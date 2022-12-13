Росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер

Українська енергосистема. Після загалом восьми хвиль ракетних ударів (остання з них увечері 6 грудня: вона включала щонайменше 16 "Шахід-136" і була націлена на ДТЕК, найбільшу приватну енергетичну компанію України), понад 40% високовольтної мережі України серйозно пошкоджено, так само як і аналогічний відсоток теплових і гідроелектростанцій. Це означає: українська електромережа зараз знаходиться в дуже поганому стані, і жоден з одного мільйона електрогенераторів, поставлених Заходом, цього не змінить. Результатом є численні відключення електроенергії в Києві та околицях, частині Дніпропетровської та Одеської областей. Значна частина Сумської та Кременчуцької (мабуть таки Полтавської – iPress) областей залишається без опалення вже більше тижня. Аварійні ремонтні роботи тривають, але, ймовірно, це займе ще кілька днів - тим більше, що значна частина енергосистеми, яка залишилася, перевантажена споживанням, а отже, "нестабільна", в той час як більшість важкого обладнання, знищеного російськими ракетними ударами, потребує буквально тижнів для заміни, або його загалом важко відремонтувати... Через це влада знову і знову змушена запроваджувати аварійні вимкнення електроенергії.
Щодо того, чому і як це відбувається з електромережами - в сенсі задіяних технологій - не можу не порекомендувати статтю за посиланням: Що з електрикою? Як росія руйнує енергетичну інфраструктуру.
Крім того, в ніч з 9 на 10 грудня росіяни звідкись зі східного узбережжя Азовського моря випустили по півдню України потік з 15 баражуючих боєприпасів "Шахед". Десять з них були збиті на підльоті до Херсона (4), Миколаєва (4) та Одеси (2), але п'ять, що пролетіли, вивели з ладу енергопостачання останньої: відтоді 1,3-1,5 млн. українців в Одеській області залишаються без світла, тепла та води. За оцінками місцевого енергопостачальника ДТЕК Одеса, ремонтні роботи, ймовірно, триватимуть 2-3 місяці. Місцева влада поспішила офіційно скоротити цей термін до кількох днів, але я думаю, що зараз ніхто не може сказати точно: навіть після завершення аварійних робіт все одно знадобиться час (скажімо, дні), щоб відновити електромережу, стабілізувати її і змусити працювати... Не дивно, що місцева влада рекомендує евакуюватися тим, хто вважає, що у них можуть виникнути проблеми, пов'язані з цим.
Щоб переконатися: це не просто "ой, вночі немає світла на вулицях", не "не можу зарядити смартфон" чи "блін, сьогодні немає інтернету". Це дуже серйозна криза. Коли немає електрики і води, мало того, що лікарні, будинки для людей похилого віку, дитячі садки і школи будуть відчувати зростаючі проблеми з функціонуванням, так ще й більша частина економіки завмирає. Людина в буквальному сенсі не може приготувати собі навіть чашку кави або чаю, не кажучи вже про неможливість змити в туалеті або прийняти душ: це, безумовно, спричинить проблеми з гігієною. Якщо ситуація збережеться і будинки не опалюватимуться довше, то це створить додаткові проблеми з водопостачанням, адже при замерзанні труби будуть лопатися... Безумовно, виникнуть проблеми із забезпеченням продуктами харчування, адже морозильні камери не працюють: звичайно, можна зберігати продукти на вулиці, там досить холодно, але спробуйте це зробити в кількості, необхідній для забезпечення 1,3-1,5 млн людей, або спробуйте запустити птахофабрики без електрики і води, а це означає, що не буде яєць і курятини, але, ймовірно, будуть мільйони мертвих птахів, що знову ж таки небезпечно для здоров'я... Інший приклад: спробуйте подоїти стільки корів, щоб виробити достатньо молока для забезпечення населення - без електричних доїльних апаратів.
Відсутність електроенергії спричинить проблеми з транспортом, а отже, і з постачанням як цивільного населення, так і ЗСУ: в цьому плані добре, що українці змусили росіян вчасно вийти з Херсона (що, в свою чергу, дозволило частково евакуювати і місцеве населення), інакше, якщо б росіяни все ще залишалися на західному березі Дніпра, ситуація була б ще більш критичною. А ще є такі питання, як безпека (немає світла, немає телефонів, а отже, немає можливості викликати поліцію).
Повітряна/ракетна війна. Всупереч очікуванням деяких мрійників на Заході (особливо тих, хто серйозно вважає, що будь-який із західних урядів може справити враження на контрольований КВІР режим в Тегерані; див. мою останню доповідь), і незважаючи на постійно зростаючі заворушення всередині країни, Іран, як повідомляється, поставив чергову партію дронів "Шахед-136" до росії. За даними розвідки, близько 150 одиниць.
Вже зараз зрозуміло: на відміну від російських "Орланів", вони не чутливі ні до морозів, ні до дощу, ні навіть до снігу. Якщо і є якесь "обмеження" для їх роботи, то це дійсно погана погода і (дякую за чудове запитання з цього приводу!) кількість пунктів управління, яку іранці поки що змогли забезпечити. Судячи з усього, останнє обмежує кількість шахідів, які росіяни можуть розгорнути, приблизно до 15, можливо, 17 "одночасно".
З іншого боку, привертає увагу той факт, що останні два удари "Шахідів" відбулися вночі, і обидва призвели до того, що кілька "мопедів" (українське назва, заснована на звуці їхніх двигунів) прорвалися і завдали шкоди, і дійсно завдали дуже точних ударів (більш точних, ніж могли б завдати російські балістичні і крилаті ракети). Схоже, що це підтверджує тезу про те, що виснаження (див.: втрати) зменшило здатність українських ВПС продовжувати перехоплення "в будь-який час доби". У зв'язку з цим ЗСУ позбавлені "першої лінії оборони" від таких повітряних ударів і обмежені "другою і третьою лінією оборони": ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) та зенітні гармати. Вони, в свою чергу, набагато менш гнучкі, ніж пілотовані перехоплювачі.
Крім Одеси, росіяни регулярно і потужно обстрілюють Сумську область (щодня фіксується понад 50 ракетно-артилерійських обстрілів), а також Херсон. Внаслідок їхніх ракетних ударів в ніч з 9 на 10 грудня в Херсоні влучили в лікарню, а також об'єкти інфраструктури, кілька магазинів і складів, загинуло щонайменше двоє і поранено вісім осіб. Іншими словами: що б там не забезпечили ЗСУ на східному та південному березі Дніпра (а точне поширення будь-якого можливого успіху там залишається під великим знаком питання), цього недостатньо, щоб витіснити російські реактивні системи залпового вогню та далекобійну артилерію за межі досяжності обстрілюваного міста. Єдина хороша новина - опалення відновлено приблизно на 60 % території міста...
Звісно ж, ЗСУ продовжують завдавати ударів у відповідь. Як відомо, в ніч з 4 на 5 грудня вони задіяли щонайменше чотири безпілотники Ту-141/143 для нанесення ударів по АБ "Енгельс-2" та АБ "Дігілєво". З того часу точаться дискусії щодо наслідків цієї атаки. Забігаючи наперед: так, хоча, наприклад, Енгельс-2 був захищений двома ЗРК С-400, безпілотники прорвалися, зрештою, змусивши ВКС відкликати більшість своїх оперативних бомбардувальників з обох авіабаз.
Враховуючи нездатність двох ЗРК С-400 захистити таку важливу базу, це виведення було єдиним можливим рішенням. ВКС має лише близько двох десятків діючих Ту-95МС, їх виробництво закінчилося ще до народження більшості з тих, хто збирається це читати, і тому вони є цінними. Немає сенсу тримати їх на "беззахисних і мирних" авіабазах так близько до України. При цьому ні Енгельс-2, ні Дігілєво не є "ядерними базами": це не працює таким чином. В росії ядерна зброя контролюється Росгвардією (підконтрольною путіну) і зберігається у власних сховищах. Тобто, спочатку їх потрібно було б привезти до Енгельса та подібних баз, щоб розгорнути бомбардувальники ВКС.
Зрештою, ВКС і надалі використовуватимуть свої Ту-95, і Ту-160, і Ту-22М-3 проти України - але вже з іншого місця. Після поповнення своїх виснажених запасів крилатих ракет, зрозуміло.
Таким чином, це був успіх, так, але тимчасовий. Я все ж вважаю, що ЗСУ вчинили набагато краще, підірвавши через кілька годин склад палива на АБ "Курськ": такі удари можуть вивести з ладу ціле крило винищувачів-бомбардувальників ВКС як мінімум на кілька діб.
Менш зрозумілим для мене є удар українців двома безпілотниками по заводу "Слава" в Брянській області (близько 50 км від кордону. Його підпалили 11 грудня). Не знаю, що там вироблялося, тому не розумію, чому це місце було настільки важливим.
Набагато ефективнішою була комбінація ударів з РСЗВ M142 HIMARS та БПЛА по щонайменше дев'яти російських штабах і складах на півдні Запорізької області (два в Мелітополі і три в районі Токмака), а також, за допомогою БПЛА, по трьох-чотирьох на Кримському півострові. Кажуть, що зсрф зазнали понад 300 осіб втрат, і тепер я вже не дивуюся, що всі "онлайн-росіяни" твердо переконані в тому, що в цьому районі буде наступ українських військ.
На жаль, 11 грудня українські військово-повітряні сили втратили Мі-8: він влетів у житловий будинок, в результаті чого загинув весь екіпаж.
Східна Україна. За словами путіна, в Україні вже розгорнуто не лише резервістів, але й 150 000 молодих призовників, і "цього достатньо": побачимо, чи справді цього "достатньо", а особливо, як довго понівечена логістична система зсрф зможе забезпечувати їх постачання цього разу, і це взимку.
Загалом, росіяни продовжували проводити свої атаки "наскок зерґів" протягом більшої частини цього тижня. Зараз причина очевидна: вони будують лінію оборони на 20-30 кілометрів далі в тил, передусім на заході Луганщини, але також в деяких районах Донецької, південної Запорізької, північної частини Маріуполя і на схід від Дніпра. Іншими словами: путін/Суровікін виграють час тисячами вбитих резервістів, сподіваючись, що вони зможуть розвинути оборону, достатньо сильну, щоб зупинити український наступ, коли б він не настав (ймовірно, як тільки земля замерзне, наприкінці грудня або на початку січня) або, принаймні, запобігти черговому катастрофічному обвалу лінії фронту, як це вже двічі траплялося з кінця серпня.
Битва за Донбас. За даними британської розвідки, ділянка фронту від кордону до Сватового зараз утримується 1-ю гвардійською танковою армією (ГТА): вона була повністю зруйнована за перші сім місяців війни і "реконструйована" за допомогою мобілізованих резервістів протягом останніх двох місяців. Тим часом, там може бути близько 500 основних бойових танків і понад 20 000 військовослужбовців.
Район Сватового зараз утримується потужною концентрацією, номінально, "розрізнених" підрозділів зсрф, які були відновлені за рахунок резервістів. З півночі на південь вони включають 2-гу гвардійську мотострілецьку, 4-ту гвардійську танкову і 47-му гвардійську танкову дивізії, а також дві мотострілецькі бригади за підтримки однієї ракетної бригади. В їх тилу новозбудовану лінію оборони утримують три бригади спецназу.
Російський Т-80 в районі Сватового, близько тижня тому.
Район Кремінної утримується 144-ю мотострілецькою дивізією, посиленою 3-ю бригадою спецназу, 3-ю мотострілецькою дивізією та 208-м полком "ЛНР". За останні кілька днів їм вдалося примусити частини 25-ї та 95-ї повітряно-десантних бригад відійти з Червонопопівки (північніше Кремінної). Схоже, ЗСУ доведеться шукати інший шлях до цього населеного пункту.
Сіверськ. Вже третій день росіяни, а це БАРС-7 та 74-а гвардійська мотострілецька бригада, ведуть безперервні обстріли Білогорівки (це та, що на Сіверському Дінці, яку утримує 27-а мотострілецька бригада Нацгвардії). При цьому, на південь від неї тим часом контратакує... Білогорівку (та що між Яковлівкою та Василівкою) українська 10-та гірсько-штурмова бригада.
Бахмут... повністю зруйноване місто утримують підрозділи 71-ї єгерської, 4-ї бригади швидкого реагування, 58-ї мотострілецької, 112-ї та 241-ї тероборони, а також два чеченських батальйони (ім. Джохара Дудаєва та ім. Шейха Мансура) за підтримки 44-ї бригади артилерії. Батальйон Кастуса Калиновського все ще знаходиться в місті, але Грузинський легіон, схоже, був виведений після того, як зазнав значних втрат під час атаки на Ваґнера на південь від міста наприкінці листопада. Також були виведені 30-та і 93-тя мехбригади, принаймні, з першої лінії оборони. По суті: це означає, що ЗСУ не просто посилили, а повністю замінили свої виснажені (93-тя) та/або побиті частини (30-та) на цій ділянці. Зроблено це було ціною певних втрат місцевості (докладніше див. нижче).
Протягом останніх, скажімо, двох тижнів росіяни зосередилися на подоланні відкритої місцевості на схід від міста і наразі наступають на Бахмут з північного сходу, сходу, південного сходу та півдня. Надходять суперечливі повідомлення про те, чи вдалося їм закріпитися на східних околицях і вийти на вулицю Федора Максименка на південному сході (очевидно, найбільш критична ділянка фронту, останні два-три дні). Вони взяли під контроль більшу частину місцевого сміттєзвалища (або українці залишили його їм). Здається, замінюючи свої побиті підрозділи, ЗСУ відійшли приблизно на 200 метрів на сході, і приблизно на 100 метрів на південному сході, але, в свою чергу, я не впевнений, що росіяни все ще знаходяться в південному Опитному (насправді, за даними даних розвідки, українці контратакують в Іванграді, починаючи приблизно з 6 або 7 грудня; просто не знайшов жодних доказів цього).
Тим не менш, ходять чутки, що зсрф вдосконалюють свою тактику: очолювані спецназом, який постійно намагається знайти слабкі місця в українських позиціях, вони просуваються на захід від Опитного (зараз утримується 54-ю мотострілецькою та/або 71-ю єгерською; 30-та, здається, виведена), і кожен "наскок зерґів" підтримується авіаударами, і все це з великою кількістю артилерії. Дійсно, деякі росіяни повідомляють про "особливо точні" повітряні удари: не маю жодного уявлення навіть про те, як вони можуть це знати, тому що більшість повітряних ударів ВКС (і Ваґнера) все ще наносяться в режимі "насипай і молися", коли менше 1% випущених боєприпасів, ймовірно, взагалі влучає в що-небудь.
Далі на південь росіяни наступають на Кліщіївку і на захід від Курдюмівки (з українського боку утримують позиції 58-а мотострілецька і 62-а мехбригада за підтримки 3-ї танкової). Невідомо, чого вони там хочуть досягти, окрім того, щоб їх порізали на шматки, звичайно, адже для цього їм доведеться вийти з укриття і просуватися відкритим полем назустріч українцям, які добре закріпилися на ланцюжку невисоких пагорбів на захід від них. Звісно досить: яка путіну та/або Суровікіну різниця...?
Торецьк. Новими (для мене) є російські атаки на Дружбу та Північне, два села на північно-східній стороні Торецька. Обидва були здійснені з Майорська (захопленого наприкінці листопада), і обидва були відбиті, але, гадаю, нам потрібно стежити за цим районом відтепер.
Авдіївка. Як не дивно, але, схоже, тиждень у цьому районі пройшов спокійно.
Ділянка Первомайське-Піски. 56-а мотострілецька не тільки міцно тримається в Первомайському: місцями в період з 2 по 4 грудня вона контратакувала в південно-східному напрямку і вибила залишки 100-ї мотострілецької бригади (ДНР) з Первомайського, по недобудованій трасі, аж до південної сторони центральної частини Пісків. Іншими словами: сепаратисти втратили близько двох місяців свого "завоювання" на цій ділянці.
Мар'їнка. Два дні тому там відбулися запеклі бої, оскільки росіяни спробували обійти це місце, щоб атакувати Побєду, і були відбиті.
Вугледар. За даними розвідки, 72-а бригада (за підтримки частин 1-ї танкової) не тільки відбила неодноразові атаки 155-ї гвардійської морської піхотної бригади, а й завдала їй великих втрат у Павлівці. Можливо, навіть контратакувала на південний схід від цього села. Якщо так, то це стане не лише другою російською бригадою, розгромленою в Павлівці за останній місяць, але й "належним" завершенням хаотичних і катастрофічних зусиль росії в цьому районі.
12 грудня 2022 року.