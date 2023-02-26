росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер

Том Купер зробив чергове оновлення про ситуацію під Бахмутом станом на 26 лютого. Він повідомив про приїзд в штаб командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, порівняв на нашу користь настрої військових, а також вкотре наїхав на зволікання у передачі зброї з боку НАТО

Коротке оновлення, повністю зосереджене на районі Бахмута (я можу розширити його протягом дня, якщо з'являться якісь додаткові новини).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сирський, схоже, відвідав штаб бахмутської групи ЗСУ. Дехто з українців вважає, що тамтешнє вище командування оцінює можливість виведення військ, і тому Сирський прибув, щоб перевірити ситуацію на власні очі перед тим, як прийняти рішення.

Поясню трохи про це: багато українців, які не мають зв'язку з Бахмутом, вважають ситуацію в місті "надто критичною", а саме місто – таким, що "ледь не впало".

Натомість військові всередині міста, здається, все ще перебувають у піднесеному настрої.

Український солдат з так званою "антиматеріальною" гвинтівкою.

Ось короткий репортаж кореспондента Радіо Свобода з міста.

З іншого боку, ситуація в лавах російських підрозділів ВДВ, всрф і ПВК в районі Бахмута нітрохи не веселіша: росіяни продовжують нести масові втрати, і навіть більше, під час кожного свого чергового штурму (на деяких фото і відео видно цілі "штурмові групи" спецназу, посічені на шматки в одному з окопів), кількість скарг від мобілізованих постійно зростає (зрозуміло, що всі їхні вимоги до "владіміра владіміровіча" на кшталт "Пуддінг – витягни їх звідти", залишаються без відповіді). Дійсно, Росгвардії довелося перекинути додатковий контингент кадирівців за лінію фронту, щоб заблокувати всіх дезертирів. До речі, з тією ж метою в районі Кремінної дислокуються кадирівські чеченці зі спецпідрозділу "Ахмат".

Бахмут. Північ. Вчора росіяни зачистили Берхівку і звідти почали штурм Богданівки. Власне, вони стверджують, що взяли під контроль і Ягідне, але поки що показали лише в'їзд до цього села.

Українці підірвали греблю Берхівського водосховища, щоб затопити територію з півдня від Берхівки до Підгороднього на півночі, і таким чином перешкодити просуванню росіян. росіяни стверджують, що під їхнім артилерійським вогнем знаходиться дорога 0506 на Бахмут.

Бахмут. Південь. "Ваґнер" почав штурм Іванівського, що на південний захід від Бахмута, намагаючись замкнути кліщі з півдня. Очевидною метою є відрізати дорогу Т0504: тоді залишиться дорога 0506 і дорога, побудована українцями, як останні два шляхи до гарнізону.

До речі, гарна ілюстрація "швидкості", з якою працює НАТО: через кілька місяців після того, як про це було згадано вперше (я дійсно збився з рахунку, вибачте), Хорватія готує свій (законсервований) парк гелікоптерів Мі-8 для передачі Україні...

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