Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер

Американська дослідниця російських інформаційних операцій та кібербезпеки, експертка Фонду захисту демократії Івана Страднер радить США та союзникам створювати більше контенту, який скеровуватиме параною путіна на ФСБ "кругом одні врагі", яка працюватиме проти самого ж режиму. На її думку, дрібка чорного гумору теж не завадить.

росіяни – чиновник і його жінка, сидять вдома з дитиною. Вони сумні, бо розчаровані: "Хіба про таке ми мріяли?". І тоді чоловік вирішує йти в ЦРУ. "Ми таки будемо жити гідно", – каже він.

Ні, це не трейлер фільму про Холодну війну, розповідає Іванна Стаднер. Це вербувальне відео ЦРУ, що крутить російський Telegram.

Воно націлене на незадоволених російських військових, урядовців, науковців – будь-кого, хто володіє інформацією, яка може бути корисною для американської розвідки.

Не дивно, що ролик одразу ж розлютив параноїдальний кремль. Посол рф у США заявив, що робота є частиною "скоординованої кампанії" в рамках "гібридної війни" Сполучені Штати проти росії.

Якби ж то він мав рацію.

москва постійно намагається підірвати американський уряд за допомогою інформаційних операцій та інших засобів, та Сполучені Штати, як правило, не наважуються виходити на цю арену.

Це треба змінити.

Вашингтон повинен використати параною москви на свою користь, щоб посіяти недовіру серед російських чиновників і підштовхнути кремль до спрямування ресурсів на безпеку режиму і відвернення від зовнішньої агресії. Як і Сталін, путін страждає від небезпечного вірусу: мікс безжальності та параної. російський вождь довгий час вважав, що Сполучені Штати та їхні західні союзники сплять і бачать, як підірвати його режим.

Протягом 20 років свого правління путін планомірно знищував інакомислячих і вкладав гроші в заходи, спрямовані на збереження своєї влади. Тим часом, він надав параноїдальній службі внутрішньої безпеки і контррозвідки росії, ФСБ, довший повідець для переслідування реальних чи придуманих противників режиму.

ФСБ отруїла чи ув'язнила таких опозиційних діячів, як Алєксєй Навальний і Владімір Кара-Мурза, яких путін називає "зрадниками", і вважає що Захід використовує їх "для знищення росії".

москва заарештовує журналістів, як-от кореспондент Wall Street Journal Еван Гершкович, якого нещодавно звинуватили у шпигунстві.

Для російської ділової та наукової спільноти навіть невинні стосунки із Заходом тепер можуть викликати підозру.

Невдовзі після того, як ЦРУ опублікувало своє відео, група російських вчених оприлюднила відкритого листа, в якому заявила, що їхній уряд заарештував трьох експертів з гіперзвукових технологій лише за те, що вони мали невинні контакти з іноземними колегами.

кремль також заарештував громадянина росії, який легально працював у консульстві США в росії, звинувативши його у "співпраці на конфіденційній основі з іноземною державою".

Параноя москви може стати перевагою для Сполучених Штатів. Чим більше путін боятиметься західної підривної діяльності, тим більше грошей він вкидатиме у зміцнення своєї влади. Це означає менші витрати на війну в Україні.

Більше того, підживлюючи підозри ФСБ щодо російських чиновників, науковців і бізнесменів, США можуть розхитати російський уряд і підштовхнути москву до посилення відтоку мізків з країни.

Цей план запозичений зі старої радянської військової концепції, яка лежить в основі російських інформаційних операцій: відома як "рефлексивне управління", вона передбачає використання інформації для впливу на супротивника, щоб він "прийняв заздалегідь визначене рішення, бажане для ініціатора дії".

Саме так москва використала політичні розколи в Сполучених Штатах, пов'язані з расовими, міграційними питаннями і контролем над зброєю.

Для США першим кроком має стати створення більшої кількості контенту на кшталт відео вербування ЦРУ. Вашингтон також повинен запросити союзників, таких як Велика Британія, приєднатися до цієї роботи. ЦРУ може використовувати свій новий Telegram-канал для обміну інформацією з росіянами.

Замість того, щоб сіяти брехню, як це робить москва, Вашингтон повинен управляти правдою, аби продемонструвати росіянам, як їхній уряд краде у них майбутнє і рублі у платників податків.

Гумор – теж потужний інструмент. Дотепні меми, що висвітлюють кремлівську корупцію, припадуть до душі росіянам з чорним гумором.