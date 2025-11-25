Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Адміністрація Трампа розпочинає масштабну перевірку всіх біженців часів Байдена

25 листопада 2025, 14:51
Фото: ap.org
За оцінками AP, повторна перевірка може викликати страх і плутанину серед понад 185 тис. біженців, які отримали дозвіл на в’їзд за часів Байдена.

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до масштабного перегляду всіх біженців, які в’їхали до Сполучених Штатів у період із 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року.

Про це йдеться у внутрішньому меморандумі, який отримало Associated Press.

За даними агентства, така ініціатива стала черговим ударом по програмі прийому біженців, яка протягом десятиліть дозволяла людям, що тікають від війни та переслідувань, отримувати притулок у США.

Що передбачає новий перегляд

У документі, підписаному директором Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Джозефом Едлоу, йдеться, що під час роботи адміністрації Байдена "кількість" та "доцільність" нібито брали гору над "ретельною перевіркою".

Тому USCIS планує провести повторні співбесіди з усіма біженцями, прийнятими за три останні роки, та протягом трьох місяців скласти список осіб, яких потрібно додатково опитати.

Меморандум також призупиняє затвердження “зелених карт” для всіх біженців, що прибули в цей період, і передбачає можливість скасування їхнього статусу без права апеляції. Лише у разі передання справи до імміграційного суду людина зможе захищати свої права.

Більше того, перевірці підлягатимуть навіть ті, хто вже отримав постійний статус.

За оцінками AP, повторна перевірка може викликати страх і плутанину серед понад 185 тис. біженців, які отримали дозвіл на в’їзд за часів Байдена.

Захисники прав біженців прогнозують хвилю юридичних позовів, заявляючи, що ці люди вже проходили багаторічну ретельну перевірку у межах однієї з найбільш суворих імміграційних процедур у США.

Критика та реакція правозахисників

У HIAS — одному з найбільших агентств із переселення біженців — рішення назвали черговим проявом "безсердечного ставлення" адміністрації Трампа.

"Цей план — шокуюче непродуманий. Це новий мінімум у безсердечному ставленні до людей, які вже будують нове життя та збагачують свої громади", — заявила Наомі Стейнберг, віцепрезидентка з політики та захисту прав HIAS.

Дональд ТрампбіженціДжо Байден

