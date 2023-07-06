Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal

Готовність Тайваню до загрози вторгнення комуністичного Китаю проаналізувала американська Wall Street Journal. Висновки не зовсім втішні як для самого Тайваню, так і для світової економіки, яка покладається на напівпровідники, що виробляються на острові. Багато тайванців не готові воювати з Китаєм і помирати. Компромісів із КНР готові досягати навіть представники націоналістичного Гоміндану, який очолював Чан Кайші. Вони, як і військові, прийшли на Тайвань ззовні і відчувають свою спорідненість з китайцями на материку. Водночас корінні тайванці відчувають певну окремішність та свою ідентичність і не зовсім довіряють військовим.

Жителі Тайваню стежать за кожним поворотом війни в Україні і мають майже всезагальну симпатію до української справи. Втім, висновки щодо майбутнього острова дуже різняться. Одні, натхненні опором українців, вважають, що навіть непереможного ворога можна здолати, для інших – будь-який компроміс є кращим, аніж війна. Про це йдеться у аналітичній статті Wall Street Journal.

Видання вважає, що ці дві протилежні ідеї відіграватимуть особливу роль на президентських виборах у Тайвані в січні 2024 року і визначать, як острівна демократія оновлюватиме свою оборону в умовах посилення військової потужності Китаю. Переосмислення всередині Тайваню і рішучість, з якою він зміцнюватиме свої збройні сили, також неодмінно вплине на ступінь військового втручання США, якщо Пекін спробує захопити острів, де проживає 24 мільйони людей і зосереджена левова частка світових потужностей з виробництва передових напівпровідникових технологій.

Як наголошує WSJ, хоча Тайвань і живе під загрозою вторгнення відтоді, як Комуністична партія Китаю встановила контроль над материком у 1949 році, російський напад на Україну нагадав багатьом тайванцям, що війна може спалахнути без особливого попередження. Китайські лідери посилили свою риторику щодо Тайваню, повторюючи, що вони не виключають застосування сили для досягнення того, що вони називають "національним возз'єднанням". Пекін також збільшив кількість морських і повітряних зондів навколо острова, які виснажують тайванську оборону. За оцінками Центрального розвідувального управління США, китайський лідер Сі Цзіньпін встановив 2027 рік як крайній термін для своїх військових, щоб бути готовими до захоплення острівної держави.

Засновник неурядової організації Forward Alliance Енох Ву зазначив, що ситуація з Україною продемонструвала, що це не віддалена можливість, що агресивний сусід може вирішити вжити заходів проти вас. За його словами, загроза, з якою Тайвань стикається, є екзистенційною, і тому оборонна місія має залучати все суспільство.

WSJ констатує, що президентка Тайваню Цай Інвень прийняла рішення про збільшення тривалості обов'язкової військової служби до одного року і збільшує військові витрати, зокрема на закупівлю сотень протикорабельних ракет "Гарпун".

Колишній чиновник з національної безпеки Тайваню Вінсент має сумніви, що хтось розумний може говорити, що діалог змінить Сі або КПК, адже вони розглядають підкорення острова як частину свого національного відродження, як щось невід'ємно пов'язане з їхньою політичною легітимністю. Україна, додав він, дала Тайваню "блискучий урок" того, як захищати себе – і як будувати коаліції з демократіями-однодумцями.

Колишня партія Чан Кайші, який воював з комуністами, Гоміндан, як зазначає WSJ, дотримується думки, що діалог з комуністичним Китаєм можливий і це сприятиме деескалації, щоб уникнути випадкової війни, і, безумовно, навмисної війни. Віцеголова Гоміндану Ендрю Ся вже вдруге в цьому році відвідує КНР.

У кращих традиціях наших колаборантів із Партії регіонів, кандидат у президенти від Гоміндану Хоу Юй-і пообіцяв повернути обов'язкову військову службу до чотирьох місяців після поліпшення зв'язків з Пекіном. Його вже згаданий однопартієць Ендрю Ся стверджує, що руйнування, які вони побачили в Україні, роблять їх неготовими до цього.

Як зазначає WSJ, хоча Гоміндан добре виступив на місцевих виборах минулої осені, опитування громадської думки наразі демонструють, що нинішній віцепрезидент Лай поки в лідерах. Третій кандидат, Ко Веньцзе, центрист, колишній мер Тайбея, також має високі рейтинги, що ще більше заплутує прогнози.

Втім, китайські лідери з тривогою спостерігали за тим, як російські військові спіткнулися в Україні, зазнавши великих втрат і низки невдач. Але, за словами американських посадовців, немає жодних ознак того, що Сі, який вже обмежив автономію і громадянські свободи, якими користується Гонконг, став менш рішучим у захопленні Тайваню через труднощі росії.

Видання зауважує, що величезний природний бар'єр – Тайванська затока, відокремлює Тайвань від материкової частини Китаю, що робить будь-яке вторгнення набагато складнішим, ніж перекидання росією колон танків через український кордон у лютому 2022 року. Китайські військові кораблі і літаки стануть мішенню для тайванських ракет, а початкові втрати будь-яких сил вторгнення, ймовірно, будуть високими.

"З іншого боку, той факт, що Тайвань є островом, ускладнює доставку боєприпасів і життєво важливих матеріалів, на кшталт палива для електростанцій, що на ньому працюють. Невеликий розмір острова – він займає лише 6% площі України – забезпечує малу стратегічну глибину, якщо китайським військовим вдасться створити кілька плацдармів, як це передбачають більшість сценаріїв військових ігор. Це нагадує боротьбу Давида з Голіафом", – каже генерал-майор Сунь Лі-Фан, речник тайванських військових.

"Хоча США не мають зобов'язань захищати Тайвань і вже давно дотримуються політики стратегічної невизначеності щодо цього питання, президент Байден неодноразово попереджав, що, на відміну від України, американські військові безпосередньо втрутяться, якщо Китай спробує захопити острів силою. Однак до розгортання військ Сполучених Штатів Тайвань повинен буде самостійно протистояти першим ударам. Поки що, незважаючи на нещодавні поліпшення, він далекий від готовності", – цитує WSJ американських чиновників і аналітиків.

"Тайванці повинні бути віддані справі на 100%, тому що в іншому випадку, у США або будь-якої іншої країни не буде причин прийти їм на допомогу", – сказав виданню генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула, декан Інституту Мітчелла в Еллінгтоні, штат Вірджинія. Він зазначив, що Америка не збирається проливати кров своїх синів і дочок над Тайванем, якщо самі його мешканці не готові щиросердно захищати свій острів і свій народ.

Також у західних посадовців викликає занепокоєння професіоналізм і мотивація тайванських військових. Головна школа підготовки офіцерів на острові спочатку була створена як Військова академія Вампоа на півдні Китаю в 1920-х роках, і значною мірою покладалася на радянських інструкторів. Оборонні аналітики переконують, що застаріла військова культура і доктрина радянського зразка все ще зберігається в її лавах.

За словами контрадмірала Лі Сі-Міна, наразі більшість призовників витрачають свій час на миття підлоги і прополювання бур'янів, а не на те, щоб вчитися давати відсіч Народно-визвольній армії КНР. Військові стверджують, що працюють над покращенням підготовки.

Крім того, Тайвань має проблеми з утриманням професійних військовослужбовців. Приблизно 20% кадрових солдатів за останні п'ять років вирішили звільнитися з армії до закінчення терміну дії їхніх контрактів. Вони кажуть, що прийшли на службу за грошима, а не для того, щоб воювати або померти.

Слід відзначити, що Чан Кайші і його військова диктатура намагалася знищити ідентичність тайванців, яка, на його думку, була сформована століттями японського правління. Демократична прогресивна партія президентки Цай, яка перебуває при владі з 2016 року, виникла на хвилі демократичної кампанії проти правління Гоміндану в 1980-х, частково апелюючи до почуття відмінності тайванців від китайців на материку.

"У минулому цивільне населення Тайваню не було дуже близьким з нашими військовими, оскільки старі військовослужбовці прийшли ззовні, а не походили зсередини країни. Існувала величезна прірва між ними та цивільними", – вважає депутат від ДПП Ван Тінг-ю, старший член комітету з питань оборони тайванського парламенту. За часів президентства Цай цивільно-військові відносини у острівній державі трансформувалися: "Вона змусила військових зрозуміти, що потрібно захищати демократію". Уряд, за його словами, збільшив платню військовим і модернізує програми підготовки, частково залучаючи іноземних інструкторів і відправляючи деякі тайванські підрозділи на навчання до США.

WSJ також розповідає, що молоді призовники не бажають воювати і не підуть добровольцями захищати Тайвань, висловивши байдужість, якщо КНР візьме гору над Тайванем. На думку одного з них, не варто помирати у війні, оскільки їхні сім’ї все одно приїхали колись з Китаю.

Втім, деякі волонтерські групи вирішили діяти самостійно, готуючи співгромадян до можливої війни. Однією з таких груп є "Академія Кума", яка отримала пожертву в розмірі 100 мільйонів доларів від Роберта Цао, засновника United Microelectronics, однієї з найбільших у світі компаній з виробництва напівпровідників.

"Ми не маємо наміру створювати приватну армію, – сказав Цао. – Але я думаю, що їхні зусилля, ймовірно, підвищать стійкість тайванського суспільства. Якщо ми знатимемо, як ховатися, як допомагати одне одному, як підтримувати зв'язок, ми зможемо значно зменшити шкоду у воєнний час". За словами Цао, деякі студенти також хотіли б вивчити більше бойових навичок, таких як стрільба, але суворі закони Тайваню про зброю роблять це складним завданням. Близько 25 000 тайванців пройшли підготовку в "Академії Кума".

Ніко Лі, 60-річна музикантка-пенсіонерка, яка відвідує заняття в "Кумі", сказала WSJ, що її непокоїть зростаюча небезпека з боку Китаю, і вона хоче озброїтися, щоб не бути тягарем для своїх дітей. "Тайвань – це острів скарбів. Я не хочу віддавати його іншим без бою, – зазначила Лі, маючи на увазі те, що вона вважає тайванськими цінностями свободи і демократії. – Якби мала можливість, я б навіть пішла і взяла зброю, якби це було необхідно".

Джерело: Wall Street Journal