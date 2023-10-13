У росіян є підстави боятися. Опале листя відкриває нове вікно для наступу ЗСУ – Ян Каллберг

Колишній науковий співробітник Інституту кібернетики Сухопутних військ США, а нині аналітик Центру аналізу європейської політики Ян Каллберг заперечує думку багатьох експертів, які впевнені, що з настанням пізньої осені та зими український контрнаступ зупиниться. На його думку, опале листя і сніг відкривають нові можливості для українських сил для виявлення й ураження російських позицій та укріплень.

Спостерігати, як листя змінює колір і опадає, це радість у деяких частинах північної півкулі. В Україні цього року – це питання життя і смерті.

Чому? Тому що більша частина південноукраїнського поля битви рівна і відкрита, з густими лісосмугами, посипаними по ландшафту. Великі поля розділені лініями дерев. І лісосмуги є місцем, де російська армія викопала свою передову оборону, тоді як зелений покрив дерев приховує допоміжне озброєння, включно із танками та артилерією.

Листя 2022 року захистило українців від російської навали. Влітку цьогоріч воно захищало росіян від ударів української високоточної артилерії та безпілотників. Тепер листя опадає або здувається. Дедалі частіше оголюються російські позиції.

Війна набагато практичніша, ніж пропонують теорії міжнародних відносин політичної науки, майже така ж практична, як теслярство чи середньовічне пивоваріння, і зовнішні фактори мають значення.

російська доктрина обману та маскування, адаптація до посиленого використання високоточної вогневої техніки в Україні, спирається на єдиний фактор – вічне літо, яке забезпечує зарості захисного листя нагорі. Але природа приготувала щось інше; осінь, прийдешня зима, а з нею бурі та сніг. Коли листя опадає, захист зникає.

Потім, протягом кількох днів або тижнів, поверхню землі буде відкрито для безпілотників і дистанційного зондування та картографування; уможливлюючи швидке націлювання на російські активи на землі.

Українці також почали використовувати штучний інтелект, аби сканувати велику кількість зображень й ідентифікувати об'єкти певної форми, як-от прямокутні об'єкти з певним співвідношенням ширини та довжини, у такий спосіб виявляючи російські вантажівки і танки.

Щойно листя опаде й земля вкриється тонким шаром снігу з грязюкою, яка прорізає сніг, усі, хто йде або керує гусеничним транспортним засобом, будуть виявлені ШІ. Що це дасть? Правильно сконструйований штучний інтелект переглядатиме величезну кількість зображень і знаходитиме на них об'єкти або зміни, які виявлятимуть активність або її відсутність.

Порівняйте мережу траншей у часі та зображення за різний час дня та погоди, і ШІ зможе виявити, яка частина захищається, скільки людей, а також місця укріплених ділянок у системі траншей. Ці алгоритми – це не те, що ви можете купити; вони виготовлені на замовлення, а прототипи вже випробовуються на фронті.

росія адаптувалася до втрат, зазнаних у перші місяці. Втративши величезну кількість танків і артилерії поблизу лінії зіткнення (відомі втрати включають понад 2300 танків і понад 1000 артилерійських знарядь), командири навчилися відводити свої важкі гармати і бронетехніку, будувати менші командні пункти, а тактичне постачання скидає та ховає ці активи під листям й у будівлях за кілька кілометрів за лінією фронту. Танки рухаються вперед лише тоді, коли потрібно зупинити український наступ, або використовуються для вогню з непрямої наводки, а артилерія відведена настільки далеко, що її радіус дії ледве перекриває фронт.

У лютому торік і 2022-го все було по-іншому. Війна в Україні почалася як реконструкція Холодної війни 1980-х років із однією основною відмінністю – Варшавський договір воював проти Варшавського договору.

До зими 2022/2023 українська артилерія отримала навички та досвід під час навчання на полі бою, щоб почати систематичне полювання на російську артилерію. Нищівні наслідки були зафіксовані (особливо рекомендую цю статтю Daily Kos), щоб описати швидку еволюцію ролі артилерії. росія не тільки втратила величезну кількість гармат, але й загинула велика кількість її кваліфікованих артилеристів, а її оперативна доктрина пошматована. російські артилерійські підрозділи часто не в змозі відповісти на удари українського супротивника та передислокуватися за лічені хвилини.

Генерали спробували відповісти – наказали піхоті окопатися вздовж лінії зіткнення. Деякі з цих смуг дерев випарувалися під час масштабних артилерійських обстрілів до куп розколотої деревини та гілок дерев, а позаду них – зрівняні та зруйновані села. Основним завданням піхоти на лінії зіткнення було спробувати вижити, а потім вступити у бій з українцями, коли вони просувалися вперед. Ці передові траншеї та укриття були піддані ударам артилерії, снайперів і безпілотників, але багато з них витримали тиск.

російські сили для контратаки, артилерія та матеріально-технічний ланцюг сховані в смугах дерев, містах і лісистих районах на відстані 8-15 км (5-9 миль) позаду фронту, готові завдати удару та підтримати, коли це буде необхідно.

Зміна погоди покаже речі, які росіяни воліли б приховати. Допоможуть системи штучного інтелекту (згадані вище) та безпілотники – українці миттєво побачать, які укріплення використовуються (ці траншеї будуть темною ниткою на білосніжному тлі), а які ні. Покинуті або безлюдні траншеї матимуть білосніжне оточення, а їхнє дно виднітиметься. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти наслідки. Сучасне дистанційне зондування та аналіз зображень, особливо з підтримкою штучного інтелекту для скорочення часу в ланцюжку завдання ураження, можуть швидко визначити фактичний стан і розташування російських військ.

Загальне припущення полягало в тому, що українці повинні завершити свій наступальний рух до снігу та зими. Натомість ми повинні розглядати сніг, зиму та відсутність листя як можливість.

російські солдати на фронті можуть окопатися і захиститися, але вантажівки матеріально-технічного забезпечення все одно мають заїжджати щодня. російські танки, намети, купи припасів, сховища палива та більш значні військові резерви будуть над землею, і їх буде набагато легше поцілити, коли листя зникне та все буде видно. Перебуваючи над землею, ці підрозділи та ресурси стають надзвичайно вразливими до вогню на великі відстані, наприклад HIMARS.

Коли викривається весь набір російських тактичних пристосувань, це може швидко перетворитися на зростання смертоносності – якщо західні країни доставлять високоточні боєприпаси, щоб вразити всі ці виявлені російські цілі.

Українці навчилися швидко й точно наводити ураження та наносити руйнівну силу, а коли підіймається завіса сцени, і все видно, необхідно бути готовим і використати часове вікно у чотири-п’ять тижнів, щоб створити умови для продовження контрнаступу і розширення звільнення окупованої території. Швидкість має особливо важливе значення, тому що росіяни знову адаптуються. Це дає шанс завдати жорстоких втрат силам вторгнення та підбити їх моральний дух у процесі.

Поки західні союзники продовжуватимуть постачати високоточні боєприпаси, знищення російських військ може знову досягти рівня, який зробить військові зусилля росії нежиттєздатними. Ми також маємо пам'ятати, що кожен знищений російський танк і артилерія зменшує загрозу решті Європи.

Коли листя опадає, вибір цілей стає менше пов'язаним зі здогадками, а більше зі смертоносністю. Настала черга українців нанести руйнівне ураження більшого масштабу. російським військам буде важко уникнути цього.

У них є підстави для страху, оскільки листя опадає.

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