Відомий історик з Єльського університету, палкий прихильник і друг України Тімоті Снайдер після відвідин Мюнхенської безпекової конференції написав світоглядний текст про роль слабких духом людей, які блокують допомогу Україні. Вони мають великий страх і підкоряються путіну. Їх треба остерігатися і мати мужність протидіяти їм. Такою слабкою людиною він називає Майка Джонсона.

Хто такий слабкий чоловік? Ви впізнаєте його за його курсом. Слабкий чоловік знає, що Україна ­– це те, що має значення, тому він їде до Техасу. Слабкий чоловік у Конгресі купує повсякденний одяг, доручає співробітнику написати промову про кордон і зачитує її слово в слово. Справжнє вторгнення замінюється удаваним. Слабкий чоловік пропонує нам боятися фантомів, а не вирішувати проблеми.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зробив це, як і інші американські законодавці, які шукають виправдання, щоб не допомагати Україні. Поки я був у Мюнхені, Ілон Маск одягнув ковбойського капелюха і зробив свій крок. Восени 2022 року, коли Україна могла виграти війну, Маск відрізав українців від Starlink. Замість того, щоб поїхати в Україну і вчитися, він прийняв глибоко помилкове рішення на основі особистого страху.

Мюнхенська безпекова конференція – це місце, де люди збираються разом, щоб діяти. На відміну від Джонсона і Маска, сенатор Джей Д. Венс принаймні був присутній. Але він був там для демотивації. Запрошений на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, Венс виправдовувався. Замість того, щоб подивитися в очі мужній людині, він усамітнився у своєму готельному номері і почав шукати в інтернеті слова "дельфін" і "жінки".

На зустрічі, яку я відвідав, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна передасть Україні весь свій запас артилерійських снарядів. Венс стояв біля будівлі і говорив, що ми повинні здатися. Він сказав лідерам демократичних країн (але не в обличчя), що треба поступитися територією. Якби українці дослухалися до його поради, ланцюг подій був би подібним до того, що сталося останнього разу, коли фашизм був умиротворений у Мюнхені: крах віри в порядок і світова війна.

Україна могла б перемогти, якби американці допомогли, але наші слабкі чоловіки заблокували зброю. Маск поширює російську пропаганду. Венс посилює російську зовнішню політику. Трамп виконує бажання путіна. Джонсон місяцями маневрує, щоб заблокувати голосування щодо допомоги Україні. І ось в українців, які борються за своє життя, закінчуються артилерійські снаряди, і вони змушені відходити з втратами з Авдіївки.

Слабка людина вбиває, бо їй бракує енергії діяти і вона споживає енергію інших. Вона зневажає тих, хто бореться з реальною небезпекою, і хоче, щоб вони зазнали поразки і загинули.

Проблема не в маскулінності. Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський є типовим чоловіком: гарна зовнішність, глибокий голос, твердий погляд, невдалі жарти. У вільний від роботи час він збирав гроші на пікапи і возив їх на фронт. У Мюнхені було багато компетентних чоловіків, таких як президент Чехії Петр Павел, колишній генерал, який шукав по всьому світу артилерійські снаряди, щоб відправити їх в Україну. Проблема полягає в крихкій маскулінності, чоловічій формі слабкості, яка підміняє необхідні дії на брехливу балаканину.

Замість того, щоб допомогти Україні, слабкі люди в Конгресі присвятили цілі місяці довгій серії брехні, яка змарнувала енергію та добру волю інших. Спочатку Джонсон заявив, що хоче захистити кордон і підтримає допомогу Україні, якщо вона буде пов'язана з законопроектом про кордон; потім, коли йому запропонували саме таке рішення, він відкинув його. Коли в іншому законопроекті допомога Україні була відокремлена від питання кордону, він також відкинув його на тій підставі, що про кордон не згадувалося. Слабкі люди в Конгресі хочуть бездіяльності як на кордоні, так і в Україні. Вони згадують про одне, лише для того, щоб пояснити, чому вони не діють щодо іншого.

Після цього параду Джонсон оголосив перерву в роботі Палати представників. Але сам Джонсон не у відпустці. Він повинен одягнути краватку і принизитися перед Трампом у Флориді. На фотографії, яку опублікував Джонсон, Трампу не вистачає сил підняти великий палець. Трамп підкоряється путіну і заохочує росію нападати на американських союзників.

А путін, у свою чергу, ­– це суцільний страх. Він вбиває опонентів, бо боїться, що молоде покоління може бути кращим. Він нападає на Україну, тому що йому нестерпна думка про демократію в росії. Ланцюжок підпорядкування, який тягнеться через Джонсона і Трампа до путіна, закінчується у вакуумі.

Небезпека полягає в тому, що цей вакуум поглине нашу демократію. Слабка людина тікає від небезпеки, балотуючись на посаду. Недостатньо сильна, щоб вірити в закон або жити за ним, слабка людина порушує закони, а потім намагається зламати сам закон. путін хоче померти у своєму ліжку. І тому незабаром ми матимемо ще одні фальшиві президентські вибори в росії. Трамп хоче помилувати себе або іншим чином уникнути переслідування за всі злочини, про які він, здається, знає, що скоїв. Для слабкої людини страх ­– це все, і для нас страх також повинен стати всім.

У перший день Мюнхенської безпекової конференції надійшла новина про те, що Олексій Навальний, провідний російський опозиціонер, був убитий в російській в'язниці. Він повернувся до росії після того, як російська влада його отруїла. путін не може вимовити його ім'я. Не може і Маск , а соціальна мережа, якою він володіє, призупинила дію акаунту вдови Навального. Трамп стверджував, що Навальний помер, щоб показати, як сильно страждає Трамп. Навальний не скоював злочинів, але привертав увагу до злочинів олігархів. Трамп – олігарх, який каже, що, якщо він знову стане президентом, він схопить і посадить своїх політичних опонентів у в'язницю. Він хоче мати можливість зробити з усіма американцями те, що путін зробив з Навальним. І, як і путін, він буде стверджувати, що є жертвою, коли він це зробить. Слабка людина завжди говорить, що вона жертва.

Один зі способів, у який вбиває слабкий, – це транслювати свої страхи. путін міг віддати, а міг і не віддати прямий наказ убити Навального. Швидше за все, це була непряма пропозиція, яку підхопили інші слабкі люди. 6 січня 2021 року Трамп використовував мову, зрозумілу іншим слабким людям. Тепер він використовує інтернет, щоб заохочувати насильство проти обраних представників, прокурорів і суддів. Він готується до другої спроби державного перевороту.

Для історика Мюнхен – місто сповнене резонансів. Тут відбулася перша спроба державного перевороту Гітлера. Після другої, успішної після виборів, він дав іншим зрозуміти, що він хоче зробити. Як путін, і якщо вже на те пішло, як Трамп, він озвучив свої загальні бажання, і дозволив іншим перетворити їх на страшні дії. Так змінилися інституції, змінилося суспільство, і життя стало страхом.

Американці не схильні вчитися на іноземних прикладах чи з минулого. Ми не визнаємо політику страху, що робить нас вразливими до неї. Ми вважаємо, що будь-яка дія, яку вони роблять з особистого страху, має бути виправдана. І тому ми нормалізуємо страх, поширюємо його та інституціоналізуємо.

Республіканська партія стає партією страху, в якій республіканці бояться інших республіканців, бояться своїх виборців і бояться Трампа, а це означає – бояться росії. Республіканці вступають у ланцюг підпорядкування, який пов'язує їх з Трампом і з путіним, а потім раціоналізують те, що вони зробили. З цієї позиції фактична співпраця з реальними росіянами більше не здається проблемою, як ми щойно бачили на прикладі спроби імпічменту Байдена за допомогою російської брехні, і, якщо вже на те пішло, у низці подій, що відбувалися протягом десятиліття.

Американці, які не сповідують культ MAGA, підкоряються по-іншому. Вони вирішують, що слабкий – це сильний, і таким чином роблять його таким. Вони до абсурду вчать нас, що війна в Україні чи праця на користь демократії робить нас "втомленими". Якщо ми вважаємо, що праця і мужність – це погані речі, ми віддаємо справу і нашу демократію слабкій людині. Але сама праця бадьорить, і приклад тих, хто її виконує, є прикладом для наслідування.

Американські газети переконують нас, що Байден старий. Якщо він старий (як ми думаємо), він повинен бути слабким; а якщо він слабкий, то ми можемо здатися. Але Байден не слабкий. Він не тікає від в'язниці, чи від чогось іншого. Він не діє зі страху. Він виконує роботу. Його послужний список – один з найсильніших в історії американського президентства. І він поїхав в Україну з нульовим військовим захистом. Це було сміливо. Жоден інший президент ніколи не робив цього.

У Мюнхені я згадував українського письменника Станіслава Асєєва, якого востаннє бачив у Києві. Він пережив російський табір тортур, розшукав свого переслідувача і написав про це книгу. Зараз Асєєв на фронті в українській армії. Йому не подобається перебувати в бункері, бо він нагадує йому камеру. На конференції я побачив ще одного знайомого українського солдата. Останнього разу, коли я з ним розмовляв, у нього була перев'язана права штанина нижче місця ампутації. Цього разу у нього був протез. Він стояв і говорив про "дух свободи".

Абсурдно в такому світі, де так багато поставлено на карту, де так багато треба виграти, говорити про нашу "втому" від боротьби в Україні чи від боротьби за власну демократію. Це пролог до історії слабкості, яка закінчується перемогою слабкого. Коли ми стаємо в чергу за тими, хто боїться, коли ми забуваємо про "дух свободи", ми допомагаємо слабким творити політику страху. Коли ми заздалегідь підкоряємося, ми запрошуємо слабкого взяти владу над нашими душами, а це означає владу над нашою політикою.

У 2024 році – році війни та виборів, році, який стане випробуванням для порядності та демократії, слабкий хоче побачити свій страх у наших очах. Нам знадобиться сміливість, щоб захоплюватися сміливими і говорити те, що може здатися ризикованим. Наприклад: ми віримо в наші цінності і віримо в нашу силу. Україна може виграти цю війну, Байден може виграти ці вибори, а демократія може процвітати.

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