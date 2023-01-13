Призначення гєрасімова та пониження суровікіна – це "боротьба павуків у банці", намагання відновити російські наступи, "чаша з отрутою для гєрасімова" або ж підвищення статусу путінської "СВО". Вище ми публікували точку зору на цю ротацію австрійського аналітика Тома Купера. Читайте аналіз події від інших експертів – Міка Раяна, Марка Галеотті та Дари Массіко.

Вже 322 дні з початку російського вторгнення в Україну. Експертизу заяви про те, що російський генерал гєрасімов "бере на себе відповідальність" за російське вторгнення в Україну робить австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян.

Мік Раян: Чи створили путін і міністр оборони шойгу нарешті всі умови для того, щоб зробити гєрасімова цапом-відбувайлом

Генерал гєрасімов є начальником генерального штабу збройних сил росії. Він був призначений на цю посаду президентом путіним у листопаді 2012 року.

Буде багато спекуляцій щодо того, чому це відбувається. Чи не тому, що путіну вже набридли методи суровікіна і відсутність успіхів, які він може представити російському народу як перемоги? Можливо.

Чи йдеться тут більше про палацову політику, коли відкрита ворожнеча і конкуренція між російськими військовими і групою "вагнера" змусила путіна втрутитися? Чи тому, що суровікін, маючи прямий зв'язок з путіним, ставав більш впливовим відносно гєрасімова?

Є кілька цікавих початкових аналізів. Старший аналітик з RAND Corporation Дара Массіко підкреслює, що це політичний крок: "Важко стверджувати, що Суровікіна понизили не просто так ... він зміцнив позиції, краще використовував ресурси, був на слуху у путіна, користується популярністю у військах ..." (Нижче ми публікуємо переклад аналізу Дари Массіко - iPress).

Далі варто звернути увагу на оцінку Марка Галеотті. Він зазначає: "Для Герасимова (який, як нас запевняли, був у немилості ... або який був правою рукою путіна ...) – це свого роду пониження в посаді, або, принаймні, найбільш отруєна чаша. Тепер це на ньому".

Цікаво, що Марк зазначає це: "Я не думаю, що стратегія Москви залежить від перемоги на полі бою – це більше про політику... демонстрація Заходу, що росія в цьому надовго, і сподівання, що ми втратимо волю і єдність, щоб продовжувати підтримувати Київ".

А це від @R_Politik (компанія Тетяни Станової, росіянки яка переїхала жити до Франції і заснувала компанію R.Politik. Reality of Russian Politics – нам слід завжди з обережністю ставитися до росіян за кордоном, навіть якщо їх читають західні аналітики чи експерти – iPress): "Це не підвищення для Герасимова, навіть якщо він зберіг посаду начальника Генштабу. Кадрові рішення останнім часом приймаються з точністю до навпаки: не для того, щоб чогось досягти, а для того, щоб чогось уникнути".

Чому головнокомандувач російських збройних сил перебирає на себе, по суті, командування театром воєнних дій, замінюючи командувача, який був призначений лише 3 місяці тому? Це значне втручання.

Це дуже незвично для найвищого військового керівника країни "відійти від справ" і взяти на себе оперативне командування. Це показник того, що у путіна закінчуються можливості для його спецоперації в Україні. Окрім політики, є стратегічні та оперативні наслідки.

Стратегічний вплив. Чи буде він замінений і ким? Герасимов очолював російські військові реформи протягом останнього десятиліття. Він також командує повсякденним управлінням всієї армії, включаючи стратегічні сили. Це не та посада, яку можна залишати незаповненою надовго.

Хто буде наглядати за загальним військовим розвитком росії, а також за мобілізацією? російській армії потрібне керівництво для відновлення після втрат в Україні. Чи може Герасимов зробити це і командувати в Україні?

І чи означає зосередженість Герасимова на Україні, що російська військова стратегія покращиться, чи стане ще гіршою, ніж за останні 11 місяців? Незважаючи на міфічний статус Герасимова до війни, результати діяльності російських військових, якими він керував, були поганими.

І як він зможе протистояти зростаючому впливу Пригожина в Москві, якщо буде поглинутий операціями в Україні?

Оперативні наслідки. Призначення Герасимова передбачає перестановку командних кадрів в Україні. Він матиме трьох заступників: Суровікін, генерал армії Олег Салюков та генерал-полковник Олексій Кім.

Це має призвести до цікавих взаємодій між Герасимовим і Суровікіним. А Суровікін, як людина, що вижила, забезпечить собі хорошу позицію для того, щоб стати наступником, якщо Герасимов зазнає невдачі.

Що може змінитися в підході росії до України після того, як до влади прийде Герасимов? Насправді, мабуть, дуже мало. Герасимов не почне роботу з чистого аркуша паперу для своєї команди.

Він повинен почати з тієї ситуації, яку йому передали Суровікін, Дворніков та інші російські командири. У нього є територія для захисту, мобілізовані війська для розгортання, наступальні і оборонні операції на сході і стратегічна ракетно-безпілотна кампанія, що триває.

Зокрема, він, ймовірно, продовжуватиме прагнути втягнути українців у битви за Бахмут і Соледар, утримуючи лінію Кремінна-Сватове. Водночас, у нього не буде іншого вибору, окрім як проводити наступальні операції для захоплення більшої кількості анексованих територій.

З наближенням першої річниці російського вторгнення путін шукатиме російські "перемоги", щоб досягти своїх цілей анексії та виправдати ціну війни для свого народу. Цей політичний імператив буде рушійною силою операцій Герасимова у 2023 році.

У Другій світовій війні генерал МакАртур призначив генерала армії США Роберта Ейхельбергера командувати американськими військами в Буні. Перед від'їздом Ейхельбергеру сказали: "Боб, я хочу, щоб ти взяв Буну, або не повернувся живим". Чи отримав Герасимов подібну директиву від путіна?

Чи створили путін і міністр оборони Шойгу нарешті всі умови для того, щоб зробити Герасимова цапом-відбувайлом за всі невдачі росії у війні?

Це призначення ставить набагато більше запитань щодо підходу росії до України, ніж дає відповідей. Сподіваємось, що найближчі дні та тижні внесуть більше ясності у деякі з питань, порушених у цій темі. На цьому все.

Марк Галеотті: Навіть путін визнає, що погана координація була проблемою. Хоча хто може командувати ваґнерівцями та кадирівцями

Рішення путіна призначити начальника Генштабу Герасимова новим головнокомандувачем операції в Україні є знаковим. Коротко про суть розповідає Марк Галеотті, почесний професор Університетського коледжу Лондона.

Чи є це пониженням для колишнього об'єднаного командувача Суровікіна? Неявно – так, звичайно, навіть якщо це просто відповідь на підвищення "статусу" операції.

Що зробив Суровікін не так? Нічого особливого (в контексті – мова не про його моральність...). Так, були різного роду розвороти, в тому числі і нещодавній макіївський удар, але є межа тому, що може зробити один новий командувач за 3 місяці...

Але путіну це не обов'язково зрозуміло (згадаймо: відсутність військового досвіду і двір, повний підлабузників), та й байдуже.

Для Герасимова (який, як запевняли, був у немилості і ось-ось буде звільнений... або який був правою рукою путіна...) це свого роду пониження в посаді, або, принаймні, найбільш отруєна чаша. Тепер це на ньому, і я підозрюю, що путін знову має нереалістичні очікування.

Було цілком зрозуміло, що будуть весняні наступи – ось для чого тримають 150 000 ЧМОбіків, яких не кинули в бій. 150 тис. свіжих військ, нехай і низької якості, можуть змінити ситуацію, але, підозрюю, не достатньо для путіна.

Цілком можливо, що будуть якісь успіхи, але нічого вирішального (та й самі українці будуть розраховувати на весняний наступ). Багато в чому я не думаю, що стратегія Москви залежить від перемоги на полі бою – це більше про політику.

Інакше кажучи, демонстрація Заходу, що росія втягнута в це надовго, і сподівається на те, що у нас не вистачить волі і єдності продовжувати підтримувати Київ (думаю, путін буде розчарований, але він *мусить* в це вірити – це його єдиний реальний шанс на якусь перемогу).

Так що ж це насправді означає?

а) Підтвердження, якщо воно нам було потрібно, що будуть серйозні наступи, і що навіть путін визнає, що погана координація була проблемою (хоча чи може навіть Герасимов по-справжньому командувати Ваґнером + кадирівцями?).

б) Герасимов висить на волосині. Я не думаю, що це має на меті створити привід для його звільнення, оскільки війна занадто важлива, і путін може звільнити кого завгодно. Але йому потрібна якась перемога, інакше кар'єра закінчиться безславно. Це цілком може свідчити про певну ескалацію.

в) путін не розуміє / не піклується про свій офіцерський корпус. Якщо ви продовжуєте призначати, ротувати, спалювати свої (відносні) зірки, встановлювати нереалістичні очікування, довільно понижувати їх у посаді, це не принесе вам лояльності.

Тут і зараз я не бачу в цьому вирішального значення, але, як і в випадку з гнівом і деморалізацією Росгвардії (тому що вони відчувають, що їх використовували як гарматне м'ясо), це одна з тих проблем, яка може вкусити путіна під час справжньої кризи. Кінець.

І обов'язковий PS: Ні, немає жодної герасимовської доктрини.

Дара Массіко: Старші люди в Москві відчайдушно чіпляються за статус-кво, а також за радянське минуле

Сьогодні Шойгу і Герасимов понизили Суровікіна в посаді, а Герасимова поставили керувати операцією в Україні, понизивши свого найкомпетентнішого старшого командира і замінивши його на некомпетентного. Це історія, в якій є все: міжусобиці, боротьба за владу, ревнощі, - вважає Дара Массіко, старший науковий співробітник з питань політики в RANDCorporation, яка спеціалізується на питаннях оборони в росії.

Важко сперечатися з тим, що Суровікіна понизили не просто так. Як командир, "закріплювач" – укріплював позиції, краще використовував ресурси, був на слуху у путіна, користувався популярністю у військах, у воєнних блогерів, Кадирова, Ваґнера/найманців, отримував багато уваги.

Суровікін не припускався стратегічних помилок на полі бою, як багато інших російських генералів. Я не вірю аргументації міноборони, що це робиться для того, щоб отримати більше ресурсів. Можливо, вони потребують більше ресурсів, але такий крок є зайвим. На якій підставі його понизили?

Схоже, що путін отримує від Суровікіна більш реалістичні оцінки, на відміну від того, що раніше він отримував від Шойгу-Герасимова дещо іншу версію подій.

Контраст з оцінкою командування Герасимова і Шойгу в цій війні: це провал. Вони її провалили. Вони підписалися під секретним планом, численними поганими припущеннями, не сказали більшості своїх військ. Призвели до великих втрат і частково розбитого війська.

Під командуванням Шойгу і Герасимова було знищено великий відсоток Сухопутних військ і ВДВ (техніки і особового складу). Тисячі тих і інших загинули. Це керівництво настільки недбале, що в будь-якій нормальній системі мало б бути підставою для звільнення...

Але вони лояльні до путіна і системи, тому їх залишили. Герасимов і Шойгу вже кілька місяців відсторонені від головного командування операцією. Оскільки критика на їхню адресу посилюється з певних кіл.

Хто може стверджувати, що їхнє керівництво є компетентним після року цієї війни? Але вони є досвідченими гравцями в Москві. З цією зміною я розглядаю це як боротьбу за владу, яка вирішилася на користь Шойгу/Герасимова. Отже, до чого це може призвести?

З Герасимовим на чолі, якщо це дійсно назавжди, я думаю, що ймовірність того, що росіяни попросять свою втомлену армію зробити щось, з чим вона не може впоратися, зростає в геометричній прогресії. Герасимов не відступив у лютому 2022 року і не зробить цього зараз. Невідомо, добре це чи погано для України.

Цей крок також тисне на Пригожина та інших, хто більше не довіряє керівникам міноборони. Або вони швидко стають в чергу. Ваґнер останнім часом сипле образами на адресу керівництва Міноборони.

Я сприймаю цю новину як виступ Шойгу, який оголосив про повернення нових дивізій. Старші люди в Москві відчайдушно чіпляються за статус-кво, а також за радянське минуле. Важливо пам'ятати, що вони за замовчуванням дивляться всередину і назад, навіть коли це призводить до поганих результатів.

Генерал Мік Раян має цікавий погляд на російські війська під командуванням Суровікіна. Давайте подивимось, що російські війська зберегли з цих стратегій, або якщо вони спробують щось інше.

І, як виявляється, телеграма Міноборони була прихована кілька тижнів тому.

Замість резюме: росіяни понизили свого командира-"фіксера" на посаді на користь Герасимова, який минулого року погодився і керував провальним планом вторгнення, що призвело до часткового знищення їхньої армії. Що це означає?

Джерело