Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь

Американець українського походження, знаний правознавець Віктор Рудь на сторінках Центру аналізу європейської політики застерігає еліти США, що кинувши Україну, Сполучені Штати не врятують ані себе, ані Європу. Натомість посіють війни по всьому світу. Віктор Рудь нагадує, що саме Україна відіграла важливу роль у тому, щоб Америка знову стала великою.

Слабкість Заходу і коливання щодо України заохочують експансіоністські деспотії. Вони забезпечать каскад воєнних дій по всьому світу, якщо США залишать Київ.

У січні 2020 року кандидат у президенти Джо Байден попередив, що "міжнародна система, яку Сполучені Штати так ретельно будували, тріщить по всіх швах". Китай був на першому плані в його аргументації, а посилання на росію було третім. "Ми повинні відстоювати свободу і демократію, відновити наш авторитет", – написав тоді він.

Як Китай, Північна Корея та Іран оцінюють нинішній авторитет США у світлі двадцятирічного відступу Заходу перед російським хижацтвом і всупереч обіцянкам захистити "міжнародний порядок, заснований на правилах"?

У Женеві 2021 року цей порядок був ще більше підірваний схваленням сумнозвісних Мінських угод – купи зобов'язань, які росія так і не виконала. Разом із 20-річним умиротворенням Вашингтоном російської агресії це дало зелене світло повномасштабному вторгненню путіна в Україну.

Два роки потому довіра до американських сил стримування стрімко падає. Політичні опоненти Байдена в Конгресі заблокували допомогу Україні, принаймні зараз, а деякі частини Європи наполягають на "врегулюванні".

Якщо росії буде дозволено домогтися визнання будь-якої частини її захоплених територій в Україні, це завдасть величезної шкоди.

Україна – не В'єтнам, не Афганістан і не Ірак. Це найбільша країна Європи. Її перша демократична конституція була розроблена за 77 років до конституції США і на багато років раніше, ніж "Дух законів" Монтеск'є.

Її традиції, включно з аналогом Великої хартії вольностей, яка передує англійській на 200 років, – антипатичні російській любові до "вертикалі влади". Не дивно, що знищення суверенітету України є основою російської доктрини тотальної війни проти Заходу щонайменше з 1997 року.

Незалежність України у 1991 році забезпечила розпад СРСР, що дозволило США оголосити про перемогу в Холодній війні. Це поклало край кровопролиттю, що оцінюється в 13 трильйонів доларів протягом тієї епохи, і дало Сполученим Штатам глобальну першість, якою жодна країна не користувалася з часів, можливо, Британії у середині ХІХ століття.

І що ж США зробили зі своїм статусом? Вони розтринькали його, як і після Другої світової війни, покладаючись на десятки "угод" з москвою, яка цинічно привласнювала одну поступку за іншою.

Захід зробив те, від чого його застерігали народи колишньої радянської імперії. Він фактично запровадив план Маршалла для росії – злочинця, підтримавши її членство в Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та "Великій сімці", водночас катастрофічно дозволивши росії успадкувати місце в Раді Безпеки ООН, яке належало Радянському Союзу.

Україна відіграла важливу роль у тому, щоб Америка знову стала великою, завдяки своєму значенню у розвалі Радянського Союзу і як вірний союзник під час двадцятирічної війни Заходу проти тероризму.

І все ж Україна зараз самотужки бореться проти терористичної держави, яка з 1970-х років курує і фінансує ісламський тероризм проти Америки та Ізраїлю. Тим часом вона схиляла Україну до здачі третього за величиною ядерного арсеналу в світі в обмін на "гарантії безпеки".

США тоді заявили, що забезпечать безпеку України. путін не погодився: "Якщо ви не можете розраховувати на міжнародне право, то ви повинні знайти інші способи забезпечити свою безпеку, – писав він у 2013 році. – Так, все більше країн прагнуть отримати зброю масового знищення. Це логічно: якщо у вас є бомба, вас ніхто не чіпатиме".

Якщо територіальна і морська цілісність України не буде відновлена, самовпевненість Китаю щодо Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону злетить до небезпечної висоти. Яким буде каскадний ефект на глобальний авторитет Вашингтона? У Південно-Китайському морі? В Японському морі? На Філіппінах? У країнах Балтії?

Міжнародний порядок, заснований на правилах, буде зруйнований.

Кидання України під колеса знову не врятує Сполучені Штати та їхніх союзників. Натомість це штовхне світ у вир глобальної війни на кількох фронтах.

І майбутні покоління матимуть підстави проклинати тих, хто допустив цей недолугий, недалекоглядний результат.

Про автора: Віктор Рудь – колишній голова Українсько-американської асоціації юристів, а зараз очолює її Комітет із закордонних справ. Він закінчив Гарвардський коледж та Школу права Університету Дьюка.

Джерело: CEPA