В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark

Колишній заступник Держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці, а тепер виконавчий директор Інституту Джорджа Буша Девід Крамер і експосли США в Україні Джон Гербст та Вільям Тейлор відповіли на публікацію любителів Валдайського клубу Річарда Хааса та Чарльза Купчана, які далі публічно закликають припинити війну за рахунок поступок України путіну. На відміну від поціновувачів Валдаю, американські патріоти розуміють, що закінчення війни повинно гарантувати довготривалий мир, а не перепочинок перед наступною російською атакою.

До того, як путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, багато аналітиків, зокрема й у розвідувальному співтоваристві США, прогнозували, що війна завершиться за лічені дні, а президент України Володимир Зеленський буде повалений. Дехто навіть стверджував, що немає сенсу надавати Україні військову допомогу, оскільки це нічого не змінить. Ці помилкові оцінки були далекі від істини, і тією мірою, якою вони вплинули на готовність адміністрації Байдена надати Україні зброю, необхідну їй для самозахисту, вони також були небезпечними.

Як виявилося, українці воювали героїчно і успішно, повернувши собі більше половини території, що перебувала під російською окупацією, і завдавши російським військам величезних поразок і приголомшливих людських втрат. Україна, незважаючи на відсутність власного військово-морського флоту, витіснила російські кораблі з кримського порту Севастополь, завдавши росії великої і принизливої поразки в Чорному морі. За даними українських військово-морських сил, з початку повномасштабного вторгнення 15 російських військових кораблів було знищено і 12 пошкоджено.

Нещодавнє прибуття американських ракет великої дальності ATACMS (варіант з максимальною дальністю 100 миль, а не 190 миль) дозволило Україні завдати серйозних ударів по російських військових базах і аеродромах і поставило під загрозу російський контроль над Кримом. Україна змогла прорвати російську блокаду своїх чорноморських портів, відновивши прохід уздовж узбережжя далі до Румунії та Болгарії. А ЗСУ нещодавно здобули кілька плацдармів на східному березі Дніпра в Херсонській області. Приблизно 18 відсотків української території залишаються під контролем росії. Не дивно, що російські війська окопалися і що ця територія стала ареною важких боїв. Контрнаступ 2023 року не звільнив величезні ділянки землі, як це було торік восени під час кампаній у Херсоні та на Харківщині, як багато хто уявляв. Але те, що територіальні здобутки України були невеликими, не означає, що вони не суттєві.

Незважаючи на жахливі людські жертви, в тому числі від російських воєнних злочинів, і жахливу шкоду, завдану її інфраструктурі, Україна перевершила всі очікування. Українці в опитуваннях демонструють рішучість вигнати всі російські окупаційні війська зі своєї землі і відкидають у переважній більшості (близько 80%) будь-які спроби вести переговори з москвою або йти на територіальні поступки.

"Мудреці" і дурні на службі кремля. Та викривлення реальності в медіа

Незважаючи на очевидну майстерність і наполегливість українців, багато хто в Сполучених Штатах, схоже, відчуває себе переповненим поразкою – навіть попри на те, що жоден американський військовослужбовець не бере участі в цій боротьбі. Від сцени дебатів Республіканської партії до сторінок журналів і газет деякі американці, здається, готові здатися, страждаючи від втоми від України або від відчуття, що нам слід зосередитися на Близькому Сході або Східній Азії.

Вівек Рамасвамі під час третіх республіканських президентських дебатів, де він назвав Зеленського (єврейського президента України) "нацистом", висловив радість з приводу відсутності прогресу в контрнаступі України: "Я насправді насолоджуюся тим, як українські яструби тихо, делікатно навшпиньки відступають зі своїх позицій, оскільки ця справа перетворилася на катастрофу".

Співголова українського кокусу Конгресу США і колишній прихильник України конгресмен Енді Гарріс заявив у серпні, що контрнаступ України "провалився", додавши: "Я більше не впевнений, що щось можна виграти".

І Рамасвамі, і Гарріс оперують хибними передумовами, неправдивою інформацією або і тим, і іншим. І не важко зрозуміти чому.

Заголовки в "новинних" статтях, як-от "Я мрію, що це припиниться: війна, що зайшла в глухий кут, випробовує український моральний дух" у New York Times, не відповідають фактам, викладеним у матеріалі. Підтримка врегулювання конфлікту з росією шляхом переговорів зросла до 14% з 10%, повідомляє The Times. "Хоча переважна більшість українців, як і раніше, рішуче відкидає обмін території на мир", – далі стверджує видання. Це різниця між відносними та абсолютними змінами: відсоток українців, які не підтримують врегулювання шляхом переговорів, все ще становить 86%.

А є ще й кабінетні "мудреці", багато з яких хотіли продати Україну ще до лютого минулого року. У журналі Foreign Affairs Річард Хаас і Чарльз Купчан повторили свої попередні заклики до Києва піти на поступки і укласти угоду з москвою, щоб припинити війну. Вони, разом із Томасом Гремом, вели "таємні" переговори з російськими чиновниками без участі українців протягом декількох місяців, навіть задовго до контрнаступу України.

У своєму останньому промаху Хаас і Купчан не розуміють, що агресивний кремль націлився не лише на Україну, але й на інші країни регіону. Якщо його не зупинити в Україні, наступними можуть стати Молдова або країни-члени НАТО.

В есе у газеті Washington Post через два дні після публікації статті Хааса-Купчана президент Байден продемонстрував чудове розуміння, що стоїть на кону в Україні:

І путін, і Хамас борються за те, щоб стерти з лиця землі сусідню демократію. І путін, і Хамас сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися. Заради наших власних інтересів національної безпеки і заради блага всього світу. Ми знаємо з досвіду двох світових воєн минулого століття, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі. Вона безпосередньо втягує в себе Америку. Ось чому наша підтримка України сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра.

Єдиний спосіб запобігти ширшому конфлікту – надати Україні все необхідне для перемоги. "Перемогти" – на відміну від "не програти" – означає вигнати всі російські окупаційні та загарбницькі сили з української території, змусити росію виплатити компенсацію за завдані збитки і притягнути путіна та інших до відповідальності за скоєні ними звірства. Це дозволить запобігти розширенню путінської війни і стримуватиме інших потенційних "путіних".

Безрозсудна пропозиція і дурна робота. кремлівські посіпаки працюють на зниження підтримки допомоги Україні

Хаас і Купчан визнають, що їхня пропозиція навряд чи спрацює. Вони визнають, що путін "з набагато більшою ймовірністю" "відкине пропозицію про припинення вогню". Якщо це так, то навіщо тиснути на Україну, щоб вона виконувала цю дурну роботу? Це завдало б шкоди українському моральному духу, дало б сигнал путіну про нашу недостатню відданість Україні, а нашим ворогам в усьому світі – про те, що ми не надійні союзники. Це створило б у путіна враження, що він може перечекати Захід.

Ба більше, згідно з пропозицією Хааса-Купчана, мільйони українців були б приречені на життя під російською окупацією, повне утисків і воєнних злочинів. Але чомусь вони пишуть, що "те, що почалося як війна необхідності для України – боротьба за її виживання – перетворилося на війну вибору, а саме боротьбу за повернення Криму і більшої частини Донбасу на сході України". Скажіть це українцям, які живуть у цих регіонах, або тим, хто зараз перебуває під російською окупацією на Запоріжжі та Херсонщині. Якщо українці дійдуть до того моменту, коли вирішать, що з них досить, це буде їхнім рішенням. Хаас і Купчан хотіли б, щоб Сполучені Штати змусили Україну прийняти це рішення – навіть якщо вони визнають, що путін прагне більшого.

Навіть у тому малоймовірному випадку, якщо путін погодиться на припинення вогню, він використає перерву для відновлення своєї армії і розпочне нове вторгнення в Україну. Він шукає зупинку для відпочинку, а не з'їзд з траси.

Якби Сполучені Штати раніше надали зброю, про яку просила Україна, війна виглядала б зовсім інакше, ніж зараз. За словами одного з українських високопосадовців, з моменту початку контрнаступу в червні Україна повернула собі 483 квадратних кілометри території. Українські високопосадовці вважають, що відновлення контролю над усією окупованою територією України можливе за умови належного рівня підтримки Заходу.

Україна досягла великих перемог без підтримки з повітря; обіцяні Сполученими Штатами винищувачі F-16 прибудуть в Україну не раніше наступного року, та й то не у великій кількості. Лише нещодавно Україна отримала ракети дальнього радіусу дії, яких вона потребувала з самого початку, та й то в обмеженій кількості і зі зменшеною дальністю польоту. Запаси боєприпасів закінчуються, а прихильники України погано попрацювали над нарощуванням власного виробництва. Чим довше ми зволікатимемо з постачанням необхідного Україні, тим більше часу знадобиться Україні для досягнення перемоги. З появою цієї нової зброї, разом з новими технологіями радіоелектронної боротьби і вдосконаленими безпілотниками і засобами протиповітряної оборони, українці кажуть нам, що вони можуть досягти справжнього прориву. Дійсно, якби ми надали Україні в достатній кількості таку зброю, як ATACMS з радіусом дії 190 миль, літаки F-16 і засоби радіоелектронної боротьби, цьогорічний наземний наступ, швидше за все, мав би більш ніж скромний успіх.

І все ж Хаас і Купчан припускають, що росія переможе, незважаючи ні на що. Це не тільки суперечить фактам на місцях і масовому ухиленню від призову в росії під час минулорічної "часткової мобілізації", але й робить ведмежу послугу хоробрим чоловікам і жінкам України, які не тільки стримують російські війська, але й переходять у наступ. Незважаючи на всі страждання з українського боку – і, як це не парадоксально, можливо, саме завдяки їм – Україна має моральний дух на своєму боці.

російські війська, для порівняння, глибоко деморалізовані, про що свідчать повідомлення про дезертирство і страти тих, хто намагається втекти від бойових дій. Значні прориви українців можуть призвести до масового дезертирства серед російських військ, що залишить путіна без військ для виконання його наказів. Близько мільйона росіян втекли з росії, коли почалася війна і після того, як путін оголосив мобілізацію у вересні минулого року. росія стала молодшим партнером Китаю і покладається на Іран і Північну Корею в питаннях постачання озброєнь. путін обмежений у своїх поїздках за кордон — де приймаюча країна визнає Міжнародний кримінальний суд, який звинуватив російського лідера у воєнних злочинах. Навряд чи він може бути повністю впевненим у своїй безпеці, якщо вирішить імпровізувати прогулянку центром Москви. А на вихідних дружини російських солдатів опублікували в Telegram надзвичайне звернення із закликом до своїх чоловіків повернутися додому.

Опитування американців показують зниження підтримки допомоги Україні, хоча рівень підтримки залишається значним. В одному з опитувань 58% підтримують додаткову економічну та військову допомогу; в іншому – 65% респондентів заявили, що підтримка України відповідає національним інтересам Америки. Цей спад частково підживлюється безвідповідальними коментарями Рамасвамі, Хааса, Купчана та інших про те, що Україна не може перемогти і бойові дії мають припинитися, а також їхнім наївним припущенням, що агресивні плани путіна не виходять за межі західного кордону України. Ніхто не хоче, щоб війна закінчилася швидше, ніж українці, адже саме вони воюють, страждають і вмирають. Але вони хочуть, щоб війна закінчилася перемогою і щоб росія більше не становила загрози.

Допомогти Україні розгромити росію. Ухвалити великий пакет допомоги, прийняти Україну в НАТО – те, що мають робити США

Замість того, щоб нав'язувати українцям поступки, які лише заохочують путіна, як це неодноразово робили Хаас і Купчан, і замість того, щоб повторювати кремлівську пропаганду, як це робить Рамасвамі, Сполучені Штати та їхні союзники повинні чітко заявити, що наша політика полягає в тому, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні і розгромити росію. З цією метою Конгрес повинен якнайшвидше ухвалити великий пакет допомоги Україні, який забезпечить країну всім необхідним на наступний рік. Ми повинні збільшити поставки зброї та технологій, яких потребує Україна. Ми повинні посилити режим санкцій проти росії та запровадити вторинні санкції. Європейський Союз повинен якнайшвидше надати Україні членство в ЄС.

Ми також повинні підготуватися до запрошення України приєднатися до НАТО на саміті у Вашингтоні наступного літа. Жодна країна не заслуговує на членство в НАТО більше, і жодна країна не має більшого досвіду боротьби з росією – чи ведення сучасної війни загалом – ніж Україна. Натомість Хаас і Купчан закликають запропонувати Україні слабкий захист за статтею 4, який не відповідає гарантіям, передбаченим статтею 5 Статуту НАТО. Коротше кажучи, це дало б Україні право скаржитися, але не гарантувало б, що її хтось вислухає. Така пропозиція – це просто рецепт для нових воєн у майбутньому.

З моменту першого вторгнення росії в Україну в 2014 році українські військові стали грізною силою, як зазначає Джонатан Тепперман у виданні Catalyst: "Хоча українська армія, можливо, ще не повністю відповідає стандартам НАТО, вона просунулася настільки далеко, що багато західних експертів вважають, що, маючи достатньо часу і постачання, вона може в кінцевому підсумку перемогти росіян".

Дехто порівнює Зеленського з Вінстоном Черчиллем. Рамасвамі, Хаас, Купчан та інші американські пораженці повторюють слова віконта Галіфакса, союзника колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена, який був схильний до переговорів про ганебну капітуляцію перед Гітлером. Як часто цитують слова Черчилля, сказані Галіфаксу під час засідання кабінету міністрів: "Ви не можете говорити з тигром, коли ваша голова в його пащі". Рамасвамі, Хаас і Купчан, без сумніву, мали б бути вдячні за те, що Галіфакс програв цю суперечку. Надалі ми робимо ставку на українського Черчилля і український народ.

Джерело: The Bulwark