Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер

У дописі за 10 червня Том Купер аналізує контрнаступ на півдні України і робить невтішні висновки. Звісно, його дописи важливі, але не беззаперечні. Тож не слід впадати у відчай від невтішних прогнозів. До речі, ця ситуація не склалася б, якби не зрада, через яку торік росіяни відхопили значний шматок Запорізької області, про що теж пише Том Купер.

Після того, як два дні тому я "виплеснув" своє (нескінченне) розчарування з приводу російських потвор, а також очевидної некомпетентності "занадто багатьох" офіцерів ЗСУ, давайте повернемося до певного "тактичного аналізу" того, що відбувається на півдні України, особливо в південній частині Запорізької області...

Місцевість і відстані. Торік росіяни просувалися вглиб лише завдяки зраді

Місцевість переважно рівнинна і відкрита. Щонайбільше – невисокі хвилясті пагорби. Відкриті поля, оточені лісосмугами. Погода гарна, ґрунти добрі. Мережа доріг досить добре розвинена.

Перші два фактори забезпечують переважно безперешкодне спостереження неозброєним оком (і біноклем) на 10+ кілометрів.

Зверніть увагу на величезні розміри поля бою. Ми обговорюємо тут події, що відбуваються на відстані десятків кілометрів. Доки хтось не розробить (робочу) технологію "телепортації", саме по собі питання комунікації та пересування на такі відстані залишатиметься вкрай проблематичним. Тим більше, враховуючи значну перевагу росії в радіоелектронній війні (читай: у засобах, що роблять звичайні засоби зв'язку, такі як радіо, де-факто марними).

Заради розсудливості – оскільки поле бою дійсно "занадто велике" – давайте зосередимося лише на "західному фланзі" фронту на півдні Запоріжжя. Оріхівський напрямок. Це все ще близько 100 кілометрів у ширину.

Трохи їжі для роздумів: наприкінці лютого 2022 року 58-й загальновійськовій армії (ЗВА) всрф "знадобилося" лише близько 24 годин, щоб дістатися з північного Криму до Мелітополя, а потім ще три-чотири дні, щоб дістатися до району Токмака. Це було просування приблизно на 120 км за перший день і ще на 100 км протягом наступних двох днів. Без сумніву, великий військовий подвиг.

Однак, завдяки зраді, яку офіційний Київ досі не може пояснити, росіяни зробили це, не зустрічаючи абсолютно ніякого опору (принаймні, до того, як спробував увійти в Мелітополь). Навпаки, як тільки 58-а армія зіткнулася з серйозним опором ЗСУ, вона не тільки почала втрачати велику кількість техніки, але і її просування зупинилося: через 15 місяців відновлені підрозділи 58-ї армії, по суті, все ще перебувають там, де вони були на початку березня 2022 року.

Залучені сили та їхні наміри. Дійти до Токмака та далі...

На захід від Оріхова ЗСУ розгорнули 128-му гірсько-штурмову бригаду (принаймні офіційно: базується в Мелітополі). Як завжди, її підтримують численні дрібніші підрозділи, в тому числі група "Мавік" (БПЛА), 15-та Карадагська штурмова бригада Національної гвардії і 39-та бригада протиповітряної оборони. В Оріхові дислокується 65-та механізована, а на схід від міста – 33-тя механізована та 46-та аеромобільна. Щонайменше дві, можливо, більше бригад – очевидно, включно з 47-ю механізованою (яку росіяни вважають чимось на кшталт "найкращої української") – були залучені для ведення наступу.

Ця концентрація сил підтримується щонайменше "загоном" (скажімо, 2-4) реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS або M270 MLRS, а також однією, можливо двома, артилерійськими бригадами. ПСУ здатні здійснити до 12 наземних штурмових вильотів у цьому районі: це кілька додаткових авіаударів з AGM-88 HARM і Storm Shadows по російських системах ППО, штабах, складах постачання (і/або таких об'єктах, як танкоремонтні майстерні) і зосередженнях військ в районі Токмака на день.

Їхній намір – дійти до Токмака і далі...

58-й армія всрф все ще перебуває там, укріпившись на трьох лініях оборони. Перша лінія оборони 58-ї армії, закріплена на лінії невисоких пагорбів, простягається від Василівки на заході до району між Гуляйполем і Пологами. Її утримує посилена 42-а мотострілецька дивізія (429-й мотострілецький полк, 95-й мотострілецький полк, 125-й мотострілецький полк, 503-й мотострілецький полк, 291-й мотострілецький полк, 70-й мотострілецький полк...).

Залежно від місцевості, друга лінія оборони 58-ї армії знаходиться на 5-15 км південніше, простягаючись від Василівки, через Солодку Балку і Вербове до Пологів. Її утримують БАРС-11 та 22-а бригада спецпризначення.

Третя лінія – на 15-20 км південніше, тягнеться від Балок до Токмака (сам по собі сильно укріплений у справжню "фортецю"), а потім аж до району Більмака... Її утримують 19-та мотострілецька і 121-ша мотострілецька бригади та кілька інших підрозділів...

Окрім артилерійських підрозділів 42-ї мотострілецької бригади, росіяни, безумовно, мають на озброєнні повноцінну артилерійську бригаду, плюс загін ТОС-1. ВКС можуть здійснювати близько 20 наземних штурмових вильотів кожні 4-6 годин, плюс близько десятка вильотів бойових вертольотів на день, а також 4-8 вильотів з використанням від 8 до 16 планерних бомб МПК/УМПК на день.

Їхній намір полягає в тому, щоб не дати українцям взагалі нікуди дістатися.

Все разом це виглядає приблизно так, як показано на цій карті (з акаунту Poulet volant у Twitter):

Тактика: вирішальним фактором є швидкість. Бо російське командування повільно реагує

Щоб просунутися на 45-60 км з району Оріхова до Токмака, ЗСУ повинні прорвати три лінії оборони, які сильно заміновані та укріплені, і всі вони захищені великою кількістю російських вогневих засобів, що перебувають на постійній основі.

Окрім десятка основних наземних підрозділів, росіяни мають у своєму розпорядженні не лише артилерію (понад 200 гармат, гаубиць і реактивних систем залпового вогню), але й сотні протитанкових керованих ракет (ПТРК): більшість з них на землі, а додаткові – на бойових вертольотах.

З точки зору ЗСУ, вирішальним фактором є швидкість: швидкість, з якою кожен штурмовий підрозділ ЗСУ може зібратися і, ще більше, швидкість, з якою він може просуватися вперед. Швидкість важлива, тому що російське командування повільно реагує на події. Щоразу, коли на полі бою відбувається нова подія, воно реагує з "запізненням" у 15-30 хвилин.

всрф долають цю проблему, заздалегідь прописуючи своїм нижчим чинам, як діяти в тому чи іншому випадку. Ця практика схожа на гру в шахи: по суті, їхні командири отримують набір наказів, які пояснюють їм: "якщо українці зроблять те, ви робите це, а якщо українці зроблять те, ви робите те". Це включає в себе так званий заздалегідь зареєстрований артилерійський вогонь: у них були місяці, щоб оцінити ймовірні точки збору підрозділів ЗСУ, а потім навчити своїх артилеристів, куди і в якому випадку стріляти. Це означає, що командир 58-ї армії не зобов'язаний реагувати негайно, і навіть якщо потрібно, він навряд чи зробить це швидше, ніж за 15-30 хвилин (в умовах "алкоголізації" це може зайняти навіть "години"), його війська все одно "знають, що робити". Таким чином, час їхньої реакції скорочується до 2-10 хвилин.

З іншого боку, розміри поля бою такі, що будь-яка швидкість наземних підрозділів ЗСУ є безнадійно низькою. Таким чином, будь-яке скупчення техніки, наприклад, підрозділ, що збирається для наступу – легко виявляється навіть "посередніми" БПЛА, такими як іранський Mohajer-6, з відстані до 40 кілометрів. Це означає, що БПЛА може виявити таке розгортання з-за меж досяжності засобів ППО ближнього радіусу дії ЗСУ (таких як "Оса-АКМ/СА-8" і "Стріла/СА-13") і задовго до того, як підрозділ, про який йде мова, фактично розпочне атаку (таким чином, "виграючи" достатньо часу для наземного командування всрф, щоб відреагувати на це). Потім росіяни розгортають свої легші БПЛА ("Орлан-10", "Орлан-30" тощо), щоб відстежувати пересування цього підрозділу і розгортати проти нього свою артилерію: це те, проти чого українці можуть протиставити свої "Оси", "Стріли" і різні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК, такі як "Стінгер" тощо), але російських БПЛА дуже багато: по суті, кожен батальйон повинен мати два, полк – щонайменше 6, бригада або дивізія – до 30...

Навіть використовуючи польові стежки або дороги з третинним покриттям, а також транспортні засоби з теоретичною максимальною швидкістю 70-80 км/год, "колона танків у наступі" рідко (якщо взагалі коли-небудь) рухається зі швидкістю понад 15-20 км/год. Будь-яка вища швидкість виносить мізки екіпажам до такої міри, що вони нічого не бачать і не можуть думати.

...і ця швидкість ще більше знижується до "повзучих" 5-7 км/год, якщо цій колоні доводиться "прокладати" собі шлях через мінні поля...

ЗСУ не можуть розгортати занадто великі підрозділи в одну купу: вони просто стануть занадто гарними мішенями як для російської артилерії, так і для авіації. Тому вони діють невеликими штурмовими групами: 2-4 танки, 4-8 бойових машин піхоти, за підтримки 1-2 машин розмінування і такої ж кількості броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРМ). Через брак засобів розмінування вони не можуть "розкидати" такі групи на широкому фронті, а змушена розгортати їх одна за одною, у так званих "ешелонах".

Через постійний дефіцит обладнання для розмінування (я сумніваюся, що навіть усі країни НАТО разом узяті зможуть нашкребти на нього достатньо для належного оснащення), більшість машин, оснащених мінними плугами або катками, розгортаються в "1-му ешелоні" – підрозділі, який висувається першим: лише 2, можливо, 3 або 4 танки і БМП можуть бути оснащені так званими "мінними плугами", "мінними катками" тощо. У "2-му ешелоні" навряд чи буде більше двох таких машин: більше того, він зазвичай оснащений MRAP і використовується для перевезення піхоти, необхідної для забезпечення цілей, досягнутих 1-м ешелоном (оскільки "танки" самі по собі не можуть нічого захистити, особливо ніякі населені пункти і/або села). Означає: 1-й ешелон "розчищає шлях" для всіх, хто йде за ним, "як мурахи", в одну, можливо, дві лінії...

Тепер настає момент, коли командирські навички мають вирішальне значення. Якщо командир "хороший", він навчив свій підрозділ швидко збиратися. Якщо ні, то підрозділ збиратиметься більше 15-20 хвилин і, як наслідок, буде розбитий ворожою артилерією вже під час збору для наступу...

...а потім, приблизно через годину, винищувачами-бомбардувальниками противника, намагаючись забрати свої втрати та пошкоджену техніку...

Далі, якщо командир хороший, він розробляє план так, щоб 1-й ешелон знав своє завдання "напам'ять"; 2-й ешелон знав не тільки своє завдання, а й завдання 1-го ешелону, якщо це буде потрібно; 3-й ешелон знав своє завдання, а також завдання 1-го і 2-го ешелонів; 4-й ешелон знав своє завдання, а також завдання трьох ешелонів, що рухаються попереду нього, і так далі... І він навчає своїх підлеглих працювати в команді: спілкуватися і співпрацювати (і це, незважаючи на їхні можливі – навіть ймовірні – особисті розбіжності, бо завжди є особисті розбіжності, що призводять до недовіри тощо); постійно тримати один одного в курсі подій; постійно інформувати. ); постійно тримати один одного в курсі того, що відбувається; навчати своїх підлеглих замінювати їх, якщо їх виб'ють з колії: надавати взаємну підтримку.... і всім дотримуватися плану, але також не боятися діяти по-своєму, якщо вони вважають це необхідним.

...якщо ні, то ми бачимо відео, коли перший ешелон затиснутий – його просування зупиняють міни, ПТУРи та/або артилерія – тоді 2-й ешелон слідує в той самий район, починає втрачати техніку, намагаючись обійти виведені з ладу машини 1-го ешелону ліворуч і праворуч, і в результаті потрапляє під вогонь ворожої артилерії, або – в кращому випадку – "бігає по колу", не маючи жодного уявлення про те, що йому робити і як діяти...

***

Отже, припустимо, що ГУР МО та польова розвідка ЗСУ виконали свою роботу: вони знайшли всі відповідні російські позиції. Це дає можливість командиру вибрати маршрут просування (або кілька маршрутів) у напрямку районів, де його підрозділ, ймовірно, зіткнеться з меншим опором противника.

Припустимо, артилерія ЗСУ "працює", і "добре працює": вдарила по ППО противника, подавивши її; потім вдарила по штабах противника (штабах; в тому числі і по тих, що трохи ближче до лінії фронту, і по тих, що виведені "за межі досяжності HIMARS"), порушивши їх роботу; вдарила по артилерії противника, знову і знову, звівши її до кількох справних гармат та/або пускових установок; вдарила по танках противника, що використовуються як самохідні артилерійські установки, і по підозрюваних або підтверджених/відомих позиціях ПТРК противника..., а потім штурмовий підрозділ досить швидко зібрався і почав рух…

"Все добре"?

Аж ніяк ні.

Сучасна артилерія – "сука", якщо не сказати більше: достатньо 5-6 снарядів з касетними боєголовками, щоб посіяти мінне поле там, де його раніше не було, або посилити вже існуюче мінне поле, щоб "замінувати" смугу, яку "зачистив" 1-й ешелон. Звичайно, міни, про які йдеться, "легкі": але їх все одно достатньо, щоб перерізати гусеницю танку "Леопард", не кажучи вже про "Бредлі" – і таким чином миттєво знерухомити машину, хоча і не знищити її. Щоразу, коли машина підривається на міні, всі (хто перебуває на борту або поблизу) насамперед перевіряють, чи є жертви. У кращому випадку це можуть бути лише вивихнуті або зламані кінцівки (спричинені силою вибуху). Тим не менш, їх необхідно евакуювати. Евакуація постраждалих (CASEVAC) принаймні сповільнює, а в гіршому випадку повністю зупиняє просування...

Тим часом до місця події поспішають сапери, намагаючись або витягти, або допомогти відремонтувати знерухомлену техніку. Звісно, ворожа артилерія переключає вогонь на них, унеможливлюючи ремонтні роботи, можливо, зводячи їх до спроб відбуксирувати знерухомлену техніку... Серед цього хаосу (а в таких ситуаціях завжди є хаос, до якого додається ще й величезна кількість засобів радіоелектронної боротьби, які практично унеможливлюють радіозв'язок) прибуває 2-й ешелон і – якщо командир цього підрозділу має хоч якусь користь – намагається почати зачистку нової лінії, щоб обійти і продовжити наступ... У гіршому випадку, 2-й ешелон намагається продовжити наступ "крізь" перший – і тоді це призводить до подібних зображень:

Тепер, якщо командир хороший, а його підрозділ не тільки добре навчений, але й добре забезпечений, в цей момент його артилерія повністю переорієнтується на протидію ворожій артилерії і змусить її замовкнути назавжди (приклад з Донецької області).

Однак росіяни мають не лише багато гармат: вони також мають на озброєнні бойові вертольоти, такі як Ка-52. Їх використовують для знищення нерухомих транспортних засобів з ПТРК – і вони можуть розгортати ПТРК на відстані понад 4000 метрів, залишаючись таким чином поза зоною досяжності українських засобів ППО ближнього радіусу дії. Останні не можуть слідувати занадто близько за 1-м і 2-м ешелоном, інакше вони потраплять під удар російської артилерії і авіації... принаймні до того, як російська артилерія буде в основному нейтралізована... І навіть якщо іноді бойові вертольоти будуть змушені наближатися, вони все одно можуть підійти непоміченими, розгорнути зброю, а потім уникнути вогню зенітних засобів противника...

Так чи інакше, тільки після того, як ЗСУ прорветься крізь усе це, вони зможуть розгорнути свій "ешелон XY", а потім штурмувати і захоплювати ворожі позиції за, наприклад, 1-ю лінією оборони, як у Лобковому.

Підсумок: ЗСУ потрібна "тактика по типу місії". Та безнадійно багато озброєння

Українцям потрібно багато "ешелонів", багато пошкодженої і знищеної техніки (що може, але не повинно означати "багато жертв": зараз має бути очевидно, що танки, БМП і MRAP західного виробництва не підриваються так легко, як Т-72 і БМП) – лише для того, щоб пройти через мінні поля. І навіть пройшовши через відомі мінні поля, через артилерію, що висіває міни, вони ніколи не можуть бути впевненими, що знаходяться "по той бік мінного поля". Дійсно, за умови належної підготовки, навіть підрозділи, що слідують за 1-м ешелоном по розчищених смугах, завжди розраховують на те, що натраплять на нові, а отже, абсолютно невідомі мінні поля.

На жаль, здається, що багато командирів ЗСУ або занадто зарозумілі, щоб їх навчили, і тому не знали, або "забули" (чи що) проінформувати (тобто навчити) свої екіпажі відповідним чином. Або просто не можуть впоратися з сучасною війною (так само, як маса російських офіцерів не може цього зробити взагалі). І, схоже, більшість з них досі не навчають своїх підлеглих так званій Auftragstaktik (або "тактиці по типу місії", де акцент робиться на результаті місії, а не на дотриманні звань, субординації та методів). На жаль, немає сумнівів, що ЗСУ залишаються безнадійно недостатньо оснащеними для ведення такого роду бойових дій – і це не зміниться, навіть якщо НАТО дійсно надасть ще "100" Leopard 2. В іншому випадку ми побачимо багато "відхилень". Наприклад, 2-й ешелон не буде регулярно "сліпо слідувати" за розчищеною смугою першого ешелону, що значно полегшить життя росіянам.

...і це – серед іншого – те, що мене найбільше розчаровує, коли я переглядаю відео та фото підбитих танків ЗСУ та іншої бронетехніки за останні кілька днів.

Однак, і якщо Генштаб не дійде висновку, що він не може досягти хоча б мінімальних цілей свого "веееееликого" контрнаступу, не зазнавши неприйнятних втрат – це "майже все", що ми побачимо на цій ділянці фронту ще кілька днів поспіль.

Ситуація може змінитися лише в тому випадку, якщо ЗСУ знайдуть спосіб пересилити російську артилерію і подолати розлогі мінні поля (а останні, слід очікувати, будуть "нескінченними"), а також "сили інтервенції" в руках командування всрф (на кшталт ударних вертольотів і тактичних резервів), а потім і винищувачів-бомбардувальників ВКС... Або якщо Київ дійде висновку, що "це вже занадто, треба зупинитися", і відмовиться від атаки.

Звичайно, вся сила путінської гівнопіар-машини задіяна для того, щоб створити саме таке враження.

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