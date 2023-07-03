росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер

У черговому оновленні про воєнні дії на українському фронті Том Купер іронізує щодо нової тактики росіян збивати крилаті ракети Storm Shadow за допомогою власних зенітно-ракетних комплексів, а не ракет, випущених з них. Поле бою у Запорізькій області військовий експерт порівняв із "партією в шахи". Він констатує, що на цьому напрямі ЗСУ відкрили наступ на 2-у лінію російської оборони, і прогнозує, що ворог проводитиме ще більше своїх контратак…

Червень був довгим місяцем. Багато подій, багато роботи, і хоча я погано вмію робити прогнози (саме тому я, зазвичай, їх уникаю), свербіж у мізинці підказує мені, що липень буде таким же. Звісно, останніми днями я був дуже зайнятий, і тому встиг зробити лише кілька "спорадичних флеш-оновлень" на Facebook. Отже, настав час для "більшого" оновлення тут...

Стратегія. Відволікає Франція

Не встиг я розпочати цю новину з обговорення ідіотської, але систематичної некомпетентності західної політики, спеціалізації нашої олігархії на "адмініструванні статус-кво" та латентної нездатності системи вирішувати будь-які питання, що постають перед нею. Яке ж тоді здивування, що саме Франція "майже" розвалилася останніми днями, а не російські фронти...

Але ж я педантичний і саркастичний, тож не можу уникнути висновку, що в цих "проблемах у Франції" є щось обнадійливе: згадайте, що наприкінці 18-го століття саме революція в цій країні змусила рухатися багато каменів...

...ах, ну давайте перейдемо до "війни"...

Повітряна/ракетна війна. Нова тактика перехоплення Storm Shadow власними ЗРК

Рано-вранці 29 червня з району Токмака надійшли повідомлення про численні детонації. Пізніше вдень той самий район знову зазнав обстрілу. За даними чуток, об'єктом обстрілу був один із російських передових складів боєприпасів і майданчик ЗРК С-300, що його захищав. За останні кілька днів ПСУ і ЗСУ також завдали ударів по Приморську і Бердянському аеропорту: останній є основною передовою оперативною базою для ударних вертольотів ВКС.

Приємним моментом у цьому всьому є те, що сьогодні російські "Панцирі" "успішно перехоплюють" Storm Shadows, на кшталт цього:

...не можу не зробити висновок, що вважаю російську тактику перехоплення ракет власними засобами, а не ракетами, випущеними тими ж засобами – гігантським стрибком вперед...

...і ще я сподіваюся, що вони можуть вдосконалити це "скоро", і спробувати перехоплювати своїми руками замість цього...

З інших новин такого роду: в ніч з 1 на 2 липня росіяни випустили по Києву три крилаті ракети "Калібр" і вісім "Шахедів": всі вони були збиті над околицями міста.

Битва за Донбас. Найбільша концентрація окупантів розгорнута між Сватовим та Сєвєродонецьком

Загалом... Схоже, що західні та українські військові розвідки вважають, що найбільша концентрація сил росіян в Україні розгорнута в районі між Сватовим на півночі та Сєвєродонецьком-Лисичанськом на півдні. Це, здається, "підтверджується" OSINT-звітами про величезну кількість підрозділів ВДВ та зсрф, які, як відомо, присутні в цьому районі...

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... Поки більшість їхніх "воєнних блогерів" белькочуть про атаки славнозвісної 76-ї дивізії ВДВ у лісі на північ від Сіверського Дінця. Насправді основний напрямок російського контрнаступу в цьому районі викристалізовується далі на північ. Принаймні, якщо вони і просунулися вперед, то в районі на захід від шосе Р66, між Сватовим і Кремінною. Схоже, що серія їхніх запеклих атак відкинула 66-ту українську бригаду назад до лінії сіл, що простягається від Ковалівки на півночі до Невського на півдні. Ситуація у цьому районі залишається напруженою, і навіть через два тижні після початку російської операції обсяги артилерійських обстрілів з боку зсрф все ще описуються як "божевільні".

Бахмут... північ... російська 106-а дивізія ВДВ, дислокована в районі Соледара, не дає спокою українським військам, які підступають до її позицій з півночі, заходу та південного заходу. На південно-західному напрямку 57-а мотострілецька бригада відбила чергову російську контратаку і продовжувала просуватися до Берхівки протягом останніх трьох днів.

Бахмут... південь... Українські 22-а ОМБр і 80-а ДШВ зачистили три невеликих ліси на північний захід від Кліщіївки, а 3-я штурмова і 28-а ОМБр перетнули канал Сіверський Донець і підійшли до села із заходу і південного заходу.

За останні 3-4 дні росіяни завдали чимало авіаударів у цьому районі: переважно Су-25, але також і Ка-52, щоб "насипати і помолитися".

Авдіївка... 26-27 червня українці звільнили (як завжди, повністю зруйноване) село Веселе, що на північ від Авдіївки, але в цілому, центром бойових дій в цьому районі залишаються Крута Балка на сході та Водяне на півдні.

Південна частина Запорізької області та південно-західна Донеччина. Партія в шахи

Загалом... поле бою тут зараз нагадує "партію в шахи". Бачите: один командир робить "це", на що ворог реагує "ось цим", на що перший командир реагує "цим"... і так вони весь час намагаються "перехитрити" одне одного...

Василівка... 128-а гірсько-піхотна бригада за останні кілька днів відбила низку злісних російських контратак, але все одно знайшла час зачистити територію на північ від Жереб'янки, а потім продовжити наступ на це село. Востаннє я чув про цей "куточок" фронту під час зачистки того, що залишилося від 429-го мотострілецького батальйону зсрф у Жерб'янках: він був посилений БАРС-32, але всі російські підкріплення, що рухаються в напрямку Василівки (місто утримується 810-ю морською піхотною бригадою), зазнають сильних ударів українських БПЛА, артилерії та реактивних систем залпового вогню HIMARS/MLRS.

Примітка: з'являються повідомлення про якесь українське просування і на схід від Жерб'янок, приблизно в напрямку дороги, що з'єднує села Нестерянка і Мирне. Припускаю, що частина з них ґрунтується на таких діях, як знищення там вчора російського РЕБ "Поле-21", або ж влучання в артилерію зсрф кілька днів раніше. Однак ця територія відкрита і масово замінована, і я не чув, не бачив і не знайшов нічого, що підтверджувало би будь-яке просування України в цьому напрямку.

Оріхів... 28-29 червня російська контратака, що мала на меті відтіснити українців на мінні поля на північ від Роботиного, провалилася. Це мало серйозні наслідки для ЗСУ. Рано-вранці 30 червня піхота ЗСУ (а хто ж іще...) проникла в Новопокровку, а потім атакувала її "на відстані ножа", змусивши російський гарнізон панічно тікати. У відповідь 58-а загальновійськова армія перекинула туди спецназ (ймовірно, 45-ї бригади), що врятувало ситуацію настільки, що вони досі утримують південну сторону селища. Однак потім (1 липня) ЗСУ проникли у стик між БАРС-3 (обороняв Роботине) і 70-м мотострілецьким полком (обороняв ділянку між Роботиним і Вербовим). російські позиції знову впали, що дозволило українському підкріпленню (38-й бригаді?) вбити клин у напрямку Новопрокопівки (обороняється 1430-м мотострілецьким полком). Невідомо, наскільки далеко зайшов цей наступ, але ясно, що українські дії тривали щонайменше 48 годин без перерви, виснажуючи росіян (але й власні війська теж). Безсумнівно, що як тільки росіяни перекинули частину 22-ї бригади спецназу і кілька танків, щоб заблокувати цей український хід, основна позиція 22-ї бригади була атакована іншою українською інфільтрацією, на цей раз на східний фланг росіян, у напрямку Вербового (обороняється 417-м розвідувальним батальйоном)...

Загальний результат добре зображений на наступній карті Дона Хілла:

На тлі "тотального радіомовчання", запровадженого останніми днями в підрозділах ЗСУ по всьому південному фронту Запорізької області (тобто усім суворо заборонено "повідомляти" що-небудь взагалі), це щось на кшталт "останнього слова" з того, що мені "відомо": між тим, цим "новинам" вже більше 48 годин, і тому, підсумовуючи, я можу лише оцінити, що цим ЗСУ відкрили наступ на 2-у лінію російської оборони (точніше: на стик 2-ї та 3-ї лінії), тоді як росіяни, безсумнівно, будуть проводити ще більше своїх контратак…

Знищений український M1224 Maxx Pro MRAP. Ймовірно, підбитий під час однієї з попередніх вилазок вглиб російського тилу на початку червня.

Старомайорське-Старомлинівка... Останні кілька днів українські сили проникають в ліс на захід від Старомайорського, а звідти – на російські позиції на захід (на Приютине) і на схід (Старомайорське). 47-а артилерійська продовжувала знищувати все, що можна було ідентифікувати як "російське і з трубою на ньому"...

Разом із тим, схоже, що після кількаденної перерви Ка-52 ВКС рф повернулися в стрій і завдали ударів по чималій кількості української техніки, хоча я не впевнений, чи їхні "цілі" є "все ще діючими", чи це "просто покинуті уламки".

російський Т-72 буксирує захоплений український БМП Husky.., ймовірно, з району Новодонецького.

Пара Су-25 ВКС готується до чергового удару "розпорошити і помолитися" над південним Запоріжжям, ймовірно, 30 червня або 1 липня.

Херсон (місто)... За останній тиждень ЗСУ створили міцний плацдарм, що простягнувся вздовж усього південного берега Дніпра, від Дач на північ від Олешок до північних околиць Білогрудового та Голої Пристані на півдні. росіяни відреагували усіма доступними їм засобами, від ТОС-1 та авіаударів до потужних артилерійських обстрілів, і заявили про "знищення" плацдарму вздовж Антонівського мосту, але їхня воєнно-блогерська індустрія все ще в паніці і повідомляє про серйозні втрати артилерії зсрф. Я не дуже розумію всю цю російську "паніку", бо українцям ще "далеко" до того, щоб розширити свій плацдарм на всю довжину річки Конка, і у такий спосіб вийти на північні околиці Олешок, просто для прикладу, не кажучи вже про реальне форсування Конки...

Не можу уникнути висновку, що у мене все ще занадто мало інформації, щоб зрозуміти, що саме там відбувається.

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