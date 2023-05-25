США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали

Американські генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк, які служили на посаді верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, та Бен Ходжес, який був командувачем Сухопутних військ США в Європі і є старшим радником Human Rights First, у виданні Defense One закликали американське командування та Пентагон перестати боятися МКС та надати докази російських воєнних злочинів проти українців, щоб сприяти притягненню російських посадовців до відповідальності. Генерали переконані, що занепокоєння Міноборони щодо "взаємності" не повинно обмежувати зусилля США, спрямовані на допомогу Україні у здійсненні правосуддя.

Звинувачення, висунуті Міжнародним кримінальним судом проти владіміра путіна та його помічника, свідчать про те, що Україна досягає прогресу у своєму наполегливому прагненні домогтися правосуддя щодо російських воєнних злочинів. Однак, незважаючи на рішучу риторику адміністрації Байдена, кілька нещодавніх слухань у Конгресі показали, що підтримка цієї справи з боку Сполучених Штатів залишається обмеженою принаймні в одному важливому аспекті. Як прихильники перемоги України і як колишні офіцери армії та військово-повітряних сил США, ми стурбовані тим, що Пентагон – як підтвердив міністр Ллойд Остін під час нещодавніх слухань – виступає проти передачі американських доказів російських злочинів до МКС.

Уряд США зазвичай прагне до того, щоб іноземні суди віддавали перевагу американським інституціям, коли йдеться про притягнення американських військових до відповідальності за їхні дії за кордоном. Але Пентагон, схоже, доводить цей зрозумілий підхід до крайнощів, несумісних з американськими цінностями та інтересами. Він утримується від підтримки судового переслідування МКС ймовірних російських військових злочинців в Україні, сподіваючись, що це більш переконливо зробить американський уряд у майбутньому, коли він звернеться до міжнародного суду з проханням віддати перевагу американській системі правосуддя.

Міністр Остін, якого ми всі троє дуже поважаємо, послався на "занепокоєння щодо взаємності", коли на нього тиснули сенатори з цього питання. Але Сполучені Штати можуть управляти правовими ризиками наших власних дислокацій за кордоном, не відокремлюючись від інституцій, яким український уряд і громадянське суспільство просять США допомогти у здійсненні правосуддя. Президент Байден має надати дозвіл на передачу американських доказів та іншу підтримку важливій роботі МКС.

Вибір України щодо залучення МКС є цілком слушним. Кожен командир розуміє, що притягнення до відповідальності за порушення законів війни – чи то на своєму боці, чи то на боці супротивника – це, зрештою, спосіб захистити власний народ. Цивільне населення буде в більшій безпеці під час бойових дій, а військовослужбовці – в більшій безпеці, коли потраплять у полон, якщо всі сторони конфлікту розумітимуть, що за порушення будуть справедливо накладені правові наслідки.

Забезпечення цих наслідків є головним чином роботою національних органів влади, і протягом останнього року українська влада продемонструвала, що вона готова виконати свою частину обов'язків. Як повідомляється, влада розслідує обмежену кількість інцидентів, в яких українські військові вбивали полонених російських солдатів. Незважаючи на жахливі обмеження, Україна почала проводити судові процеси, пов'язані з кількома військовими злочинами, які російські війська скоїли у величезних масштабах проти українських цивільних осіб.

У 2015 році Україна також прийняла суверенне рішення запросити МКС розслідувати воєнні злочини, скоєні на її території, як у недавньому минулому, так і в майбутніх конфліктах.

Після того, як росія силою захопила і окупувала Крим у 2014 році, стало зрозуміло, що запевнення, які Україна отримала в обмін на відмову від ядерної зброї в 1990-х роках, мало що зроблять для захисту її території та народу. Україна шукала додатковий захист, де тільки могла, в тому числі, використовуючи стримуючі або каральні повноваження міжнародного суду. Тепер, коли МКС почав пред'являти звинувачення підозрюваним, партнери України мають можливість підтримати цю наступну лінію захисту. Як нещодавно заявив генеральний прокурор України в комітеті Конгресу США, "якщо ви підтримуєте МКС, ви підтримуєте нас".

МКС відіграє життєво важливу та унікальну роль у забезпеченні того, щоб особи, відповідальні за дії росії, понесли покарання. Звичайно, піхотинці та офіцери повинні бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини. Але МКС – єдиний орган, здатний пробити юридичний імунітет, який захищає російських високопосадовців. Ордери на арешт путіна і його помічника мають унікальну вагу й авторитет, що, схоже, визнають і американські чиновники, наголошуючи на цих ордерах у своїй критиці Китаю за аморальну підтримку путінського режиму.

Наразі ніхто не знає, наскільки важливою може бути підтримка США в розслідуванні МКС. Прокурор МКС не потребував американських доказів, щоб висунути звинувачення проти російських високопосадовців у злочині викрадення українських дітей. Але очікується більше звинувачень, у тому числі щодо російських авіаударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України – тема, щодо якої американська розвідка, належним чином перевірена з метою захисту джерел і методів, може бути досить інформативною. Крім того, як показало тривале переслідування воєнних злочинців у колишній Югославії, для притягнення російських посадовців до відповідальності можуть знадобитися й інші форми підтримки МКС з боку Сполучених Штатів – від дипломатичного тиску до порад правоохоронним органам.

Насправді від Сполучених Штатів вимагається небагато. Американський уряд не зобов'язаний приєднуватися до МКС, щоб допомогти йому в Україні, хоча це зробило б заклики США до правосуддя набагато більш переконливими і потужними. Натомість, він має лише прийняти світ таким, яким він є.

Хоча Ллойд Остін висловив занепокоєння щодо "взаємності" при зважуванні можливої підтримки суду з боку США, ми не поділяємо його логіки. МКС не розглядав минулу політику російського уряду щодо інших розслідувань МКС, перш ніж вирішити, чи розслідувати військові злочини в Україні. Натомість, він справедливо розглянув, що і де зробили російські війська. Якими б різними не були їхні наміри та послужний список, російські та американські збройні сили можуть стати об'єктом розслідування, коли вони діють у країнах-членах МКС, незалежно від того, вітають вони це чи ні.

Добре, що адміністрація Байдена просто поспішила підтримати МКС, тому що це дає шанс послабити і дискредитувати супротивника. Уряди повинні мислити ширше, ніж криза поточного моменту, а прихильність до правосуддя, яка застосовується лише до ворогів, не гідна назви "правосуддя". Ризик притягнення Сполучених Штатів до юридичної відповідальності перед МКС не є гіпотетичним. Суд розпочав розслідування в Афганістані, яке охопило поведінку США, хоча лише ті дії, які американський уряд на найвищому рівні визнав тортурами, але не переслідував за них у судовому порядку.

Втім, допомога МКС у розслідуванні воєнних злочинів в Україні не збільшить і не зменшить шансів на те, що американський персонал потрапить під слідство в майбутньому. Як заявив сенатор Ліндсі Грем на нещодавніх слуханнях у Сенаті, нове законодавство, яке усунуло юридичні перешкоди для підтримки МКС в Україні з боку США, було прийняте на двопартійній основі, після консультацій з адміністрацією. "Ми не ставимо під загрозу жодного американського солдата", – додав він.

Ми розуміємо, що Міністерство оборони заспокоює себе тим, що МКС не повинен мати таку широку юрисдикцію, яку він має. Але притягнення до відповідальності американських посадових осіб і військовослужбовців – це найкращий спосіб домогтися, щоб іноземні суди поважали американські. Замість цього, покладаючись на юридичні заперечення, Сполучені Штати повторюють деякі з тих самих тез, які російські офіційні особи запропонували у відповідь на ордер на арешт путіна.

Нинішня позиція США надто ускладнює допомогу нашим українським друзям у здійсненні правосуддя. Вона також демонструє надто низьку впевненість у нашій власній прихильності до підзвітності. Сполучені Штати можуть і повинні робити більше для підтримки правосуддя щодо злочинних дій росії.

Джерело: Defense One