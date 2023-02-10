Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер

У сьогоднішньому звіті Том Купер виблискує суворим сарказмом і щодо Заходу, який повільно та – на його думку – спекулятивно допомагає Україні, і щодо російської армії. Дісталося всім – і Ілону Маску за заборону використовувати StarLink для БПЛА, і натівцям, і навіть Ердогану. І звичайно ж – найважливіше: чергове зведення з фронту.

10 лютого. Сьогодні я розпочну чергове незаплановане оновлення в інший спосіб: порекомендую всім дві речі, які варто прочитати та/або переглянути "поки мене не буде".

Том Купер радить. Що почитати/подвитися про звірства росіян

1) Безжальну, навіть моторошну препарацію усіх жахів путінської війни на винищення України, а також про те, які звірства росіяни чинять щохвилини, щогодини, щодень у цій країні, читайте у цьому звіті.

Не поспішайте, читайте та інформуйте себе, і не шукайте відмовок на кшталт "це іноземною мовою": бо це – недолуге пояснення вже через два дні після появи браузерних перекладачів.

2) І про те, чому вони – росіяни – це роблять, яка їхня мотивація, і, власне, хто що робить, я рекомендую ознайомитися з матеріалами Володимира Золкіна на ютубі.

Золкін – журналіст з України, який "спеціалізується" на проведенні інтерв'ю з російськими та сепаратистськими військовополоненими. Всі інтерв'ю проводяться на добровільних засадах і з метою, яка на перший погляд може здатися "хворобливою": інтерв'ю розміщуються на ютубі, щоб російське військове керівництво могло на власні очі переконатися, що військовослужбовці, яких воно оголосило "зниклими безвісти" або навіть "загиблими в бою", живі. Таким чином, їхні родичі можуть вимагати від москви обміну: адже якщо у родичів немає чітких доказів того, що військові потрапили в полон, російська влада просто нічого не робить.

Навіщо все це?

Для того, щоб Україна могла отримати від росії своїх військовополонених в обмін на них.

Я стежу за роботою Золкіна приблизно з квітня минулого року. Так, я вважаю, що він і його команда могли б працювати набагато краще. Мене як військового аналітика та історика часто вражає, яких деталей про "збройні сили" і "військове мистецтво" вони, очевидно, не знають, а отже, "не можуть поставити правильні запитання". І я вважаю його контакти з родичами чи спроби навчити їх або ж групи російських/сепаратистських військовополонених, як використовувати свій мозок, щоб думати, абсолютно безглуздими вправами. Зрештою, його власна робота надає чіткі докази того, що після 20 років шквалу путінської пропаганди великі сегменти російського населення втратили будь-яку здатність до критичного мислення і викинули з вікна всі етичні та моральні норми. Принаймні вони замінили їх грошима.

Але, без сумніву, це проєкт, що відкриває очі: можна відчути, що таке, наприклад, "мотивація російських солдат в Україні". І знову, і знову дізнаєшся щось корисне для таких диваків як я, тобто для дослідження сучасної військової історії...

Україні потрібна артилерія та артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони і надійна система зв'язку. А щодо танків – головне питання: коли?

Далі, гадаю, багато хто з вас очікує, що я прокоментую виступи Зеленського в Лондоні та Брюсселі, які відбулися протягом останніх двох днів?

Не робіть помилок: я намагався простежити за цим. Навіть підготував досить довгий коментар... Але, невже ви серйозно хочете, щоб я коментував президента країни, яка переживає такі жахи, як описано в статті за посиланням вище, відчайдушно намагаючись заспокоїти цілі армії професійних експертів з самореклами, невігластва, некомпетентності та корупції...?

У мене є багато думок і багато описів щодо цього, але більшість з них можна підсумувати словами: безглузді вправи в марноті.

Звісно, з часу останньої зустрічі в Рамштайні навіть я склав довжелезний список усіх основних бойових танків (ОБТ), які пообіцяли поставити різні країни-члени НАТО і їхні союзники (наприклад, Марокко), і цей список постійно збільшується. Вийшло понад 400 одиниць: передусім Leopard 2, але також чимало Т-72, Т-74 тощо. Однак, головне питання: "коли"? З врахуванням того, що основна маса "Леопардів-2" знаходиться в такому поганому стані, що їм знадобиться 6-9 місяців на відновлення і капітальний ремонт... мовчу вже про їх можливу модернізацію до стандартів на кшталт Leopard 2A6 (як це було б необхідно для війни в Україні, хіба що половина НАТО прагне бачити, як гине ще більше українських солдатів?)... Відповідь: не дуже скоро. Тому, вибачте, зараз обговорювати це питання просто не має сенсу. Принаймні, для мене.

Моя позиція була (ще в березні минулого року) і залишається незмінною: Україні потрібна артилерія та артилерійські боєприпаси. Багато артилерії і ще більше боєприпасів. А також системи протиповітряної оборони і надійна система зв'язку.

Інша моя позиція була і залишається про те, що НАТО відстає (принаймні) на рік у наданні будь-якої допомоги, і завжди буде надавати занадто мало. Дійсно, персонажі, відповідальні за НАТО, навіть не можуть збагнути жахіття, які переживає Україна, або те, що поставлено на карту в цій війні – до такої міри, що вони не мають жодного уявлення про те, як поводитися з путіним.

Я намагався докладно пояснити "чому" в численних доповідях та інтерв'ю для ЗМІ, і я не збираюся продовжувати витрачати ваш час на повторне пояснення того ж самого знову і знову.

Про корупцію та спекуляцію на Заході. А також роль Ілона Маска у просуванні росіян під Бахмутом

А, так... "це" (вочевидь це елемент звичного сарказму Купера стосовно гальмування допомоги – iPress) з надійною системою зв'язку..? Так, це нове доповнення. І, боюся, це те, що дасть зрозуміти всім доброзичливим українцям, з якими самозакоханими спекулянтами на війні ви всі маєте справу на Заході. І це в той час, як нам розповідають про корумпованість української олігархії та ендемічну корумпованість української влади... Надія невелика, але, можливо, це допоможе декому на Заході зрозуміти, що за придурків вони обирають до влади, або збагачують, купуючи їхні славнозвісні продукти…

Два дні тому Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що скаржачись на Україну, яка "поставила на озброєння" свою систему супутникового зв'язку StarLink, компанія Ілона Маска SpaceX обмежила доступ ЗСУ до неї. Це "сяйнуло" в моїй голові: як ніщо інше це може пояснити, чому росіяни застали українців зненацька на північ від Бахмута і просунулися по трасі М03 за останні три дні (див. нижче для отримання більш детальної інформації). Президент SpaceX, Шотвелл, пояснила це рішення тим, що StarLink "призначений для гуманітарних цілей... зв'язку в лікарнях, банках і на лінії фронту", але "використання StarLink у безпілотниках" "виходить за рамки угоди"...

Тепер це, разом з усіма абсурдами Маска, багато з яких виключно та ще й прямо можна порівняти з поведінкою путіна. Поруч з тим, що ще в жовтні він скаржився на те, що SpaceX втрачає гроші на розгортанні StarLink в Україні, навіть якщо виявилося, що рахунки за термінали, які використовувалися, регулярно обслуговувалися (і то вчасно): Україна просто не потребувала всіх 25 000 терміналів, які він надіслав ("лише" близько 45% з них). Крім того, це викриває Маска як жадібного спекулянта на війні, а також як людину з навичками ведення переговорів, порівнянними з навичками Ердогана (див.: ідіот): тобто як ще одного олігарха...

Справа ось у чому: причина того, що Маск наслідує путіна, коли посилає Шотвелл скаржитися на публіку, полягає ні в чому іншому, як у його заздрощах. Він супер-розумний, але тепер виявляється, що українці розумніші? Ці підступні сучі сини почали встановлювати термінали StarLink на свої БПЛА, що дозволяє широко використовувати стійкі до перешкод канали управління для інших своїх БПЛА. Богохульство!

Звичайно, термінал StarLink є відносно великим і важким, а отже, може бути встановлений лише на великих БПЛА. Не дивно, що деякі з таких БПЛА були збиті і захоплені росіянами, які, мабуть, потім поскаржилися Маску...

...і тепер олігарх, який став занадто могутнім, шантажує 40-мільйонну країну, яка повністю поглинута у війну на знищення, яку веде інший олігарх... і це сталося якраз в той час, коли росіяни почали розгортати свої квадрокоптери проти БПЛА і глушилки в районі Бахмута, що призвело до втрати до 100 українських БПЛА з початку січня.

Сподіваємось, Україна винесе з цього корисний урок і в майбутньому робитиме все можливе, щоб уникнути залежності від маніяків.

Насамкінець, дозвольте мені звернути увагу на ще одну річ, яка поволі починає мене непокоїти. За останні кілька днів з лав сепаратистів почастішали повідомлення про те, що ЗСУ "застосовує хімічну зброю" в боях проти них. Щоб переконатися: це не що інше, як найпримітивніший вид найтупішої пропаганди, який тільки можна собі уявити. Описати це як "дистильований ідіотизм" було б применшенням.

Чому? Заявлені "кількості" хімічної зброї, заявлені способи її зберігання і заявлені способи її застосування настільки абсурдні, що люди на моєму місці можуть тільки висміювати все це.

Але, ось у чому справа: спостерігаючи за аналогічною поведінкою як росіян, так і асадівців у Сирії в 2015-2019 роках, і прочитавши думки одного з тактичних командирів сепаратистів про необхідність удару ядерною зброєю по таких місцях, як Вугледар, не можу не попередити: у випадку з війною в Сирії така поведінка "поширення пропагандистської нісенітниці про застосування хімічної зброї сирійськими повстанцями" виявилася закономірністю: фактичним застосуванням хімічної зброї союзниками путіна, асадівцями.

Підсумок: у цій війні є багато речей, на які варто звернути пильнішу увагу - замість того, щоб стежити за західною політикою марних запевнень і запізнілих обіцянок. Хоча б тому, що в 1994 році Захід видав письмову гарантію українського суверенітету і територіальної цілісності в обмін на те, що Україна демонтує свій ядерний арсенал - і тепер подивіться, чим це закінчилося…

Битва за Донбас

Кремінна. Останні кілька днів росіяни наступали з Чорнопопівки на Іванівку, з Кремінної на Ямполівку, через Діброву на Торське та з Кремінної на Сіверський Донець і Сербрянку на півдні. У підсумку, можливо, їм вдалося зайняти нові позиції на відстані до 500 метрів від своїх попередніх позицій, принаймні в кількох місцях, але при цьому вони втратили певну кількість особового складу і техніки, в тому числі (принаймні) один з хвалених БМПТ "Термінатор".

Сіверськ. Як згадувалося раніше, росіяни захопили Білогорівку. Це приблизно на 1374% - і причина, чому вони продовжують штурмувати її останні 4-5 днів...

Бахмут. Північ: росіяни захопили Миколаївку і наступають звідти на Васюківку, Федорівку та Роздолівку.

Бахмут. Північна околиця: хоча "Соледарський дискусійний клуб", схоже, з'ясував свої розбіжності (принаймні, поки що), втрата великої кількості БПЛА, засліплений штаб місцевого гарнізону, неодноразове розгортання реактивних систем залпового вогню ТОС-1, втрата двох батальйонів територіальної оборони через безперервні атаки російської піхоти дають про себе знати. Так, "Бахмут тримається", хоча ділянка траси М03 на північ від міста знаходиться під російським контролем, а путінські "дирлевангери" тим часом просуваються по ній на південь. Росіяни контролюють більшу частину Красної Гори і просуваються через Парасковіївку в напрямку місцевої лікарні.

Бахмут. Схід: якщо і є щось позитивне з Бахмута, то це те, що ЗСУ організовано відходять до річки Бахмутки, при цьому завдають росіянам великих втрат; і що…

Бахмут. Південь: За останні кілька днів українцям вдалося зупинити наступ росіян на Ступочки, Часів Яр та Іванівське, але росіяни все ще тримають "вогневий контроль" над трасою Т0504.

Іншими словами, дорога з Часового Яру до Бахмута залишається останнім шляхом для підкріплення та постачання захисників міста.

Події на полі бою південніше підсумовуються досить швидко: росіяни атакують - наприклад, в районі Авдіївки, в районі Первомайського, в районі Мар'їнки... - втрачають кілька одиниць техніки та невелику групу живої сили, після чого відходять.

Вугледар. Можливо, під враженням від репортажу з Бахмута, на який я посилаюся вище, у мене просто немає слів про те, який безлад влаштували славні командири 58-ї загальновійськової армії на південь від Вугледара. Я не знаходжу способу описати те, що там відбувається, і що ці звірі роблять з власними військами – хіба що за допомогою гіркого сарказму. З цієї точки зору висновок простий і веселий: всрф, мабуть, проводить там одне зі своїх знаменитих військово-спортивних десятиборств від імені телеканалу "Красная Звезда"!

Відповідно, як ми вже повідомляли раніше... золоту медаль у престижній дисципліні "1000 метрів з втратою танків і десанту" швидко завоювала 155-а морська піхотна бригада, за нею слідом - 40-а морська піхотна бригада. Майже не дивно, що те, що залишилося від першої, тепер лідирує і в дисципліні "Масова здача в полон чоловіків". Однак кілька днів тому на сцені з'явився новий, несподіваний учасник у вигляді 72-ї мотострілецької бригади, до складу якої входить батальйон "Алга", укомплектований волзькими татарами. Цей підрозділ наразі лідирує у таких надскладних дисциплінах, як "Знайди кожну міну, фрістайл" (фото нижче) та "Переїхав товариша за гроші". Спочатку ВКС сильно відставали, але швидко наздогнали, оскільки один з їхніх вертольотів Мі-24 або Мі-35 був збитий. Потім його команду дискваліфікували, оскільки вона з'явилася на місці подій на схід від Харкова: занадто далеко від Вугледара, а отже, поза межами дозволеного. Більше того, місцеве командування ЗСУ було глибоко розчароване виживанням екіпажу, якого підібрав Мі-8: адже вони наполягали на перемозі в дисципліні "No Survivors, Outdoor" (без вцілілих, на відкритій місцевості).

Сьогодні з великою тривогою очікується поява численних сепаратистських команд. Адже такі, як батальйони "Каскад" і "Кальміус", а також 11-й мотострілецький полк протягом останніх одинадцяти місяців проходили інтенсивну підготовку за програмою "Смертельні атаки для ідіотів по-російськи": вона була настільки успішною, що більшість підрозділів довелося повністю переформувати вже вчетверте...

Глядачам рекомендується забезпечити себе достатньою кількістю кока-коли, хот-догів і попкорну перед тим, як продовжувати стежити за виступом всрф у фільмі "Занурення невдач у забуття"...