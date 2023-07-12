Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune

Професор Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тіан з Єльського університету в американському журналі Fortune опублікували список нікчемних 400 компаній, які продовжують працювати в росії або відмовилися виходити з неї, і продовжують фінансувати війну путіна проти України та масові вбивства. Схоже, тільки перспектива опинитися на лаві підсудних для таких компаній разом із головним воєнним злочинцем може вплинути на їхнє рішення працювати в росії і на росію.

Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тіан вітають "історичну мужність" понад 1000 міжнародних корпорацій, які повністю залишили росію, але вважають за потрібне ще раз чітко звернутися до 400 найбільших транснаціональних корпорацій, які продовжують вести бізнес у цій країні. Останні досі заробляють сотні мільярдів доларів на підтримку масового вбивства, яке путін влаштував, напавши на мирного сусіда, через 18 місяців після початку вторгнення, – пишуть вони у Fortune.

Від початку російського вторгнення автори ретельно відстежують і щодня оновлюють список компаній, які виводять свій бізнес із росії. На їхню думку, цей список допоміг прискорити найбільший вихід глобальних підприємств у світовій історії. І, як вважають Зонненфельд і Тіан, найважливіше те, що цей великий корпоративний відхід серйозно підірвав економіку путіна, яка кульгає, канібалізуючи державні підприємства, а також поточні операції понад 400 "нікчемних" великих транснаціональних корпорацій.

Нижче наведені деякі з найбільш кричущих випадків, коли компанії продовжують вести бізнес у звичайному режимі в росії (оцінка F за шкалою від A до F). Компанії, які отримали оцінку D, продовжують основну діяльність, призупинивши тривіальні третинні операції, такі як реклама та маркетинг, або невизначені майбутні інвестиції.

Alibaba – ця величезна китайська компанія продовжує працювати в росії через своє спільне підприємство AliExpress, яке здійснює значні продажі в рф, а також через російський вебсайт, що знаходиться у вільному доступі і на якому щодня з'являються нові знижки.

Auchan – велика французька мережа роздрібної торгівлі продовжує керувати щонайменше 240 магазинами в росії, в яких працюють тисячі людей. Ба гірше, "Ашан", схоже, подвоює зусилля, заступаючи на звільнені частки ринку своїх колишніх західних постачальників, які тепер відмовляються продавати в рф, заповнюючи свої російські магазини майже виключно продукцією під власними торговими марками.

Babolat – французький виробник тенісних ракеток стверджує, що припинив будь-яку співпрацю з росією, але за пильного розгляду виявляється більш заплутана ситуація. Діяльність Babolat у рф вже давно здійснюється незалежним місцевим дистриб'ютором, з яким Babolat, вочевидь, припинив усі ділові операції. Однак він продовжує продавати продукцію французької компанії, представляючи себе афілійованим дистриб'ютором Babolat, при чому його запаси здаються нескінченними і виходять далеко за межі звичайних складських запасів.

Benetton – італійський конгломерат чітко відстоює свою позицію щодо продовження ведення бізнесу в росії у звичайному режимі, захищаючи недоторканність своїх "давніх відносин з місцевими партнерами та мережею магазинів, в яких працює понад 600 сімей". Але це виправдання навряд чи зачіпає за живе, оскільки Benetton продовжує отримувати мільйонні прибутки в рф, які допомагають підтримувати економіку путіна, що зазнає краху.

Carl's Jr. – дивно, але ця мережа ресторанів швидкого харчування не тільки продовжує вести бізнес в росії, але й пишається цим, розміщуючи російськомовну рекламу з яскравими російськими моделями, які їдять картоплю фрі, на своїй сторінці в Instagram. Протягом останнього року на ній майже щодня з'являється реклама, де росіяни (в переважній більшості яскраві молоді жінки) ласують американським фаст-фудом, вдаючи, що все нормально.

Cloudflare – є однією з небагатьох західних технологічних компаній, які продовжують надавати ІТ-послуги в росії, стверджуючи, що росіяни заслуговують на постійний доступ до інтернету. Однак такий підхід ігнорує той факт, що всі її хмарні конкуренти пішли з рф, а також перебільшує її власну важливість – росіяни навряд чи втратили б можливість доступу до інтернету без Cloudflare.

Emirates та Etihad Airways – багато авіакомпаній Близького Сходу та Південної Азії скористалися тим, що західні авіаперевізники більше не літають над російським повітряним простором, безсоромно займаючи звільнені маршрути і пропонуючи коротші та дешевші, ніж західні авіакомпанії зараз можуть робити. Ці рейси, які за іронією долі заповнені західними мандрівниками, підривають позиції американських перевізників.

Guess – у той час як інші компанії-конкуренти виходять з ринку, цей гігант із виробництва одягу з незрозумілих причин подвоює свої російські інвестиції, викуповуючи частки в російському бізнесі у місцевих партнерів, вочевидь, значно збільшуючи прибутки після вторгнення.

Huntsman Corp – хімічний гігант вперто відмовляється виходити з росії, прикриваючись турботою про своїх російських співробітників, але на даний момент, коли всі конкуренти вже пішли, у нього немає переконливого виправдання.

Mitsui – японський конгломерат відновлює свої інвестиції та збільшує частку власності в російських енергетичних спільних підприємствах, допомагаючи росії замінити технічні ноу-хау, втрачені з виходом західних корпорацій.

Nestle – швейцарський гігант споживчих товарів пообіцяв продавати в росії лише "товари першої необхідності", наводячи як приклад дитячі суміші, але насправді вони продовжують продавати корми для домашніх тварин, праліне, шоколадні батончики та інші товари, які навряд чи підпадають під таку характеристику.

Sbarro Pizza – на вебсторінці мережі ресторанів піцерія продовжує рекламувати свій московський заклад на додаток до нещодавнього розширення в росії за допомогою місцевого партнера-оператора.

Shell – хоча енергетичний гігант пообіцяв призупинити нові закупівлі російських товарів, він продовжує виконувати існуючі контракти, отримуючи величезні обсяги російського газу, який має вирішальне значення для доходів путіна.

Stryker – виробник ортопедичного обладнання продовжує продажі, поставки та імпорт до росії під виглядом постачання товарів першої необхідності, хоча на рф припадає менше 0,5% від загального обсягу продажів компанії.

TGI Friday's – усі ресторани TGI в росії належать незалежним франчайзі, і TGI Friday's стверджує, що ці місцеві франчайзі прийняли рішення залишитися відкритими. Однак інші компанії, що працюють на основі франшизи, такі як Starbucks, викупили своїх франчайзі ще на початку вторгнення.

Unilever – як і інші гіганти ринку споживчих товарів, Unilever продовжує продавати свою продукцію в росію, під виглядом надання "товарів першої необхідності", незважаючи на широкі бойкоти споживачів. Морозиво "Корнетто" навряд чи можна назвати товаром першої необхідності.

Zimmer Biomet – виробник медичного обладнання продовжує постачати лікарні в росії під приводом надання медикаментів першої необхідності в гуманітарних цілях. Проте в росії є альтернативи, які замінюють необхідні медичні препарати.

Автори колонки зазначають, що групи активістів, такі як B4Ukraine та Агентство "Моральний рейтинг", схвально відгукнулися на заклики до цих компаній вийти з росії. Але навіть за межами "нікчемних" 400 транснаціональних корпорацій, дослідницькі партнери єльських професорів з Київської школи економіки відстежили ще понад 1000 компаній, які продовжують працювати в рф, переважно європейських і менших (визначених як такі, що мають глобальний обсяг продажів менше 100 мільйонів доларів).

Зонненфельд і Тіан стверджують, що є навіть гірші випадки – деякі компанії дали задній хід і відмовилися від своїх початкових обіцянок вийти з росії. І це змусило дослідників знизити їхній рейтинг у своєму списку. Серед них – деякі з найбільших і найвідоміших компаній, які не виконують свої обіцянки вийти з росії:

WeWork – відома компанія з нерухомості коворкінгів обіцяла покинути росію в березні 2022 року. WeWork не тільки не пішов з рф, але й продовжує бронювати робочі місця в росії у своєму додатку.

Heineken – пивний гігант пообіцяв залишити росію в березні 2022 року, але продовжує затягувати з виходом, прикриваючись тим, що очікує на схвалення російських регуляторних органів для продажу, хоча понад 1000 світових компаній безперешкодно продали свій російський бізнес, не витративши на це 18 місяців і не рахуючи цього. Робити заяви кожні кілька місяців про те, що "ми все ще намагаємося вийти з ринку і маємо намір дотримати свого слова", – це не те саме, що фактично вийти з ринку, особливо зважаючи на те, що Heineken продовжує здійснювати операції в росії на мільйони доларів.

Xiaomi – китайський гігант мобільних телефонів (по суті, китайський Apple) спочатку намагався відступити з росії після вторгнення, про що широко повідомлялося, але потім дав задній хід і зайшов на звільнені місця своїх колишніх західних конкурентів, які дійсно пішли з росії, забравши їхню частку ринку і зайнявши домінуючу позицію на російському ринку смартфонів.

Reckitt Benckiser – британський гігант споживчих товарів заявляв про наміри вийти з росії у квітні 2022 року, пообіцявши продати всі активи, але через 18 місяців навіть не знайшов покупця – і, схоже, не докладає жодних зусиль для фактичного продажу, продовжуючи щодня заробляти мільйони доларів на росії.

Philip Morris – тютюновий гігант так само пообіцяв вийти з росії в березні 2022 року через передачу права власності. Але компанія відступила від своїх слів, а її генеральний директор заявив, що не може знайти покупців і що регуляторні обмеження є надто обтяжливими.

Mondelez – знову і знову обіцяє перетворити російський бізнес на "самостійний", що б це не означало. Проте вона не демонструє жодних відчутних ознак прогресу на шляху до виходу з росії і продовжує здійснювати транзакції в рф, незважаючи на глобальні бойкоти.

Компанії, які залишаються в росії, наголошують автори, приносять величезні доходи, що поповнюють казну путіна. Хоча немає достатньої прозорості щодо точної суми, за найкращими оцінками, "нікчемні 400" додають щонайменше 200 мільйонів доларів на рік російському бюджету.

Звичайно, компанії, які пішли, представляють набагато більшу частку доходів, втрачених путіним. Загалом, компанії, які відмовилися або відступили від своїх зобов'язань покинути росію, нечисленні. Зрештою, незважаючи на помилкові твердження деяких необізнаних європейських авторів, втеча бізнесу з росії вже мала руйнівний вплив на російську економіку.

Тим не менш, підкреслюють дослідники, кожна копійка фінансує доведеного до відчаю путіна і підриває економічний тиск Заходу на росію. Корпораціям не повинно бути жодних виправдань, щоб підтримувати цей рятувальний круг. Усім західним транснаціональним корпораціям давно пора піти з росії, доки триває вторгнення в Україну.

На жаль, на початку Другої світової війни компанії Shell, Texaco, Woolworth's та Chase Manhattan продовжували співпрацювати з нацистською Німеччиною, поки громадський тиск не змусив їх припинити співпрацю.

Тепер 400 транснаціональних корпорацій, які підтримують путіна, можуть зробити те ж саме, пішовши з країни.

Про авторів:

Джеффрі Зонненфельд – професор практики менеджменту імені Лестера Крауна та старший помічник декана Єльської школи менеджменту. Журнал Poets & Quants назвав його "Професором року з менеджменту".

Стівен Тіан – директор з досліджень Єльського інституту лідерства вищого керівництва та колишній кількісний інвестиційний аналітик сімейного офісу Рокфеллерів.

Джерело: Fortune