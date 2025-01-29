"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров

Всесвітньо відомий гросмейстер і давній супротивник путіна Гаррі Каспаров у американському консервативному інтернет-виданні The Bulwark пояснює повне нерозуміння Трампом війни росії проти України. У своєму прагненні укласти угоду, щоб покласти їй край, він може дати путіну рятівне коло, якого той так відчайдушно потребує, попереджає Каспаров. Він також вкотре наголошує на ймовірних катастрофічних наслідках для України, Європи та США.

Вже тиждень нової адміністрації Дональда Трама спостерігачі з усього світу намагаються зрозуміти, чого очікувати від президента, який пишається своєю несподіваністю.

У зовнішній політиці, де ставки високі, непослідовність Трампа особливо помітна. Передбачувано яструбиний щодо Ірану, несподівано дружній до Сі, войовничий, коли йдеться про союзників Мексику, Канаду і Данію, Трамп не має нічого схожого на передбачуваний світогляд. Єдина надія полягає в тому, що він і його призначенці намагатимуться забезпечити дотримання американських інтересів, а не лише інтересів Трампа і співпрезидента Ілона Маска.

Що ця невизначеність означає для війни в Україні, коли ми наближаємося до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії? Трамп дав багато передвиборчих обіцянок, визначаючи очікування щодо того, як розгортатиметься його другий термін. Багато з них він вже відкликав, змінив або перебільшив. Серед них – його гіперболічна обіцянка закінчити війну в Україні за один день, яку в останні тижні він переглянув у бік збільшення до шести місяців, що, очевидно, відображає змінену оцінку того, наскільки важко буде досягти цього бажаного результату. Тим не менш, зрозуміло, якому результату Трамп віддав би перевагу: чистому виведенню Америки з конфлікту, з видимістю максимальної ефективності.

Але швидке завершення цієї війни, навіть у формі перемир'я, яке було б вигідним для росії, – нереальне. І, зважаючи на розширений термін, Трамп і його радники мають це розуміти.

Останні висловлювання Трампа не вселяють оптимізму. У віртуальному зверненні минулого четверга на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він говорив про війну з властивою йому еквівалентністю і ухильністю, так, ніби провина за війну лежить як на Україні та її президенті Володимирі Зеленському, так і на росії та її диктаторі путіні. "Коли мене не було" на посаді президента, сказав Трамп, "відбувалися погані речі, говорилися погані речі, навколо було багато дурниць, і в підсумку ви маєте те, що маєте". Який тупий спосіб говорити про російську війну вибору, завоювання, знищення української держави. путін її розпочав і продовжуватиме допоки вона слугуватиме його інтересам.

путін, зі свого боку, знає, як грати в цю гру: у п'ятницю він намагався підмазати Трампа, заявивши, що вибори 2020 року були вкрадені, і, повторюючи висловлювання Трампа в Давосі, якби він був поруч, тотального вторгнення росії в Україну в 2022 році не сталося б. Справді вражає, скільки брехні можна вмістити в таку коротку заяву.

Ось реальність: росія слабка. Єдина надія путіна – це слабкість Заходу, особливо рятувальні кола від зустрічей на кшталт Трампа, які виключають Україну та Європу. Трамп правильно робить, що зосереджується (як він зробив у своєму виступі в Давосі) на зменшенні доходів росії від нафти, хоча закриття її "тіньового флоту" танкерів і можливості експорту – це краще, ніж просити ОПЕК допомогти знизити ціни на нафту.

Пауза у бойових діях – це не кінець війни. Всі розуміють, що припинення вогню в Ізраїлі не означає закінчення конфлікту. Невизначеність, з якою всі сторони підійшли до останньої угоди про припинення бойових дій в Газі, демонструє глибинне розуміння того, що Ізраїль і Хамас фундаментально розходяться в думках і, можливо, навіть не зможуть задовільно виконати ці останні взаємно узгоджені умови. Це пов'язано з тим, що Хамас, як терористична організація, ставить за мету повне знищення держави Ізраїль.

Паралелі з Україною очевидні: режим путіна зараз базується на домінуванні росії в Україні та її знищенні як суверенної, орієнтованої на Захід держави. Я не вигадав це – просто погляньте на російську державну пропаганду або офіційну урядову політику. Офіційна лінія полягає в тому, що Україна не повинна існувати. Такою була політика путіна до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, і вона залишиться такою, навіть якщо він погодиться на тимчасове припинення вогню. Існує лише два можливих варіанти завершення війни, в якій агресор прагне знищити свого супротивника: перемога агресора або знищення агресора. Це єдині можливі результати в Україні. Або українська нація перестане існувати в тому вигляді, в якому ми її знаємо, або росія програє і режим путіна впаде. Будь-які перемир'я, тимчасові відступи чи паузи – це лише етапи на шляху до одного з цих фіналів.

Умиротворення – це не спосіб закінчити конфлікт, і будь-яка піар-перемога, яку воно може принести Трампу, буде швидкоплинною. Історія свідчить, що умиротворення є найбільшим паливом для продовження війни. Переговори можуть спрацювати лише тоді, коли адміністрація готова піти на поступки. Ба більше, переговори, в яких не беруть участь українські чи європейські лідери, є неприйнятними; вони із самого початку схиляються на користь путіна, військового злочинця, для якого перемогою у внутрішній та міжнародній політиці є просто розмова з американським президентом як з рівним.

путін заявив, що серед його вимог до України – ніколи не вступати до НАТО, мати обмежену армію та оборонний бюджет. Інакше кажучи, він хоче, щоб Україна була військово імпотентною і не мала жодних засобів захисту від російської агресії, стала заручницею примх путіна. Це неприйнятні відправні точки для перемовин. Будь-які переговори повинні починатися з розуміння того, що Україна є суверенною державою, яка має право на самозахист. Це суперечить основній ідеології путіна.

путін аж ніяк не непереможний. Трамп визнав, що ця війна повинна була закінчитися "за тиждень", і що "вона не виставляє його [путіна] у дуже гарному світлі". російський диктатор не такий могутній, як Сталін у 1945 році, з величезною армією, що окупувала значну частину європейської території. російська економіка хитається, і більший тиск на експорт енергоносіїв може її зруйнувати. Америка має важелі впливу, щоб покласти край цій війні на умовах, вигідних для України.

На жаль, судячи зі свідчень кандидатів у члени кабінету Трампа під час слухань щодо їхнього затвердження, посадовці, які керуватимуть американським втручанням, не розуміють основної динаміки, а саме, що утримання путіна при владі є синонімом продовження війни. Можливо, держсекретар Марко Рубіо, з огляду на свій досвід і раніше висловлені погляди, розуміє це, але якщо так, то він боїться про це сказати.

Америка повинна протистояти путіну. Якщо ви думаєте, що перемога над росією коштує дорого, то це набагато дешевше, ніж трильйони, які знадобляться, якщо Україна впаде. Якщо дозволити путіну перемогти в Україні, він лише перейде до інших цілей, і ціна продовжить зростати. путін чітко дав зрозуміти перед повномасштабним вторгненням, що він розглядає свою війну в Україні як частину більш широкої політичної і військової боротьби проти Заходу, особливо проти Сполучених Штатів. Адміністрація Байдена ніколи не визнавала цієї реальності, але цього не зробив і Трамп, принаймні поки що. У вівторок Трамп туманно пригрозив путіну санкціями, якщо росія не піде на угоду про припинення війни. путін може сісти за стіл переговорів, просто тому, що сам факт зустрічі вже є для нього величезною перемогою. Але він не піде з поля бою, якщо не буде конкретних загроз його владі, а це означає мир через силу в Україні.

Перемога для путіна означає, що з часом вся карта Європи буде перекроєна відповідно до його бачення російської імперії, яка ніколи не програвала Холодну війну. Єдиний спосіб закінчити війну в Україні – це зробити так, щоб росія програла, а Україна перемогла.

Джерело: The Bulwark