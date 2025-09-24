Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен розмірковує про те, що значать вчорашні слова Трампа про те, що Україна може перемогти. Різкий поворот у риториці Дональда Трампа зруйнував наратив про "російський каток". Попри відсутність обіцянок американської допомоги, новий тон і зміна оцінок розвідки у Вашингтоні ускладнюють спроби нав'язати Києву "мир" на умовах кремля, навіть якщо Трамп знову поміняє свою пластинку і розкриє обійми путіну.

Три дні тому у тижневику я писав, що, схоже, інформація, яку Білий дім отримує про Україну та російсько-українську війну, змінюється. Відчутно змінився тон порівняно з попереднім.

Цікаво, однак, що вони (Трамп і Келлог) відходять від наративу про російський каток і відсутність в України козирів. Це може свідчити, що інформація, яку вони отримують, істотно відрізняється від тієї, що була раніше.

Отже, можу з полегшенням підтвердити: ця підозра виявилася правильною і навіть більше того. Учора Трамп виступив і розніс наратив, якого з січня вперто дотримувався. Місяцями ми чули від нього, що в України "немає козирів", тоді як росія нібито "набагато більша й сильніша за Україну", "у десять разів", як у одному з його виступів. Решта медіа-машини навколо Трампа підсилювала цей фаталізм. Нам неодноразово повторювали Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Стів Віткофф, а також сам Трамп, що Україна має віддати території.

Нарратив про росію як домінуючу силу також монотонно повторювався в пресі та аналітичних колах (постійним читачам цього блогу нема потреби це повторювати). Особливо це стало основним елементом популістського руху в Європі та США. Віктор Орбан, Марін Ле Пен, Найджел Фарадж та інші підсилювали цей нарратив так голосно, як могли.

І цей наратив став для України у буквальному сенсі вбивчим. Ним виправдовували припинення американської військової допомоги та затягування будь-яких продажів озброєння. Ним тиснули на європейців, аби ті прийняли американське бачення "мирної" угоди, і ним же намагалися залякувати самих українців. Це завдало шкоди міжнародній підтримці України і, майже напевно, призвело до зростання українських втрат.

І тепер цей аргумент буде куди важче повторювати, навіть якщо Трамп змінить тон після вчорашнього надзвичайного спалаху емоцій. Вперше він чітко висловив те, що завжди було правдою. Україна може виграти війну, Україна може звільнити свою територію, а росія є значно переоціненою силою, "паперовим тигром" з економікою, що дедалі слабшає через українські атаки на російське нафтовидобування. Ось твіт, в якому він, так би мовити, "викрив себе".

І ось воно – Трамп, хоч раз, сказав правду. Дві речі впадають в око: Трамп заявив, що Україна може звільнити всі свої території, включно з Кримом, і що зробити це можна лише за підтримки Європи (натяк – Трамп все одно не допомагатиме Україні).

Більше того, в Україні також вважають, що Трамп отримує зовсім іншу і більш точну інформацію про стан війни – частково з українських джерел. На прес-конференції, що відбулася вчора після виступу Трампа, Зеленський спробував пояснити, що відбувається.

"Поступово він зрозумів, що путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інше".

Трамп може змінити тон уже завтра. Та що там, він може відкотити ці коментарі вже сьогодні й попросити два тижні на роздуми. путін цілком може нарешті подарувати Трампу ту увагу, якої той прагне від російського диктатора, і тоді Трамп може стати ще палкішим прихильником росії, ніж був. Адже останні 9 місяців він по суті максимально шкодив Україні та настільки ж допомагав росії, наскільки це було політично можливо, і це його базова позиція.

Пам'ятайте, що вчора він оголосив про припинення фінансування України з боку США, припинення постачання зброї, припинення будь-якої конкретної допомоги. Варто зазначити, що держсекретар Рубіо не змінив свого тону, заявивши вчора, що війна не може закінчитися "військовим шляхом" і Україні доведеться вести переговори.

Проте навіть якщо Трамп змінить свою позицію, він вже зруйнував наратив про те, що Україна не може перемогти, а росія є військовим катком. Відновити цей наратив тепер буде значно складніше. Ба більше, розвіддані, які нині циркулюють у Вашингтоні, схоже, зовсім інші і підтверджує думку, що в росії справи йдуть не надто добре, тоді як Україна демонструє стійкість країни, здатної перемогти.

І саме в цьому полягає справжнє значення вчорашнього дня. Скажімо це голосно і з гордістю. Україна може перемогти, і переможе, якщо європейські держави активізуються і нададуть їй належну допомогу. Після трьох з половиною років війни і брехні уявлення про росію як про непереможний, тріумфальний каток лежить у руїнах.

Джерело