо цієї війни – незалежно від того, де вона відбувається (тобто від Москви через Київ, Варшаву, Берлін, до Лондона і Парижа, а потім аж до Вашингтона) – залишається суцільним безладом. Отже, ця частина є "звичайною".

Але "незвичним" є те, як ведеться війна в Україні останніми днями. Я "сиджу" тут вже кілька днів, "чекаючи" на нові повідомлення про масштабні російські наземні атаки, але... "цвіркуни": жодних "новин" не надходить. Натомість надходять повідомлення про бої 4-5-6 і більше днів тому (як, наприклад, коли 92-а штурмова розгромила цілу російську механізовану штурмову групу, знищивши близько 16 танків і БМП, а також "обійнявши" близько 100+ орків в районі Кліщіївки). Дійсно, після тижнів інтенсивної активності та майже безперервних боїв, зараз відносно тихо.

Звісно, бої тривають, наприклад, росіяни продовжують намагатися наблизитися до Бердичів, Орлівки та Тоненького (на яке зараз, схоже, припадає основний тягар російських атак), розташованих на захід від Авдіївки, але на землі відбувається дуже мало "великих" атак. Натомість, більшість повідомлень стосуються атак з використанням планерних бомб, ракетних обстрілів та артобстрілів.

Вид спереду на російський винищувач-бомбардувальник Су-34, озброєний чотирма планерними бомбами УМПК на базі ФАБ-600М-62.

Наприклад...

Суми... за останні кілька днів було обстріляно багато сіл уздовж кордону. Місто Суми також: 6 березня два "Шахеди" розбили там житлові будинки.

Чугуїв, на схід від Харкова, зазнав сильного удару від кількох ЗРК С-300, розгорнутих як балістичні ракети. Було пошкоджено численні житлові будинки.

Куп'янськ був обстріляний залпом з реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган". Знову ж таки, було пошкоджено багато житлових будинків: двоє людей загинули. Багато інших українських населених пунктів з цього району також були уражені планерними бомбами, наприклад, Кислівка та Борова.

Далі на південь, на ділянці від Серебрянки через Кремінну до Бахмута, російські авіаудари були зафіксовані з Торського, Білогорівки, Серебрянки, Григорівки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Костянтинівки, Андріївки, Дружби, Торецька... Позиції ЗСУ між Спірним і Роздолівкою – на південь від Сіверська – також зазнали потужних ударів з реактивних систем залпового вогню.

Місце удару російської планерної бомби по позиціях ЗСУ на північ від Іванівського.

Якщо це погано, то ситуація в районі Авдіївки-Шахтарська ще гірша: Очеретине, Уманське, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар (і це лише деякі з них) стали мішенями для численних авіаційних бомб і щонайменше стількох же ударів з реактивних систем залпового вогню. У цьому районі також сильно постраждали населені пункти, розташовані за 10, 20 і навіть 40 кілометрів від них. Покровськ (7 березня влучили чотири С-300), Клебан-Бик (влучили до 4 УМПК), Нью-Йорк, Андріївка, Новоукраїнка. Це також місце, де чотири дні тому відбулося перше підтверджене влучання в українську пускову установку M142 HIMARS.

Певною мірою "логічно", що ця ділянка є найбільш ураженою, оскільки численні авіабази росії – від Мілерово до Ростова і Таганрога, а потім Приморсько-Ахтарська – знаходяться відносно близько, а українська протиповітряна оборона на цій ділянці фронту є найслабшою з усіх можливих. І навіть якщо так: зусилля української протиповітряної оборони, спрямовані на те, щоб відігнати ВКС, коштували дорого. Підтверджені втрати включають більшу частину цілого ЗРК С-300 (включно з радаром управління вогнем), три старі радари Р-18, щонайменше одну пускову установку NASAMS... і десятки ракет...

Пускова установка NASAMS на вантажівці-носії. Зазвичай пускову установку розвантажують перед розгортанням в бою.

Далі на захід українські позиції в районі Старомайорського зазнають сильних ударів касетних бомб МПК і УМПК, так само як і Роботине на передовій, і (вже зруйноване попередніми авіаударами) Мала Токмачка на північ від нього.

Правобережжя Дніпра також сильно обстрілюється – від Біленького Першого, через Нікополь, до Миколаївки, Херсона (місто і передмістя) та Олександрівки на узбережжі.

Далі на захід, в ніч з 7 на 8 березня був ще одна "шахедна" атака. За наявною інформацією, щонайменше 18 було збито лише в районі Одеси, щонайменше два на підходах до Миколаєва, в той час як одна керована ракета Х-59 і кілька С-300, розгорнуті як балістичні ракети, влучили в район Кіровограда.

Іншими словами: росіяни "дають українцям відчути" свою вогневу міць, тримають їх під зростаючим тиском і нав'язують виснаження. Читай: вони завдають втрат. За даними агентурної розвідки, понад 20 українських військовослужбовців гинуть внаслідок таких обстрілів – щодня. Понад 50 отримують поранення. Що б не робили ПСУ з усіма своїми заявами про збиті російські винищувачі-бомбардувальники, з 15 лютого ніякої кризи з іншого боку не спостерігається: навпаки, за повідомленнями, тільки за четвер по українській стороні було скинуто понад 100 планерних бомб. Ця кількість, ймовірно, збільшиться найближчими днями, оскільки росіяни розробили комплект УМПК для своїх бомб ФАБ-1500М-54 калібру 1500 кг (з 675 кг вибухівки).

Новітня версія комплекту УМПК для бомби FAB-1500M-54. Привертає увагу "балістичний ковпак", що покриває передню частину зброї для покращення її аеродинаміки (бомби серії М-54 насправді є не чим іншим, як "аеродинамічно ефективними").

Для порівняння, ось фотографія з російської майстерні, де старі ФАБ-1500М-54 переробляють на планерні бомби УМПК. Чітко видно щонайменше чотири таких боєприпаси, в тому числі два на передньому плані, один висить під підйомником, коли робітники тримають його в руках, і один на задньому плані праворуч.

Наразі незрозуміло, які літаки використовуються для розгортання такої важкої зброї. Наскільки мені відомо, Су-34 може нести принаймні одну (на жорсткій точці під центропланом, в "тунелі" між мотогондолами двигунів). Втім, дехто вважає, що УМПК з ФАБ-1500М-54 насправді розгортаються на бомбардувальниках Ту-22М-3. Достеменно відомо лише те, що з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано фінальне пікірування принаймні однієї такої планерної бомби.

Згори і знизу: дві послідовності з одного відео, що показують вхідний УМПК з боєголовкою FAB-1500M-54, а потім її вибух.

...що, своєю чергою, дає зрозуміти, що розширення української протиповітряної оборони і її повної і довготривалої ефективності ще попереду.

Знищили один Patriot(?) 9 березня "тупоголові командири" з Москви оприлюднили відео, на якому, як вони спочатку стверджували, було зафіксовано влучання в колону транспортних засобів, включаючи низку машин, пов'язаних із зенітно-ракетним комплексом С-300 (за номенклатурою ЦУКС/НАТО – "SA-10 Grumble").

Згодом це було "підвищено" до "ЗРК Patriot".

Відео можна знайти, наприклад, тут.

На відео можна побачити колону з чотирьох вантажівок, схоже, однотипних, разом з низкою менших, різних транспортних засобів:

Цілком можливо, що принаймні дві або три вантажівки в центрі колони були з пусковими установками.

За мить вся колона була знищена одним влучанням. За повідомленнями росіян, це була (квазі)балістична ракета "Іскандер" (інші стверджують, що це була реактивна система залпового вогню БМ-30 "Смерч" калібру 300 мм):

Тим часом з'явилося відео "після дії", і ось кілька кадрів з нього:

Я не впевнений на 100%, що саме було підбито, але схоже на те, що це була САУ та дві чи три пускові установки М901 із ЗРК МІМ-104 (або дві пускові установки та машина з електрогенераторами), тобто частина батальйону Patriot (найважливіші елементи якого були описані тут).

Що мене дивує, так це те, що українську колону обстрілюють, коли вона де-факто "рухається". Таке трапляється вкрай рідко. І, згідно з неофіційними російськими джерелами, ця колона була обстріляна десь в районі Сергіївки, приблизно за 80 км на схід/північний схід від Донецька.

У поєднанні з тим фактом, що росіяни вважали "вартим уваги" поцілити по такій колоні ракетою "Іскандер" (що, між тим, трапляється дуже рідко), змушує мене думати, що це міг бути один з підрозділів 138-ї бригади ППО, виявлений російськими БПЛА під час передислокації на наступну вогневу позицію.

Звичайно, поки що це залишається непідтвердженою інформацією. Нам доведеться почекати і подивитися, чи будуть оприлюднені якісь додаткові деталі – незалежно з чиєї сторони.

Але якщо виявиться, що це був елемент одного з українських ЗРК Patriot, це стане чудовим прикладом для "російського придушення ППО противника": незалежно від того, наскільки "оцінюється", що це не так, ВКС проводять подібні операції. Ми просто не знаємо про їхні наслідки, тому що українці ніколи не підтверджують і не заперечують, чи влучають у щось російські протирадарні ракети (і це добре, тому що ніхто не хоче розповідати росіянам, що з їхньої тактики і зброї працює, а що ні). Перш за все, росіяни, майже завжди,поєднують операції ВКС з операціями ГРУ (військової розвідки), артилерії та БПЛА.

Нарешті, набагато простіше і швидше доставити один "транспортер-переносник-пускову установку" "Іскандера" (або БМ-30) на відповідну вогневу позицію, ніж провести інструктаж екіпажів і підготувати цілу ударну групу бойових літаків для виконання цієї задачі. Думаю, про це варто пам'ятати і "фанатам" "дайте Україні F-16".

Доповнення № 1. Два дні тому українські військово-повітряні сили, схоже, завдали дуже точного удару по одному з російських передових штабів. Район, про який йдеться, не згадується. Своєю чергою, у п'ятницю пізно ввечері росіяни заявили, що український МіГ-29 був збитий в районі Покровська, приблизно в 60 км на схід від Донецька, і відеозапис, з якого було зроблено це повідомлення, схоже, підтверджує цю заяву:

("Для довідки": останній український МіГ-29 був заявлений збитим в Москві 5 березня, але як збитий в районі Миколаєва..., ймовірно, їхніми МіГ-31 або Су-35, які використовували ракети Р-37М дальнього радіусу дії "повітря-повітря").

Доповнення № 2. Українці знищили один з російських ЗРК "Бук"/СА-17 "Телар"

Доповнення № 3. Згідно з повідомленнями в російських соціальних мережах, минулої ночі по авіабазі Таганрог щось (українське) вдарило. Спочатку повідомлялося про пошкодження одного літака А-50, який стояв там більше тижня: тим часом ця інформація була "оновлена" на "знищений".

Якщо це правда, то так: за моїми підрахунками, у ВКС залишилося всього 6 або 7 А-50У з А-100.

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