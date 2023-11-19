США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post

Президент США Джозеф Байден на тлі пропаганди Кремля і путінських посіпак в Конгресі й американській пресі опублікував колонку в Washington Post, де пояснює, зокрема, чому США повинні продовжувати підтримку України. До речі, багато експертів раніше закликали адміністрацію Байдена зайнятися роз’яснювальною роботою щодо необхідності допомоги України.

Сьогодні світ стоїть перед переломним моментом, коли вибір, який ми робимо – в тому числі в умовах кризи в Європі та на Близькому Сході – визначатиме напрямок нашого майбутнього для наступних поколінь.

Як виглядатиме наш світ по той бік цих конфліктів?

Чи позбавимо ми ХАМАС можливості творити чисте, бездоганне зло? Чи будуть ізраїльтяни і палестинці одного дня жити пліч-о-пліч у мирі, з двома державами для двох народів?

Чи притягнемо ми путіна до відповідальності за його агресію, щоб народ України міг жити вільно, а Європа залишалася якорем глобального миру і безпеки?

І головне питання: чи будемо ми невпинно переслідувати наше позитивне бачення майбутнього, чи дозволимо тим, хто не поділяє наші цінності, тягнути світ до більш небезпечного і розділеного місця?

І путін, і Хамас борються за те, щоб стерти з лиця землі сусідню демократію. Вони сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. Заради наших власних інтересів національної безпеки – і заради блага всього світу.

Сполучені Штати – важлива нація. Ми згуртовуємо союзників і партнерів, щоб протистояти агресорам і досягти мирного майбутнього. Світ очікує від нас вирішення проблем. Це обов'язок лідера, і Америка буде лідером. Бо інакше ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися.

Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України, який продовжує захищати свою свободу від жорстокої війни, розв'язаної путіним.

З досвіду двох світових воєн минулого століття відомо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, вона безпосередньо втягує Америку. Тому наша підтримка України сьогодні - це інвестиція в нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра.

Американські військові не беруть участі в цій війні, завдяки підтримці з нашого боку хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі.

США роблять це не самотужки. Понад 50 країн приєдналися, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для самозахисту. Партнери беруть на себе значну частину економічної відповідальності за підтримку України.

НАТО стало сильнішим та згуртованішим, що посилює нашу безпеку завдяки силі наших союзників. Водночас ми чітко даємо зрозуміти, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО задля стримування подальшої російської агресії.

Наші союзники в Азії також стоять разом з нами в підтримці України і притягненні путіна до відповідальності, бо вони розуміють, що стабільність в Європі і в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані.

Ми не можемо стояти осторонь, коли ненависть піднімає голову. Ми повинні беззастережно засуджувати антисемітизм, ісламофобію та інші форми ненависті та упереджень. Ми повинні відмовитися від насильства і злоби і бачити один в одному не ворогів, а співвітчизників.

У момент такої кількості насильства і страждань – в Україні, Ізраїлі, Газі та багатьох інших місцях – важко уявити, що можливо щось інше. Але ми ніколи не повинні забувати урок, який ми отримували знову і знову протягом нашої історії. З великої трагедії і потрясінь може початися величезний прогрес. Більше надії. Більше свободи. Менше гніву. Менше невдоволення. Менше війни. Ми не повинні втрачати нашу рішучість у досягненні цих цілей, тому що саме зараз найбільше потрібні чітке бачення, великі ідеї і політична мужність. Це стратегія, яку моя адміністрація продовжуватиме реалізовувати – на Близькому Сході, в Європі і в усьому світі. Кожен крок, який ми робимо на шляху до цього майбутнього, – це прогрес, який робить світ безпечнішим, а Сполучені Штати Америки – більш захищеними.

Джерело: Washington Post