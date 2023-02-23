У Сполучених Штатах фактично стартувала президентська передвиборча гонка. Своє бажання брати участь у виборах формально чи ні озвучують ті чи інші кандидати. Серед республіканців, які планують скласти конкуренцію на праймеріз Дональду Трампу, вже є губернатор Флориди Рон ДеСантіс та колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі. Озвучені ними позиції щодо війни росії та підтримки України не дають особливих надій на тверду американську підтримку після президентських виборів 2024 року. Про все це попереджає впливова Washington Post.

Поки президент Байден відвідував Варшаву, де виступав з чіткими меседжами щодо російського вторгнення та підтримки України, у США в центр уваги потрапав розкол серед правих щодо росії та підтримки України. Як зазначає Washington Post, амбітні кандидати в президенти 2024 року за останні дні почали декларувати кардинально різні позиції.

Так, пише газета, колишня пані посол адміністрації Трампа в ООН Ніккі Гейлі говорила про росію та Україну термінами і категоріями, звичними для виборців консервативної зовнішньої політики початку ХХІ століття. "Це не війна за Україну, це війна за свободу, – цитує WP її слова на одному із виступів у Нью-Гемпширі. – Якщо росія захопить Україну, то Польща і країни Балтії будуть, як вони заявили, на черзі, і ми опинимося на порозі світової війни. Якщо росія переможе, можете не сумніватися – Китай захопить Тайвань, а Іран отримає [ядерну] бомбу".

У цьому позиція Гейлі, зазначає Washington Post, перегукуються з лідером меншості в Сенаті республіканцем від штату Кентуккі Мітчем Макконелом. Як відомо, Макконел дедалі частіше заявляє, що підтримка України – в інтересах Америки, вона є відносно недорога і дає можливість боротися з сильним супротивником.

Водночас один із потенційних кандидатів від Республіканської партії висловлює діаметрально протилежну позицію. Washington Post звертає увагу, що губернатор Флориди Рон ДеСантіс висловлює позицію, близьку до позиції колишнього президента Дональда Трампа, який відсторонився від війни. Видання цитує його слова сказані в ефірі телеканалу Fox News: "Я не думаю, що в наших інтересах втягуватися в опосередковану війну з Китаєм, втягуватися через такі причини, як прикордонні території або Крим. Ризик того, що росія може вторгнутися в країни НАТО тощо – це важливо, але поки що немає таких передумов, щоб це могло статися. Я вважаю, що вони показали себе як третьосортна військова сила".

Washington Post підкреслює, що це був значний контраст не лише з меседжами Гейлі та Макконела, але й з тим, що сам ДеСантіс говорив раніше.

ДеСантіс як один із засновників Кокусу свободи Палати представників часто займав жорстку позицію щодо росії, вказуючи на бездіяльність адміністрації Обами після російської анексії Кримського півострова у 2014 році. На слуханнях 2014-го плітик попередив: виправдання путіна, що Крим в основному складається з етнічних росіян, може розповсюдитися і на інші країни, і навіть на деяких членів НАТО, як-от Латвія та Естонія. Видання наводить ще кілька прикладів жорсткої лінії ДеСантіса в минулому щодо рф: в інтерв'ю 2015 року на телеканалі Fox Business Network він розкритикував Обаму за ненадання Україні як оборонної, так і наступальної зброї, заявивши: "Якби ви проводили політику сили в дусі Рейгана, я думаю, ви б знали, що такі люди, як путін, не захотіли б з нами зв'язуватися". А на дебатах про росію у 2017 році республіканець знову розкритикував бездіяльність адміністрацій після того, як кремлівський диктатор вторгся до Криму і Грузії, заявивши: "росія розширила свій вплив за вісім років правління адміністрації Обами у злочинний спосіб".

Washington Post нагадує, що півострів залишався в центрі його уваги і у 2018 році, коли ДеСантіс сказав Шону Генніті з Fox News: "Вони нічого не зробили, коли росія окупувала Крим, здійснила вторгнення в Україну, пішла в Сирію". Тоді він використав інтерв'ю і для того, щоб похвалити вибір Трампа на посаду радника з питань національної безпеки суперяструба Джона Болтона. Того ж року ДеСантіс заявив, що путін "прагне відновити російську імперію", а також "був загрозою упродовж тривалого часу". Політик навіть м'яко дорікнув тодішньому президенту Трампу за те, що той позитивно відгукувався про відносини з російським керманичем: "Вам краще мати справу з путіним, будучи сильним... Коли путін бачить, що може отримати дюйм, він прагне взяти милю. І в принципі, якщо Америка не дасть йому відсіч, я думаю, що він і надалі намагатиметься розширювати російський вплив".

Видання наголошує, що з того часу всі багато дізналися про військові можливості росії, натомість ДеСантіс, як і більша частина Республіканської партії, навпаки, почали значно применшувати російську загрозу. Навіть не замислюючись над тим, що росію вдалося зупинити саме завдяки підтримці України з боку Заходу.

Більше того, нинішні заяви із російського питання ДеСантіса суперечать заявам Гейлі та Макконела. Тож єдина теза, яка наразі об'єднує Республіканську партію, вважає WP, є протидія "необмеженого чеку" для України – на чому наголошували і Гейлі, і ДеСантіс. Але це, найімовірніше, просто безглуздий риторичний прийом.

"Якщо перші дні праймеріз Республіканської партії 2024 року демонструють невелику різницю в позиціях, то на етапі дебатів між ставленням кандидатів до російсько-української війни може виникнути значна прірва. І це створює загрозу курсу подальшої американської підтримки Києва", – попереджає Washigton Post.

Джерело: Washington Post