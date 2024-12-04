Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер спокійно і яскраво змалював, що чекає на США та американців, коли обіймуть свої посади призначенці Трампа, яких він номінував на посади генпрокурора, міністра оборони, директорів ФБР та національної розвідки. Тімоті Снайдер переконаний, що всі вони будуть добре виконувати роботу, спрямовану на руйнацію Америки та її уряду. Вигоду отримає тільки вузьке коло олігархів, тоді як всі інші приречені страждати.

Кожне із запропонованих Трампом призначень є несподіванкою. Втішно думати, що він просто мстивий старий, який кидається то в один, то в інший бік. Це малоймовірно. Вони з Маском і путіним спілкуються роками. І вся ідея його кампанії полягала в тому, що цього разу у нього є план.

Ми повинні остерігатися шоку, який виправдовує бездіяльність. Хто міг знати? Що я міг зробити? Якщо є план, то шок – це частина плану. Ми повинні пройти через несподіванку і шок, аби побачити задум і ризик. У нас не так багато часу. Обурення також не має значення. Звісно, ми обурені. Але наша власна реакція може відволікти нас від загальної картини.

Газети звертаються до несподіванки і шоку, розслідуючи кожне запропоноване призначення окремо. І нам це потрібно. З деталями приходять важелі впливу і сила. Але ясність також має прийти, і якнайшвидше. Кожне призначення є частиною загальної картини. Разом кандидати Трампа є спробою зруйнувати американський уряд.

В історичному контексті ми можемо це побачити. Є історія сучасної демократичної держави. Існує також історія інженерної зміни режимів і цілеспрямованого руйнування держави. В обох історіях є п'ять ключових зон: охорона здоров'я, право, адміністрація, оборона та розвідка. Ці люди, маючи владу над цими сферами життя, можуть зробити Америку непридатною для існування.

Основою сучасної демократичної держави є здорове населення довгожителів. У ХХ столітті ми жили довше завдяки гігієні та вакцинації, вперше запровадженими вченими та лікарями, а потім інституціоналізованими урядами. Ми краще ставимося одне до одного, коли знаємо, що можемо втратити довше життя. Здоров'я є не лише головним людським благом; воно уможливлює мирну взаємодію, яку ми асоціюємо з верховенством права і демократією. Роберт Ф. Кеннеді-молодший – кандидат на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб, хотів би все це змінити. За його правління, якби його ідеї були реалізовані, мільйони з нас загинули б. Знаючи, що наше життя буде коротшим, ми стаємо огидними і жорстокими.

Сучасна демократична держава залежить від верховенства права. Перш за все, ми повинні затвердити принцип, що всі ми керуємося законом, і що наші інститути ґрунтуються на законі. Це уможливлює функціональний уряд певного типу, в якому лідери можуть регулярно змінюватися на виборах. Це дозволяє нам жити як вільним індивідам у рамках правил, які ми можемо змінювати разом.

Верховенство права залежить від людей, які вірять у дух закону. Метт Ґетц, перший кандидат на посаду генерального прокурора, запропонований Трампом, є повною протилежністю такій людині. Справа не лише в тому, що він сам нехтує законом, ефектно й огидно. Він уособлює беззаконня, і можна розраховувати, що він зловживатиме законом для переслідування політичних опонентів Трампа.

Кінець верховенства права є важливим компонентом зміни режиму. На зміну йому прийшла Пем Бонді, яка уникатиме звинувачень у сексуальних злочинах, які, як видається, звалили Ґетца. Але Бонді – це та людина, яка припинила розслідування проти Трампа, коли він зробив незаконну пожертву в один з її фондів. Вона також очолювала кампанію "посадіть її" проти Гілларі Клінтон, яка не скоїла жодного злочину. І вона брала участь у головній несправедливості сучасної американської історії – Великій брехні Дональда Трампа про те, що він виграв вибори 2020 року. Можна очікувати, що вона очолить переслідування, засновані на альтернативній реальності.

Окремим класом стоїть Кеш Пател, якого Трамп хотів би бачити на посаді директора ФБР. Звісно, для цього Трамп повинен звільнити Крістофера Рея, якого він сам призначив і якому залишилося працювати ще три роки. Звільнення Рея без причини було б безпрецедентним і саме по собі викликало б обурення в більш розсудливі часи. Надання Пателу влади над національною поліцією є нічим іншим, як обіцянкою авторитарного правління.

Пател – самозакоханий фанатик з нульовою кваліфікацією для такої посади, про що говорили навіть ультраправі інсайдери Трампа, такі як Білл Барр ("тільки через мій труп" – це були його слова, коли Трамп запропонував Пателу менш відповідальну посаду в 2020 році). Пател привернув увагу Трампа своїми зусиллями, спрямованими на заперечення абсолютно правильного твердження про те, що Трампа підтримувала росія у 2016 році. Тоді Пател був одним із найактивніших і найвідвертіших учасників спроби державного перевороту Трампа у 2020-2021 роках. Відтоді Пател став пітчером лінії одягу, а також пігулок, які, як він стверджує, очистять ваш організм від шкідливих наслідків вакцинації. Пател заявив, що закриє ФБР і використовуватиме його для переслідування журналістів і людей, які заперечують неправдиві теорії змови, в які він вірить, а також для переслідування людей, які говорять правду, наприклад, про те, що росія підтримує Дональда Трампа, коли він балотується на посаду президента. російські тролі, зі зрозумілих причин, були дуже радісні, підтримуючи Патела.

Вимальовується закономірність: федеральний уряд використовуватиметься лише як інструмент помсти, а це означає, що право буде підірвано як таке. Закони, які були прийняті для покращення прав громадян, просто не виконуватимуться.

Сполучені Штати Америки існують не тільки тому, що приймаються закони, але й тому, що ми можемо очікувати, що ці закони будуть виконуватися державними службовцями. Ми можемо вважати бюрократію дратівливою, але її відсутність є смертельною. Ми не можемо самі очистити повітря від забруднення, самі будувати дороги, самі виписувати чеки на соціальне забезпечення. Без державної служби закон стає просто папером, і все, що працює, – це особистий зв'язок з урядом, який матимуть олігархи, але не матимуть решта з нас. Це сконструйована безпорадність. Це і є та сконструйована безпорадність, яку обіцяють Ілон Маск та Вівек Рамасвамі, що мають очолити чорну діру, названу на честь криптовалюти. В уряді вже існують інструменти нагляду. DOGE – це щось зовсім інше: агентство руйнування, кероване людьми, які вважають, що уряд повинен існувати для багатих або не існувати взагалі.

Зрозумілі жарти про те, що DOGE лише додає необраних бюрократів, коли мало б їх замінити, і що DOGE саме по собі є зразком неефективності, оскільки має двох некомпетентних директорів. Але гумор відволікає від основної істини: DOGE існує для того, щоб уряд зазнав невдачі, а потім розділити прибуткові шматки між наближеними до режиму олігархами.

DOGE = "Лігво олігархів отримує все".

У сучасній демократичній державі збройні сили покликані захищати здоровий, довгоживучий народ від зовнішніх загроз. В американській практиці цим принципом часто зловживають. Але ніколи до Дональда Трампа у нас не було президента, який би представляв мету збройних сил як пригнічення американців. Трамп каже, що росія і Китай є меншою загрозою, ніж "внутрішні вороги". За американською традицією, члени збройних сил присягають на Конституції. Трамп зазначив, що ми б віддали перевагу "гітлерівським генералам", що означає особисту присягу самому собі.

Піт Геґсет, запропонований Трампом на посаду міністра оборони, захищає воєнних злочинців і має татуювання, пов'язані з білим і християнським націоналізмом. Він займається фандрайзингом і виступає на телебаченні, має складне сексуальне минуле і нульовий досвід управління організацією. Як і Трамп, він не має чіткого уявлення про те, як іноземні держави можуть загрожувати Америці; якщо вже на те пішло, то він хвалить їх за те, що вони поділяють його мізогінію. Його власна одержимість гендерною проблематикою призводить до того, що він вважає, що американські високопосадовці повинні бути політично очищені – пропозиція, яку, звісно, вітали б справжні вороги Америки. Геґсет цілком логічно виглядає як людина, яка б спрямувала американські збройні сили проти американських громадян.

У світі ворожих держав розвідувальна служба є незамінною. Розвідкою можна зловживати, і, безумовно, зловживають. Проте необхідно враховувати військові загрози: згадаймо правильний дзвінок адміністрації Байдена про те, що росія збирається вторгнутися в Україну. Необхідно також протидіяти спробам іноземних спецслужб, які не припиняються, завдати шкоди американському суспільству. Часто це пов'язано з дезінформацією. Тулсі Ґаббард, наскільки вона взагалі відома, відома як розповсюджувачка сирійської та російської дезінформації. Вона відвідувала Сирію, де її висловлювання можна було зрозуміти лише як схвалення звірств Асада.

Вона пропонувала спалювати жертв, щоб вони не страждали через Асада і його союзника росію, що, власне, так і було. Ґаббард не має відповідного досвіду. Якби вона стала директором національної розвідки, як пропонує Трамп, ми б втратили довіру наших союзників і втратили б зв'язок з більшістю того, що відбувається у світі – це лише для початку. Ми станемо вразливими перед усіма тими, хто бажає нам зашкодити. Не дивно, що в росії Ґаббард вважають "подружкою", "супержінкою" і "агенткою путіна".

У радянській теорії зміни режиму одним із найважливіших аспектів був контроль над силовими міністерствами: тими, що пов'язані з обороною, поліцією та розвідкою. Пател, Ґаббард і Геґсет – настільки шокуючі кандидатури на роль охоронців американської влади і закону, що легко не помітити Крісті Ноем, яку Трамп пропонує на посаду директора Міністерства внутрішньої безпеки. У колах Трампа до Ноем ставляться позитивно через рекламний трюк, в якому вона, бувши губернаторкою Південної Дакоти, фактично приватизувала Національну гвардію свого штату, прийнявши велику приватну пожертву, щоб відправити кількох її членів на кордон із Мексикою. Кордон – це, звичайно, серйозна справа, і поєднання Ноем спектаклю, приватизації та некомпетентності викликає більше, ніж занепокоєння.

Уявіть, що ви – іноземний лідер, який хоче знищити Сполучені Штати. Як би ви могли це зробити? Найпростіше було б змусити американців зробити цю роботу самим, якось спонукати їх зруйнувати власну систему охорони здоров'я, право, адміністрацію, оборону та розвідку. З цієї точки зору, запропоновані Трампом призначення – Кеннеді-молодший, Бонді, Маск, Рамасвамі, Геґсет, Ґаббард, Ноем – є ідеальними інструментами. Вони поєднують у собі нарцисизм, некомпетентність, корупцію, сексуальну нестриманість, особисту вразливість, небезпечні судимості та іноземний вплив так, як жодна група до них не поєднувала. Запропоновані призначення виглядають як удар на відсікання голови: знищення американського уряду зверху донизу, залишаючи політику гнити, а решту – страждати.

Я не захищаю статус-кво. Я не маю жодних сумнівів, що Міністерство оборони та Управління з контролю за продуктами і ліками потребують реформування. Але такою реформою цих чи інших відомств мали б керувати люди зі знаннями та досвідом, які вболівають за свою країну і мають бачення її покращення. Цього тут просто не відбувається. Натомість ми стикаємося з групою людей, які, якби вони займали ті посади, які їм призначили, могли б покласти край Сполученим Штатам Америки.

Було б помилкою вважати цих людей недосконалими. Справа не в тому, що вони будуть погано працювати на своїх посадах. Справа в тому, що вони виконуватимуть хорошу роботу, використовуючи ці посади для знищення нашої країни.

Як би і ким би це не було організовано, мета цих призначень очевидна: створити американський жах. Виборні посадовці повинні бачити це таким, яким воно є. Сенатори, незалежно від партійної приналежності, повинні розуміти, що Сенат Сполучених Штатів не переживе США, наполягати на голосуванні і голосувати відповідно. Найімовірніше, доведеться звертатися до Верховного Суду США. Хоча це слабка надія, але все ж таки треба спробувати: що його судді зрозуміють, що Конституція насправді не була написана як прикриття для знищення держави. Верховний Суд також не переживе Сполучені Штати.

А громадянам, незалежно від того, як вони голосували, потрібно вже зараз перевірити свою позицію. Це вже не післявиборчий момент. Це передкатастрофічний момент. Виборці Трампа перебувають у полоні уявлення, що Трамп, мабуть, робить правильні речі, якщо виборці Гарріс засмучені. Але виборці Гарріс засмучені зараз, тому що вони люблять свою країну. І виборцям Гарріс доведеться переступити через ідею, що виборці Трампа повинні пожинати те, що вони посіяли. Так, деякі з них голосували за те, щоб все спалити. Але якщо все згорить, ми теж згоримо. Зараз нелегко говорити, але якщо деякі республіканці хочуть, будь ласка, послухайте.

Як у Конгресі, так і за його межами, потрібно буде проявити просту непокору, поєднану з риторикою про кращу Америку. І принаймні в певні моменти доведеться об'єднуватися американцям, які, хоч і мають різні погляди на інші питання, але хочуть бачити свою країну збереженою.

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