Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Відомий історик та мислитель, професор Єльського університету Тімоті Снайдер опублікував колонку про "фейкові референдуми" росії на окупованих українських територіях. Він вважає, що журналістам навіть не слід використовувати слова "референдум" та "голосування" у текстах про ці події. Бо це не більше ніж штучні медіакартинки для "переконання" росіян, що вони повинні вмирати, захищаючи "російські території". А з іншого боку - ніби українці вітають "геноцид", який росіяни вчиняють з ними повсюдно, де вони загарбали території.

Зараз Україна перейшла у наступ, а за кілька днів до цього росія оголосила, що не буде проводити "референдуми" на окупованій нею території в Україні. Але пізніше росія змінила політику відповідно виступу путіна, і тепер начебто "референдуми" будуть проводитися — блискавично, негайно, в воєнних умовах. Люди намагаються знайти спосіб говорити про цю нісенітницю, не вживаючи слова "референдум", яке в цьому контексті, м’яко кажучи, явно є брехливою пропагандою.

Найкраще сприймати те, що відбувається, як медійну показову подію. Немає не тільки правових підстав говорити, що це "референдум", немає фактичних підстав говорити навіть, що це "фіктивний референдум". Це фальшива постановка, це бутафорія, але вона відбувається насправді. Те, що робить росія, — ні що інше, як медійна картинка, яка повинна сформувати те, що люди думають про окуповану росією Україну.

Проведення референдумів під час збройного конфлікту та під загрозою застосування сили було б незаконним. І це вагома причина, щоб цілком проігнорувати цю медійну картинку. Та це лише верхівка проблеми. У разі проведення референдуми дійсно були б незаконними. Але треба бути обережним у визначенні "незаконний референдум": коли ми так його називаємо, ми не зовсім розуміємо справжню суть. Це як думати, що якесь там голосування відбулося з деякими недоліками.

Для проведення виборів потрібна інфраструктура. Її немає. Нам звісно покажуть фотографії літніх жіночок з папірцями, та все ж репортерам було б неправильно говорити, що це "голосування". Більше того: навіть якби росіяни справді мали виборчу інфраструктуру (а вони її все ж таки не мають), і навіть якщо би вони дійсно хотіли, щоб люди на окупованих територіях голосували ( чого вони не роблять) - вони все одно б не могли цього зробити. росіяни насправді не контролюють жодного з регіонів, де, як вони будуть стверджувати, відбувається голосування.

Жодного значущого голосування не могло бути і не буде. Справжня ситуація не має нічого спільного з українцями чи тим, як вони можуть голосувати. Це пов’язано з потребами путіна. росія програє війну, і путіну потрібна нова картинка ілюзій. Подібно до тиранів всіх часів, він зробив фатальну помилку, і тому його останній вчинок - переконатися, що це фатально для його власного народу. путіну потрібно відправити російські резерви в Україну, бо йому потрібна історія про те, чому саме він це робить, оскільки його війна була помилкою, і росія програє. путіну потрібна медійна оборудка, щоб виправдати історію, в якій загарбання України росіянами виглядає захистом батьківщини.

путін знає, що більшості росіян насправді начхати на Україну, за винятком того, коли вони насолоджуються війною по телевізору. Але війна йде настільки погано, що телеверсію стає все складніше підтримувати. путіну потрібні росіяни, які встануть з дивана і підуть у бій. Тому він оголосив "часткову мобілізацію". Щоб переконати російських чоловіків воювати, а родини не бунтувати, він змінив свою характеристику війни. Колись це була "військова спецоперація", яка мала знищити Україну за три дні. Зараз це грандіозна боротьба за захист цивілізації тощо. Але оборонна війна повинна вестися вже на території росії.

Отже, путін має представити українську територію, яку українці тепер відвойовують, як територію росії. Отже він повинен реалізувати медіа задачу - зробити таку картинку, що "референдуми" відбулися, і що люди в українських регіонах хочуть приєднатися до росії. Presto-chango-russo: бажання тирана, кілька рядків сценарію на російському телебаченні, кілька рядків на сайтах російських ЗМІ, і території стають російськими! Ця хитка постмодерністська імпровізація нікого не переконає, крім росії, і, можливо, не переконає росіян. Але тепер, коли путін ухвалив рішення, реалізація медійних картинок на підтримку його феєричного мислення повинна продовжуватися.

У потрібний момент російські ЗМІ просто заявлять, що (приблизно) 97% жителів Донецької області хочуть приєднатися до росії, а також 96% Луганської, 86% Запорізької, 80% Херсонської. Ці цифри будуть вигадані, взяті зі стелі. Та вони вже є у файлі. Говорити про ці цифри в реченні зі словом "референдум" або "голосування", так само як говорити про те, що 97% жителів Брукліна хочуть приєднатися до Міссісіпі.

Немає сенсу обговорювати такі неправдоподібні цифри, адже їх просто вигадають. Коли про брехню відомо, то ми зазвичай не замислюємось над тим, чи могли ми все-таки в це повірити. Але так, брехня від реалізації медійної задачі, буде неймовірною. Це спеціально. Те, як працює російська виборча пропаганда, полягає в тому, щоб говорити неправду - про яку всі знають, що це брехня, а потім силою показувати, що немає альтернативи жити так, ніби ця брехня є правдою. Тож ми отримаємо північнокорейські екземпляри-приклади, тому що система працює саме так.

Тож ця задача російських медіа є смішною. Але насправді це зовсім не смішно. Це огидно.

А як на рахунок мертвих? А як щодо убитих росіянами в Маріуполі понад 100 тисяч українців? Що нам думати про їхні "голоси"? А як щодо українських громадян, яких понад три мільйони росія примусово депортувала, багато з яких зараз перебувають у таборах? У регіонах, де зараз будуть реалізовуватися медіакартинки, росія знищувала місто за містом. Повсюди, на територіях, які окупували росіяни, вони залишають по собі братські могили. Коли я був в Україні пару тижнів тому, я побував на одній з них, я також відвідав домівки людей, які втратили рідних. Поки я був в Україні, українська армія звільнила значну частину Харківщини, а зараз ми знаємо про нові братські могили, наприклад в Ізюмі.

Це світ, у якому правлять медіакартинки. Коли росія заявляє, що більшість українців хоче приєднатися до росії, вона має на увазі, що українці люблять ями смерті, що українці люблять тортури, що українці люблять депортацію, що українці люблять, щоб їхні домівки бомбили, а їхні міста знищувалися.

Російські медіакартинки ("референдуми") – огидні. Коли російські ЗМІ оголошуватимуть брехливі "результати", із заяв москви виглядатиме так, що українці хочуть відсвяткувати свій тривалий геноцид, увійшовши до складу країни, яка його здійснює. Така спроба публічного приниження - мерзенна. російські медіакартинки - це ні що інше, як елемент триваючих російських військових злочинів.

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