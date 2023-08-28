Невтомна Джулія Девіс продовжує моніторити російську телевізійну пропаганду. Цього разу російські пропагандони мріяли, що "вони можуть" знов обрати президента для американців, і результати цих виборів вирішать долю війни в Україні. Від "Кієв за трі дня" до очікування результатів виборів у США... – кардинально змінилася стратегія та "сила" росії.

"Минулого разу ми зробили президентом Трампа для американців, але наша ставка не зовсім спрацювала. Чому б не спробувати ще раз?" – сказав один російський ведучий про Вівека Рамасвамі, – розповідає Джулія Девіс в огляді для The Daily Beast.

У росії численні звинувачення, висунуті колишньому президенту США Дональду Трампу, викликали інтенсивне висвітлення та детальне обговорення в підконтрольних кремлю державних засобах масової інформації. російські пропагандисти та аналітики припускають, що кримінальні переслідування не зашкодять їхньому улюбленому кандидату, а лише посилять його популярність. Заохочувані вірою в те, що більшість головних претендентів від Республіканської партії обмежать або припинять американську допомогу Україні, російські пропагандони, тим не менш, віддають перевагу самому Трампу.

Посилаючись на взяття параметрів Трампа при арешті в Джорджії, репортер Валєнтін Богданов, який базується в Нью-Йорку, сказав глядачам "60 хвилин": "Наш полуничний блондин! У Сполучених Штатах є тільки один такий, як він". У своєму репортажі для вечірнього випуску програми "Вєсті" на каналі "Россія-1" Богданов показав світлину Трампа разом зі світлинами Френка Сінатри, Майкла Джексона та Елвіса Преслі. Він зазначив, що у своїй юридичній боротьбі Трамп, ймовірно, бачить своє законне місце поряд з Мартіном Лютером Кінгом-молодшим і Нельсоном Манделою, як людина, "яка постраждала заради правди".

Під час свого суботнього шоу на каналі "Соловйов Live" Євгєній Сатановскій продовжив той самий хід думок, поставивши Трампа в один ряд з деякими найвидатнішими історичними постатями: "Він як Нельсон Мандела, як Мартін Лютер Кінг-молодший, його переслідує злий тіньовий уряд!" Сатановскій гарячково стверджував, що Трампа можуть вбити, як Авраама Лінкольна або Джона Кеннеді.

Якщо не брати до уваги сентименти, путінські рупори розглядають кандидатуру Трампа на випадок, якщо він не зможе дійти до фінішу. росіяни спочатку покладали свої надії на Рона ДеСантіса, чиє російське прізвисько – "Номер Два", але після перших республіканських дебатів їхню увагу привернув інший претендент. Вівек Рамасвамі здобув миттєвий успіх у москві завдяки своїй геополітичній наївності та заявам про скорочення американської допомоги Україні.

П'ятничний випуск програми "60 хвилин" включав монтаж виступу Рамасвамі на дебатах під пісню Джонні Тандера 1968 року "I'm Alive" ("Я живий"). Численні кліпи з його заявами були використані впродовж усього сегменту і були показані в усіх російських державних ЗМІ, включно з RT.

Політолог Владімір Корнілов зазначив: "Найголовніше – найбільш промовистий момент – ви чули, яке хвилювання було в аудиторії, коли Рамасвамі сказав, що не буде підтримувати продовження американської допомоги Україні? У залі була овація! Це свідчить про те, що Україна неодмінно матиме проблеми!"

Незважаючи на задоволення від риторики Рамасвамі, Корнілов висловив припущення: "Дебати продемонстрували, що у Трампа немає реальної конкуренції всередині Республіканської партії".

У росії вважають, що остаточний результат вторгнення путіна в Україну залежить від результату наступних президентських виборів у США. Державні медіаексперти відверто очікують того дня, коли Америка зосередиться переважно на власних проблемах, перестане бути глобальною рушійною силою і перетвориться на чергового "регіонального лідера".

Очікується, що те, що не змогли взяти силою путінські мародерські війська, віддасть Трамп або близький до нього кандидат. Політичний оглядач Сєргєй Строкань відкрито заявив, що результат американських президентських виборів в кінцевому підсумку визначить, як і коли закінчиться війна в Україні.

Незважаючи на захоплення коментарем Рамасвамі, Строкань зазначив: "Ми просто подивилися дебати. Найголовніше, що все це було затьмарено тим, кого там не було: експрезидентом Дональдом Трампом!" Він стверджує, що свідомо чи підсвідомо Рамасвамі копіює Трампа, аж до його манер. Назвавши колишнього президента "діагнозом Америки", Строкан переконував, що його підхід до управління країною залишився і Рамасвамі є одним з учнів Трампа.

Ведучий Євгєній Попов зазначив: "Нам варто придивитися до цього пана Рамасвамі. Минулого разу ми ставили на президента Трампа для американців, але наша ставка не зовсім спрацювала. Чому б не спробувати ще раз? Давайте спробуємо і подивимося, як Рамасвамі себе проявить, якщо Трампу не вдасться зайняти пост президента".

Можливо, згадавши, що російські телепрограми також можна дивитися за кордоном, він швидко додав: "Жартую".

Джерело: The Daily Beast