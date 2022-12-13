Росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер

Том Купер розповідає про атаку росіян на українську енергосистему та які це матиме наслідки для армії, населення та економіки країни. Він розповідає насамперед Заходу, що означає навіть локальний блекаут, який спіткав Одеську область. Австрійський воєнний аналітик також оцінює ситуацію навколо Бахмута та намагання росіян вибудувати лінію оборони на Луганщині коштом втрат мобілізованих в контратаках на українців. Головне: Купер позитивно оцінює успішні атаки українців на російські авіабази в росії та штаби на Південному напрямку.

Українська енергосистема. Після загалом восьми хвиль ракетних ударів (остання з них увечері 6 грудня: вона включала щонайменше 16 "Шахід-136" і була націлена на ДТЕК, найбільшу приватну енергетичну компанію України), понад 40% високовольтної мережі України серйозно пошкоджено, так само як і аналогічний відсоток теплових і гідроелектростанцій. Це означає: українська електромережа зараз знаходиться в дуже поганому стані, і жоден з одного мільйона електрогенераторів, поставлених Заходом, цього не змінить. Результатом є численні відключення електроенергії в Києві та околицях, частині Дніпропетровської та Одеської областей. Значна частина Сумської та Кременчуцької (мабуть таки Полтавської – iPress) областей залишається без опалення вже більше тижня. Аварійні ремонтні роботи тривають, але, ймовірно, це займе ще кілька днів - тим більше, що значна частина енергосистеми, яка залишилася, перевантажена споживанням, а отже, "нестабільна", в той час як більшість важкого обладнання, знищеного російськими ракетними ударами, потребує буквально тижнів для заміни, або його загалом важко відремонтувати... Через це влада знову і знову змушена запроваджувати аварійні вимкнення електроенергії.

Щодо того, чому і як це відбувається з електромережами - в сенсі задіяних технологій - не можу не порекомендувати статтю за посиланням: Що з електрикою? Як росія руйнує енергетичну інфраструктуру.

Крім того, в ніч з 9 на 10 грудня росіяни звідкись зі східного узбережжя Азовського моря випустили по півдню України потік з 15 баражуючих боєприпасів "Шахед". Десять з них були збиті на підльоті до Херсона (4), Миколаєва (4) та Одеси (2), але п'ять, що пролетіли, вивели з ладу енергопостачання останньої: відтоді 1,3-1,5 млн. українців в Одеській області залишаються без світла, тепла та води. За оцінками місцевого енергопостачальника ДТЕК Одеса, ремонтні роботи, ймовірно, триватимуть 2-3 місяці. Місцева влада поспішила офіційно скоротити цей термін до кількох днів, але я думаю, що зараз ніхто не може сказати точно: навіть після завершення аварійних робіт все одно знадобиться час (скажімо, дні), щоб відновити електромережу, стабілізувати її і змусити працювати... Не дивно, що місцева влада рекомендує евакуюватися тим, хто вважає, що у них можуть виникнути проблеми, пов'язані з цим.

Щоб переконатися: це не просто "ой, вночі немає світла на вулицях", не "не можу зарядити смартфон" чи "блін, сьогодні немає інтернету". Це дуже серйозна криза. Коли немає електрики і води, мало того, що лікарні, будинки для людей похилого віку, дитячі садки і школи будуть відчувати зростаючі проблеми з функціонуванням, так ще й більша частина економіки завмирає. Людина в буквальному сенсі не може приготувати собі навіть чашку кави або чаю, не кажучи вже про неможливість змити в туалеті або прийняти душ: це, безумовно, спричинить проблеми з гігієною. Якщо ситуація збережеться і будинки не опалюватимуться довше, то це створить додаткові проблеми з водопостачанням, адже при замерзанні труби будуть лопатися... Безумовно, виникнуть проблеми із забезпеченням продуктами харчування, адже морозильні камери не працюють: звичайно, можна зберігати продукти на вулиці, там досить холодно, але спробуйте це зробити в кількості, необхідній для забезпечення 1,3-1,5 млн людей, або спробуйте запустити птахофабрики без електрики і води, а це означає, що не буде яєць і курятини, але, ймовірно, будуть мільйони мертвих птахів, що знову ж таки небезпечно для здоров'я... Інший приклад: спробуйте подоїти стільки корів, щоб виробити достатньо молока для забезпечення населення - без електричних доїльних апаратів.

Відсутність електроенергії спричинить проблеми з транспортом, а отже, і з постачанням як цивільного населення, так і ЗСУ: в цьому плані добре, що українці змусили росіян вчасно вийти з Херсона (що, в свою чергу, дозволило частково евакуювати і місцеве населення), інакше, якщо б росіяни все ще залишалися на західному березі Дніпра, ситуація була б ще більш критичною. А ще є такі питання, як безпека (немає світла, немає телефонів, а отже, немає можливості викликати поліцію).

Повітряна/ракетна війна. Всупереч очікуванням деяких мрійників на Заході (особливо тих, хто серйозно вважає, що будь-який із західних урядів може справити враження на контрольований КВІР режим в Тегерані; див. мою останню доповідь), і незважаючи на постійно зростаючі заворушення всередині країни, Іран, як повідомляється, поставив чергову партію дронів "Шахед-136" до росії. За даними розвідки, близько 150 одиниць.

Вже зараз зрозуміло: на відміну від російських "Орланів", вони не чутливі ні до морозів, ні до дощу, ні навіть до снігу. Якщо і є якесь "обмеження" для їх роботи, то це дійсно погана погода і (дякую за чудове запитання з цього приводу!) кількість пунктів управління, яку іранці поки що змогли забезпечити. Судячи з усього, останнє обмежує кількість шахідів, які росіяни можуть розгорнути, приблизно до 15, можливо, 17 "одночасно".

З іншого боку, привертає увагу той факт, що останні два удари "Шахідів" відбулися вночі, і обидва призвели до того, що кілька "мопедів" (українське назва, заснована на звуці їхніх двигунів) прорвалися і завдали шкоди, і дійсно завдали дуже точних ударів (більш точних, ніж могли б завдати російські балістичні і крилаті ракети). Схоже, що це підтверджує тезу про те, що виснаження (див.: втрати) зменшило здатність українських ВПС продовжувати перехоплення "в будь-який час доби". У зв'язку з цим ЗСУ позбавлені "першої лінії оборони" від таких повітряних ударів і обмежені "другою і третьою лінією оборони": ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) та зенітні гармати. Вони, в свою чергу, набагато менш гнучкі, ніж пілотовані перехоплювачі.

Крім Одеси, росіяни регулярно і потужно обстрілюють Сумську область (щодня фіксується понад 50 ракетно-артилерійських обстрілів), а також Херсон. Внаслідок їхніх ракетних ударів в ніч з 9 на 10 грудня в Херсоні влучили в лікарню, а також об'єкти інфраструктури, кілька магазинів і складів, загинуло щонайменше двоє і поранено вісім осіб. Іншими словами: що б там не забезпечили ЗСУ на східному та південному березі Дніпра (а точне поширення будь-якого можливого успіху там залишається під великим знаком питання), цього недостатньо, щоб витіснити російські реактивні системи залпового вогню та далекобійну артилерію за межі досяжності обстрілюваного міста. Єдина хороша новина - опалення відновлено приблизно на 60 % території міста...

Звісно ж, ЗСУ продовжують завдавати ударів у відповідь. Як відомо, в ніч з 4 на 5 грудня вони задіяли щонайменше чотири безпілотники Ту-141/143 для нанесення ударів по АБ "Енгельс-2" та АБ "Дігілєво". З того часу точаться дискусії щодо наслідків цієї атаки. Забігаючи наперед: так, хоча, наприклад, Енгельс-2 був захищений двома ЗРК С-400, безпілотники прорвалися, зрештою, змусивши ВКС відкликати більшість своїх оперативних бомбардувальників з обох авіабаз.

Враховуючи нездатність двох ЗРК С-400 захистити таку важливу базу, це виведення було єдиним можливим рішенням. ВКС має лише близько двох десятків діючих Ту-95МС, їх виробництво закінчилося ще до народження більшості з тих, хто збирається це читати, і тому вони є цінними. Немає сенсу тримати їх на "беззахисних і мирних" авіабазах так близько до України. При цьому ні Енгельс-2, ні Дігілєво не є "ядерними базами": це не працює таким чином. В росії ядерна зброя контролюється Росгвардією (підконтрольною путіну) і зберігається у власних сховищах. Тобто, спочатку їх потрібно було б привезти до Енгельса та подібних баз, щоб розгорнути бомбардувальники ВКС.

Зрештою, ВКС і надалі використовуватимуть свої Ту-95, і Ту-160, і Ту-22М-3 проти України - але вже з іншого місця. Після поповнення своїх виснажених запасів крилатих ракет, зрозуміло.

Таким чином, це був успіх, так, але тимчасовий. Я все ж вважаю, що ЗСУ вчинили набагато краще, підірвавши через кілька годин склад палива на АБ "Курськ": такі удари можуть вивести з ладу ціле крило винищувачів-бомбардувальників ВКС як мінімум на кілька діб.

Менш зрозумілим для мене є удар українців двома безпілотниками по заводу "Слава" в Брянській області (близько 50 км від кордону. Його підпалили 11 грудня). Не знаю, що там вироблялося, тому не розумію, чому це місце було настільки важливим.

Набагато ефективнішою була комбінація ударів з РСЗВ M142 HIMARS та БПЛА по щонайменше дев'яти російських штабах і складах на півдні Запорізької області (два в Мелітополі і три в районі Токмака), а також, за допомогою БПЛА, по трьох-чотирьох на Кримському півострові. Кажуть, що зсрф зазнали понад 300 осіб втрат, і тепер я вже не дивуюся, що всі "онлайн-росіяни" твердо переконані в тому, що в цьому районі буде наступ українських військ.

На жаль, 11 грудня українські військово-повітряні сили втратили Мі-8: він влетів у житловий будинок, в результаті чого загинув весь екіпаж.

Східна Україна. За словами путіна, в Україні вже розгорнуто не лише резервістів, але й 150 000 молодих призовників, і "цього достатньо": побачимо, чи справді цього "достатньо", а особливо, як довго понівечена логістична система зсрф зможе забезпечувати їх постачання цього разу, і це взимку.

Загалом, росіяни продовжували проводити свої атаки "наскок зерґів" протягом більшої частини цього тижня. Зараз причина очевидна: вони будують лінію оборони на 20-30 кілометрів далі в тил, передусім на заході Луганщини, але також в деяких районах Донецької, південної Запорізької, північної частини Маріуполя і на схід від Дніпра. Іншими словами: путін/Суровікін виграють час тисячами вбитих резервістів, сподіваючись, що вони зможуть розвинути оборону, достатньо сильну, щоб зупинити український наступ, коли б він не настав (ймовірно, як тільки земля замерзне, наприкінці грудня або на початку січня) або, принаймні, запобігти черговому катастрофічному обвалу лінії фронту, як це вже двічі траплялося з кінця серпня.

Битва за Донбас. За даними британської розвідки, ділянка фронту від кордону до Сватового зараз утримується 1-ю гвардійською танковою армією (ГТА): вона була повністю зруйнована за перші сім місяців війни і "реконструйована" за допомогою мобілізованих резервістів протягом останніх двох місяців. Тим часом, там може бути близько 500 основних бойових танків і понад 20 000 військовослужбовців.

Район Сватового зараз утримується потужною концентрацією, номінально, "розрізнених" підрозділів зсрф, які були відновлені за рахунок резервістів. З півночі на південь вони включають 2-гу гвардійську мотострілецьку, 4-ту гвардійську танкову і 47-му гвардійську танкову дивізії, а також дві мотострілецькі бригади за підтримки однієї ракетної бригади. В їх тилу новозбудовану лінію оборони утримують три бригади спецназу.

Російський Т-80 в районі Сватового, близько тижня тому.

Район Кремінної утримується 144-ю мотострілецькою дивізією, посиленою 3-ю бригадою спецназу, 3-ю мотострілецькою дивізією та 208-м полком "ЛНР". За останні кілька днів їм вдалося примусити частини 25-ї та 95-ї повітряно-десантних бригад відійти з Червонопопівки (північніше Кремінної). Схоже, ЗСУ доведеться шукати інший шлях до цього населеного пункту.

Сіверськ. Вже третій день росіяни, а це БАРС-7 та 74-а гвардійська мотострілецька бригада, ведуть безперервні обстріли Білогорівки (це та, що на Сіверському Дінці, яку утримує 27-а мотострілецька бригада Нацгвардії). При цьому, на південь від неї тим часом контратакує... Білогорівку (та що між Яковлівкою та Василівкою) українська 10-та гірсько-штурмова бригада.

Бахмут... повністю зруйноване місто утримують підрозділи 71-ї єгерської, 4-ї бригади швидкого реагування, 58-ї мотострілецької, 112-ї та 241-ї тероборони, а також два чеченських батальйони (ім. Джохара Дудаєва та ім. Шейха Мансура) за підтримки 44-ї бригади артилерії. Батальйон Кастуса Калиновського все ще знаходиться в місті, але Грузинський легіон, схоже, був виведений після того, як зазнав значних втрат під час атаки на Ваґнера на південь від міста наприкінці листопада. Також були виведені 30-та і 93-тя мехбригади, принаймні, з першої лінії оборони. По суті: це означає, що ЗСУ не просто посилили, а повністю замінили свої виснажені (93-тя) та/або побиті частини (30-та) на цій ділянці. Зроблено це було ціною певних втрат місцевості (докладніше див. нижче).

Протягом останніх, скажімо, двох тижнів росіяни зосередилися на подоланні відкритої місцевості на схід від міста і наразі наступають на Бахмут з північного сходу, сходу, південного сходу та півдня. Надходять суперечливі повідомлення про те, чи вдалося їм закріпитися на східних околицях і вийти на вулицю Федора Максименка на південному сході (очевидно, найбільш критична ділянка фронту, останні два-три дні). Вони взяли під контроль більшу частину місцевого сміттєзвалища (або українці залишили його їм). Здається, замінюючи свої побиті підрозділи, ЗСУ відійшли приблизно на 200 метрів на сході, і приблизно на 100 метрів на південному сході, але, в свою чергу, я не впевнений, що росіяни все ще знаходяться в південному Опитному (насправді, за даними даних розвідки, українці контратакують в Іванграді, починаючи приблизно з 6 або 7 грудня; просто не знайшов жодних доказів цього).

Тим не менш, ходять чутки, що зсрф вдосконалюють свою тактику: очолювані спецназом, який постійно намагається знайти слабкі місця в українських позиціях, вони просуваються на захід від Опитного (зараз утримується 54-ю мотострілецькою та/або 71-ю єгерською; 30-та, здається, виведена), і кожен "наскок зерґів" підтримується авіаударами, і все це з великою кількістю артилерії. Дійсно, деякі росіяни повідомляють про "особливо точні" повітряні удари: не маю жодного уявлення навіть про те, як вони можуть це знати, тому що більшість повітряних ударів ВКС (і Ваґнера) все ще наносяться в режимі "насипай і молися", коли менше 1% випущених боєприпасів, ймовірно, взагалі влучає в що-небудь.

Далі на південь росіяни наступають на Кліщіївку і на захід від Курдюмівки (з українського боку утримують позиції 58-а мотострілецька і 62-а мехбригада за підтримки 3-ї танкової). Невідомо, чого вони там хочуть досягти, окрім того, щоб їх порізали на шматки, звичайно, адже для цього їм доведеться вийти з укриття і просуватися відкритим полем назустріч українцям, які добре закріпилися на ланцюжку невисоких пагорбів на захід від них. Звісно досить: яка путіну та/або Суровікіну різниця...?

Торецьк. Новими (для мене) є російські атаки на Дружбу та Північне, два села на північно-східній стороні Торецька. Обидва були здійснені з Майорська (захопленого наприкінці листопада), і обидва були відбиті, але, гадаю, нам потрібно стежити за цим районом відтепер.

Авдіївка. Як не дивно, але, схоже, тиждень у цьому районі пройшов спокійно.

Ділянка Первомайське-Піски. 56-а мотострілецька не тільки міцно тримається в Первомайському: місцями в період з 2 по 4 грудня вона контратакувала в південно-східному напрямку і вибила залишки 100-ї мотострілецької бригади (ДНР) з Первомайського, по недобудованій трасі, аж до південної сторони центральної частини Пісків. Іншими словами: сепаратисти втратили близько двох місяців свого "завоювання" на цій ділянці.

Мар'їнка. Два дні тому там відбулися запеклі бої, оскільки росіяни спробували обійти це місце, щоб атакувати Побєду, і були відбиті.

Вугледар. За даними розвідки, 72-а бригада (за підтримки частин 1-ї танкової) не тільки відбила неодноразові атаки 155-ї гвардійської морської піхотної бригади, а й завдала їй великих втрат у Павлівці. Можливо, навіть контратакувала на південний схід від цього села. Якщо так, то це стане не лише другою російською бригадою, розгромленою в Павлівці за останній місяць, але й "належним" завершенням хаотичних і катастрофічних зусиль росії в цьому районі.

12 грудня 2022 року.

Джерело