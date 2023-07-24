Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін

Джон Е. Маклафлін, ексдиректор ЦРУ та заслужений практик-резидент Школи перспективних міжнародних досліджень (SAIS) при Університеті Джонса Гопкінса на сторінках видання The Cipher Brief, заснованого теж ексрозвідником ЦРУ, розмірковує про довгостроковий вплив заколоту Прігожина на становище путіна на рівні суспільства, еліт та війни з Україною.

Зараз точаться численні дискусії про те, чи зазнає президент росії владімір путін довготривалої політичної шкоди від заколоту 24 червня на чолі з ватажком найманців "Вагнера" Євгєнієм Прігожиним.

Деякі аналітики обережно натякають, що путін серйозно постраждав; багато хто каже, що не дуже, а більшість вважає, що ще занадто рано про це говорити.

Безумовно, ми багато чого не знаємо, і прогнозувати щось у росії – небезпечна справа, але моя давня думка полягає в тому, що війна зі самого початку розв'язала тенденції, які можуть послабити хватку путіна при владі. На те, як саме, коли і чи станеться це, впливатиме багато факторів, включно із успіхами у війні, станом російської економіки і тим, яку підтримку він зможе отримати від таких партнерів, як Китай. Але якщо припустити, що погіршення ситуації продовжуватиметься, як я очікую, то ключовими питаннями є те, як довго це триватиме і якої форми з часом набуде – пом'якшення чи усунення, відставка чи, можливо, найімовірніше, ослаблений і неефективний лідер чіплятиметься за владу у виснаженій і розчарованій нації, якій бракує як сили, так і впливу, які вона мала на початку перебування путіна при владі.

Трохи передісторії – заколот розпочатий 24 червня Прігожиним. Лідер "вагнерівців" ненадовго захопив штаб російського військового командування у Ростові-на-Дону і перемістив свої війська в межах 120 миль від москви. Послання Прігожина було настільки ж важливим, як і його дії. Він звинуватив корумпованих, амбітних політиків і генералів у тому, що вони посилають молодих росіян вмирати на війну під фальшивим приводом, що нібито Україна і НАТО загрожують росії.

Дії Прігожина загрожують репутації, авторитету і статкам путіна на трьох рівнях: у суспільстві, серед еліт і у війні в Україні.

На суспільному рівні промова Прігожина випустила на волю те, про що я мислив під час попередньої роботи над авторитарними суспільствами – вірус правди. Значна частина російського населення може бути заціпеніла від нескінченної брехні, що витікає з путінської пропагандистської машини. Проте в авторитарних суспільствах впливова людина, яка говорить вголос те, що багато хто підозрює або думає, але боїться сказати, що війна не має сенсу і що нею погано керують, дає мовчазний дозвіл іншим брати участь у більш відвертій дискусії, ніж дозволяє режим. Зрештою, менше людей вірить у брехню (я бачив, як це відбувалося наприкінці 1980-х років, коли радянська влада почала руйнуватися у східноєвропейських державах-сателітах москви).

Це потрапляє на благодатний ґрунт. Це те, що я зрозумів з розмови, яку мав нещодавно на конференції з добре поінформованим росіянином (конференція не дозволила вказати авторство). Він після тривалого проживання в росії і до заколоту Прігожина підрахував, що щонайбільше 25 відсотків населення підтримують війну, близько 25 відсотків виступають проти неї, а решта 50 відсотків розуміють, що війна – це неправильно, але просто не хочуть про це думати. "Ці 50 відсотків знаходять виправдання в урядовій версії, не купуючись на неї повністю", – пояснив мій співрозмовник. Я думаю, що бліцпропаганда уряду після заколоту спрямована саме на цю групу. Але й у інших дії Прігожина привертають увагу так, як ніщо раніше. росіяни неминуче обговорюватимуть те, що він зробив, і займатимуть свої позиції щодо цього.

Стратегія путіна полягала в тому, щоб дати людям лише два варіанти: мовчати або підтримувати. Зараз набагато важче змусити мовчати.

На другому рівні, на рівні російської еліти, вони щойно побачили, як хтось із можливим елітним статусом кинув виклик путіну і залишився безкарним (принаймні поки що). Хоча Прігожин ніколи не входив до найближчого оточення путіна, він був близьким союзником і прихильником президента. Чому саме Прігожин може вільно розгулювати безкарно і зустрічатися з путіним, залишається загадкою, якщо припустити, що все це правда. З моменту заколоту єдине повідомлення про нього, про яке повідомлялося, було отримано на зернистому відео, ймовірно, з білорусі (на якому він продовжує засуджувати російське військове керівництво). Щодо виживання Прігожина, то найбільш вірогідною для мене є теорія, що ПВК "Вагнер" Прігожина просто занадто важлива для путіна, щоб її відкинути, враховуючи її успіх в Україні і розгортання в Сирії, Лівії, Судані, Малі та Центральноафриканській Республіці, де вона, як правило, діє від імені інтересів росії.

Скласти карту найближчого оточення путіна складно, але багаторічні звіти висвітлюють сім чи вісім фігур, переважно колишніх колег зі спецслужб, офіцерів особистої охорони та керівників бізнесу. Ніхто з них не виступає публічно, але ми починаємо бачити повідомлення про незахищеність і сумніви на цьому рівні щодо стратегії російського президента – і песимізм щодо результату війни.

Заколот також викликав сумніви серед бізнес-лідерів та інших осіб щодо того, чи залишаються служби безпеки лояльними до путіна, враховуючи їхню очевидну нездатність зупинити "вагнерівців", які рухаються до москви, а також видимість покори або співпраці, яку демонструє їхня позиція, коли Прігожин переїхав до російських командних пунктів у Ростові-на-Дону. Все це, безумовно, викликало сумніви у самого путіна щодо вірності його підтримки серед тих, хто йому потрібен для збереження влади.

Лояльність ділових і політичних еліт до путіна ґрунтується на припущенні, що його жорсткий вертикальний контроль над урядом захищає їхні привілеї та збагачує їх. В інших заявах Прігожин стверджує, що режим знаходить спосіб захоплювати підприємства і розподіляти здобич серед елітної групи олігархів – система, про яку мені доводилося чути від російського бізнесмена, який став жертвою цієї практики. Але путін вийшов із цих останніх кількох тижнів, виглядаючи хитким. Просто важко повірити, що клас, який покладається на його "систему", не вражений і не стурбований майбутнім.

По-третє, повстання Прігожина залишить свій відбиток безпосередньо на війні. Від самого початку було зрозуміло, що російські війська страждають від недоліків у логістиці, лідерстві та управлінні. Їхня слабкість у цих питаннях є однією з причин того, що успіх "Вагнера" в Бахмуті (одна з небагатьох явних перемог росії) приніс Прігожину такий авторитет і вплив.

Але головний вплив заколоту і його наслідків на війну полягає в тому, що вони ще більше послаблять нематеріальний, але вирішальний фактор: волю до боротьби.

Дефіцит з російського боку добре задокументований у свідченнях перебіжчиків і військовополонених, а також у відкритих джерелах радіопереговорів, перехоплених на початку війни, в яких солдати критикували своїх командирів за недостатню підготовку, брак постачання і самого путіна.

Пізніше російські військовополонені говорили про те, що їх "обдурили" щодо виправдання війни. Немає підстав вважати, що події, які відбулися з того часу, зменшили їхній цинізм. Насправді, мало що підриває бойовий дух армії більше, ніж свідчення розколу, плутанини і слабкості у вищих ешелонах влади. Зовсім нещодавно це було помічено в публічних коментарях звільненого генерал-майора Івана Попова, шанованої і більш традиційної фігури, який приєднався до Прігожина в різкому засудженні вищого командування за нечесність і політиканство.

Обміркувавши все це, я згадав гнітючий вплив на солдатів у В'єтнамі в 1968 році, коли ми спостерігали за вбивствами, протестами, дисфункцією і турбулентністю в американській політиці – що вдвічі ускладнювало розуміння і зосередженість на місії або віру в те, що лідери розповідали нам про ту війну.

Оцінити майбутнє путіна нам заважає обмежена кількість прецедентів зміни керівництва у пострадянській росії. У радянські часи Політбюро комуністичної партії діяло, коли лідер хворів, помирав (Сталін, Брежнєв, Андропов, Черненко) або політично "хитався" (Хрущов). У росії, яку ми знаємо з 1991 року, уряди змінювалися або з відставкою Боріса Єльцина в 1999 році, або в результаті серії все менш чесних виборів. Враховуючи виборчі обмеження, які запровадив путін, ми навряд чи побачимо, що його виженуть.

Якщо війна залишиться катастрофічною для росії, підтримка серед військових і силовиків на різних рівнях може зменшитися до такої міри, що путіну не вистачатиме владної бази, необхідної для підтримки автократії. Група, сформована з цієї когорти, могла б діяти як неформальне політбюро і повідомити путіну, що йому слід піти у відставку, поки він може зберегти певний статус і подбати про свою сім'ю. Але проти цього можуть працювати нерішучість опонентів і конкурентів, а також тенденція до підлабузництва серед його радників, яку ми спостерігали. Існує низька ймовірність того, що в сучасній росії відбудуться масові повстання у східноєвропейському стилі.

Навіть якщо ніхто не виступить проти нього і він збереже владу, путін, швидше за все, стане тим, ким він ніколи не міг собі уявити: знесиленим лідером, з ярликом військового злочинця, який чіпляється за владу в країні, що все ще перебуває під санкціями, і оточений когортою підлабузників і чиновників, більше стурбованих власним майбутнім, ніж його.

Я сумніваюся, що хтось із його прихильників вдома і поплічників за кордоном, якщо бути відвертим, серйозно заперечував би, що війна була трагічним прорахунком. Її нібито ідеологічне обґрунтування випарувалося; тепер це просто змагання насильства. Це трагічно не лише саме по собі, але й через те, чого вона позбавила росію і путіна. Попри всі недоліки в управлінні та поведінці, путін привів росію до впливу, який перевищував її реальну вагу, і більшість інших світових лідерів ставилися до нього, нехай навіть із небажанням чи відразою, але як до рівного собі. Зараз для путіна майже неможливо уникнути статусу вигнанця і, відповідно, повернути росію на цю позицію впливу.

Бісмарк якось сказав, що секрет політики полягає в тому, щоб "укласти хороший договір з росією". Швидше за все, сьогодні черга за цим не дуже довга.

Джерело: The Cipher Brief