Терпляча і виважена Джулія Девіс підготувала черговий огляд російської пропаганди за минулий тиждень. Звістка про ордер на арешт путіна змусила путінських пропагандистів "шкварчати" про "кузькіну мать" (Сі ж заборонив путіну це робити, тому до цього знову вдалися його пси) і ми "дойдьом до Вашингтона", і навіть про те, що вони ракетою по суду в Гаазі "шандарахнуть". Як то кажуть, дурень думкою "багатіє"…

Оголошення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента росії владіміра путіна викликало шок у москві. Ще до повідомлення про це проросійські пропагандисти висловлювали занепокоєння можливістю звинувачень у воєнних злочинах з боку Гаазького трибуналу. Тим не менш, це застало багатьох зненацька, оскільки вони, очевидно, вважали, що такий поворот подій можливий лише в разі програшу росії у війні в Україні.

Радіоведучий сєргєй мардан назвав "дивним" те, що Міжнародний кримінальний суд вирішив звинуватити путіна в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні громадян з України в росію, які є військовими злочинами: "Мені здається, що всі ми були спантеличені. У мене було відчуття, що вся наша система не очікувала, що вони зроблять такий божевільний і незворотній крок", – сказав він.

Його гість, генрі сардарян, декан московського державного інституту міжнародних відносин, поскаржився на те, що новина про звинувачення МКС домінувала в російських соціальних мережах після того, як оголошення стало публічним.

сардарян запропонував росії відповісти симетрично, висунувши звинувачення проти президента США Джо Байдена. Він сказав: "Звинувачувати нас як країну у військових злочинах – це смішно... Чому б нам не взяти на себе ініціативу і не зробити крок, який змусив би все американське суспільство кілька днів поспіль обговорювати, чи буде Джозеф Байден заарештований, чи опиниться він на електричному стільці, чи проведе решту своїх днів у далеких місцях?"

сардарян заявив: "Єдиний шлях, який залишився – це доведення спеціальної військової операції до логічного завершення і досягнення всіх цілей, поставлених президентом. Після цього вони будуть змушені вести з нами переговори, а МКС, як невід'ємна частина глобалістичного світового порядку, відкличе ордер і дуже швидко закриє справу". Він додав обов'язкове посилання на заяву путіна, яка вже стала пропагандистським кліше: "У світі немає нічого важливішого за нашу країну. Якщо нашої країни не буде, то цей світ нікому не потрібен – в першу чергу, він не потрібен нам".

Голова RT маргаріта сімоньян відреагувала на заяву МКС, натякнувши, що будь-яка країна, яка заарештує путіна, зіткнеться з ядерним знищенням, навіть якщо це технічно означатиме, що "бос", як називає його сімоньян, згорить у вогні разом із країною-кривдником. Вона вже давно повідомляла про занепокоєння з приводу можливих звинувачень у воєнних злочинах у вищих ешелонах російських чиновників.

Виступаючи в неділю ввечері з Володимиром Соловйовим, сімоньян заявила, що шокована звинуваченнями МКС, тому що росія просто "забрала дітей, яких ніхто не хотів". сімоньян додала: "Гаага – це лайно" і сказала, що ера цивілізованості закінчилася. Вона побажала Дональду Трампу удачі у зв'язку з можливими звинуваченнями, на які він очікує.

владімір соловйов закликав негайно видати ордери на арешт всіх суддів МКС, назвавши їх "ублюдками" і "дегенератами", яких російські спецслужби повинні вистежити і заарештувати за кордоном. Він зажадав ядерних ударів по будь-якій країні, яка спробує заарештувати путіна, і додав: "Вони повинні боятися нас!"

Колишній президент росії дмітрій мєдвєдєв підхопив цю тему в понеділок вранці у телеграмі, пригрозивши МКС ударом гіперзвукової ракети.

алєксандр бастрикін, який очолює Слідчий комітет росії, запропонував москві створити власний "міжнародний суд" – ту саму ідею, яку численні пропагандисти випробовували на державному телебаченні. Сенатор андрєй Клішас також закликав негайно видати ордер на арешт усіх суддів Міжнародного кримінального суду. У понеділок Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу проти прокурора і суддів МКС.

Заступниця голови державної думи рф іріна яровая заявила, що рішення, прийняте МКС, є актом міжнародного тероризму, спрямованим проти росії, і запропонувала ввести нове законодавство, яке б класифікувало "русофобію" як небезпечний злочин.

В ефірі "соловйов Live" політичний оглядач андрєй пєрла заявив: "Це надзвичайно серйозний крок. Це декларація про наміри поневолити росію. На практиці, звичайно, росію поневолити не вдасться, тому що ми виграємо цю війну. Оскільки ці вимоги будуть звучати і надалі, вони спонукатимуть до створення не просто залізної завіси, а титанової стіни між Європою і росією – між світом, де панують англосакси, і світом, де живуть вільні люди. росія і Китай будуть лідерами вільного світу, так само як і всі незалежні країни, що співпрацюватимуть з нами, як-от Іран".

Економіст Міхаіл Хазін в ефірі "соловйов Live" висловив своє обурення рішенням МКС і заявив, що глави держав не можуть бути звинувачені у злочинах, за винятком випадків, коли їх звинувачують у геноциді. Незважаючи на те, що ця думка поділяється багатьма ведучими російського державного телебачення, ведучий владімір соловйов раніше погрожував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу неминучим "ще одним Нюрнберзьким трибуналом".

Політичний оглядач євгєній сатановський зазначив: "Я думаю, що ордер на арешт президента путіна, виданий МКС в Гаазі, був ініційований американцями. Я завжди розумів, що нинішні західні боси і вся їхня команда остаточно з'їхали з глузду, але не до такої ж міри"! Він вибухнув погрозами: "Ми вже доходили до Берліна і Парижа. Я розумію, що Гаага буде на нашому шляху до Парижа. Якщо так піде далі, ми можемо відвідати і Вашингтон. Президент Байден гаряче схвалив ордер на арешт президента Путіна, виданий МКС у Гаазі".

Здивування звинуваченнями МКС не завадило путінським пропагандистам нарікати на реальну, а не гіпотетичну юридичну небезпеку, з якою Дональд Трамп може незабаром зіткнутися в суді. російський біограф Трампа кіріл бєнєдіктов сказав ведучому сєргєю мардану, що обставини Трампа і путіна схожі, оскільки їх обох не звинувачують у найтяжчих злочинах. Наприклад, замість звинувачення в геноциді, путіна звинувачують у тому, що він "відправив дітей на курорт".

бєнєдіктов зазначив: "Не виключено, що наш Дональд Фредович Трамп може опинитися у в'язниці за такий самий злочин, за який раніше людей випускали без застави. Звичайно, це шокує". Посилаючись на твіт Ілона Маска, ведучий та його гість погодилися, що "наш рудий Дональд Фредович" може отримати політичну вигоду від свого майбутнього арешту в довгостроковій перспективі.

Джерело: The Daily Beast