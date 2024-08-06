Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер традиційно опублікував власний тижневий огляд війни росії проти України. Він вчергове детально розібрав ситуацію на кожній з ділянок фронту, пояснивши позицію та подальші кроки агресора чи українців в обороні. Особливу увагу він приділив F-16, оскільки залишається оптимістом і переконаний, що Соколи/Гадюки зможуть переломити хід повітряної війни.

Після жорстоко довгого очікування Україна офіційно отримала свої перші сучасні бойові літаки. Вони не змінять війну за один день, але можливості, які вони принесуть з собою, неабияк злякають необачних орків.

Вступ. Найбільшою новиною стосовно війни в Україні цього тижня стала довгоочікувана публічна демонстрація нових винищувачів F-16, що надійшли на озброєння Військово-повітряних сил України. Принаймні, нові для України – так, Данія!

Цього тижня ми зосередимось на тому, що можуть зробити "Соколи", щоб повернути собі українське небо. Протягом наступних шести-восьми тижнів, поки не прибуде наступна партія пілотів і не подвоїть ефективну силу України, Київ, ймовірно, триматиме свої літаки на короткому повідку, доводячи загальну концепцію розподілених операцій і чекаючи, як орки адаптуються.

Коротко про термінологію: офіційна назва літака – General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Lockheed-Martin купила GD свого часу, і між багатьма пілотами, які називали літак гадюкою (Viper), та терміном, що круто звучав у маркетингових брошурах, він прижився. Я достатньо дорослий, щоб пам'ятати часи після Першої війни в Перській затоці, коли частіше використовували Falcon.

Щотижневий огляд. Покровська криза, успішний глибокий удар

Прорив росіянами лінії Вовчої, про який я писав минулого тижня, продовжує погіршуватися, а ситуація на Покровському фронті загалом виглядає складною для України. Хороші новини здебільшого пов'язані з обмеженими темпами просування і труднощами, з якими зіткнеться ворог, чим ближче його війська до самого Покровська.

Це не ідеально, коли велика база підтримки опиняється в межах досяжності вогню ворожої артилерії, але з іншого боку, українські гармати матимуть достатнє прикриття і дальність, щоб жорстоко покарати російські війська, які намагатимуться просунутися вперед. Чим далі орки відійдуть від Авдіївки, тим більше можливостей матимуть українські війська для перехоплення поставок і підкріплень за допомогою безпілотників.

Покровський фронт, 4 серпня 2024 року. Пунктирні стрілки показують потенційні напрямки наступу та відведення українських військ. Внизу праворуч – Авдіївка, вгорі ліворуч – Покровськ. Прогноз: орки вдаряться об стіну.

Москва також зараз знову наступає в гору після того, як змогла просунутись майже рівною місцевістю вздовж залізничної лінії. Після подолання верхів'їв Вовчої лініям постачання орків доведеться проходити через кілька вузьких місць, які стануть чудовими місцями для полювання для безпілотників. Ворог також наближається до більших населених пунктів, ніж ті, які він захопив з моменту витіснення України з Авдіївки.

Я сподівався, що Україна зможе використати Вовчу, щоб зменшити кількість бригад, необхідних для утримання цього фронту, але я також очікував, що Москва зробить оперативно правильний крок і підтримає фронтальний наступ на Торецьк, намагаючись обійти його з флангу. На даному етапі виглядає так, що Україні потрібно буде виділити одну-дві свіжі бригади, щоб уникнути витіснення за Вовчу аж до Карлівки. Навіть це навряд чи стане серйозним проривом, але висота в цьому районі необхідна Москві для забезпечення подальшого просування до Покровська, і її слід утримати, якщо це можливо.

За інших рівних умов, я б волів, щоб орки йшли на Покровськ, а не намагалися оточити Торецьк. Але постійне витіснення з району, який мав би бути захищеним, може бути ознакою того, що українські бригади перебувають у надто напруженому стані. Вони потребують допомоги, і хоча Україна, за повідомленнями, щомісяця додає стільки ж солдатів, скільки і Москва, адміністрація Байдена-Гарріс все ще не рухається достатньо швидко, щоб озброїти їх достатньою кількістю зброї.

Загалом, рашистські операції залишаються розрізненими. Просування Москви до Покровська викликає занепокоєння, але зрештою ризикує стати контрпродуктивним. Хоча цього року Україна ще не змогла здійснити оперативну контратаку на відкритому фланзі, якщо кампанія з застосуванням планерних бомб стане нежиттєздатною в найближчі тижні, наявність кількох дивізій, що сидять в котлі і піддаються атакам з трьох боків, може бути дуже поганим для Москви.

У Торецьку тривають запеклі бої, орки виконують свій стандартний ритуал знищення всього, що Україна може використати для захисту. Схоже на те, що Москва спробує повністю відтіснити Україну за свою основну лінію оборони, захопивши Нью Йорк, Залізне та Нелипівку протягом наступних кількох тижнів.

Донбаський фронт, 4 серпня 2024 року. Пунктирні стрілки показують потенційну вісь атаки орків.

Сам Торецьк, однак, залишається фортецею, і хоча можна очікувати, що Москва скине на нього багато планерних бомб, Україна контролює обидва фланги. Поки лінії на захід від Нью Йорка або біля Часового Яру не дадуть тріщини, фактичне взяття Торецька коштуватиме ворогу десятки тисяч загиблих.

На жаль, Часів Яр, схоже, чекає нова хвиля атак орків, оскільки українські ЗМІ повідомляють, що російські війська перетнули канал, який захищає східний фланг міста. Підтверджених фактів пересування не було, є лише ознаки запеклих боїв, які вказують на те, що орки знову намагаються просунутися вперед.

Вугледар – це територія, де Москва явно хотіла б досягти прогресу, але, схоже, не наважується взяти на себе занадто багато зобов'язань через запеклий опір у минулому. Як я вже згадував, цей сектор може перетворитися на плацдарм для надзвичайно небезпечного українського контрнаступу, тому Москва хотіла б зачистити його.

Поки що оркам не дуже пощастило, вони лише просунулися трохи ближче до прифронтової магістралі, яка не дуже потрібна Україні для забезпечення Вугледара. Однак, якщо Москва зможе просунутися через Костянтинівку на десять-п'ятнадцять кілометрів, це загрожуватиме відрізати постачання Вугледару. Цікаво, що 31-ша механізована бригада, яку нібито розбили на північ від Прогресу, щойно з'явилася на цьому фронті разом з досвідченою 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Вони приєдналися до такої ж елітної 72-ї механізованої та оснащеної "Леопардами" 33-ї.

На півночі тривають операції на Харківщині, і чутки про те, що кожна зі сторін готує новий наступ, продовжують надходити, але прогресу поки що не помітно. Так само тривають атаки орків на українські опорні пункти на південному березі Дніпра, але вони не мають успіху. Тиск на інших напрямках то посилюється, то слабшає, але загалом останнім часом наступальні зусилля росіян в основному зосереджені на використанні прориву Вовчої на схід від Покровська.

У той час як ситуація на землі знаходиться десь між стабільною і тривожною, диспропорція між двома сторонами в небі почала змінюватись ще до того, як над Україною з'явились "Вайпери". Цього тижня Україна досягла двох нових віх. Вона завдала комплексного удару з безпілотників, можливо, доповненого протикорабельними ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва, переобладнаними для наземної атаки, по великому аеродрому орків під Морозовськом. Також був уражений (знову) підводний човен "Ростов-на-Дону", частково відремонтований після ураження крилатими ракетами в сухому доці минулого року і піднятий на плаву після ураження новими українськими ракетами, можливо, ATACMS.

Удар ATACMS також знищив більшу частину батареї С-400 під Севастополем. Україна помітно працює над зменшенням можливостей російської протиповітряної оборони напередодні першого розгортання F-16, і це лише останній інцидент у довгій низці знищень. Існує причина, чому керівники компанії, яка виробляє С-400, були заарештовані за звинуваченнями в корупції.

Хоча Москва здатна здійснювати нальоти, які вражають важливі цілі в Україні, прибуття більшої кількості систем ППО Patriot та інших систем протиповітряної оборони – разом з перехоплювачами для них – схоже, має вплив на ситуацію. Останнім часом зусилля Москви були зосереджені на аеродромах і складах матеріально-технічного забезпечення в районах, де Україна не має покриття Patriot, хоча безпілотники регулярно літають в Україну для картографування операційних зон системи ППО.

Занепокоєння викликає остання тенденція до запуску десятків дешевих розвідувальних безпілотників, які можуть літати на сотні кілометрів. Деякі з них вмикаються лише після того, як вони опиняються над цільовою зоною, щоб скоротити час попередження, який українці, що знаходяться поблизу, мають для того, щоб відкрити вогонь або перемістити обладнання під прикриттям. Балістична ракета може влучити в центральну Україну з Криму менш ніж за п'ять хвилин. Ці нові безпілотники також піднімаються на тисячу метрів вгору – занадто високо для наземних мисливців на безпілотники з кулеметами, а це означає, що потрібні більш ефективні перехоплювачі безпілотників, причому швидкі.

В іншому випадку, навіть новоприбулим F-16 буде дуже важко вижити, щойно їхні колеса торкнуться землі. На жаль, вони не можуть залишатися в повітрі вічно.

Розділ "Наука". Профіль перших операцій F-16 в Україні

Незалежно від того, як ви їх називаєте – "Соколи", "Вайпери", F-16 чи багатоцільові бойові літаки четвертого покоління, їхнє прибуття в Україну є передвісником перелому, який повністю розгорнеться через пару років, але який докорінно змінить баланс сил у війні в Україні. Я відчуваю, що скоро буде великий ракетний удар орків, і путін має рацію, що боїться.

Покоління популярних істориків спотворили дані про роль повітряної сили у військових конфліктах. Американців вчать, що атомні бомби змусили Японію капітулювати, тоді як насправді радянське завоювання Маньчжурії і знищення колоніальної вотчини Імператорської японської армії змусило Токіо шукати умови. Американців також помилково вчать, що руйнування німецьких міст було морально і стратегічно виправданим, хоча це були атаки на нацистську транспортну мережу, які врешті-решт зупинили гітлерівську військову машину.

Не має значення, скільки танків збудував мій ворог, якщо він не може доставити їх або необхідне для них пальне на фронт. Так само, маючи всі винищувачі у світі, не має значення, якщо ви не можете захистити їхні бази. Навіть невеликі, але рутинні атаки можуть зробити високоінтенсивні операції майже неможливими, і чим складніший літак, тим більше він покладатиметься на централізовані і вразливі за своєю суттю об'єкти.

Зірвати військову кампанію в стилі НАТО з використанням військово-повітряних сил не так вже й складно, якщо у вас є ресурси і простір. путін спробував власну версію в перші дні тотального вторгнення. Використовуючи тактику, яку застосовували в'єтнамці, іранці та серби, Україна оговталася від початкових невдач і зробила польоти екіпажів над вільною Україною занадто дорогими для орків, щоб продовжувати.

Не маючи змоги нейтралізувати кожен український ЗРК, російські літаки змушені або залишатися на своєму боці лінії фронту, або збирати масивний пакет, здатний придушити всі засоби ППО поблизу того місця, куди мають намір пролетіти їхні літаки. Ось чому повітряні планувальники НАТО вимагають масованих зусиль SEAD/DEAD – придушення/знищення протиповітряної оборони противника – перед тим, як намагатися контролювати небо над утримуваною ворогом територією.

Щасти вам у боротьбі з таким ворогом, як Китай, друзі. Щоразу, коли я читаю, як якийсь генерал ВПС США або цивільний ентузіаст розводиться про польоти малопомітних бомбардувальників над Китаєм у майбутній війні, мене пересмикує. У 21 столітті це еквівалентно думці про те, що майбутні війни вирішуватимуться лініями лінкорів, які дуеляться в морі.

Повітряні сили мають важливе значення, і пілотовані літаки не зникнуть найближчим часом. Але це лише одна сфера. Саме тому, як це не парадоксально, поява сучасних літаків в Україні насправді матиме більший вплив на конфлікт, ніж стверджують багато аналітиків. Очевидно, що самі по собі вони не виграють війну, але вони є доповненням до важливого потенціалу, який може бути використаний, щоб знекровити джерело бойової потужності росіян.

Найближчим часом пари F-16 почнуть влаштовувати повітряні засідки на літаки і гелікоптери росіян, що діють поблизу лінії фронту. Іноді вони навіть будуть атакувати пару бомбардувальників Сухого, що заходять на позицію, щоб випустити планерні бомби. Можливо, навіть не по одній на день, принаймні спочатку, але втрати будуть зростати. А коли це станеться, буде менше планерних бомб. Українські життя на землі будуть врятовані.

Хоча наявні у путіна повітряні сили значно переважають українські, щороку виробляється менше десятка бомбардувальників Су-34 – основної платформи для доставки планерних бомб. Москва має на озброєнні лише 100 або близько того. Вони доставляють сотню або більше планерних бомб щодня, кожен літак випускає по дві-чотири бомби з відстані близько 65 км за лінією фронту.

Якби вони могли дійти до самого фронту, то могли б вражати українські цілі глибоко в тилу. На щастя, їх стримує загроза блукаючих комплексів Patriot. Проте після втрати одного з цих підрозділів від удару балістичної ракети "Іскандер" після того, як він був помічений безпілотником на занадто довгій стоянці, Україна, схоже, вирішила тримати пускові установки Patriot на відстані щонайменше 60 км від фронту, а їхні радари – ще далі в тилу.

Хоча російські літаки з планерними бомбами літають на великій висоті і їх легко помітити, постріл з Patriot на відстані понад 120 км виводить зброю на зовнішню межу її ефективної дальності. Ворожі літаки наближаються до точки викиду зі швидкістю близько 1200 км/год, тому проводять в зоні ураження Patriot щонайбільше кілька хвилин. Оскільки пускові установки повинні бути на відкритій місцевості і не можуть довго сидіти на одному місці, російський літак на великій висоті, швидше за все, виживе, якщо розвернеться і втече, перш ніж наблизиться ближче, ніж на 60 км до фронту.

Літаки, що наближаються на менших висотах, де літають російські літаки ближньої підтримки Су-25, можуть наблизитися до лінії фронту на відстань до 5 км, якщо вони випустять свої ракети і швидко розвернуться. Навіть якщо вони летять повільніше і проводять більше часу в теоретичній зоні ураження Patriot, горизонт обмежує здатність наземного радара відстежувати низьколітаючі цілі.

До речі, нещодавно одна європейська країна передала Україні модель ЗРК малого радіусу дії – французький "Містраль", який може вражати цілі на відстані вдвічі більшій, ніж більшість у своєму класі – 8 км. Це призвело до того, що за останні місяці українські військові з 110-ї механізованої бригади збили кілька російських Су-25.

Навіть якщо обмежитися використанням ракет середньої дальності серії AIM-120 AMRAAM, які мають максимальну офіційну дальність 105-120 км, українські пілоти F-16 тепер мають технічні засоби для перехоплення як низьколітаючих Су-25, так і висотних літаків Су-34.

Справжня сила F-16 або будь-якого іншого літака стандарту НАТО полягає не в його власному озброєнні, а в захищеному мережевому зв'язку з рештою української системи протиповітряної оборони. Завдяки зашифрованим і надійним мережам зв'язку, таким як Link-16, пілот може отримувати інформацію про поле бою, пролітаючи на рівні верхівок дерев, щоб не бути виявленим ворожим радаром і тримати свій власний радар вимкненим.

Якщо радар Patriot або один з українських літаків Saab AWACS помітить групу російських літаків, що наближається до фронту, він може передати всю необхідну інформацію для наведення на ціль ракети, яку несе найближчий F-16. Все, що потрібно зробити пілоту, – це діяти як славнозвісний водій доставки, встановити зв'язок, дістатися до точки запуску і відлетіти, не будучи збитим.

Нещодавно генерал Сирський зробив цікавий коментар про те, що "Вайпер" повинен знаходитись за лінією фронту щонайменше на відстані 40 км. Насправді це набагато ближче, ніж я очікував. Я сподівався дізнатися, що союзник надав Україні принаймні кілька десятків ракет дальнього радіусу дії AIM-120D моделі AMRAAM з дальністю дії 160-180 км, які можуть збивати літаки противника на відстані 100 км в українському повітряному просторі.

Навіть використовуючи старішу модель AMRAAM, F-16, який може вижити на відстані 40 км від лінії фронту, здатен вразити Сухий, який випускає планерні бомби з відстані 65 км на своєму боці фронту. Це малоймовірно, але в обігу є тисячі старих AMRAAM, тому якщо два F-16 випустять вісім ракет для одного влучання, це буде справедливий обмін.

Великим викликом, звичайно, є зробити це, не отримавши при цьому удар ракетою С-400 або Р-37. Москва оточила Україну батареями ЗРК великої дальності і тримає в небі кілька десятків перехоплювачів, озброєних ракетами класу "повітря-повітря" з радіусом дії 200 км. Ракети С-400 теоретично можуть вражати цілі на відстані до 400 км, хоча на практиці 200 км видається справжнім максимумом, і то лише за підтримки літаків АВАКС.

З іншого боку, ні перехоплювачі МіГ-31, ні Су-35 не прагнуть наближатися ближче, ніж на 100 км до фронту, оскільки для того, щоб стріляти своїми Р-37 на максимальну дальність, вони повинні летіти високо і швидко. Це не маленькі літаки, і вони використовують потужні радари для наведення своїх ракет, коли підтримка AWACS недоступна, тому блукаючий Patriot, який наважився зависнути за 50 км від фронту, є смертельно небезпечним для них.

Що стосується покриття AWACS, то завдяки скороченню ефективного флоту Москви на три одиниці в минулому році, після використання Україною оновленого ЗРК великої дальності С-200 радянських часів з радіусом дії 300 км, Москва, схоже, не ризикує наближати свої рештки AWACS до лінії фронту ближче, ніж на 300 км. Це означає, що українські літаки, які летять низько над лінією фронту, опиняються на зовнішній межі ефективної дальності відстеження А-50.

Без підтримки AWACS комплекс С-400 має проблеми з українськими МіГ-29, які прилітають всього за п'ятнадцять кілометрів від харківського фронту, щоб закидати планерні бомби на позиції орків. F-16 менший за МіГ-29, і хоча пілоту "Вайпера", швидше за все, доведеться летіти вище, перш ніж випустити зброю, у нього є набагато сучасніші системи протиракетної оборони, на які можна покластися.

Москва вже давно почала тримати свої батареї ЗРК великої дальності на відстані щонайменше 65 км від лінії фронту через загрозу атак HIMARS. Тепер, коли ЗРК знаходиться в польових умовах, ніде в окупованій Україні їх немає. На жаль, Москва має понад сотню таких установок, хоча лише частина з них є новітніми С-400, а від десяти до двадцяти були знищені під час війни. Проте, те, що вони знаходилися так далеко, дало українським пілотам набагато більше простору для маневру. Останніми тижнями МіГ-29, Су-27 і Су-25 вміло використовували цю можливість для доставки власних планерних бомб.

Профіль польотів, який передбачає, що F-16 з'являються для нанесення ударів за 40 км за лінією фронту по планерних бомбардувальниках орків, виглядає життєздатним навіть без AMRAAMS моделі D. Чи це дійсно так, залежить від якості систем протиракетної оборони, які вони використовують.

Аналіз відкритих джерел вже виявив кілька дуже цікавих деталей. По-перше, українські "Соколи" оснащені європейською системою протиракетної оборони, яка виглядає найсучаснішою. Крім того, що вона включає в себе системи попередження про ракетний напад і маскування, вона також є одним з тих елементів електромагнітної боротьби, які можуть погіршити роботу ворожих радарів.

Наведення ракети на ціль – це класичний кібернетичний зв'язок, коли сигнали, отримані і інтерпретовані машиною, дозволяють їй самокоректуватися. Термостат працює за тими ж принципами. Так само, як і будь-який штучний інтелект. Людський мозок нічим не відрізняється, просто нескінченно складніший.

В основі всіх ракет з радіолокаційним наведенням лежить маленький комп'ютер, який прагне максимально наблизитися до будь-якого радіохвильового сигналу, на якому він зафіксувався. Доки ця пляма радіолокаційного сигналу стає інтенсивнішою, ракета щаслива. Якщо вона зменшується або змінює положення, комп'ютер змінює положення ребер на корпусі ракети, щоб змусити сигнал повернутися назад в середину поля виявлення.

Ухилення від удару полягає в тому, що сигнал, який ракета має переслідувати, зникає з поля зору занадто швидко, щоб комп'ютер встиг підлаштуватися. Також завжди корисно, щоб сигнал-приманка з’явився там, де ракета очікувала побачити ваш сигнал.

Проблема виникає, коли ціль знаходиться далеко. Сила сигналу зменшується з квадратом відстані, і чим більший пакет наведення на ракеті, тим важчим має бути досягти цілі.

Вкладати мільйони доларів у комп'ютер, який буде використаний лише один раз, – це марнотратство. Рішення полягає в тому, щоб мати супутню платформу з більшою енергією і простором, виділеним для високоякісного радара, який вказуватиме ракеті, куди летіти, доки вона не наблизиться достатньо близько, щоб менший за розміром шукач міг здійснити кінцеве перехоплення. У В'єтнамі американські літаки постійно потрапляли в халепу через те, що їм доводилося тримати ніс на ворожих літаках, доки радари скеровували ракети Sparrow до них. Але між правилами ведення бою, що вимагали візуальної ідентифікації цілі, і нестабільною технологією, це часто означало, що вони не встигали зробити другий постріл до того, як потрапляли в "собачу сутичку".

Завдяки Link-16 і подібним мережам усі дані наведення на ціль можуть бути надіслані до AMRAAM безпосередньо з AWACS або Patriot. Все, що потрібно зробити пілоту F-16 – це зайняти позицію для запуску, вказати ракеті, для якої цілі потрібно отримати дані, і відправити її на місце зустрічі. Ракета підніметься високо в атмосферу, а потім пікіруватиме вниз, до того місця, де, за даними радара дистанційного керування, має бути ціль. Наблизившись, ракета переключиться власний радар, приймає сигнал і мчить до цілі зі швидкістю, що в багато разів перевищує швидкість звуку.

Псування сигналу управління, який спрямовує ракету до цілі на різних етапах її польоту, є завданням оборонної електромагнітної війни. Генерування небажаних сигналів може мати різні наслідки, від створення деструктивних перешкод до генерації радіолокаційних привидів. Мета проста: змусити ракету переслідувати фантом або не дати їй змоги виявити сигнал, який вона шукає. Якщо ворожий радар наведення втратить на кілька секунд відстеження F-16, що мчить від фронту зі швидкістю 2000 км/год, ракета навряд чи матиме достатньо енергії в останні моменти, щоб скоротити розрив.

Простіше кажучи, сучасні системи протиракетної оборони здатні суттєво зменшити ефективну дальність дії ворожої зброї.

Якщо Україна зможе впродовж тривалого часу збивати хоча б по кілька літаків щотижня, то за кілька місяців кампанія російських планерних бомб стане нежиттєздатною. Зупиніть планерні бомбардування, і наступальний потенціал Москви в осяжному майбутньому буде вичерпано. Навіть захищати позиції, які вона утримує, стане набагато складніше. Каструйте загрозу планерних бомб, і Москва опиниться в глибокій халепі.

Орки докладуть усіх зусиль, щоб знищити українські F-16. Нещодавня тенденція появи російських безпілотників над українськими авіабазами в 100 км або навіть 150 км за фронтом викликає надзвичайне занепокоєння. Москва має технічну можливість доставити ракету в будь-яку точку України приблизно за п'ять хвилин, а це означає, що якщо вона зможе побачити, як F-16 приземлився і припаркувався для дозаправки, вона, швидше за все, зможе розпочати атаку в найкоротші терміни.

Зрештою, Україна втратить кілька F-16 як через атаки, коли літаки перебувають на землі, так і через нещасні випадки. Іноді Москва вдаватиметься до трюку, який дозволить їй вражати F-16, що летять близько до лінії фронту. Електромагнітна війна має тенденцію ставати тим менш ефективною, чим більше ворог має шансів шукати обхідні шляхи.

Головне, щоб пілоти та наземний екіпаж вижили. Україні було обіцяно понад 80 винищувачів F-16. Пілоти і наземний екіпаж – це вузьке місце, яке необхідно усунути, щоб повністю використати те, що вже було обіцяно. Найбільша проблема, з якою стикається Україна при експлуатації F-16, – це не бойові дії, а підтримання високого темпу операцій, щоб винищувачі якомога частіше перебували в повітрі.

На жаль для України, всі її великі міста – місця, які вона повинна захищати батареями Patriot – знаходяться в радіусі дії безпілотників на території росії. Київ, ймовірно, захищають два ЗРК великої дальності і кілька ЗРК середньої дальності, що робить його найбезпечнішим місцем в країні – хоча, звичайно, не невразливим. Київ також знаходиться на відстані понад 500 км від лінії фронту, що створює свої проблеми.

Я очікую, що Україна використовуватиме одну базу в Києві як основний центр розгортання і технічного обслуговування, а кілька баз в самому центрі країни діятимуть як розподілені бази для літаків, які потребують дозаправки, переозброєння і заміни пілотів перед тим, як знову піднятися в небо. Перебування на відстані щонайменше 200 км від будь-якої російської території – окупована Молдова не рахується, оскільки там немає ЗРК дальнього радіусу дії – значно зменшить загрозу безпілотників. Також необхідно створити спеціальні бази перенаправлення поблизу лінії фронту на випадок пошкодження, несправності або низького рівня пального, в ідеалі – поблизу батарей Patriot, які зараз або, сподіваємось, незабаром будуть захищати Харків і Дніпро. Ось приблизна карта, яка дає уявлення про простір бойових дій:

Небо в синій зоні має бути дуже безпечним. Червона лінія позначає кінцеву точку небезпеки. Жовта показує повітряний простір, в якому зараз існує реальна загроза засідки на Вайпери.

Єдине безпечне місце для F-16 в Україні – над центром країни. Кожна хвилина, проведена на землі, збільшує ризик виявлення та атаки. Це також марна трата дорогоцінного ресурсу. Авіакомпанії виявили, що найефективніше підтримувати літаки в робочому стані якомога довше, замінюючи екіпажі за потреби, доки графік технічного обслуговування не вимагатиме капітального ремонту.

Українські F-16 старіші, але у них є ще кілька років інтенсивних польотів. Україна, ймовірно, прискорить придбання більш сучасних бойових літаків, тому якщо перші кілька десятків будуть втрачені або зношені до кінця 2025 року, це не повинно мати великого значення. Вайперів багато, але набагато менше повітряних і наземних екіпажів.

Схоже, що на озброєнні перебуває невелика ескадрилья з десяти машин. Україна також, схоже, роздобула статичні літаки для використання в якості приманок, причому пильні спостерігачі помітили, що літаки за спиною президента Зеленського на великій фотосесії цього тижня – це старі моделі. Ті, що насправді літають, – це колишні данські літаки.

Наявність українських літаків, що курсують між аеродромами в центральній Україні, вирішує як проблему розподілу, так і проблему відстані між Києвом і фронтом. Офіційний бойовий радіус F-16 під час наземної атаки становить трохи більше 500 км, але в конфігурації повітряного бою можливий бойовий радіус 800-1000 км. Під бойовим радіусом зазвичай розуміють відстань, на яку літак може пролетіти з заданим бойовим профілем, провести до п'ятнадцяти хвилин в активних бойових діях, а потім повернутися на базу, тому він, як і більшість інших аспектів дальності польоту, дуже залежить від завантаження літака і від того, як пілот обирає спосіб польоту.

F-16, що вилітає з Києва, витратить половину свого пального на переліт до зони патрулювання і назад, яка знаходиться досить далеко за фронтом, щоб не потрапити під удар, але досить близько, щоб відкрити вогонь протягом декількох хвилин після виявлення загрози, що наближається. Основна операційна схема для F-16 буде схожа на човникову. Лише найпростіші і найшвидші наземні завдання будуть виконуватись на передових базах, щоб мінімізувати загрозу нападу безпілотників або ракет.

Екіпаж з двох F-16 може вилетіти з Києва, годину патрулювати над Дніпром, а потім приземлитися на окремих базах для дозаправки, переозброєння та заміни пілотів у бункері. Менш ніж за півгодини літаки розвертаються, як на піт-стопі на гоночній трасі, і вирушають у зворотній шлях. Якщо літак експлуатується досить довго, і йому потрібне кількагодинне технічне обслуговування, він може повернутися до Києва для роботи в підземному укритті.

Теоретично, десять літаків в арсеналі можуть означати, що Україна постійно тримає два літаки в небі, і ще два готові до зльоту. Ще два будуть відновлюватися після місії, четверта пара готується до бою, а п'ята перебуває на технічному обслуговуванні. Будь-який літак, недоступний протягом доби, може бути замінений на той, що зберігається за кордоном.

Це означає, що кожен з дванадцяти пілотів "Вайперів" в Україні підніматиметься в небо двічі на добу, доки не прибудуть нові. З історичної точки зору, це не є надмірним навантаженням, особливо якщо профіль місії зазвичай досить простий і пілоти літають над дружньою територією.

Операції авіаносців ВМС США є корисним приблизним орієнтиром того, що буде стійким. Вони можуть здійснювати понад 300 вильотів на день протягом декількох днів поспіль або 150-200 вильотів протягом шести місяців. Вони використовують сімдесят літаків, що означає, що кожен з них літає два-три рази на день, але, швидше за все, пілоти літають лише один раз. Операції з авіаносця, як відомо, дуже виснажливі, адже пілоту доводиться приземлятися на поверхню, яка постійно рухається у кількох вимірах.

Таким чином, цикл патрулювання в режимі 24/7 видається можливим, хоча і складним. Може здатися, що мати лише два літаки в повітрі і ще одну пару, готову до вильоту, не так вже й багато, але кожна пара теоретично може збити дюжину крилатих ракет орків. Скільки лікарень чи шкіл це врятує? Більше, ніж жодної, саме тому це вважається великою перемогою, навіть якщо Україна не зможе деякий час активно полювати на Сушки.

У вересні кількість підготовлених українських пілотів має зрости приблизно вдвічі. Сподіваємося, що до нового року їхня кількість знову подвоїться, досягнувши 40-50, хоча важко бути впевненим, судячи з новинних повідомлень. В американській пресі було багато розмов про те, що в Україні буде мало пілотів і обмежена кількість літаків, які вона зможе використовувати одночасно. Але все відносно, і американські ЗМІ беруть активну участь у формуванні уявлень про Україну. Не обов'язково, на жаль, на користь України.

Не варто очікувати видовищних собачих боїв. У разі успішного зіткнення українська пара F-16 отримає попередження про ймовірну атаку з використанням планерної бомби, коли вони будуть летіти високо над Дніпром, щоб заощадити паливо. Вони скинуть запасні паливні баки і пікіруватимуть до рівня верхівок дерев, розганяючись зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. Приблизно за 40 км від фронту вони наберуть висоту, яка триватиме до хвилини, і випустять ракети, після чого пірнуть назад і полетять у безпечне місце.

Навіть якщо під час підйому його виявлять і націлять на нього, якщо найближчий стрілець-орк знаходиться за 120 км, маневрений маленький літак на кшталт F-16, оснащений сучасною протиракетною системою, має дуже хороші шанси ухилитися від удару. Ризик є завжди. Але солдати в окопах приймають свій ризик. На війні кожен отримує свою частку.

Я не зосереджуюсь на наземних атакувальних можливостях F-16 (чи 20-мм гарматі, про яку згадують майже в кожному матеріалі без жодної видимої причини, окрім технічного звучання), тому що наразі його головна цінність – це захист неба. Це саме та форма ближньої повітряної підтримки, яка найбільше потрібна українським солдатам.

Вайпер – це найкраща надія України зупинити планерні бомби. Удари по аеродромах орків – це завжди добре, але сувора правда полягає в тому, що у Москви їх дуже багато. Вона може розподіляти свої операції ціною зниження їхньої ефективності. Чого вона не може зробити, так це замінити більше однієї-двох бойових втрат щомісяця, навіть якщо Москва щасливо уникає санкцій на чолі з США.

F-16 – це ще один важливий шматочок у пазлі перемоги у війні в Україні. І відтепер, кожного разу, піднімаючись у небо, орківські авіатори будуть думати, чи не стане цей політ останнім.

Незабаром вони дізнаються, що таке полювання.

Джерело